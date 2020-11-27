Патрульный корабль «Павел Державин» приняли в состав ЧФ

Новый патрульный корабль «Павел Державин» проекта 22160 вошел в состав Черноморского флота (ЧФ), говорится в сообщении пресс-службы ЧФ.

«В Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота прошли торжественные мероприятия по приему в корабельный состав ЧФ нового патрульного корабля «Павел Державин». С началом службы в ВМФ России первый экипаж нового корабля поздравили заместитель командующего Черноморским флотом вице-адмирал Сергей Липилин», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Уточняется, что перед началом торжественной церемонии подъема Андреевского флага на причале был проведен чин его освящения.

На флоте отметили, что патрульный корабль «Павел Державин» является третьим серийным кораблем проекта 22160, спроектированным и построенным с применением модульной концепции вооружения. Корабль оснащен самыми современными радиотехническими и гидроакустическими комплексами.

«Патрульные корабли данного проекта предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий призваны обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования», – добавляется в сообщении.

Автономность плавания кораблей этого проекта составляет 60 суток. Они способны развивать скорость 30 узлов, имеют водоизмещение около 1,7 тыс. тонн, численность экипажа порядка 80 человек, дальность плавания составляет до 6 тыс. морских миль.

По данным пресс-службы, корабль «Павел Державин» вошел в состав соединения охраны водного района Новороссийской военно-морской базы ЧФ. В ближайшее время экипаж нового корабля начнет отработку специальных курсовых задач, после сдачи которых приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки.

Напомним, 31 августа новейший патрульный корабль проекта 22160 «Павел Державин» выполнил первые стрельбы в ходе государственных испытаний на Черном море.