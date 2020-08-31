Патрульный корабль «Павел Державин» провел первые стрельбы

Новейший патрульный корабль проекта 22160 «Павел Державин» выполнил первые стрельбы в ходе государственных испытаний на Черном море, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

«Экипаж новейшего патрульного корабля проекта 22160 «Павел Державин», построенного для Черноморского флота, провел первые артиллерийские стрельбы в акватории Черного моря. Мероприятие проводилось в морском полигоне боевой подготовки в рамках государственных испытаний корабля», – передает ТАСС сообщение ЧФ.

Экипаж произвел проверочные стрельбы из артиллерийской установки АК-176, крупнокалиберных корабельных пулеметов и противодиверсионных гранатометных комплексов ДП-65.

Также личный состав проверил работоспособность комплекса постановки помех ближнего рубежа ПК-10, снаряды которого предназначены для образования ложных целей, обеспечивающих защиту корабля от управляемого оружия противника с радиолокационными или оптическими системами наведения.

Государственные и заводские испытания «Павла Державина» проходят в военной гавани Новороссийской военно-морской базы и непосредственно в акватории Черного моря.

Напомним, 23 июля патрульный корабль «Павел Державин» приступил к заводским ходовым испытаниям.

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