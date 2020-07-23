Патрульный корабль «Павел Державин» приступил к заводским ходовым испытаниям

Третий патрульный корабль проекта 22160 «Павел Державин» впервые вышел в море для проведения заводских ходовых испытаний, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

«Экипаж новейшего патрульного корабля «Павел Державин» впервые вышел в море и приступил к прохождению заводских ходовых испытаний. <…> На выходе в море будет проведена наладка и проверка функционирования всех систем корабля, проверена работоспособность главной энергетической установки на разных режимах работы, испытаны резервные механизмы и различное оборудование, в том числе при переходе на аварийные источники электропитания, а также выполнена проверка работы внутрикорабельных средств связи», – приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

После завершения ходовых испытаний судостроители совместно с экипажем проведут ревизию корабельных систем, устройств и механизмов и продолжат его подготовку к следующему этапу испытаний. Также экипаж совместно с заводской сдаточной командой обучается эксплуатации, техническому обслуживанию и практическому применению бортовых систем, устройств и механизмов корабля.

Напомним, в начале июля главком ВМФ адмирал Николай Евменов сообщал, что третий патрульный корабль проекта 22160 «Павел Державин» приступил к активной фазе испытаний.

Ранее «Зеленодольский завод имени Горького» передал ВМФ два корабля проекта 22160 – «Василий Быков» (20 декабря 2018 года) и «Дмитрий Рогачев» (11 июня 2019 года). Отметим, патрульные корабли проекта 22160 прозвали «кораблями-роботами».

Патрульные корабли проекта 22160 предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, они также могут выполнять поисково-спасательные функции, сопровождать конвои, выполнять антипиратские задачи. В качестве штатного вооружения патрульные корабли этого проекта оснащены 76,2-миллиметровой артиллерийской установкой, зенитно-ракетным комплексом и пулеметами. На кораблях также предусмотрена возможность установки модульного контейнерного вооружения и оснащения, в том числе крылатых ракет «Калибр» или ПКР «Уран».

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