В состав бригады охраны Новороссийска вошли «корабли-роботы»

Модульные корветы «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачев» вошли в состав бригады охраны водного района Черноморского флота, корабли будут отвечать за безопасность Новороссийской военно-морской базы.

В Минобороны сообщили, что до конца 2018 года патрульные корабли проекта 22160 завершат испытания, передает «Известия». Затем корветы включат в списки соединения, корабли займутся охраной базы ВМФ в Новороссийске.

Остальные четыре корабля серии войдут в состав сторожевых бригад на других флотах. Ожидается, что их постройка завершится к 2020 году.

В задачи корветов входит патрулирование прибрежной зоны и мест базирования флота. Корабли серии могут использовать подводные и надводные беспилотники, из-за этой способности их прозвали «кораблями-роботами».

Около 90% всех кораблей, входящих в бригады охраны, построили в советские годы, заявил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«Вопрос замены малых противолодочных кораблей повисает в воздухе. Патрульные корабли проекта 22160, строительство которых в настоящее время ведется в Зеленодольске и Керчи, являются хорошей заменой имеющимся прежде всего в силу своей многофункциональности. Один такой корабль может заменить сразу несколько МРК и МПК», – отметил он.

Основной особенностью корветов типа «Василий Быков» является модульная система, позволяющая устанавливать на корабли самое разное вооружение – к примеру, ракеты «Калибр-НК».

Патрульные корабли проекта 22160 – корабли модульного типа, дальней морской зоны, разработанные и строящиеся на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького для пополнения корабельного состава ВМФ. Предназначены для несения погранично-патрульной службы по охране территориальных вод, патрулирования 200-мильной исключительной экономической зоны в открытых и закрытых морях и множества других задач.

Ранее были названы сроки поставки головных кораблей проектов 22160 и 22800 ВМФ России.