Путин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова Кремль анонсировал визит Путина в Кемерово 5 июля 2021, 12:56 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин продолжит совершать региональные поездки, несмотря на пандемию, при этом будут соблюдаться все эпидемиологические предосторожности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Региональные поездки будут продолжаться, безусловно», – передает ТАСС слова Пескова. «Действительно, у Путина запланирована поездка в Кемерово, завтра он будет работать в Кемерово. Все мероприятия в рамках этой поездки будут осуществляться с учетом санитарных требований по коронавирусу», – добавил представитель Кремля. По словам Пескова, Путин в понедельник утром провел рабочую встречу с председателем совета директоров Альфа-банка Петром Авеном, в ходе которой обсуждалась ситуация в банковском секторе. «Также в ближайшее время мы дадим сообщение о международном телефонном разговоре», – передает РИА «Новости» слова Пескова о графике президента России.

Путин назвал Макрону условие для возвращения к диалогу с ЕС 2 июля 2021, 21:19 Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин заявил французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что Москва готова к восстановлению полноценного диалога с Европейским союзом. Лидеры провели «обмен мнениями о состоянии и перспективах развития российско-еэсовских связей», сообщила пресс-служба главы российского государства. «Констатировано, что решению таких острых современных проблем, как кибербезопасность, борьба с международным терроризмом, здравоохранение, климат, разрешение региональных конфликтов, способствовало бы построение конструктивных и предсказуемых отношений России и ЕС, возвращение к нормальному и уважительному диалогу», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Путин также подчеркнул, что «Россия к этому готова, если будет проявлена реальная встречная заинтересованность со стороны Евросоюза». Помимо этого, президенты обсудили внутриукраинский кризис.«Лидеры высказались за активизацию переговорного процесса в целях последовательной реализации минского «Комплекса мер» 2015 года, который был и остается безальтернативной основой урегулирования. Президент России указал на деструктивные действия Киева, по вине которого предпринимаемые – в том числе в «нормандском» формате – усилия фактически саботируются. Акцентирована необходимость полного выполнения украинскими властями ранее взятых на себя обязательств, прежде всего по установлению прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», – пояснила пресс-служба Кремля. Напомним, что в группе по мониторингу комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России заявили, что Евросоюз кратно увеличил попытки вмешательства в дела России, используя санкционное давление и стремясь повлиять на общественно-политическую ситуацию в стране. Песков назвал препятствия для встречи Путина и Зеленского 4 июля 2021, 14:46 Текст: Елена Мирошниченко

Подготовку к встрече лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского затрудняют невыполнение Киевом минских договоренностей и давление на политических оппонентов внутри Украины, заявил в эфире телеканала «Россия 1» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Что <...> затрудняет воплощение идеи о двусторонней встрече: помимо основного момента о невыполнении минских договоренностей, еще, наверное, и тот факт, что президент Зеленский с самого начала выглядел как очень современный демократичный президент, который несет порядок и демократию в свою страну. И, конечно, этот настрой явно не коррелируется с абсолютно беспрецедентным давлением на политических оппонентов, с желанием избавиться от своих успешных политических оппонентов путем открытия уголовного дела», – передает его слова ТАСС. В апреле президент Украины заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. В Кремле тогда заявили, что администрация российского лидера и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным. Путин отменил обязательный техосмотр автомобилей 2 июля 2021, 14:26

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательность проведения технического осмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО. Сейчас, согласно закону «О безопасности дорожного движения», обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств осуществляется лишь при условии проведения государственного технического осмотра или техосмотра, проведение которого предусмотрено законодательством в области техосмотра, передает РИА «Новости». Подписанный закон исключает данную норму, одновременно внося корреспондирующие изменения в закон об ОСАГО. В результате для получения полиса ОСАГО водителю не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра. Закон должен будет вступить в силу с 22 августа 2021 года. «Это изменение сначала предлагалось в другом законопроекте, но в целях ускорения его принятия оно было перенесено в этот закон. В принципе, все согласны, и ГИБДД, и автостраховщики, и Банк России – с тем, что получение полиса ОСАГО не должно быть увязано с диагностической картой и техосмотром», – пояснял председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Необходимо, по его словам, также учитывать, что вокруг получения диагностической карты и прохождения техосмотра сложился определенный незаконный бизнес. «Кроме того, возможны случаи, когда, например, диагностическая карта действует последний день, в этот же день покупается полис ОСАГО, ну и все, дальше полис действует, а карта нет», – отмечал депутат. Он подчеркивал также, что еще одной проблемой является недостаток станций техобслуживания, отвечающих требованиям закона, из-за чего люди вынуждены покупать диагностические карты. Путин утвердил Стратегию национальной безопасности России 3 июля 2021, 13:34

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении Стратегии национальной безопасности России. Указ вступает в силу со дня опубликования, документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Только гармоничное сочетание сильной державы и благополучия человека обеспечит формирование справедливого общества и процветание России. Для этого необходимы согласованные действия по реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации, направленные на нейтрализацию внешних и внутренних угроз и создание условий для достижения национальных целей развития», – говорится тексте указа. Отмечается, что Стратегия основана на «неразрывной взаимосвязи и взаимозависимости национальной безопасности России и социально-экономического развития страны». В документе уточняется, что одним из путей обеспечения экономической безопасности является сокращение использование доллара во внешнеэкономической деятельности и производства вакцин против актуальных инфекционных заболеваний. Новую редакцию Стратегии национальной безопасности страны Совбез по поручению главы государства подготовил в феврале. Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявлял, что в новой редакции Стратегии национальной безопасности России отражены положения о поддержании ядерного потенциала и готовности ВС к боевому применению, а также уделено внимание подготовке россиян к военной службе. Путин наградил Мамонова орденом Дружбы 2 июля 2021, 20:00

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин наградил музыканта, основателя коллектива «Звуки Му» Петра Мамонова орденом Дружбы. «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Дружбы Мамоноав Петра Николаевича, артиста», – говорится в указе президента, опубликованном на официальном-интернет-портале правовой информации. В четверг сообщалось, что Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусной инфекцией в больницу. Его супруга поясняла, что артиста положили в больницу в Коммунарке, он находился в реанимации. Петр Мамонов – актер, советский и российский музыкант, поэт, известен по музыкальному коллективу «Звуки Му», киноспектаклям. Песков назвал «неудачными» слова Зеленского о флаге Украины на Госдуме 2 июля 2021, 13:33

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Слова президента Украины Владимира Зеленского о «желто-голубом флаге Украины на здании Госдумы» не укладываются в процесс подготовки ко встрече с российским лидером Владимиром Путиным, хотя такая работа и не ведется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Подобные заявления (Зеленского) никак, наверное, не укладываются в процесс подготовки встречи. Да и к слову сказать, если абстрагироваться от таких неудачных, с нашей точки зрения, заявлений, субстантивно никакой подготовки не ведется и никакие шаги в этом плане не предпринимаются», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Так он ответил на вопрос, актуальна и возможна ли встреча президентов РФ и Украины после противоположной риторики в отношении двух стран. Также, комментируя высказывания украинского лидера про «желто-голубой флаг (Украины) на здании Госдумы», Песков, заявил, что у России нет намерений размещать свой триколор на Украине, так как российская сторона с уважением относится к украинскому суверенитету. «У нас нет желания размещать флаг на Украине. Мы с уважением относимся к суверенности Украины. Но, конечно, мы не можем позитивно как-то реагировать на подобные слова президента Зеленского. Здесь я затрудняюсь в том, чтобы хоть как-то проанализировать, почему сказаны эти слова. С другой стороны, может быть, они как-то выдраны из контекста. Этого я тоже не могу исключить. Звучит странно», – сказал Песков. Ранее Зеленский, отвечая на слова президента России Владимира Путина в ходе прямой линии о том, что он считает русский и украинский народы единым целым, сказал, что в таком случае в Москве в ходу были бы гривны, а над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг. В Кремле в ответ назвали Украину несамостоятельным государством. Путин подписал закон о «российском коньяке» 2 июля 2021, 22:06

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий особенности производства и оборота винодельческой продукции в России, который прописывает, в том числе, условия для нанесения на этикетку наименования «Коньяк России». Законом, в частности, уточняются разрешенные технологические приемы переработки винограда для производства винодельческой продукции, а также особенности ее маркировки и розничной продажи. Предусматривается, что винодельческие хозяйства, осуществляющие производство коньяка, полностью (на 100%) произведенного из выращенного в России винограда, вправе указывать на этикетке такой продукции наименование «Коньяк России», говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. Законом также даются определения понятиям «автохтонное виноделие», «аборигенный сорт винограда», «винный спирт», «винный дистиллят», «ароматизированные виноградосодержащие напитки» (доля этилового спирта в них должна составлять 14,5-20%), «виноградная водка» и «бренди» (доля этилового спирта в них должна быть не менее 37,5%), «игристые жемчужные вина». Крестьянским (фермерским) хозяйствам разрешается производство вин и игристых вин с защищенным географическим указанием. Закон определяет и другие особенности производства и оборота винодельческой продукции в целях определения четких правил функционирования отрасли. Ранее эксперт объяснил невозможность отказаться от маркировки «коньяк» в России. Путин подписал закон об обязательных медицинских проверках мигрантов на наркотики и ВИЧ 2 июля 2021, 19:22

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предписывает проверять всех трудовых мигрантов, прибывающих в Россию, на наркотики, опасные инфекции и ВИЧ – и разрешает отказывать наркоманам и больным в проживании в России. В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации указано, что законом предусматривается создание, эксплуатация и развитие Роспотребнадзором федеральной государственной информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера, обеспечивающей получение информации, характеризующей санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, передает РИА «Новости». Изначально законопроектом предлагалось, что иностранные граждане и лица без гражданства, которые хотят получить вид на жительство, разрешение на работу или трудовой патент в России, должны проходить медосмотры в государственном или муниципальном учреждении. Однако ко второму чтению были внесены уточняющие поправки о том, что иностранный гражданин для получения разрешения на проживание или вида на жительство должен пройти медосвидетельствование на наличие или отсутствие факта употребления им наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и ВИЧ-инфекции. Согласно закону, освидетельствование проводится в медицинских организациях, находящихся на территории России. Кроме этого, на высший исполнительный орган государственной власти субъекта России возлагается обязанность по установлению перечня медицинских организаций, уполномоченных на проведение такого медицинского освидетельствования. В законе также уточняется, что может быть отказано в выдаче разрешения на временное проживание в России, а также вида на жительство, если иностранный гражданин является потребителем наркотических или психотропных средств, у него есть одно из инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и если у него нет сертификата об отсутствии заболевания, вызываемого ВИЧ. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем России становиться комфортной для мигрантов. Малые предприятия общепита освободили от НДС 2 июля 2021, 15:20 Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от налога на добавленную стоимость (НДС) предприятия общепита с выручкой до 2 млрд рублей. Документ, вносящий изменения в Налоговый кодекс, опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно закону, рестораны, кафе, бары, столовые и закусочные освободят от НДС, если они соответствуют определенным условиям. К примеру, сумма годового дохода организации не должна превышать два миллиарда рублей, а среднемесячный размер выплат, начисленных организацией или индивидуальным предпринимателем в пользу физлиц, был не ниже размера среднемесячной начисленной заработной платы в каждом регионе. Кроме того, документ освобождает учреждения культуры от авансовых платежей по налогу на прибыль в 2020 и 2021 годах. Не будут облагаться НДФЛ и НДС региональные меры поддержки малого и среднего бизнеса. Ранее замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что власти Москвы могут рассмотреть новые меры поддержки для бизнеса при поступлении от предпринимателей обращений. Слова Путина об Украине сочли предупреждением Киеву 3 июля 2021, 15:45 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин во время прямой линии обозначил темы для диалога между Москвой и Киевом, однако отсутствие прогресса на ряде направлений может, напротив, привести к ухудшению двусторонних отношений, пишут украинские СМИ. «Компромиссы по Украине возможны, если стороны уйдут от наращивания военного присутствия у российских границ и милитаризации украинской территории», – отмечается в статье портала «Страна.ua». Так, автор отмечает, что сотрудничество между Украиной и странами НАТО может уже сейчас привести к вооруженным столкновениям. В частности, в статье упоминаются слова Путина об инциденте с британским эсминцем «Дефандер», чей заход в территориальные воды России, по мнению журналиста, был согласован с Киевом. Эти действия Путин охарактеризовал как провокацию, однако подчеркнул, что даже потопление российскими военными этого корабля не привело бы к началу третьей мировой войны. «Это явный намек на то, что в следующий раз последствия будут серьезнее», – предположил автор, передает РИА «Новости». Кроме того, согласно статье, Москва может пойти на диалог с Киевом только в том случае, если на Украине прекратится дискриминация русскоязычного населения. «Видимо, если по данным пунктам не будет никаких подвижек со стороны Украины и Запада, Путин встречаться с Зеленским не планирует», – подчеркивается в материале. Российский президент во время прямой линии назвал результаты работы украинского руководства разрушительными и сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Также Путин отметил, что видит недружественное отношение к России только со стороны властей Украины, а не ее жителей. Кроме того, он напомнил, что Москва недавно отреагировала на негодование Запада из-за учений, проводившихся вблизи украинских границ, и завершила маневры. Вместо шагов навстречу, как отметил президент, западные партнеры Украины «приперлись к российским границам». Путин наградил посмертно погибших в Сочи приставов орденами Мужества 2 июля 2021, 19:40 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно судебных приставов, которые при исполнении служебного долга в Сочи были застрелены местным жителем. «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Агозяна Альберта Артемовича – младшего судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов Центрального районного отделения судебных приставов Сочи <...> (посмертно)», – говорится в тексте указа, опубликованного на официальном-интернет-портале правовой информации. Также президент наградил и другого пристава – Андраника Матевосяна ­– посмертно. В начале июня в перестрелке в Адлерском районе Сочи погибли двое судебных приставов. Огонь открыл один из жильцов Вартан Кочьян в ходе выселения из дома. Он раскаялся в содеянном. Ему предъявлено обвинение, он арестован. ОНФ: Все обращения граждан на «Прямую линию» с президентом будут рассмотрены 2 июля 2021, 17:22 Текст: Евгения Шестак

«Все обращения будут рассмотрены, приняты во внимание, во всех случаях, когда это возможно люди получат конкретную помощь», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, говоря о прошедшей в среду «Прямой линии» президента России Владимира Путина. По его словам, уже в третий раз глава государства доверяет Народному фронту следить за тем, чтобы ни одно обращение не осталось незамеченным. Он отметил, что в рамках проекта «Прямая линия. Продолжение» ОНФ работает со всем массивом обращений граждан, а не только с теми, что прозвучали в эфире. «По линии 2019 года был рассмотрен 1 млн вопросов, в 2020 году «Прямая линия» была совмещена с пресс-конференцией и обращений было 344 тыс. В этом году мы также будем работать со всеми поступившими обращениями, в которых есть контакты заявителя или сформулированы конкретные предложения. Что-то можно решить сразу, что-то требует времени для проработки и бюджетного планирования», – отметил Кузнецов. В частности, он уточнил, что за первое полугодие 2021 года ОНФ решил еще 40 тыс. вопросов, заданных в июне 2019. По его словам, обобщение и анализ материалов «Прямой линии» позволяет находить системные решения. «Бесплатная подводка газа до границ домовладений, надбавка за 30 лет работы в сельском хозяйстве при переезде в город, выплаты на детей от 3 до 7 лет из малоимущих семей – ответы на тысячи обращений граждан. Все обращения будут рассмотрены, приняты во внимание, во всех случаях, когда это возможно люди получат конкретную помощь», – заключил Кузнецов. Напомним, 18-я по счету «Прямая линия» Путина прошла 30 июня. Президент за 3 часа 42 минуты, которые длилась прямая линия, ответил на 68 вопросов. В центре разговора президента с россиянами оказалась вакцинация и борьба с пандемией. Президент также комментировал такие волнующие россиян темы, как рост цен на продукты и тарифы ЖКХ. В начале «Прямой линии» Путин поблагодарил представителей ОНФ и волонтеров, помогавших обрабатывать вопросы россиян. «Это большая работа, и ее было бы невозможно провести, если бы не помощь Общероссийского народного фронта и других общественных организаций, которые включились в эту работу и очень активно с администрациями самого разного уровня – и с местными, и с региональными, и с федеральными – работают, для того чтобы людям помочь», – заявил Путин. Он отметил, что многие вопросы уже обработаны, по другим работа продолжается. Путин предложил Совбезу обсудить вопросы цифровизации в сфере нацбезопасности 2 июля 2021, 15:22 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза России предложил обсудить вопросы цифровизации в обеспечении национальной безопасности. «Мы в последнее время не только много говорим, но и много делаем в направлении цифровизации всей экономики, всей нашей жизни в целом. Сегодня поговорим о роли этого направления нашего взаимодействия для государственного управления и обеспечения национальной безопасности России, имея в виду все ее аспекты, связанные с обеспечением обороноспособности, внутренней безопасности и так далее. Вопросов здесь очень много», – сказал он, передает РИА «Новости». После этого президент предложил заслушать доклад вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который курирует эти вопросы. Путин подписал закон о бесплатном втором высшем творческом образовании 2 июля 2021, 13:22 Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин подписал закон о бесплатном втором высшем образовании для людей творческих профессий. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения внесены в закон «Об образовании». В настоящее время гражданам России гарантирована возможность получения первого бесплатного высшего образования. При этом, как отмечают разработчики инициативы, в творческие профессии зачастую приходят люди в зрелом возрасте, имеющие высшее образование по другой специальности. В связи с этим в законе появилась возможность для граждан, имеющих высшее образование, получать на конкурсной основе второе или последующее высшее образование за счет средств федерального бюджета по образовательным программам в области искусств. Речь идет о программах специалитета в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования. Специальности и направления подготовки утвердит правительство России. Кабмин установит и порядок принятия таких граждан на обучение за счет бюджета, а также перечни образовательных организаций, в которых такое обучение будет проходить. Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии 3 июля 2021, 10:41 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости Белоруссии. Российский лидер отметил, что 3 июля – знаменательная дата в истории республики. Путин подчеркнул, что 3 июля – День освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков – является одной из важнейших побед, одержанных в годы Великой Отечественной войны. «Владимир Путин выразил уверенность, что совместными усилиями Россия и Белоруссия будут и впредь укреплять союзнические связи, конструктивное двустороннее сотрудничество во всех сферах, а также продвигать взаимовыгодные интеграционные процессы на евразийском пространстве, что в полной мере отвечает интересам обеих стран», – говорится в сообщении на сайте Кремля.