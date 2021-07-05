На Кубе из-за коронавируса изолировали свыше 150 туристов из России

Более 150 туристов из России изолированы после прибытия на Кубу, их тесты на коронавирус оказались положительными, сообщила российский генконсул Нана Мгеладзе.

По ее словам, «речь идет о туристах с трех рейсов, которые прилетели с 30 июня по 2 июля». На первом «тесты, выполненные в аэропорту, выявили 133» случая COVID-19, «включая членов экипажа». Повторные тесты подтвердили коронавирус у 33 человек, «но даже это достаточно много», заявила генконсул.

Еще примерно 130 человек изолировали в последующие дни. Кроме того, в гостинице-обсерваторе находятся с подтвержденным коронавирусом 14 россиян, которые прибыли до 29 июня. Один госпитализирован в Гавану с осложнениями, передает РИА «Новости».

При этом сами туристы в соцсетях утверждают, что никто из них не болеет. Указывается, что многие вакцинированы, у них есть справки о наличии антител и результаты ПЦР-тестов, сделанные в день вылета.

«Можете себе представить степень возмущения наших туристов, это очень тяжелая, в общем, ситуация. С чем это связано, мы не можем объяснить, - кубинцы не комментируют такие показатели. Можно прийти к выводу, что что-то не в порядке в лабораториях», – сказала Мгеладзе.

Еще свыше 150 человек хотели отправить в гостиницу-обсерватор с последних рейсов, но дипломаты убедили кубинские власти оставить граждан России в их гостиницах. Сейчас россияне должны оставаться в номерах «до разъяснения ситуации».

Куба третий день подряд обновляет антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки. Министерство здравоохранения Кубы сообщило о 3519 новых случаях заражения коронавирусом за последние 24 часа, что является самым высоким для республики суточным показателем с начала пандемии, передает ТАСС.

Напомним, первые три случая заражения коронавирусом на Кубе были подтверждены 11 марта 2020 года. По официальным данным, на острове выявили 204247 случаев коронавируса. Куба разработала собственные вакцины от коронавируса.

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