МИД счел сфабрикованным дело осужденного за шпионаж политика в Литве

Лукашенко рассказал о том, как помог деньгами Тихановской

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, как на самом деле Светлана Тихановская уезжала из Белоруссии, и о том, кто ей дал денег на выезд из страны.

Александр Лукашенко рассказал подробности об отъезде Светланы Тихановской в Литву в августе 2020 года на встрече с активом местной власти по актуальным вопросам общественно-политической обстановки.

«Она говорит, что ее заставили. Это я сегодня прочитал в докладе, что ее заставили выехать из Беларуси и угрожали, что там чуть ли не детей схватят и еще чего-то. Слушайте, дети для меня всегда запредельно, и вы это знаете. Дети за родителей не должны нести вот такую ответственность, что я поеду в Литву, схвачу детей. Ну, если вы их туда вывезли, защищайте. Никогда, поверьте, никогда я не ставил так вопрос. Она пришла (вот генерал Павлюченко) к нему (начальник оперативно-аналитического центра при президенте Республики Беларусь Андрей Павлюченко. - прим. ВЗГЛЯД) и просит: «Скажите президенту, я хочу уехать». Так было дословно. Ты мне доложил. Я говорю: пусть едет. Это после того, Валерий Павлович (Валерий Вакульчик, который в тот период руководил КГБ Беларуси. - прим. ВЗГЛЯД), как их хотели сжечь в этом доме. Помнишь, когда я тебе приказал «Альфу» снять с улиц. Он кричал: «Александр Григорьевич, как «Альфу» снять, они Дворец Независимости..?» – «Снимай, – говорю. – С тобой будем стоять с автоматами, но защити этот дом (где 9 августа 2020 года в день выборов собрались представители оппозиции. - прим. ВЗГЛЯД). Сожгут же негодяи и нас обвинят», – приводит слова Лукашенко БелТА.

«Это все было спровоцировано спецслужбами, когда они собрали весь этот координационный совет и повели в отдельный дом, и она туда пошла. Благо, что у нее в окружении был кто-то из наших военных и охранял ее, и он сообразил, что быть беде, и он позвонил в МВД. И тогда я приказал Валерию Павловичу немедленно снять «Альфу» и переодеть, чтобы не военные были, а в гражданке. Продемонстрируй, что мы увидели, что они хотят. И это нас спасло», – рассказал Лукашенко.

По словам главы Белоруссии, Тихановская прибежала на следующий день после этого инцидента.

«Я сказал: передайте ей, что МВД тебе поможет выехать к детям. Про мужика своего ни слова не обмолвилась. Не успела она выехать, как мне звонят и говорят, что у нее денег нет. Я сказал, чтоб попросили у одной государственной компании, чтобы выделили 15 тыс. долларов, это все-таки дети. Вот, что было. И она говорит, что ей угрожали, что детей отбирали. Первый раз о ней говорю, хоть с женщинами не воюю».

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что считает ошибочным решение покинуть страну во время протестов.

Напомним, в среду президент США Джо Байден встретился с Тихановской в Белом доме, угостив ее «печеньками». До этого Тихановская встречалась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен.

После этого Тихановская выразила надежду на введение Соединенными Штатами «самых сильных» санкций против властей Белоруссии.