Посол России призвал США «проигрывать с достоинством» МОК отказался наказывать за использование символики России на ОИ 31 июля 2021, 06:33 Текст: Антон Никитин

Международный олимпийский комитет и Олимпийский комитет России не могут нести ответственность за каждый случай использования делегатами символики России или упоминания страны, в том числе комментаторами и журналистами, сообщил официальный представитель МОК Марк Адамс. «Мой комментарий (ранее на конференции) был не о делегации или команде ROC, он об остальной публике. Мы ничего не можем сделать с тем, что они носят символику России, включая футболки», – приводит слова Адамса ТАСС. «Мы обсуждали это (использование российской символики), мы постоянно напоминаем людям о правилах. Не так уж и много мы можем сделать с каждым упоминанием (сборной России) в эфире или прессе. Мы не можем запретить людям носить футболки, это не наша работа», – сказал он. «Мне известно, что [гендиректор ВАДА] Оливье Ниггли считает, что все правила выполняются согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS). МОК делает все возможное, чтобы правила соблюдались», – сказал Адамс в ответ на вопрос о том, нужно ли переформатировать правила, касающиеся участия России в Олимпиаде. Накануне глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что мир устал от политизированной кампании Запада против мирового спорта и давления на российских спортсменов. В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова восхитилась российскими олимпийцами на фоне информационных провокаций. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что результаты российских спортсменов в Токио звучат убедительнее комментариев «экспертов».

Соловьев резко ответил на заявление американской спортсменки о россиянах 30 июля 2021, 11:01

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова американской гребчихи Меган Калмо, которая заявила, что ей противны медали российских спортсменов, так как их команда не должна была участвовать в Олимпийских играх в Токио. «Достойно проигрывать дамочка не научилась», – написал Соловьев в Telegram, комментируя слова американской гребчихи. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков также отреагировал на слова Калмо. «Знаете, как глава Олимпийского комитета России считаю, что самым важным в спорте является налаживание мостов между странами и народами. Поэтому такие заявления этому не способствуют», – цитирует Позднякова Sport24. Напомним, Калмо, комментируя серебряную медаль россиянок Василисы Степановой и Елены Орябинской в соревнованиях двоек распашных в академической гребле, написала в Twitter, что россиян вообще не должно быть на Олимпиаде в Токио. «Отвратительное чувство, когда видишь, как уходит с серебром команда, которой вообще не должно здесь быть. Очень разочаровывающе. Мне было действительно сложно смотреть на то, что они здесь, и на то, что они забрали одну из медалей. Я считаю, что им здесь быть не следовало. Здесь много других женщин, которые, я думаю, достаточно квалифицированны, чтобы выиграть одну из этих медалей. Но то, что из-за этой лодки у них такой возможности не было, очень проблематично», – написала Калмо. Как передает RT, американская пара Калмо и Айссер оказалась на четвертом месте в гонке. Отметим, что большинство пользователей Сети не поддержали Калмо. «В первую очередь это ваши коллеги-спортсмены, которые боролись за это серебро. И вы знаете, что это тяжелая работа! Всегда неприятно видеть, как другие выигрывают. Почему один спортсмен должен нести ответственность за ошибки других членов своей команды», – написала одна из них, имея в виду лишение российской олимпийской сборной гимна и флага на Играх в Токио за некоторые случаи допинга среди спортсменов. «Вы не должны были писать это, но вы написали. А теперь получите закономерную реакцию в комментариях, может быть, она вас чему-то научит», – добавил другой. «Почему нельзя поставить дизлайк в Twitter? … Я очень разочарована в тебе и во всех, кому понравился этот пост. Это просто недопустимо, ужасно, омерзительно. У меня нет слов, чтобы это описать», – написала еще одна пользовательница. «Зачем равнять всех россиян под одну гребенку? Я понимаю, что этой системе сложно доверять, но, безусловно, некоторые из них заслуживают того, чтобы быть на Олимпийских играх», – отметил еще один пользователь. Это не первый скандал с критикой российских спортсменов на Играх. Ранее американский пловец Райан Мёрфи, которого обошел россиянин Евгений Рылов, предположил, что соревнование не было чистым, однако затем пояснил, что не подозревал российского спортсмена в употреблении допинга, а говорил об общей ситуации в Международной федерации плавания (FINA). До этого журналист из Чили, обращаясь к теннисисту Даниилу Медведеву, назвал всех российских спортсменов «читерами» и спросил, как он себя чувствует c этим клеймом. Медведев заявил, что впервые в жизни отказывается отвечать на вопрос журналиста, пристыдил его и потребовал у представителей Международной теннисной федерации больше не допускать этого репортера на соревнования. Пловец Рылов после двух золотых медалей ответил на слова американского соперника 30 июля 2021, 08:50

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Двукратный чемпион Олимпийских игр в Токио пловец Евгений Рылов, комментируя слова своего американского соперника Райана Мёрфи, заявил, что никогда не смог бы себе простить употребление допинга. «Честно, не слышал этот комментарий, поэтому ничего ответить не могу. Я всегда был за честный спорт, я всегда сдаю допинг-тесты, заполняю АДАМС (систему антидопингового администрирования и менеджмента) и всегда плыву от всей души и честно. Этому я посвятил всю жизнь, и не мог бы себе простить, если бы что-то применял. Я не хочу ничего отвечать на этот вопрос», – сказал Рылов, передает ТАСС. В то же время он добавил, что возможно Мёрфи «имеет полное право так думать». «Поводы были, никто факта проблемы не отменял. Как есть, так есть, мы здесь и сейчас, а не в прошлом, будем ждать, что будет дальше. Открыто он мне ничего не предъявил, поэтому я ничего против него не имею», – добавил россиянин. Рылов стал первым отечественным пловцом, завоевавшим золотую медаль Олимпийских игр на дистанции 200 метров на спине с 1988 года. Также Рылов на Олимпийских играх в Токио завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине, установив новый европейский рекорд. Вторым в заплыве на дистанции 200 метров на спине финишировал американец Райан Мёрфи. После финиша в беседе с журналистами он предположил, что соревнование не было чистым, однако затем пояснил, что не подозревал российского спортсмена в употреблении допинга, а говорил об общей ситуации в Международной федерации плавания (FINA). «Здесь нет никаких обвинений, я не подозреваю Евгения, он сделал отличную работу. Я говорил о проблеме допинга в плавании, о том, что Международная федерация плавания (FINA) должна быть более транспарентной», – сказал Мерфи. Позже Рылов написал в Instagram: «Мы пообщались с Райаном и еще раз убедились в том, что это было недопонимание. У нас никогда не было претензий друг к другу, мы остаемся хорошими соперниками. Мы оба выступаем за то, чтобы спорт был чистым». Незадолго до старта Олимпиады FINA временно отстранила от соревнований российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил. Пловцы успешно опротестовали решение в Спортивном арбитражном суде, что позволило им выступить на Олимпиаде. В решении суда по делу Андрусенко и Кудашева говорится, что представленные FINA факты не доказывают вину спортсменов. «Люди должны знать больше об этой ситуации. При этом я верю, что в плавании есть допинг», – отметил Мёрфи. Теннисисты обеспечили сборной России золотую и серебряную медали 30 июля 2021, 16:05

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в финал на Олимпиаде в миксте, где сыграют с другой российской парой, сообщают информационные агентства. В результате сборная России обеспечила себе золотую и серебряную медали в этой дисциплине, передает РИА «Новости». Веснина и Карацев в полуфинале обыграли сербов Нину Стоянович и Новака Джоковича – 7:6 (7:4), 7:5. Матч длился час и 44 минуты. До этого другая российская пара Павлюченкова и Рублев вышли в финал, победив австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса. Ранее в пятницу американцы Остин Крайчек и Теннис Сандгрен проиграли новозеландцам Маркусу Даниэллу и Майклу Винусу в матче за бронзовые медали олимпийского теннисного турнира в парном разряде. В последний раз спортсмены из США не смогли завоевать наград в теннисе на Олимпийских играх 1920 года в бельгийском Антверпене. Глава ОКР ответил злопыхателям российской сборной на ОИ 30 июля 2021, 11:12

Фото: SERGEI ILNITSKY/ЕРА/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Результаты российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио звучат убедительнее комментариев «экспертов», заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. «Думаю, результаты наших спортсменов на этих Играх звучат убедительнее всех возможных комментариев по этой теме. Что тут можно сказать, если экспертный уровень людей, которые высказываются в адрес побед наших атлетов, не распространяется дальше заголовков «Нью-Йорк таймс». Разве что только напомнить, что Олимпийские игры созданы для того, чтобы через спорт делать этот мир лучше, а народы всех стран ближе. К сожалению, не все понимают идею Олимпийских игр в том виде, как задумывал это родоначальник соревнований барон де Кубертен», – передает ТАСС слова Позднякова. Между тем глава Минспорта Олег Матыцин заявил, что российский пловец Евгений Рылов, завоевавший две золотые медали, является настоящим героем Олимпийских игр в Токио. «Евгений Рылов был главным претендентом на победу на своей коронной дистанции и в Токио подтвердил лидерство, – сказал Матыцин. – Он – настоящий герой Олимпиады, им гордится вся Россия. Евгений стал примером для тысяч мальчишек и девчонок, которые после блестящих олимпийских побед нашего чемпиона пойдут заниматься плаванием. Поздравляю с этим успехом тренеров национальной команды и Всероссийскую федерацию плавания». Рылов стал первым отечественным пловцом, завоевавшим золотую медаль Олимпийских игр на дистанции 200 метров на спине с 1988 года. Также Рылов на Олимпийских играх в Токио завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине, установив новый европейский рекорд. Вторым в заплыве на дистанции 200 метров на спине финишировал американец Райан Мёрфи. После финиша в беседе с журналистами он предположил, что соревнование не было чистым, однако затем пояснил, что не подозревал российского спортсмена в употреблении допинга, а говорил об общей ситуации в Международной федерации плавания (FINA). «Здесь нет никаких обвинений, я не подозреваю Евгения, он сделал отличную работу. Я говорил о проблеме допинга в плавании, о том, что Международная федерация плавания (FINA) должна быть более транспарентной», – сказал Мерфи. Ранее Рылов, комментируя слова Мерфи, заявил, что никогда не смог бы себе простить употребление допинга. РУСАДА заявило о «чистоте» Рылова перед Олимпиадой. Губерниев дал простой совет для борьбы с травлей в соцсетях 30 июля 2021, 14:45

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Нужно уметь закрывать сердце, душу и дозированно взаимодействовать с соцсетями», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист Дмитрий Губерниев, комментируя давление на российских спортсменов в Сети во время олимпийских соревнований в Токио. «Чемпионка России Евгения Чикунова не заявляла о травле в соцсетях. Она лишь сказала, что болельщики в Сети оказывают на спортсменов давление перед соревнованиями», – отметил журналист и комментатор Дмитрий Губерниев. Он напомнил, что неоднократно говорил о необходимости поддерживать спортсменов. «Евгения Чикунова – большая молодец. Два раза финишировать четвертой и проиграть какие-то 0.04 секунды в борьбе за бронзу – это, конечно, огромное спортивное несчастье. Но ей всего 16 лет, через три года в Париже она всех победит, потому что она прекрасная спортсменка», – считает собеседник. В то же время Губерниев указал на «обратную сторону медали хейта и провокаций в соцсетях». «Если ты публичный человек, то ты должен уметь держать удар. В мире огромное количество хейтеров, которые при проигрыше тебя ненавидят, а при выигрыше любят, – подчеркнул он. – Есть простой совет: нужно уметь закрывать сердце и душу и, может быть, более дозированно взаимодействовать с соцсетями накануне и во время важных соревнований». При этом журналист полагает, что запрет на использование соцсетей и смартфонов для спортсменов в ходе соревнований не решит проблему. «К тому же тренер не уполномочен таким образом ограничивать подопечных. Спортсмен должен сам для себя решать, что ему помогает, а что – вредит», – уверен собеседник. «Каждый из нас в жизни сталкивается с хейтерами, просто Чикунова – еще ребенок. Но и она уже окунулась в эту взрослую спортивную жизнь. Я желаю ей крепости духа, а российским болельщикам советую все-таки поддерживать спортсменов, а не писать им в соцсетях всякие гадости», – заключил он. Ранее генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки осудила пользователей Сети, которые оказывают давление на российских спортсменов на Олимпиаде в Токио. «Многократной чемпионке России Жене Чикуновой на дистанции 200 метров брассом не хватило 0,04 секунды до бронзовой медали. Евгении всего 16 лет, и после заплыва она рассказала о сумасшедшем давлении, которое создается в комментариях в соцсетях. Вплоть до прямых оскорблений», – написала Канделаки в Telegram. Она подчеркнула, что на Олимпиаде Россию представляют лучшие спортсмены. «Они безусловно заслуживают всемерной поддержки, а никак не хейта, который мешает готовиться к решающим стартам. И выходя бороться за медали, они должны быть уверены в том, что вся страна стоит за них горой», – добавила она. В пятницу 16-летняя Чикунова заняла четвертое место в плавании на 200 метров брассом. При этом российская пловчиха не смогла сдержать слез, говоря о травле в социальных сетях во время Олимпийских игр в Токио. «Вчера после заплыва я заходила читать свои интервью. Это невообразимо, что пишут в комментариях, я не представляю, как у людей хватает мозгов такое писать. В основном пишут о том, что я не достойна, что если я не возьму медаль, то меня смешают с грязью», – сказала Чикунова журналистам и расплакалась. Спортсменка отметила, что комментарии в соцсетях повлияли на ее настрой перед заплывом. «Выступление – это огромный стресс, это тяжело, даже попасть на Олимпиаду – много стоит. У нас это очень большая проблема, я не понимаю, почему люди обесценивают труд спортсменов. Не описать словами, как это тяжело, особенно когда тебе 16 лет, а тебя уже два года обвиняют во всех грехах», – сказала она, передает ТАСС. Чикунова является многократной чемпионкой России. На чемпионате Европы 2021 года Чикунова завоевала серебряную медаль в комбинированной эстафете. На апрельском чемпионате России Чикунова заняла первое место на дистанции 200 метров брассом. Серебряный призер Олимпиады 2016 года и бронзовый призер Игр-2012 на 200 м брассом Юлия Ефимова стала третьей и не отобралась на Олимпиаду на этой дистанции. Губерниев в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил причину «всероссийской прухи» на Олимпиаде в Токио. Россиянка Бацарашкина завоевала второе золото Олимпиады 30 июля 2021, 08:36

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Россиянка Виталина Бацарашкина принесла сборной России десятую золотую медаль Олимпийских игр в Токио, победив в стрельбе из пистолета с 25 метров. Бацарашкина в финале в перестрелке победила кореянку Ким Минджун. Бронзовую медаль завоевала китаянка Сяо Цзяжуйсюань, сообщил источник РИА «Новости». Ранее Бацарашкина в Токио стала олимпийской чемпионкой в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров и серебряным призером в стрельбе из пистолета с 10 м в миксте. Нарышкин: Спортивный мир устал от кампании против российских атлетов 30 июля 2021, 15:20 Текст: Алина Назарова

Спортивный мир устал от ангажированного и политизированного давления на российских спортсменов, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. «В спортивном мире, как нам представляется, уже накопилась усталость от этой политизированной западной кампании против мирового спорта и, в частности, ангажированного и политизированного давления на российских спортсменов, атлетов», – сказал глава СВР, передает ТАСС. По его словам, политизация спорта нанесла ущерб и по репутации международных организаций. «В мире все больше и больше понимают и ощущают, что основной ущерб политизацией спорта нанесен по репутации международных организаций, которые являются во многом проводниками этой политики. Прежде всего я имею в виду Всемирное антидопинговое агентство, которое существенно потеряло потенциал. Нанесен довольно значительный ущерб по авторитету этой организации», – сказал Нарышкин. Он также отметил, что Россия с сожалением наблюдает нападки на предстоящую Олимпиаду в Пекине. «Мы с сожалением наблюдаем нападки на будущую Олимпиаду в Пекине. Вспоминаются и такие необоснованные нападки бывшего госсекретаря США Майкла Помпео, который в начале года заявил о том, что Пекин попытается отвлечь внимание мирового сообщества от внутренних репрессий. Кроме того, как известно, в Конгрессе США есть несколько инициатив с призывом к мировому сообществу объявить экономический и дипломатический бойкот Олимпиады», – сказал глава СВР. В то же время Россия уверена, что Олимпиада в Пекине состоится. «Мы уверены, что Олимпиада в Пекине состоится и это будет большой праздник спорта и праздник мира», – сказал он. На Олимпиаде в Токио произошло уже несколько скандалов с критикой российских спортсменов. Так, американский пловец Райан Мёрфи, которого обошел россиянин Евгений Рылов, предположил, что соревнование не было чистым, однако затем пояснил, что не подозревал российского спортсмена в употреблении допинга, а говорил об общей ситуации в Международной федерации плавания (FINA). До этого журналист из Чили, обращаясь к теннисисту Даниилу Медведеву, назвал всех российских спортсменов «читерами» и спросил, как он себя чувствует c этим клеймом. Медведев заявил, что впервые в жизни отказывается отвечать на вопрос журналиста, пристыдил его и потребовал у представителей Международной теннисной федерации больше не допускать этого репортера на соревнования. Также американская гребчиха Меган Калмо заявила, что ей противны медали российских спортсменов, так как их команда не должна была участвовать в Олимпийских играх в Токио. Захарова восхитилась российскими олимпийцами на фоне информационных провокаций 30 июля 2021, 14:30

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Российские олимпийцы в Токио преодолевают с достоинством не только спортивные испытания, но и те, что сопряжены с бесконечными информационными провокациями, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «С каким невероятным достоинством наши в Токио проходят испытания. И я не только о спорте. Но и о бесконечных провокациях, включая информационные. Истинное великодушие», – написала Захарова в Telegram. Российским спортсменам в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Играх в Токио запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они представляют команду Олимпийского комитета России (ROC – Russian Olympic Committee). На Олимпиаде в Токио произошло уже несколько скандалов с критикой российских спортсменов. Так, американский пловец Райан Мёрфи, которого обошел россиянин Евгений Рылов, предположил, что соревнование не было чистым, однако затем пояснил, что не подозревал российского спортсмена в употреблении допинга, а говорил об общей ситуации в Международной федерации плавания (FINA). До этого журналист из Чили, обращаясь к теннисисту Даниилу Медведеву, назвал всех российских спортсменов «читерами» и спросил, как он себя чувствует c этим клеймом. Медведев заявил, что впервые в жизни отказывается отвечать на вопрос журналиста, пристыдил его и потребовал у представителей Международной теннисной федерации больше не допускать этого репортера на соревнования. Также американская гребчиха Меган Калмо заявила, что ей противны медали российских спортсменов, так как их команда не должна была участвовать в Олимпийских играх в Токио. В Госдуме призвали американского пловца извиниться перед Рыловым 30 июля 2021, 10:20

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Американский пловец Райан Мёрфи должен принести извинения двукратному олимпийскому чемпиону россиянину Евгению Рылову за свои слова, заявил почетный президент Олимпийского комитета России, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков. «Обидно проигрывать. Но это, конечно, некрасиво по отношению к нашим. Надо уметь проигрывать, думаю, он (Мёрфи) должен извиниться», – сказал Жуков, передает ТАСС. Рылов стал первым отечественным пловцом, завоевавшим золотую медаль Олимпийских игр на дистанции 200 метров на спине с 1988 года. Вторым в заплыве на дистанции 200 метров на спине финишировал американец Райан Мёрфи. После финиша в беседе с журналистами он предположил, что соревнование не было чистым, однако затем пояснил, что не подозревал российского спортсмена в употреблении допинга, а говорил об общей ситуации в Международной федерации плавания (FINA). Сам Рылов, комментируя слова своего американского соперника, заявил, что никогда не смог бы простить себе употребление допинга. Посол России призвал США «проигрывать с достоинством» 31 июля 2021, 05:58

Фото: Ohde/face to face/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Голословные спекуляции в американских СМИ о якобы возможном употреблении допинга спортсменами Олимпийского комитета России (ОКР) вызывают недоумение и связаны со стремлением избавиться от конкуренции, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, добавив, что «проигрывать надо с достоинством». «Эти голословные спекуляции вызывают недоумение. По данным Международного агентства допинг-тестирования, россияне находятся в числе наиболее проверяемых на этих соревнованиях спортсменов. Российские атлеты добывают медали в Токио в честной борьбе. Попытки дискредитировать их достижения продиктованы стремлением избавиться от добросовестной конкуренции, что противоречит духу олимпийского движения», – сказал Антонов, слова которого опубликованы на странице диппредставительства в Facebook. Посол подчеркнул, что «проигрывать надо с достоинством», призвав Соединенные Штаты активизировать борьбу с запрещенными препаратами в американских спортивных лигах. «Употребление допинга – общемировая проблема. Ее решение требует усилий всех государств. США также могут сыграть в этом процессе важную роль. Например, активизировать борьбу с запрещенными препаратами в кузнице кадров американской олимпийской сборной – студенческих и профессиональных спортивных лигах, которые не следуют международным антидопинговым стандартам», – указал Антонов. Посол подчеркнул, что в России восторгаются достижениями спортсменов ОКР. «В нелегких условиях они достойно защищают спортивную честь Родины. Превозмогая трудности, ежедневно дарят нам, своим болельщикам, радость победы, – констатировал он. – Удивляют стремлением добиться максимальных результатов. Нас переполняет гордость за то, что такие самоотверженные люди представляют нашу страну на международной арене». Антонов пожелал атлетам на Олимпиаде новых свершений. На ваш взгляд Вы планируете следить за выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде в Токио? Да

Нет

Будет зависеть от их выступлений

Накануне глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что мир устал от политизированной кампании Запада против мирового спорта и давления на российских спортсменов. В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова восхитилась российскими олимпийцами на фоне информационных провокаций. На Олимпиаде в Токио произошло уже несколько скандалов с критикой российских спортсменов. Так, американский пловец Райан Мёрфи, которого обошел россиянин Евгений Рылов, предположил, что соревнование не было чистым, однако затем пояснил, что не подозревал российского спортсмена в употреблении допинга, а говорил об общей ситуации в Международной федерации плавания (FINA). До этого журналист из Чили, обращаясь к теннисисту Даниилу Медведеву, назвал всех российских спортсменов «читерами» и спросил, как он себя чувствует c этим клеймом. Медведев заявил, что впервые в жизни отказывается отвечать на вопрос журналиста, пристыдил его и потребовал у представителей Международной теннисной федерации больше не допускать этого репортера на соревнования. Также американская гребчиха Меган Калмо заявила, что ей противны медали российских спортсменов, так как их команда не должна была участвовать в Олимпийских играх в Токио. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Канделаки осудила травлю российских спортсменов в Сети 30 июля 2021, 11:45

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки осудила пользователей Сети, которые оказывают давление на российских спортсменов на Олимпиаде в Токио. «Многократной чемпионке России Жене Чикуновой на дистанции 200 метров брассом не хватило 0,04 секунды до бронзовой медали. Евгении всего 16 лет, и после заплыва она рассказала о сумасшедшем давлении, которое создается в комментариях в соцсетях. Вплоть до прямых оскорблений», – написала Канделаки в Telegram. Она подчеркнула, что на Олимпиаде Россию представляют лучшие спортсмены. «Они безусловно заслуживают всемерной поддержки, а никак не хейта, который мешает готовиться к решающим стартам. И, выходя бороться за медали, они должны быть уверены в том, что вся страна стоит за них горой», – добавила она. В пятницу 16-летняя Чикунова заняла четвертое место в плавании на 200 метров брассом. При этом российская пловчиха не смогла сдержать слез, говоря о травле в социальных сетях во время Олимпийских игр в Токио. «Вчера после заплыва я заходила читать свои интервью. Это невообразимо, что пишут в комментариях, я не представляю, как у людей хватает мозгов такое писать. В основном пишут о том, что я не достойна, что если я не возьму медаль, то меня смешают с грязью», – сказала Чикунова журналистам и расплакалась. Спортсменка отметила, что комментарии в соцсетях повлияли на ее настрой перед заплывом. «Выступление – это огромный стресс, это тяжело, даже попасть на Олимпиаду – много стоит. У нас это очень большая проблема, я не понимаю, почему люди обесценивают труд спортсменов. Не описать словами, как это тяжело, особенно когда тебе 16 лет, а тебя уже два года обвиняют во всех грехах», – сказала она, передает ТАСС. Чикунова является многократной чемпионкой России. На чемпионате Европы 2021 года Чикунова завоевала серебряную медаль в комбинированной эстафете. На апрельском чемпионате России Чикунова заняла первое место на дистанции 200 метров брассом. Серебряный призер Олимпиады 2016 года и бронзовый призер Игр-2012 на 200 м брассом Юлия Ефимова стала третьей и не отобралась на Олимпиаду на этой дистанции. Кремль призвал отвечать медалями на выпады в адрес россиян на ОИ 30 июля 2021, 13:18

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал выпады западных спортсменов в адрес россиян на Олимпиаде, отметив, что российским спортсменам надо получать медали, лучше золотые, и не обращать на это внимания. «Вы знаете, нашим ребятам нужно получать медали, предпочтительно золотые, и не обращать внимание на это все», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Он также отметил, что в Москве их поддерживают, добавив, что медалисты вне критики. «Хочется еще раз отметить наших олимпийских медалистов, чемпионов олимпийских. И, конечно, прежде всего, наверное, сегодня это Марта Мартьянова. Вот это настоящая девушка-герой, которая и дала своей команде шанс получить золотую медаль, несмотря на травму. Вот такими нужно гордиться. Вы знаете, что ее поздравил президент», – рассказал Песков журналистам. Рапиристки Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова завоевали золотые медали Олимпиады в Токио в четверг. В финале соревнований россиянки победили сборную Франции со счетом 45:34, при том, что во время выступления Мартьянова получила травму связок ноги. Напомним, в четверг президент Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму Дериглазовой, Загидуллиной, Коробейниковой и Мартьяновой в связи с победой на Олимпийских играх в Токио, отметив, что их успех станет вкладом в развитие отечественной школы фехтования. Российских олимпийцев в Токио поддержали песней Цоя 30 июля 2021, 13:42 Текст: Алина Назарова

Музыкальные коллективы России в рамках проекта #10ПесенЧемпионов в поддержку российских олимпийцев на Играх в Токио исполнили песню Виктора Цоя «Группа крови». В клипе, опубликованном на канале YouTube #МузыкаВместе, приняли участие музыкальные коллективы и юные спортсмены со всей России. Ранее музыкант и продюсер проекта #10ПесенЧемпионов Тимур Ведерников прокомментировал блокировку его роликов на YouTube и Facebook, подготовленных в поддержку российских спортсменов, выступающих на Олимпиаде в Токио. В беседе с «Лентой.ру» Ведерников отметил, что это обидно, однако не остановит его команду. «Блокировка на самом деле абсолютно понятна. Особенность проекта #10ПесенЧемпионов в том, что это то это не заранее подготовленные к олимпиаде ролики, которые остается только в сеть выкладывать, какие мы молодцы, как хорошо подготовились. Нет. Эти ролики делаются здесь и сейчас. В них мы вставляем кадры с Олимпиады и блокировали нас, как я понимаю, потому что мы взяли кадры где-то из интернета. Хотя, конечно, обидно, что какая-нибудь ерунда не блокируется, а наш ролик блокировали буквально сразу, в течение получаса», – отметил Ведерников. Он сообщил, что достиг договоренностей с телеканалом «Матч ТВ» и впредь будет использовать их контент для монтажа. «Мы будем использовать их материалы, и тогда никто нас блокировать не будет, а мы будем спокойно продолжать делать наше дело, идея которого в поддержке наших олимпийцев всей страной», – подчеркнул Ведерников. Продюсер отметил, что для проекта были задействованы 30 музыкальных коллективов. «География проекта реально впечатляет. Мы объездили 18 городов за 22 дня, от Владивостока до Калининграда и от Архангельска и Мурманска до Махачкалы и Грозного. Мне кажется, это очень крутая история. Все это делается для того, чтобы поддержать моральный дух наших спортсменов, а они потрясающие. Я смотрю все эти кадры, когда отбираю их для ролика, и вижу, что ребята работают на пределе своих возможностей и вот этот дух победы, который они транслируют, завораживает. Нам бы всем у них поучиться», – сообщил Ведерников. «Мне безумно приятно, что этот проект стал олицетворением поддержки наших спортсменов огромной силы! И такая сила поддержки и любви им сейчас просто необходима, особенно учитывая то, что не разрешены на Олимпиаде ни флаг, ни гимн, ни болельщики. В наших роликах есть и болельщики со всей страны и флаг, и заканчивать наши #10ПесенЧемпионов мы будем гимном, который споет вся страна. Мне кажется это будет очень круто», – резюмировал Ведерников. Напомним, в рамках флешмоба российские школьники со всей страны поддержали спортсменов. Они пели, сочиняли кричалки, снимали видео. Российские спортсмены, представляющие страну на Олимпийских играх в Токио, поблагодарили активистов Российского движения школьников (РДШ) за поддержку, которую они оказали с помощью флешмоба #10ПесенЧемпионов. Народный проект «Верим в Россию» в поддержку национальной сборной на Олимпиаде в Токио стартовал в сети в конце июня. Ассоциация студенческих спортивных клубов (АССК) России стала инициатором проекта. Идею поддержали Всероссийская федерация школьного спорта и Союз спортсменов России. Согласно акции, любой желающий может спеть и записать на видео один из хитов, а затем выложить в соцсетях с хештегами #ВеримВРоссию #10ПесенЧемпионов. Позже ролики будут объединены в единую ленту, которая покажет масштаб народной поддержки российских олимпийцев. Глава Росгвардии присвоил чемпионке ОИ офицерское звание 30 июля 2021, 21:15 Текст: Алексей Дегтярев

Глава Росгвардии Виктор Золотов присвоил олимпийской чемпионке и прапорщику Виталине Бацарашкиной офицерское воинское звание «лейтенант», сообщили в пресс-службе ведомства. «Приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации двукратной олимпийской чемпионке прапорщику Виталине Бацарашкиной присвоено офицерское воинское звание «лейтенант». Соответствующий приказ подписал директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов», – говорится в сообщении на сайте Росгвардии. Ранее Бацарашкина на Олимпиаде в Токио стала олимпийской чемпионкой в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров и серебряным призером в стрельбе из пистолета с 10 м в миксте. В пятницу, 30 июля спортсменка принесла сборной России десятую золотую медаль Олимпийских игр в Токио, победив в стрельбе из пистолета с 25 метров. Песков объяснил блокировку интернет-трансляций Олимпиады в Крыму 30 июля 2021, 13:50 Текст: Алина Назарова

Неэфирные трансляции Олимпийских игр в Токио на территории Крыма ограничены не Первым каналом, а Международным олимпийским комитетом, который является владельцем всех прав на вещание, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, знает ли Кремль о ситуации, сложившейся в Крыму с интернет-трансляциями Игр, и как относится к ней. «Права же регулируются МОК», – напомнил в ответ представитель Кремля, передает ТАСС. Он пояснил, что комитет является владельцем прав и на теле-, и на интернет-вещание, и на иные трансляции. «Это все регламентируется МОК, поэтому здесь у Первого канала роли нет никакой абсолютно», – резюмировал Песков. Как пояснял ранее директор Первого канала Константин Эрнст, неэфирные трансляции Олимпийских игр в интернет-среде, которые Первый канал получает от официального вещателя – OBS (Olympic Broadcasting Services) в Токио, блокируются в Крыму по требованию Международного олимпийского комитета (МОК).