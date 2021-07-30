Россия выразила надежду, что суд учтет данные «Алмаз-Антея» по делу MH17

Москва рассчитывает, что окружной суд Гааги досконально изучит и учтет предоставленные оборонным концерном «Алмаз-Антей» сведения по делу о крушении малайзийского Boeing при вынесении решения, заявил посол России в Нидерландах Александр Шульгин.

«Не предвосхищая итогов судебного процесса, рассчитываем, тем не менее, что сведения, представленные российским концерном («Алмаз-Антей»), будут тщательно изучены судом и учтены при вынесении решения», – сказал посол, передает РИА «Новости».

По его словам, Россия надеется, что суд также примет к сведению и иные ранее переданные российской стороной материалы, включая первичные радиолокационные данные и рассекреченные документы Минобороны России, согласно которым, ракета, предположительно сбившая малайзийский Boeing, была передана в 1986 году воинской части на территории Украины, откуда в Россию больше не возвращалась.

Шульгин также отметил, что итоги расследования НКО «Фонд безопасности полетов» незакрытия Киевом неба над зоной крушения рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году оказались крайне поверхностными и ничуть не прояснили ситуацию.

«Россия оказывала содействие нанятой голландцами НКО «Фонд безопасности полетов2 в расследовании вопроса о незакрытии Украиной воздушного пространства над зоной вооруженного конфликта в июле 2014 года. Однако итоги такой работы, как известно, оказались крайне поверхностными и ничуть не прояснили ситуацию», – сказал Шульгин.

По его словам, представленные же российской стороной аргументы, прямо подтверждающие недобросовестность действий Киева, «были попросту проигнорированы».

В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. Ранее судебный следователь завершил опрос экспертов российского концерна «Алмаз-Антей», а также представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) по делу о крушении Boeing на Украине.

При этом прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, поскольку они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается.

Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.