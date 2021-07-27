Летчик описал сценарий боя между Checkmate и F-35

Летчик-испытатель Анатолий Кнышев описал возможный сценарий боя между российским легким тактическим самолетом (ЛТС) Checkmate (Су-75) и американским истребителем пятого поколения F-35.

«Насколько мне известно, в концепции модернизированного F-35 американцы потихоньку ослабили требование к сверхманевренности своей машины, делая главный упор на общей динамичности боевой системы истребителя. А у российского Су-75 наоборот – сверхманевренность поставлена во главу угла. Следовательно, здесь «Шах и Мат» получает очень важное преимущество в воздушном бою», – заявил Кнышев «Комсомольской правде».

По его словам, хотя истребитель F-35 может летать под углом атаки в 50 градусов, он не способен при этом на боевой разворот, а Су-75 способен, что гарантирует ему преимущество.

Летчик также напомнил, что бортовое оборудование российского самолета может атаковать шесть и отслеживать до 30 воздушных целей. Противник в этом уступает. Кроме того, дальность радара у Су-75 будет выше, что позволит быстрее обнаружить противника. Кнышев напомнил, что «Шах и мат» будет оснащен элементами искусственного интеллекта, которые подсказывают алгоритм действий в бою.

«Вам, конечно, хочется услышать от меня: «Я американца уделаю!» Нет, я так не скажу. Я скажу лишь, что бой будет вестись примерно равными боевыми машинами, а исход будет зависеть от умения летчика выжать из своего самолета максимум. Ну а тут, как в известной песне: «Или я его, или он меня», – заключил Кнышев.

Новый российский легкий истребитель Checkmate сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет.