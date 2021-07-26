В Кремле сказали, как поставить точку в территориальном споре с Японией

Точку в территориальном споре России и Японии может поставить мирный договор, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что точку может поставить в этой истории мирный договор. Вы знаете, что на протяжении многих лет, в том числе и президентом (Владимиром) Путиным, прикладываются значительные усилия для того, чтобы выйти на этот мирный договор», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что со стороны России есть твердая политическая воля на развитие отношений с Японией. «На этом пути существуют известные, хорошо известные трудности, сложности, но несмотря на их наличие, по крайней мере, со стороны России существует твердая политическая воля на развитие добрых отношений с нашим восточным соседом, с Японией», – сказал Песков.

Он отметил, что Россия очень ценит экономическое, инвестиционное взаимодействие, рассчитывает, что оно будет продолжаться.

Комментируя протест Японии из-за посещения премьер-министром Михаилом Мишустиным Итурупа, Песков отметил, что глава правительства посещает те российские регионы, которые считает необходимым. «Это председатель правительства РФ, и он, конечно, посещает те российские регионы, которые считает необходимым, и над развитием которых, в том числе и в сотрудничестве с нашими партнерами, предстоит много работать», – сказал Песков.

Ранее первый заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори выразил протест российскому послу в Токио Михаилу Галузину в связи с поездкой премьер-министра России Михаила Мишустина на остров Итуруп. При этом Россия отказалась принять протест.

После этого посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки был вызван в МИД России для обсуждения двусторонних отношений.

В минувшую пятницу президент Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он также поручил Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.

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