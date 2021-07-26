Выборы-2021: КПРФ возмутило исключение Грудинина, «Яблоко» идет в атаку на ЛДПР

На сайт «Единой России» поступило свыше 2 млн предложений об улучшении жизни. ЦИК исключил Павла Грудинина из списка КПРФ – бизнесмен не представил документы о зарубежных счетах. Лидер «Яблока» обвинил Жириновского в согласии на введение локдауна в России.

На сайт народной программы «Единой России» только за неделю поступило более 100 тыс. предложений от жителей регионов. Как сообщил в воскресенье сайт «Единой России», всего граждане заполнили более 2,3 млн анкет с конкретными предложениями по 11 направлениям, которые касаются всех сфер жизни.

«Это, в том числе, уровень жизни, здравоохранение, образование и наука, развитие экономики, аграрный сектор, экология, культура, пространственное развитие. Респонденты могут не только заполнить анкеты на сайте NP.ER.RU, но и оставить личные инициативы. Самые важные из них войдут в федеральный или региональный блок документа», – сообщили в партии.

В субботу Центризбирком на своем заседании исключил директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина из партийного списка КПРФ на выборах в Госдуму. До этого момента предприниматель занимал в списке третье место. Список кандидатов от КПРФ зарегистрирован без него. В ЦИКе пояснили – бизнесмен не предоставил несколько документов, связанных с наличием зарубежных счетов.

Решение было принято после того, как Ирина Грудинина обратилась в ЦИК с информацией о том, что ее бывший муж владеет иностранными активами, которые не были указаны при его регистрации. По словам адвокатов экс-супруги бизнесмена, Грудинин – владелец третьей части акций в офшорной фирме Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе. Через эту компанию Грудинин контролировал российские предприятия, сообщила его бывшая жена.

В КПРФ выразили несогласие с исключением Грудинина из первой тройки списка на выборы в Госдуму. «Это будет незаконное и неправовое решение», – заявил лидер партии Геннадий Зюганов.

Руководитель партии «Яблоко» Николай Рыбаков опубликовал открытое письмо лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, в котором снова обратился к теме введения двухнедельного локдауна по всей стране. «Заработки у людей и бизнеса действительно рухнут, если объявить локдаун без полноценной компенсации... Но «Яблоко» предлагает компенсировать вынужденный простой, благо Фонд национального благосостояния за 1,5 года вырос на 6 трлн рублей. Но такой вариант помощи людям ЛДПР почему-то игнорирует», – говорится в письме. «Ответственность за сложившийся кризис с нехваткой коек, кислорода и медперсонала в больницах» Рыбаков возлагает на власти, в том числе и на Жириновского лично.

Как считает директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, недостаточно назвать число полученных предложений от жителей регионов, важно еще и продемонстрировать обратную связь.

«Эти предложения, на мой взгляд, не должны оставаться без ответа. Необходимо рассказать о тех запросах, с которыми люди обратились к «Единой России». Ведь когда это делается публично, возникает больше доверия, и избиратель понимает, что его предложение услышано и будет реализовано», – указал Григорьев.

Исключение Грудинина из партсписка КПРФ вызвало ожидаемое негодование в партии – но самой Компартии следовало бы проверить сведения о доходах предпринимателя, прежде тем выдвигать его на выборы, отметил директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Складывается впечатление, что руководстве КПРФ не только самостоятельно не проверили данные об активах Грудинина, но и решили, что регистрация кандидата пройдет без проверки. В итоге КПРФ оказалась в центре невыгодной для себя истории, причем не впервые».

Впрочем, в сложившейся ситуации политолог видит и положительные моменты для КПРФ. «Партия сейчас будет пытаться использовать образ недовольных решением ЦИК, которое руководство партии объявило несправедливым. Если у коммунистов получится создать такой имидж пострадавших, то у партии есть шансы получить электоральный процент. Не исключаю, что в этом и была цель КПРФ – за счет провоцирования скандала вокруг Грудинина получить прибавку голосов», – предположил Данилин.

По мнению эксперта, в расчете на привлечение пусть и небольшого внимания, появилось критическое заявление руководителя «Яблока» Рыбакова в адрес ЛДПР. «Очевидно, что атаковать серьезных политических игроков Рыбакову неуместно, поскольку это слишком слабая фигура. Поэтому глава «Яблока» избрал такую тактику – пытаться наносит удары по тем, кого можно достать. Судя по всему, Жириновского считают именно таковым», – отметил Данилин.

«Не уверен, что в «Яблоке» правы, относясь к лидеру ЛДПР именно таким образом – как к слабому игроку. Но думаю, что тут есть рациональное зерно, поскольку ЛДПР сейчас находится на ниспадающем тренде. Иное дело, что за счет Жириновского серьезных капиталов не наработаешь», – полагает Данилин. Но, добавил он, и здесь для «Яблока» есть определенные плюсы – «о Рыбакове, как о партийному руководителе, по крайней мере, узнает еще некоторое число людей».

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