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В Чехии американских дипломатов уличили в терроризме против России
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Дипломаты США в России занимаются более явной враждебной деятельностью, чем та, которую приписывают Москве по делу из-за взрывов во Врбетице, пишет чешское издание Halo noviny.
Автор статьи Роман Блашко пишет, что ухудшение отношений между Прагой и Москвой является частью замысла Вашингтона. Он отмечает, что некоторые чешские политики зависят от западных спецслужб и потому активно помогают наносить ущерб собственной стране, передает РИА «Новости».
Журналист отметил недавний инцидент в Тверской области, когда сотрудник посольства США украл стрелочный указатель на железнодорожной станции. По его мнению, именно этому инциденту подходит слово терроризм, а не произошедшему во Врбетице.
«Я также не сомневаюсь в том, что это не единственный случай. Желание разворовать Российскую Федерацию и жить за счет русских и их ресурсов явно велико. Кстати, так было всегда!» – заключил журналист.
Ранее сотрудник посольства США похитил стрелочный указатель на железнодорожной станции Осташков в Тверской области, подвергнув тем самым жизнь пассажиров потенциальной угрозе. После этого дипмиссия отправила его на родину, но иммунитет не сняла.
Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия бездоказательно обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Полиция Чехии не нашла достаточных доказательств для того, чтобы предъявить кому-либо из россиян официальные обвинения по делу о взрывах во Врбетице.
Украина сочла неприемлемыми предложения Газпрома о закупках газа
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Предложения Газпрома по сохранению транзита через Украину в обмен на невыгодные закупки российского газа для Киева неприемлемы, заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
«Во-первых, заявление Алексея Миллера можно совместить с предыдущими заявлениями (президента России Владимира) Путина, фактически в том, что они хотят, чтобы Украина напрямую договаривалась с Россией. Но эти договоренности <...> включали бы и импорт российского газа. И так всегда было, что россияне настаивали, чтобы мы покупали много российского газа по цене, которая значительно выше рыночной», – заявил Витренко в эфире «Украина 24».
По его словам, следствием этого стало то, что Украина в среднем платила на 5 млрд долларов больше за российский газ, чем получала за транзит.
Ранее глава правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что транзитные обязательства могут быть увеличены выше текущих в случае новых закупок газа с транзитом через Украину. До этого МИД назвал условие транзита газа через Украину.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Газпром: Никто не предлагал Украине покупать российский газ
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Газпром не предлагал Украине покупать российский газ; комментарии председателя правления Алексея Миллера о поставках российского газа были адресованы европейским партнерам, в первую очередь – немецким,
говорится в комментарии компании.
«Ознакомились с заявлением председателя правления «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко. Обращаем внимание, что никто не предлагал Украине покупать российский газ. Комментарий председателя правления Газпрома Алексея Миллера адресован нашим партнерам из стран ЕС, в первую очередь – немецким», – говорится в сообщении управления информации Газпрома, передает ТАСС.
При этом в компании уточнили, что «речь идет об объемах транзита через Украину после 2024 года в соответствии с новыми объемами закупок российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам».
«И о том, что нас в этой связи в том числе заботит вопрос декарбонизации экономики Европейского союза», – отмечается в сообщении.
Ранее глава правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что транзитные обязательства могут быть увеличены выше текущих в случае новых закупок газа с транзитом через Украину. До этого МИД назвал условие транзита газа через Украину.
Глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что предложения Газпрома по сохранению транзита через Украину в обмен на невыгодные закупки российского газа для Киева неприемлемы.
На Украине задумались о производстве истребителей Су-27 и МиГ-29
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На Украине задумались над «локализацией» производства истребителей Су-27 и МиГ-29, сообщают местные СМИ.
Издание «Украинский милитарный портал» со ссылкой на специалистов государственного НИИ авиации страны сообщает, что разработанные в 1970-е годы Су-27 и МиГ-29 рассматриваются в качестве кандидатов для производства ввиду наличия на Украине двух авиаремонтных предприятий, которые имеют возможность ремонта некоторых частей планера этих истребителей и замены поврежденных элементов, передает РИА «Новости».
В НИИ авиации предложили оснастить изготовленные в стране истребители двигателями, электроникой и вооружением, произведенными украинским военно-промышленным комплексом (ВПК).
Однако в обосновании специалистов отсутствуют информация о том, где предполагается осуществлять изготовление новых планеров для истребителей, а также финансовые расчеты.
Кроме того, не раскрывается вопрос с системами обнаружения, шасси, бортовым радиоэлектронным оборудованием и другими агрегатами указанных самолетов, которые на Украине не производились.
Ранее американская компания Lockheed Martin предложила Украине приобрести у нее партию подержанных истребителей четвертого поколения F-16 в модификации Block 70/72 вместо советских самолетов Су-27.
Немцы возмутились условиями для Украины в сделке по «Северному потоку – 2»
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Читатели немецкой газеты Die Zeit раскритиковали условия для Украины в рамках сделки, заключенной между США и Германией по газопроводу «Северный поток – 2».
Пользователь с ником Wunder666 указал, что «Украина получит кредит на 50 млн долларов (42,4 млн евро) на «зеленые технологии», однако «на эти деньги она наверняка закажет себе танки и ракеты, окрашенные в зеленый цвет!», передает РИА «Новости».
«19.11.2013. Вновь были прерваны поставки газа из России в Европу. Украина признала, что блокировала транзит газа» (цитата из журнала Focus). Уже тогда Украина начала закручивать кран. Об этом все забыли? Два газопровода лучше, чем один. Русские заинтересованы в продажах, а Украина просто сидит на трубе», – считает verlesen.
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
«А что нам даст Украина в свою очередь? Почему мы должны зависеть от Украины, когда речь идет о поставках газа в нашу страну?», – возмутился пользователь Lyaran.
«Представьте себе, Россия грозит санкциями Германии за то, что та осуществляет строительные проекты в США и какое-то время мешает довести эти проекты до конца. Интересно было бы посмотреть на соответствующие заголовки наших газет и сравнить их с заголовками газет наших союзников США!», – отметил Jaundso.
«Дружеская услуга, но не для Украины». А почему, собственно, мы обязаны оказывать дружеские услуги Украине и ее олигархам? Самое лучше, что Европа может сделать для Украины, – это не укреплять ее во мнении, будто соглашение Минск-2 выполнять не надо», – подытожили комментаторы.
Ранее в Кремле оценили возможность переговоров об увеличении транзита через ГТС Украины.
Напомним, Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной.
Также Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении «Северного потокп – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины для защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указывал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фраза «без меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из России через Украину.
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Фадеев резко выступил против засилия ЛГБТ
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Продюсер и композитор Максим Фадеев резко раскритиковал обилие информации об ЛГБТ в СМИ и соцсетях, призвав вспомнить о традиционных ценностях.
Фадеев написал в Instagram, что «включая телевизор, радио, интернет, любое СМИ, отовсюду звучит ЛГБТ», представителей которого «то притесняют, то унижают, то не дают жениться, то не дают растить детей в однополом браке».
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«И весь этот поток информации уже настолько пульсирует в воздухе, что человек традиционных взглядов будет чувствовать себя в меньшинстве, потому что ценности традиционной любви начинают обесценивать и навязывать новую повестку. Сегодня уже не модно быть мужественным, сегодня многие юноши больше напоминают девочек в пубертате. Они красят ногти, губы, часто плачут, и произносят модные слова типа «токсичный», «полиаморный» или «абьюз» (...) А если ты еще совершил каминг-аут, то ты просто настоящий герой, мужик, и не важно, мужик ли ты! В каком мире мы живем? Почему в сми так мало места осталось для пропаганды традиционных ценностей?», – возмутился продюсер (авторская орфография сохранена – Прим. ВЗГЛЯД).
Он также указал, что «в некоторых странах поговаривают об узаконивание педофилии».
«Сразу скажу, я традиционных взглядов, и верующий человек. Но при этом, никогда не нарушаю личную территорию других людей, чем бы они ни занимались. Мне может кто-нибудь объяснить зачем проводить парад сексуальной направленности? Зачем агрессивно навязывать свою позицию и кричать «мы есть»?! Зачем? Об этом и так все знают. Почему мужчины и женщины традиционных взглядов, не делают свой парад, свой флаг и др.? Я вижу, как переписывают историю, но Библию переписать нельзя, а там об этом очень конкретно и четко сказано. Повторюсь, я не против существования любых направлений в сексуальной жизни, но я против чтобы моим детям навязывали это как норму», – заключил Фадеев.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг тематики ЛГБТ на Западе похожа на махровую диктатуру либерализма.
Напомним, ЕСПЧ потребовал от России ввести юридическую процедуру признания однополых отношений. В решении отмечается, что называть такой союз браком не обязательно
Между тем летом 2021 года торговая сеть «ВкусВилл» опубликовала рекламу с однополой парой: фотография девушек появилась в разделе, посвященном историям о покупателях и образу клиента сети. Посыл был таков: семьи в России бывают разные – это может быть человек и его собака, одинокая мама с детьми или две любящие друг друга девушки. На кадре были изображены две лесбиянки, а также сестра и мама одной из героинь.
После публикации рекламного снимка с однополой парой торговая сеть «ВкусВилл» начала получать угрозы: угрожают не только представителям ретейлера, но и самим героиням материала. Позже «ВкусВилл» извинился за рекламу с ЛГБТ-парой.
В ноябре 2020 года Госдума приняла законопроект с поправками в Семейный кодекс, запрещающий регистрацию в России однополых браков, заключенных за рубежом. Согласно российской Конституции, брак – это добровольный союз мужчины и женщины. Кремль заявил, что категорически против поиска некой компромиссной формы регистрации отношений однополых пар.
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В США объяснили крупную победу России по «Северному потоку – 2»
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Американский журналист Джош Хаммер в своей статье в журнале Newsweek объяснил, почему США потерпели масштабное поражение в вопросе строительства российского газопровода «Северный поток – 2», а Москве подарили победу.
В частности, автор напомнил, что бывший президент США Дональд Трамп в действительности проводил ястребиную политику в отношении России, хотя его постоянно обвиняли в «сговоре» с Москвой. Политик выступил против российского газопровода в Германию и наложил жесткие санкции в попытке остановить реализацию этого трубопровода, передает РИА «Новости».
Сейчас же, добавляет коллумнист, администрация нового президента США Джо Байдена одобрила строительство «Северного потока – 2». «Меркель, несомненно, довольна таким исходом, и нет человека счастливее Путина», – считает обозреватель.
По мнению обозревателя, радикальная смена позиции властей США в вопросе трубопровода позволит России вытеснить растущий экспорт СПГ из США и поставит Европу в энергетическую зависимость от Москвы. Он отметил, что сделка Байдена и Меркель наносит удар по производителям СПГ в США и лишает их доступа к ключевому европейскому рынку.
Хаммер убежден, что президент США пошел на сделку с Германией по «Северному потоку – 2» для того, чтобы успокоить Меркель и дать Берлину крупную и заметную геополитическую победу.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не нужно оценивать договоренности США и ФРГ по «Северному потоку – 2» как «подарок» президенту России Владимиру Путину.
Напомним, руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты не намерены отказываться ни от каких ограничительных и других подобных инструментов в отношении «Северного потока – 2», несмотря на сделку с Германией, направленную на урегулирование разногласий по этому проекту.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
Раскрывших детали о деле MH17 россиян захотели выслать из Нидерландов
Власти Нидерландов могут экстрадировать российскую пару, предоставившую властям королевства значимые сведения о крушении малайзийского боинга в Донбассе в 2014 году, сообщило издание De Volkskrant.
В материале говорится, что россияне получили информацию о крушении Boeing 777, выполнявшего рейс MH17. В 2016 году пара запросила убежище и переехала в Нидерланды, а спустя два года супруги поделились информацией о катастрофе с властями страны, передает РИА «Новости».
Сотрудники миграционной службы и судьи сочли нелогичным и достойным порицания то, что россияне предоставили имеющиеся данные лишь в 2018 году. При этом в публикации не уточняется, какие сведения выдали властям Нидерландов супруги.
Ранее Генпрокуратура подала в ЕСПЧ жалобу, где заявила, что Украина в полной мере ответственна за крушение малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, поскольку не закрыла свое воздушное пространство. При этом прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, поскольку они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года.
В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. Ранее судебный следователь завершил опрос экспертов российского концерна «Алмаз-Антей», а также представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) по делу о крушении Boeing на Украине.
Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается.
Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.
Навка объяснила неприятие мужчин в художественной гимнастике
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка ответила французской фигуристке Габриэлле Пападакис, которая раскритиковала реакцию спортсменки на выступление мужчин в художественной гимнастике.
Навка написала в Instagram, что ее предыдущие заявления вызывали «бурную реакцию в сети, в том числе и у спортсменов с мировым именем», в частности, Пападакис «выразила свое возмущение».
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«Своим высказыванием я не хотела никого задеть, если прочитать мой пост внимательно, то можно понять, что ЛГБТ-сообщества я не трогала вообще. Но у меня есть свое устойчивое понимание на сей счет. Я не считаю, что мужчина должен надевать юбку. Мужчина должен оставаться в мужском облике. Я считаю, что мой ребенок должен расти в здоровом обществе, где должно быть различие между женщинами и мужчинами», – заявила она.
Навка подчеркнула, что «сексуальная ориентация – это личное дело каждого, никто не имеет права в это вмешиваться», однако «когда это все является пропагандой, где дети видят по телевизору и в публичном пространстве», то она «категорически против этого».
«Это все вызывает противоречивые чувства. Именно поэтому в России карается законом пропаганда сексуальных меньшинств у несовершеннолетних. И даже с учетом того, что путь и воля у каждого свои, в 21 веке я имею право на свое мнение по этому вопросу!», – заключила фигуристка.
Ранее Навка сочла перебором и культурным шоком выступление мужчин в соревнованиях по художественной гимнастике, она написала об этом в соцсетях и выложила отрывок из соревнований с испанским спортсменом Кристофером Бенитесом. На кадрах видно, что спортсмен выступает с лентой, совершая различные акробатические упражнения.
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В ответ французские фигуристы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон раскритиковали высказывания Навки и заявили, что в современном мире не должно быть ограничений для самовыражения.
Впервые первенство России по художественной гимнастике среди юношей прошло в январе 2021 года в Москве. В нем принимали участие спортсмены в возрасте от 13 до 15 лет.
Российский самолет с электродвигателем совершил первый полет
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Российский самолет-лаборатория Як-40ЛЛ, оснащенный электродвигателем, совершил первый полет в рамках испытаний, сообщили в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).
«Только что на авиасалоне МАКС-2021 состоялся демонстрационный полет самолета Як-40, оснащенного гибридной силовой установкой на основе газотурбинного двигателя и сверхпроводникового электродвигателя. Во время полета самолет включил электрическую силовую установку», – рассказали РИА «Новости» в пресс-службе.
Гибридная силовая установка на основе газотурбинного двигателя и сверхпроводникового электродвигателя дополняет два штатных турбореактивных двигателя самолета. Электромотор экономичнее аналогов на 5-20%.
В ФПИ также сообщили, что испытания данной силовой установки в составе самолета начались в феврале в Новосибирске.
В феврале в Новосибирске состоялся наземный этап испытаний самолета с первым в мире сверхпроводящим электрическим авиадвигателем в составе гибридной установки на базе самолета Як-40.
На юге Африки зафиксировали рекордные морозы
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Рекордные морозы зафиксированы в центральной части Южно-Африканской Республики, где сейчас стоит зима, сообщила метеослужба ЮАР.
Ночью 24 июля в 19 районах страны побиты исторические рекорды. Температура в городе Кимберли и окрестных районах достигла минус 9,9 градуса Цельсия – такой погоды не было за всю историю метеонаблюдений. До минус 7 градусов температура также упала в Йоханнесбурге, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию SABS.
Как сообщили в метеослужбе, температура ночью 24 июля побила рекорд 26-летней давности – 19 июля 1995 года в Йоханнесбурге было минус 6,3 градуса. Морозы пришли на юг Африки из Антарктики. Аномально холодная для страны погода продержится на территории Африки еще неделю. Также впервые за многие годы в различных частях ЮАР выпал снег.
Напомним, на западе Германии объявляли режим военной катастрофы: из-за проливных дождей из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки: Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Саксония, Бавария. Число погибших превышает 160, многие числятся пропавшими без вести. Берлин пообещал пострадавшим чрезвычайную финансовую помощь в размере более чем 300 млн евро.
Бывшая жена не дала Грудинину зарегистрироваться на выборах в Госдуму
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Центризбирком исключил из партийного списка КПРФ директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина. В постановлении ЦИК говорится, что при регистрации кандидатом на выборах в Госдуму бизнесмен не предоставил несколько документов, связанных с наличием зарубежных счетов. Ранее бывшая жена Грудинина Ирина направила в ЦИК заявление о наличии у бизнесмена доли в зарубежном офшоре.
В субботу Центризбирком на своем заседании исключил из партсписка КПРФ директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина. Федеральный список кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы зарегистрирова без него, передает ТАСС. Подовом для такого решения стало непредставление Грудининым ряда документов.
Ранее бывшая жена Грудинина Ирина обратилась в ЦИК с информацией о владении Грудининым иностранных активов, которые не были указаны при его регистрации. По словам ее адвокатов, Грудинин является владельцем 1/3 акций в офшорной компании Bontro LTD в Белизе, через которую он контролировал российские предприятия.
Адвокат Алексей Мельников заявлял, что если информация о наличии у Грудинина доли в офшоре окажется верна, это станет поводом отказать ему в участии в выборах.
Представители Ирины Грудининой опасались, что с получением депутатского мандата у предпринимателя «появятся широкие возможности и новые инструменты в целях оказания давления на нашего доверителя – инвалида II группы». По их словам, бизнесмен остался недоволен решениями судов о разделе общего имущества и пытался мстить бывшей супруге.
В среду рабочая группа Центризбиркома не приняла решений по заявлению Грудининой. Как пояснил зампред ЦИК Николай Булаев, комиссия изначально не имела данных о зарубежных активах Грудинина и доверилась кандидату, поскольку не имелось информации, препятствующей его регистрации. Но позже Генпрокуратура подтвердила наличии у него доли в иностранной компании.
В принятом в субботу постановлении ЦИК указано, что «гражданин РФ, выдвинутый кандидатом на выборах депутатом Госдумы, обязан к моменту представления в соответствующую избирательную комиссию документов... закрыть счета, прекратить хранение денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами РФ, и осуществить отчуждение иностранных финансовых институтов».
«В результате проверки из Генпрокуратуры РФ получена информация, из которой следует, что кандидатом Грудининым Павлом Николаевичем (№ 3, общефедеральная часть) указанное требование не выполнено», – говорится в документе.
То, что ЦИК может снять Грудина с выборов, не исключал руководитель Центра политического анализа Павел Данилин. Недопуск бизнесмена к выборам, который находился на третьем месте в избирательном списке КПРФ, для коммунистов «станет серьезным ударом». «По сути, в очередной раз станет очевидным оппортунистический характер партийной верхушки, а также то, что места в списке можно приобрести за разного рода услуги Зюганову. Нет сомнения, что и личные позиции лидера КПРФ пошатнутся», – говорил политолог.
Накануне Ирина Грудинина обратилась с письмом к главе Центризбиркома Элле Памфиловой из-за начавшейся травли после ее обращения в ЦИК в связи с наличием у Грудинина доли в иностранном офшоре. В письме, которое имеется в распоряжении редакции газеты ВЗГЛЯД, женщина написала, что «заказчиком этой кампании, очевидно, является Грудинин». «Не думала никогда раньше, что он на такое способен. Но теперь понимаю, что глубоко ошибалась», – призналась Грудинина.
Она подчеркнула, что происходящее – это «уничтожение» и ее самой, и ее сына: «Я не знаю, как сегодня принято называть таких людей, как Грудинин, но я точно знаю одно: это мстительный, ненавидящий человек, способный на все. В 2019 году мне уже приходилось обращаться за обеспечением охраны в правоохранительные органы – тогда меня услышали. Боюсь, что после выборов даже слушать не станут».
«Это не обращение, а крик души. Услышьте меня: если не как представитель ЦИК, то как женщина. Став депутатом, Грудинин от меня и следа не оставит. В ваших силах этому помешать – стоит лишь разобраться и убедиться в том, что я права. Пожалуйста, не верьте на слово этому человеку, проверьте подлинники документов», – заключила Грудинина.
Испанские футбольные фанаты назвали украинца Зозулю фашистом и сорвали трансфер
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Фанаты испанского футбольного клуба «Алькоркон» сорвали трансфер украинского игрока Романа Зозули, сообщают СМИ.
AS сообщает, что переход Зозули в «Алькоркон» сорвался из-за недовольства болельщиков, пишет «Чемпионат».
Болельщики заявляли, что прибытие в команду Зозули «точно будет ошибкой», потому что он «не патриот», а «фашист», который «публиковал фотографии с нацистской символикой», поддерживал «ультрас и фашистские формирования» на Украине, включая «украинскую нацистскую военизированную группировку».
В 2017 году Зозуля перешел в «Райо Вальекано» на правах аренды, но из-за недовольства фанатов клубу пришлось вернуть украинца в «Бетис». В 2019 году матч между «Райо Вальекано» и «Альбасете» оказался сорван – фанаты «Райо» враждебно встретили украинца, называя его нацистом. Игроки «Альбасете» отказались выходить на поле после перерыва. Вице-президент «Альбасете» Виктор Варела рассказал, что Зозуля расплакался в раздевалке из-за оскорблений со стороны фанатов «Райо». Болельщики испанского футбольного клуба «Овьедо» также выступили против перехода в команду украинца.
В Турции призвали ужесточить меры для российских туристов
Глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан из-за роста числа зараженных коронавирусом в стране призвал ввести более строгие меры по отношению к российским туристам.
«С одной стороны, мы должны быть вакцинированы, с другой – государство должно применять некоторые ограничения, а население должно строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. По отношению к туристам из России необходимо принять более строгие меры. Иначе остановить рост заболеваемости не удастся», – цитирует РИА «Новости» Джейхана.
Ранее министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсо предположил, что страну могут закрыть для туристов из-за нового штамма коронавируса, но пока вопрос об этом не стоит. По его словам, страна рассчитывает принять в этом году 25 млн туристов, получив доход в 20 млрд долларов.
Россия получила вторую медаль на Олимпиаде в Токио
Российский тхэквондист Михаил Артамонов завоевал бронзовую медаль в соревнованиях в весовой категории до 58 кг на Олимпийских играх в Токио.
В поединке за третье место он одолел аргентинца Лукаса Лаутаро Гузмана со счетом 15:10, передает РИА «Новости».
Это вторая медаль для сборной России на Олимпиаде. Первую принесла команде Анастасия Галашина, завоевавшая серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.
Торжественная церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио на Олимпийском стадионе в столице Японии прошла 23 июля. Из-за санкций Спортивного арбитражного суда выступать российские спортсмены будут под флагом Олимпийского комитета России и без гимна страны, который на церемониях заменит музыка из Первого концерта Петра Чайковского.
На Украине объяснили санкции против Wildberries
Санкции в отношении российской компании Wildberries введены Советом нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) за продажу формы армии России, заявил министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко.
Ткаченко написал в Telegram, что площадка розничной торговли, которая продавала «российскую пропаганду и форму российских солдат – не будет работать на Украине».
Он пояснил, что «речь идет о Wildberries».
Министр поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского и СНБО, поддержавших инициативу минкульта страны.
«Это еще один шаг в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии. Антиукраинским тезисам, книгам, нарратив – не место на Украине», – добавил Ткаченко.
Напомним, Зеленский ввел санкции против Wildberries, срок действия мер – три года.
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