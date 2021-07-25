Дипломаты США в России занимаются более явной враждебной деятельностью, чем та, которую приписывают Москве по делу из-за взрывов во Врбетице, пишет чешское издание Halo noviny.

Автор статьи Роман Блашко пишет, что ухудшение отношений между Прагой и Москвой является частью замысла Вашингтона. Он отмечает, что некоторые чешские политики зависят от западных спецслужб и потому активно помогают наносить ущерб собственной стране, передает РИА «Новости».

Журналист отметил недавний инцидент в Тверской области, когда сотрудник посольства США украл стрелочный указатель на железнодорожной станции. По его мнению, именно этому инциденту подходит слово терроризм, а не произошедшему во Врбетице.

«Я также не сомневаюсь в том, что это не единственный случай. Желание разворовать Российскую Федерацию и жить за счет русских и их ресурсов явно велико. Кстати, так было всегда!» – заключил журналист.

Ранее сотрудник посольства США похитил стрелочный указатель на железнодорожной станции Осташков в Тверской области, подвергнув тем самым жизнь пассажиров потенциальной угрозе. После этого дипмиссия отправила его на родину, но иммунитет не сняла.

Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия бездоказательно обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Полиция Чехии не нашла достаточных доказательств для того, чтобы предъявить кому-либо из россиян официальные обвинения по делу о взрывах во Врбетице.