Мужчина открыл стрельбу по полицейским в Ленобласти

Эксперт назвал варианты экономического сотрудничества России и Японии на Курилах

«Ситуация в Японии сложная. Уровень поддержки премьер-министра Ёсихиде Суги очень низок, ему нужны шумные успехи, например, в переговорах с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Казаков. Ранее Владимир Путин анонсировал «уникальные» предложения по вовлечению японцев в экономическую деятельность на Курильских островах.

«Москва сейчас может выступить инициатором экономического взаимодействия на Курилах. Ведь, если не считать островов, у нас с Токио на самом деле очень мало проблемных, спорных тем», – полагает Олег Казаков, старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН.

«Переговоры о совместной деятельности на южных Курилах ведутся на протяжении последних лет, обсуждаются варианты, связанные с теми областями, где опыт сотрудничества есть уже. Это продуманные варианты – они не взяты с потолка. Это и России, и Японии было бы выгодно», – добавил Казаков. Еще в 2016 году Путин и тогдашний премьер-министр Синдзо Абэ обсуждали идею открытия на островах совместных предприятий, напомнил японист. «Но все упиралось в то, что было очень много политики и очень мало экономики, – посетовал он. – На мой взгляд, там стоит, к примеру, строить совместные гостиницы, развивать исторический туризм. Японцы будут туда регулярно ездить, потому как там когда-то жили либо они сами, либо их родители».

«Кроме того, там нужно вообще развивать транспорт, чтобы наши граждане могли бы с комфортом ездить и на российский материк, и на Хоккайдо – в гости к японцам. К слову, медицинский туризм на Курилах уже сейчас развит. Если у жителей Итурупа возникают срочные проблемы со здоровьем, их часто отвозят на лечение на Хоккайдо. Наверное, надо на нашей территории строить больницы и поликлиники, которые были бы оснащены на таком же уровне, – чтобы гражданам России не приходилось ехать в Японию», – считает эксперт.

«Поскольку там хорошая природная зона, то российские и японские ученые могли бы совместно исследовать акваторию. Вместе можно расширять там рыболовный промысел: добывать и сразу обрабатывать морепродукты», – предлагает Казаков.

«Вопрос в том, захотят ли японские деловые люди в этом участвовать. Пока сохраняется увязка экономической деятельности и решения политических вопросов. Правящие круги, которые ведут переговоры с Москвой, понимают: если начнется хозяйственное развитие островов, то политическая тема может уйти на второй план – и они не достигнут целей, которые перед собой ставят. Японское общественное мнение скажет своим политикам: «Как же так? Вы требовали передать нам эти острова, а теперь сами развиваете там экономическую деятельность, то есть действуете в пользу России?» Так что сейчас все зависит от политической воли Токио», – подытожил эксперт.

В пятницу президент Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. «Говорю это специально для того, чтобы заинтриговать участников экономической деятельности, и надеюсь, что после вашей поездки, оценки ситуации на месте, мы окончательно сформулируем эти предложения и их обязательно реализуем», – сказал Путин, обращаясь к премьер-министру Михаилу Мишустину. Как передает ТАСС, президент также поручил Мишустину во время предстоящей поездки на Дальний Восток уделить особое внимание Курилам.

Основным препятствием для заключения мирного соглашения Москвы с Токио по итогам Второй мировой войны стал вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды. В 1945 году весь архипелаг вошел в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД