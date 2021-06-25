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Открывшего огонь мужчину ликвидировали в Ивановской области
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Мужчина открыл стрельбу в деревне Горяшино Ильинского района Ивановской области, в результате инцидента пострадал один человек. Стрелявший оказал сопротивление правоохранительным органам и был ликвидирован, сообщил глава района Сергей Васютинский.
«Да, такое ЧП имело место быть, на месте работают СК и полиция. По предварительным данным, пострадавший находится с огнестрельным ранением в больнице. Нападавший отстреливался, оказал сопротивление и в ходе операции был ликвидирован, так как представлял угрозу населению», – передает ТАСС слова Васютинского.
В пресс-службе регионального следственного управления СК пообещали прокомментировать ситуацию позднее.
Ранее в ходе перестрелки в Адлерском районе Сочи погибли двое судебных приставов, огонь открыл один из жильцов в ходе выселения из многоквартирного дома. Подозреваемый задержан, им оказался 60-летний местный житель.
ФСБ опубликовала видео предупредительной стрельбы по британскому эсминцу в Черном море
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ФСБ опубликовала видеозапись инцидента с британским эсминцем Defender, который незаконно вошел в воды Черного моря.
На видео пограничники несколько раз требуют от иностранного военного корабля покинуть акваторию, а затем открывают предупредительный огонь. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Выполнить предупредительную стрельбу! Выполнить предупредительную стрельбу! Исключить попадание! Исключить попадание! Огонь!», – звучит в видео.
Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.
Между тем, ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи.
Зеленский не исключил референдум о разрыве Украины с Донбассом
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Украинский президент Владимир Зеленский не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины Киеву придется отгораживаться от Донбасса «стеной». При этом он пояснил, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей.
«Если у нас не получатся любые альтернативные договоренности с США, с РФ, отдельно с Европой и параллельно нормандский формат. Если все это не удастся, то о «стене» будет голосовать народ Украины», – приводит ТАСС слова Зеленского, сказанные им в интервью программе «VIP с Натальей Мосейчук» на канале «1+1».
При этом он назвал вопрос «стены» очень сложным, пояснив, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей. «О Донбассе или о другой «стене» – это точно не популярно, не популистски, это будет сложный вопрос, если мы до этого дойдем, я хочу, чтобы люди поняли, что это на много лет», – подчеркнул Зеленский.
«То есть «стена» – это же не просто слова или что-то Украина строит. «Стена» – это разрыв всех отношений, всех коммуникаций. Вопрос «стены» в том, что делать с людьми, которые там, что делать с предприятиями, что делать с водой для Донбасса? Что делать, не поставлять им воду?» – продолжил Зеленский.
Накануне полпред России Борис Грызлов заявил, что Киев осознанно заводит в тупик урегулирование конфликта в Донбассе и переговорный процесс минской Контактной группы. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не может выполнить Минские соглашения в их нынешнем виде. Он также выступил с утверждением, что получение жителями Донбасса российских паспортов якобы является основанием для пересмотра Минских соглашений.
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Би-би-си опубликовала кадры с британского эсминца у берегов Крыма
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Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си опубликовала в Сети видео с эсминца Defender, который в среду нарушил границы российских территориальных вод у берегов Крыма.
На записи Би-би-си, чей корреспондент был на борту во время инцидента, видны пролеты российских бомбардировщиков и корабли пограничной охраны.
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Ранее корреспондент Би-би-си Джонатан Бил, находившийся на борту корабля, сообщил, что британский эсминец преднамеренно зашел в территориальные воды Крыма. По его словам, российская береговая охрана пыталась маневрировать с тем, чтобы эсминец поменял курс, но военный корабль продолжил идти по признанному морскому маршруту в 12 милях от берега Крыма.
Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание.
При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.
В России зафиксировали «шквал запросов» на аннуляцию туров в Краснодарский край
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Россияне в связи с новыми ограничениями в Краснодарском крае стали массово интересоваться возможностью отмены туров, однако туроператоры пока рекомендуют не торопиться с аннулированием, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
По ее словам, как только стало известно о решении кубанских властей, что для заселения в гостиницы Краснодарского края с 1 июля нужен будет отрицательный тест на COVID-19, а с 1 августа – сертификат о вакцинации, «пошел шквал запросов от туристов на аннуляцию».
«Это сообщение вызвало волну негатива и возмущения со стороны наших туристов. Пока мы путешественникам рекомендуем такие запросы не доводить до аннуляции, надеемся на благоприятный исход дела и хотим увидеть документ, потому что непонятно, как будут проверять частный сектор», – приводит ТАСС слова Ломидзе.
Она считает, что будет несправедливо, если ограничения затронут только отели и не коснутся частного сектора. «Независимо от всех факторов, на наш взгляд, все это требует вмешательства на самом высоком уровне», – считает она.
АТОР предлагает ввести для въезда на российские курорты такие же нормы, которые действуют на массовых зарубежных туристических направлениях, то есть чтобы для подтверждения «антиковидного статуса» принимали не только сертификат о вакцинации, но и отрицательный результат ПЦР-тестирования. Письма с соответствующим предложением будут направлены профильному вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко, а также в Ростуризм, говорится в сообщении АТОР.
«Логично, говорят туроператоры, чтобы и российские отельеры могли принимать туристов не с одним, а с несколькими вариантами документов, подтверждающих их антиковидный статус: или с сертификатом о вакцинации, или при наличии ПЦР-теста, или справки об антителах. Это позволило бы сохранить сезон на юге России», – отметили в ассоциации.
Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила, что вернуть полную стоимость тура в Краснодарский край из-за необходимости предоставлять сертификат о вакцинации, скорее всего, можно будет только со штрафными санкциями.
Напомним, губернатор Краснодарского края заявил, что для заселения в гостиницы на курортах Краснодарского края с 1 июля потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, с 1 августа – сертификат вакцинированного. Такие меры были приняты в связи с ростом числа заболевших коронавирусом.
До этого в Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан.
Касперская рассказала, чем Макафи мог «не угодить» американским властям
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Джон Макафи был фигурой довольно эксцентричной, не признававшей авторитетов, а также нередко высказывал личное мнение на разные темы по безопасности, которое отличалось от позиции Вашингтона, рассказала газете ВЗГЛЯД Президент компании Info Watch Наталья Касперская, комментируя смерть американского и британского программиста.
После смерти американского и британского программиста, бизнесмена, создателя антивируса McAfee Джона Макафи официальный представитель МИД России Мария Захарова в своих социальных сетях написала, что полностью согласна с экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, который высказал опасения, что основатель скандального портала WikiLeaks Джулиан Ассанж «может стать следующим».
«Сам по себе Джон Макафи был фигурой довольно эксцентричной, не признававшей авторитетов. Он, в частности, совершенно спокойно высказывался на разные темы по безопасности не с официальной точки зрения Вашингтона, а выражал свое личное мнение», – говорит Касперская.
Собеседница напоминает случай, когда Макафи выступал в защиту русских хакеров: «Когда были вирусные атаки, которые приписывают русским хакерам, и в Конгрессе были слушания на эту тему, то Джон Макафи опубликовал статью, в которой приводил аргументы в пользу того, что все доводы касательно того, что это были именно русские хакеры, не выдерживают критики».
Она поясняет, что в качестве косвенных доказательств того, что киберприступление совершили именно граждане из России, было то, что код якобы был написан в рабочее время по Москве, а также на русской клавиатуре, что вообще невозможно установить.
«Макафи приводил разумные аргументы, но могло ли это стать причиной для покушения на него, я не возьмусь рассуждать», – заключила Касперская.
Ранее Макафи нашли мертвым в тюрьме Барселоны. Власти сообщают, что он якобы совершил самоубийство – повесился на следующий день после того, как проиграл дело и оказался перед перспективой экстрадиции в США по обвинению в неуплате налогов, отмыванию денег через криптосхемы.
Выяснилось, кто принимал решение о проходе британского эсминца возле Крыма
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Окончательное решение о проходе британского эсминца «Дефендер» (HMS Defender) вблизи берегов Крыма принимал премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, маршрут предложил министр обороны Бен Уоллес, сообщил источник The Daily Telegraph в министерстве обороны королевства.
По словам источника издания, идея о проходе «Дефендера» стала причиной спора между главой МИД Британии Домиником Раабом и министром обороны Беном Уоллесом, который, как утверждается в статье, и предложил подобный маршрут, передает ТАСС.
По версии издания, глава британского внешнеполитического ведомства опасался, что Москва якобы может использовать этот инцидент в свою пользу и предупреждал об этом. «Весь спор был между Раабом и Уоллесом, затем это перешло к премьер-министру, чтобы он принял решение. В понедельник «Дефендеру» было направлено решение о том, что он должен совершить мирный проход через эти воды», – заявил источник изданию.
Сам Джонсон ушел от ответа на вопрос о том, отдавал ли он распоряжение о том, чтобы «Дефендер» прошел вблизи крымского побережья. Представитель главы правительства Соединенного Королевства добавил, что не будет обсуждать тему «принятия оперативных военных решений». При этом сотрудники британского правительства заверили, что в кабинете министров не было разногласий по поводу предполагаемой миссии.
В статье приводятся слова источника в британском министерстве обороны, который сказал: «Мы все одна большая семья». Источник же в МИД в свою очередь сказал, что Рааб «поддерживает право «Дефендера» на мирный проход через украинские воды».
Накануне ФСБ обнародовала видеозапись предупредительной стрельбы российского пограничного корабля по курсу британского эсминца у берегов Крыма. Экипаж пограничника несколько раз предупредил британский корабль об открытии огня в случае пересечения государственной границы России, после чего выполнил предупредительную стрельбу. Корабль-нарушитель продолжил движение в территориальных водах России, в связи с чем фронтовой бомбардировщик Су-24М выполнил бомбометание по курсу движения эсминца.
В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. После инцидента с эсминцем королевских ВМС в Черном море британского посла вызвали в МИД для жесткого демарша. В МИД подчеркнули, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить».
При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. Однако позже капитан британского эсминца подтвердил, что один из кораблей береговой охраны открыл предупредительный огонь в ходе инцидента в Черном море у берегов Крыма.
В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи и спланированной провокации. Москва также обвинила НАТО в превращении Черноморского региона в арену военного противостояния и предупредила, что ситуация взрывоопасна и не исключены непреднамеренные инциденты, которые могут привести к реальному конфликту и абсолютно непредсказуемым последствиям.
Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила мнение, что проход британского эсминца через территориальные воды России у побережья Крыма не мог не согласовываться с «большим братом», так как корабль находился в северо-западной части Черноморской акватории в рамках подготовки к учениям Sea Breeze, проводимым под командованием США, а в момент инцидента на корабле проводились тренировочные мероприятия спецназа США, Британии и Украины. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма.
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Захарова назвала Киркорова оружием массового поражения
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала внесение певца Филиппа Киркорова в «черный список» минкульта Украины.
«Как они узнали, что это наше оружие массового поражения, бьющее прицельно в сердца миллионов?» – написала Захарова в Telegram, комментируя информацию о внесении Киркорова в «черный список» на Украине.
Ранее сообщалось, что министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список российского певца Филиппа Киркорова.
После добавления Киркорова список стал насчитывать 201 фамилию. В конце мая Украина внесла в черный список семь российских артистов.
Названы сроки начала серийного производства Ил-114-300 с российским двигателем
Пассажирский самолет Ил-114-300 с российским двигателем начнет производиться серийно в 2023 году, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
«Да, обязательно. В 2023 году будет Ил-114 с нашим двигателем. Он пойдет уже в серию», – передает его слова ТАСС.
Чемезов отметил, что на воздушное судно есть спрос со стороны региональных авиакомпаний. «Самолет очень хороший. Уже сегодня на него большой спрос, особенно у региональных авиакомпаний, потому что он может приземляться не только на бетонную, но и на грунтовые полосы, и без специального оборудования в аэропортах», – добавил глава корпорации.
Ранее директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов заявил, что производство новейших российских гражданских самолетов МС-21 и Ил-114-300 может быть локализовано в Индии.
Захарова объяснила цель провокации с британским эсминцем
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Провокация с британским эсминцем в Черном море нужна была для того, чтобы укрепить на Западе миф о непредсказуемости России, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1».
«Для чего это нужно? Для того, чтобы именно в информационно-политическом пространстве стран Запада укреплять миф, созданный, в том числе, и в недрах Брюсселя, относительно нашей якобы непредсказуемости, относительно нашей якобы угрозы этому самому Западному миру. Вот для этого нужны провокативные действия», – цитирует ТАСС Захарову.
Ранее постпред России пообещал затронуть инцидент с эсминцем Британии на площадке ОБСЕ.
Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.
Между тем, ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи.
Лавров связал предложения по проведению саммита Россия – ЕС со встречей в Женеве
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Москва не знает деталей предложения Франции и Германии по проведению саммита Россия – ЕС, но это может быть связано со встречей президентов России и США в Женеве, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Мы, конечно, слышали о предложении Франции и Германии провести саммит Россия – Евросоюз. Других деталей мы не знаем», – сказал он, передает ТАСС.
Министр также предположил, что предложение о проведении саммита может быть связано с саммитом в Женеве. «Наверное, есть какая-то хронологическая связь (предложения о проведении саммита Россия – ЕС) с саммитом Путина и Байдена, который состоялся в Женеве. Возможно, это было воспринято в Европе как сигнал к тому, что теперь можно и вам немножко проявить свою самостоятельность», – сказал он.
В среду сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон хотят, чтобы ЕС рассмотрел вопрос приглашения президента России Владимира Путина на саммит.
Британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша
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Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт в четверг вызвана в МИД России из-за инцидента с эсминцем британских ВМС в Черном море, ей будет сделан жесткий демарш, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мы заявили вчера о том, что вызван британский посол. Она будет в МИД находиться сегодня. Ей будет сделан жесткий демарш», – сказала Захарова, передает ТАСС.
«Здесь не только ответ дипломатии, как вы, ознакомившись с заявлением Министерства обороны нашей страны, понимаете, это комплексный ответ, вот по таким наглым заходам, по абсолютно бесцеремонным провокациям будет даваться ответ. Ответ комплексный. Это и ответ, который был дан нашими Вооруженными силами, нашей береговой охраной, видеокадры доступны сегодня, кстати говоря, уже достаточно широко разошлись. Это и ответы по дипломатической линии», – сказала она, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».
Захарова также назвала «враньем в лицо» реакцию Лондона на ситуацию с британским эсминцем. «Есть видеокадры, есть фактологические подтверждения... не только с нашей стороны, но и со стороны британского журналиста», – сказала Захарова.
«Не все же британским спецслужбам подставлять ВВС под удар. Они и так очень часто это делают. А здесь они оказались в неловкой для себя ситуации. Когда британское министерство обороны и британское посольство в Москве говорили, что в ходе их якобы мирного захода не было никаких инцидентов, никакого предупредительного залпа со стороны российской авиации – видимо, они также не увидели катер береговой охраны, а британский журналист все это увидел и услышал, соответственно, ответ очевидный: здесь в лицо вранье. Мы часто фиксируем и ловим за руку наших западных партнеров, коллег, к сожалению, Лондон выдвинулся в этом в передовики», – заключила представитель МИД.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить».
Британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Чтобы выдворить его из территориальных вод, поднятой в воздух авиации пришлось применить предупредительное бомбометание. Российский МИД расценил нарушение границы как провокацию. Военные эксперты полагают, что вторжение корабля НАТО в российские территориальные воды носило разведывательный характер.
В то же время министерство обороны Великобритании заявило, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительных выстрелов не производилось. Также британские военные утверждают, что Россия проводила в Черном море «учебные стрельбы».
Краснодарские курорты решили закрыть для непривитых
Для заселения в гостиницы на курортах Краснодарского края с 1 июля потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, с 1 августа – сертификат вакцинированного, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«Сейчас в крае мы видим рост числа заболевших COVID-19, число госпитализаций увеличивается», – написал Кондратьев в Telegram.
Он отметил, что в настоящее время в регионе наблюдается рост числа заболевших COVID-19. В связи с этим власти приняли решение с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса.
«С 1 августа ужесточить эту меру – принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания», – добавил губернатор.
Ранее в Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан.
На Западе оценили «суровый ответ» России на вторжение британского эсминца
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Вторжением эсминца «Дефендер» (HMS Defender) в российские воды в Черном море Лондон, вероятно, хотел оценить решимость Москвы отстаивать нахождение Крыма в составе страны, выразил мнение Марк Эпископос в статье для журнала National Interest.
Публицист обратил внимание, что британских аналитиков застигла врасплох суровость реакции России на инцидент в Черном море.
«Реакция Кремля дает однозначный ответ: Москва не потерпит никаких вызовов нынешнему статусу Крыма, будь то военных или дипломатических», – передает РИА «Новости» слова Эпископоса.
Автор статьи предположил, что жесткая реакция России на случившееся может быть попыткой установить жесткие границы или воспрепятствовать нарастающему военному сотрудничеству Украины и НАТО, в частности, активности войск Киева и Североатлантического альянса вблизи российских морских границ.
Эпископос добавил, что действия России совпадают с позицией, озвученной президентом Владимиром Путиным в статье для немецкой газеты Zeit. В ней, как подчеркнул публицист, политик назвал НАТО «пережитком холодной войны», которая «подорвала» европейскую безопасность.
Накануне ФСБ обнародовала видеозапись предупредительной стрельбы российского пограничного корабля по курсу британского эсминца у берегов Крыма. Экипаж пограничника несколько раз предупредил британский корабль об открытии огня в случае пересечения государственной границы России, после чего выполнил предупредительную стрельбу. Корабль-нарушитель продолжил движение в территориальных водах России, в связи с чем фронтовой бомбардировщик Су-24М выполнил бомбометание по курсу движения эсминца.
В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. После инцидента с эсминцем королевских ВМС в Черном море британского посла вызвали в МИД для жесткого демарша. В МИД подчеркнули, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить».
При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. Однако позже капитан британского эсминца подтвердил, что один из кораблей береговой охраны открыл предупредительный огонь в ходе инцидента в Черном море у берегов Крыма.
В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи и спланированной провокации. Москва также обвинила НАТО в превращении Черноморского региона в арену военного противостояния и предупредила, что ситуация взрывоопасна и не исключены непреднамеренные инциденты, которые могут привести к реальному конфликту и абсолютно непредсказуемым последствиям.
Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила мнение, что проход британского эсминца через территориальные воды России у побережья Крыма не мог не согласовываться с «большим братом», так как корабль находился в северо-западной части Черноморской акватории в рамках подготовки к учениям Sea Breeze, проводимым под командованием США, а в момент инцидента на корабле проводились тренировочные мероприятия спецназа США, Британии и Украины. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма.
В Минздраве объяснили, как получить справку о противопоказаниях к прививке от COVID-19
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Людей, которым не рекомендуется вакцинироваться от коронавируса, практически не существует. А тот малый процент людей, которым все-таки противопоказана прививка, могут получить соответствующую справку у своего терапевта, заявил газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов.
«В противопоказаниях к прививке указано, что ее нельзя делать во время острого инфекционного процесса. Это четко прописано в инструкции по ее применению. Да и в принципе, все противопоказания классические, как и к другим вакцинам. Это период, когда мы ее не делаем, но по выздоровлению ее уже можно делать», – говорит Козлов.
Граждан, которым по иным причинам нельзя делать прививку, вообще практически нет, продолжает врач, подчеркивая, что живые вакцины не показаны лишь людям с иммунодефицитом, потому что они могут реактивироваться.
«Но мы должны понимать, что вакцины и создаются в первую очередь для того, чтобы уберечь таким образом наиболее уязвимую популяцию. Поэтому категорий людей, которым вакцина вообще не показана, практически не существует», – объясняет микробиолог.
Человек, находящийся в состоянии острого инфекционного процесса, как правило, на работу не ходит, поэтому ему никакая справка для работодателя о сиюминутном противопоказании к прививке против коронавируса не нужна. А тот малый процент людей, которым все-таки противопоказана вакцина, могут получить соответствующую справку у своего терапевта, говорит специалист.
Ранее главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказала, что вакцинация против коронавируса показана гражданам, которые переболели инфекцией более полугода назад. Тем, кто болел в этот период, следует предъявить на работе соответствующую справку, которую выдают по выздоровлении. Что касается той категории граждан, которые имеют противопоказания к вакцинации, то им следует получить справку об этом у участкового терапевта. При этом врач отметила, что противопоказаний к прививке очень немного.
Напомним, в связи с эпидемиологической ситуацией в столице Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. В свою очередь президент Национальной медицинской палаты и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль выразил мнение, что вакцинация от коронавируса должна стать обязательной во всей стране. Работников, которые отказались от вакцинации, позволили отстранять от работы без выплаты сотрудникам предприятия зарплаты. Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова посчитала возможным ввести обязательную вакцинацию и в других регионах России.
Вслед за столицей обязательную вакцинацию для некоторых групп граждан ввели на Сахалине, Кубани, в Нижегородской области, Ленобласти. Кроме того, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что с 1 июля курорты региона будут принимать только тех туристов, которые прошли вакцинацию и имеют соответствующий сертификат.
Лидеры стран ЕС задумались о введении новых санкций против России
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Главы государств и правительств Евросоюза поручили внешнеполитической службе ЕС под руководством Жозепа Борреля изучить варианты введения новых антироссийских санкций для противодействия возможной будущей деятельности РФ, говорится в итоговом заявлении по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.
«Евросоюз подчеркнул необходимость твердого и скоординированного ответа на любую будущую вредоносную деятельность России. С этой целью Европейский совет призвал Еврокомиссию и верховного представителя [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля] представить возможности для дополнительных ограничительных мер, включая экономические», – приводит текст документа ТАСС.
«Европейский совет подчеркнул открытость к избирательному диалогу с Россией по вопросам, представляющим интерес для ЕС. Совет поручил Еврокомиссии и верховному представителю [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю] разработать конкретные возможности для этого для последующего обсуждения их с советом по таким темам, как климат и охрана окружающей среды, здравоохранение, отдельные вопросы внешней политики и политики безопасности, включая отношения с Ираном, Сирией и Ливией», – говорится в документе.
В документе на упоминаются предложенные Боррелем принципы развития отношений с Россией – «отталкивать, сдерживать, вовлекать».
Лидеры ЕС также повторили призыв к России выполнять минские договоренности и завили о готовности оказывать поддержку «гражданскому обществу, правозащитным организациям и независимым СМИ в России».
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что лидерам стран Евросоюза не удалось достичь договоренности относительно проведения совместного с Россией саммита. Накануне Меркель в последнем выступлении в бундестаге призвала к диалогу с Россией и преодолению существующих конфликтов ради решения глобальных проблем.
Днем ранее британская Financial Times сообщила, что Меркель и Макрон хотят предложить лидерам стран ЕС пригласить на саммит Евросоюза президента России Владимира Путина. Глава МИД Сергей Лавров связал предложения по проведению саммита Россия – ЕС со встречей с американским лидером Джо Байденом в Женеве.