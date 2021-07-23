Песков прокомментировал сообщения о задержке поставок «Спутника» в Аргентину

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) находится в контакте с Аргентиной по вопросу задержки поставок вакцины от коронавируса «Спутник V», чтобы урегулировать этот вопрос, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Произошла задержка (в поставках в Аргентину вакцины «Спутник V»), РФПИ находится в контакте с контрагентами, чтобы урегулировать неизбежно возникающие проблемы», – сказал Песков, передает ТАСС.

В четверг аргентиские СМИ опубликовали письмо советницы президента Аргентины Сесилии Никколини руководству РФПИ, отравленное 7 июля. В нем советник президента просила срочно прислать партии второго компонента препарата и предупредила, что существует риск разрыва контракта из-за задержек в поставках. Позже она уточнила, что власти Аргентины просят не считать их письмо о «Спутнике V» угрозой.

«Спутник V» стал первой вакциной от коронавируса, поступившей в Аргентину. 29 декабря в стране начали прививать российским препаратом медработников. По данным правительства республики на 22 июля, страна получила 9 375 670 доз первого компонента «Спутника V» и 2 493 160 второго. В июне аргентинская лаборатория Richmond начала местное производство «Спутника V» с использованием активного компонента, который присылается из России.