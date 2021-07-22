Германия увязала «Северный поток – 2» с Третьим энергопакетом ЕС США разъяснили влияние сделки с Германией на санкции против России 22 июля 2021, 00:32 Текст: Антон Никитин

Договоренности с Германией по «Северному потоку – 2» не означают отказа США от санкций против участников проекта, США готовы вводить санкции против России, если Москва использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе, сообщила высокопоставленный представитель Госдепартамента США. По словам американского дипломата, США и Германия согласились с тем, что «не станут терпеть использование энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе, а также эскалацию ее агрессии в отношении Украины», передает ТАСС. «Мы привержены совместной работе с нашими союзниками и партнерами, в том числе в сфере санкций и энергопоставок, с целью заставить Россию понести значительные издержки, если она будет заниматься такой враждебной деятельностью», – заявила представитель внешнеполитического ведомства США. «Отвечая на вопрос о том, отказываемся ли мы от противодействия [проекту], я подчеркну, что мы все еще выступаем против «Северного потока – 2», мы все еще считаем, что речь идет о проекте [распространения] российского злонамеренного геополитического влияния. В этом плане ничего не изменилось», – заявила представитель Госдепартамента США. «Мы все еще привержены следованию [американскому] закону [о применении санкций в отношении проекта «Северный поток – 2»]. В середине августа мы должны представить Конгрессу США доклад [о мерах Вашингтона против участников проекта]. И мы изучим всю потенциально подпадающую под действие санкций деятельность, которой могут заниматься в связи с данным проектом [различные] структуры. Решения на этот счет будут приниматься в индивидуальном порядке», – отметила дипломат. Ранее в Кремле сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель проинформировала президента России Владимира Путина об итогах обсуждения ситуации вокруг газопровода «Северный поток – 2» с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Как сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины. При этом Германия обязалась соблюдать букву и дух Третьего энергопакета Евросоюза в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готова поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает.

Лавров: Поражает обязательство ФРГ продлить транзит газа через Украину после 2024 года 21 июля 2021, 19:21 Текст: Елена Мирошниченко

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал проект соглашения Германии и США по газопроводу «Северный поток – 2», в котором заложена увязка обеспечения энергобезопасности Украины с новыми санкциями в отношении России, по его словам, любая угроза санкций «не может быть приемлема». «Любая угроза санкций – новая, старая или текущая – не может быть приемлема, поскольку их может вводить только Совет Безопасности ООН. Наши западные коллеги, прежде всего США и активно перенимающий эти «вредные привычки» Евросоюз, увлекаются санкциями сплошь и рядом. Культура дипломатии, переговоров их уже не интересует. По сути дела, они ее утрачивают. Они хотят немедленного результата», – рассказал он в интервью изданию «Интерфакс», которое опубликовано на сайте МИД России. Он отметил, что слышал о том, как завершились американо-германские переговоры в отношении «Северного потока– 2». «Предпочту дождаться официального объявления. Его грозятся сделать сегодня. Но из того, что «утекло» в средства массовой информации, поражает (если это правда) договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года. Знать, Германия сильна... Посмотрим, как это будет окончательно оформлено», – подчеркнул Лавров. Он также указал на то, что «никакого удивления у нас не вызвала вторая часть этих слухов... о том, что в случае чего, если Россия «будет плохо себя вести» по «Северному потоку – 2», Германия и Евросоюз гарантированно будут «наказывать» Россию. «Если все это так, то это печально. Но дождемся результатов. Это пока мои предположения», – заключил глава российского МИД. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осведомлены о достигнутом в ходе контактов канцлера Германии Ангелы Меркель в США понимании по трубопроводу «Северный поток – 2», но подробностей пока нет. По его словам, Москва последовательно отвергает любые попытки обвинить ее в использовании энергоресурсов в качестве орудия политического давления. Во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США и Германия объявят о достижении договоренности по «Северному потоку – 2» уже в среду. По ее сведениям, американская администрация отойдет от своей позиции противостояния проекту газопровода. Германия, в свою очередь, возьмет на себя обязательство помогать Украине в вопросах энергетических проектов и дипломатии. Американский сенатор-республиканец Тед Круз считает, что возможная договоренность между Вашингтоном и Берлином по проекту станет катастрофой для США и геополитической победой России. Власти США призвали своих украинских коллег воздерживаться от критики в связи со сделкой по проекту строительства газопровода «Северный поток – 2», о которой, как ожидается, скоро объявят Вашингтон и Берлин. Политолог Борис Межуев сказал газете ВЗГЛЯД, что такие утечки являются рифами для политического курса Джо Байдена, а Украина за свое «молчание» получит компенсацию. Политолог: Киев не получит немецкие деньги в рамках сделки с США по «Северному потоку – 2» 20 июля 2021, 18:16

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Киев не сможет получить немецкие деньги в рамках сделки с США по «Северному потоку – 2», так как в настоящее время Берлин просто не располагает такими суммами, считает немецкий политолог Александр Рар. «Украинцы не будут рады. Как следует из реакции Киева, они ждут денег. Но сейчас другая ситуация, деньги не могут быть подарены Украине просто за противостояние с Россией», – заявил РИА «Новости» политолог. Он также добавил, что «у немецкого государства нет таких денег, речь может идти о призыве к немецким компаниям работать в Украине, однако для этого там должна быть изменена правовая система, в частности положения о частной собственности». «Немцы хотят помочь, но они будут использовать механизмы рыночной экономики. Украинцы должны создать предпосылки для того, чтобы помощь была оказана. Для этого Киев должен сделать домашнее задание в области права, политических реформ. Это долгий путь, и он вызовет непонимание у украинцев, которые считают, что они просто должны получить немецкие деньги», – уверен политолог. Рар считает, что со стороны США меньше «заинтересованность в продаже своего СПГ в Германию и ЕС, в контроле над энергетической политикой ЕС», однако они тоже не хотят «оплачивать развитие Украины». При этом после пандемии коронавируса Европу ждут более или менее острые экономические кризисы, и «они не пощадят Украину, можно представить себе, до какой степени Киев будет нуждаться в деньгах, если уже есть сложности в оплате кредитов». Поэтому, считает политолог, в Вашингтоне хотели бы «прикрепить Украину к российскому «денежному крану» в течение последующего десятилетия» в рамках договора о транзите газа из России в Европу. Он отметил, что США хотели бы, чтобы в Германии «дали твердые гарантии о том, что в случае прекращения газового транзита через Украину в связи с работой «Северного потока – 2» Берлин компенсирует Киеву ущерб». «Теоретически Германия может пообещать, что если такой случай, в который вообще никто не верит, наступит, то Украине будет оказана помощь. Но конкретно Германия не может сейчас просто так передать Украине деньги. Германия может пообещать США включить Украину в европейский энергетический союз, но в данном направлении ЕС ориентируется сегодня не на газ, уголь и нефть, а на возобновляемую энергетику. Это значит, что у Украины нет других возможностей, кроме как пойти по пути возобновляемой энергетики», – добавил Рар. Ранее стало известно, что США и Германия смогли преодолеть разногласия по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2». Источник Reuters заявил, что «все выглядит хорошо». Завершение переговоров ожидается «в ближайшие дни». Напомним, президент США Джо Байден на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что Вашингтон и Берлин «абсолютно едины во мнении, что России нельзя позволить использовать энергию в качестве оружия, в качестве инструмента принуждения или угрозы против своих соседей». Меркель считает, что «Северный поток – 2» должен быть дополнением к транзиту газа через Украину, «все остальное вызвало бы большую напряженность». В частности, Ангела Меркель заявляла, что Германия и Еврокомиссия приложили много усилий для заключения соглашения между Москвой и Киевом о транзите газа через Украину, и стоит надеяться, что он будет обеспечен и по истечении срока действия договора в 2024 году. По ее словам, есть «множество инструментов, которые по большей части находятся в руках не германской, а европейской стороны и которые можно использовать» в случае прекращения транзита. Нуланд: Германия обязалась продлить транзит российского газа через Украину до 2034 года 21 июля 2021, 20:11

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Елена Мирошниченко

Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления на 10 лет соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной, истекающего в 2024 году, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. «Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне, а также добиваться применения эффективных мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины», – приводит ее слова РИА «Новости». Также Нуланд рассказала, что ФРГ будет поддерживать продление соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной, истекающего в 2024 году. Она уточнила, что Вашингтон и Берлин «будут продавливать, добиваться и использовать все способы давления для продления для Украины этого соглашения на 10 лет». «Вторым условием этого соглашения является поддержка продления на 10 лет соглашения между Россией и Украиной, которое истекает в 2024 году», – сказала Нуланд на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам. Она отметила, что соглашение, за которое ряд конгрессменов начали критиковать администрацию президента Джо Байдена еще до его публикации, нацелено на то, чтобы «снизить зависимость Украины... от российского газа». Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осведомлены о достигнутом в ходе контактов канцлера Германии Ангелы Меркель в США понимании по трубопроводу «Северный поток – 2», но подробностей пока нет. По его словам, Москва последовательно отвергает любые попытки обвинить ее в использовании энергоресурсов в качестве орудия политического давления. Во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США и Германия объявят о достижении договоренности по «Северному потоку – 2» уже в среду. По ее сведениям, американская администрация отойдет от своей позиции противостояния проекту газопровода. Германия, в свою очередь, возьмет на себя обязательство помогать Украине в вопросах энергетических проектов и дипломатии. Американский сенатор-республиканец Тед Круз считает, что возможная договоренность между Вашингтоном и Берлином по проекту станет катастрофой для США и геополитической победой России. Власти США призвали своих украинских коллег воздерживаться от критики в связи со сделкой по проекту строительства газопровода «Северный поток – 2», о которой, как ожидается, скоро объявят Вашингтон и Берлин. Политолог Борис Межуев сказал газете ВЗГЛЯД, что такие утечки являются рифами для политического курса Джо Байдена, а Украина за свое «молчание» получит компенсацию. «Академик Черский» приступил к укладке участка «Северного потока – 2» в водах Германии 19 июля 2021, 11:03

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Судно «Академик Черский» покинуло воды Дании, где строило «Северный поток – 2», и будет укладывать участок второй нитки газопровода в 2,6 км в исключительной экономической зоне Германии, сообщили в пресс-службе Nord Stream 2 AG. Как свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarrineTraffic, «Академик Черский» покинул воды Дании в ночь на 19 июля. Сейчас судно находится в немецких водах, в исключительной экономической зоне Германии. При этом судно «Фортуна» остается на данный момент в датских водах, передает РИА «Новости». «Трубоукладочное судно «Академик Черский» уложит 2,6-километровый участок второй нитки трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. Все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями», – пояснили в компании. В Nord Stream 2 AG отметили, что соответствующие извещения мореплавателям опубликованы профильными германскими службами. Ранее в июле глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сообщил, что компания рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа. Сейчас проект готов на 98%, при этом строительство первой нитки уже завершено. Около двух-трех месяцев требуется на тесты и сертификацию, работы по первой нитке в этом направлении уже начаты. В Кремле прокомментировали контакты Германии и США по «Северному потоку – 2» 21 июля 2021, 12:25

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

В Кремле осведомлены, что в ходе контактов канцлера Германии Ангелы Меркель в США достигнуто определенное понимание по трубопроводу «Северный поток – 2», но подробностей пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы знаем, что тема «Северного потока – 2» стояла высоко в повестке дня контактов канцлера ФРГ в Вашингтоне. Мы знаем, о том, что было достигнуто определенное понимание между Берлином и Вашингтоном, а в остальном деталями мы пока не располагаем», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Так он ответил на вопрос, насколько в Кремле следят за переговорами США и Германии по «Северному потоку – 2». Во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что обе стороны объявят о достижении договоренности по проекту уже в среду. По ее сведениям, американская администрация отойдет от своей позиции противостояния проекту газопровода. Германия, в свою очередь, возьмет на себя обязательство помогать Украине в вопросах энергетических проектов и дипломатии. Американский сенатор-республиканец Тед Круз считает, что возможная договоренность между Вашингтоном и Берлином по проекту станет катастрофой для США и геополитической победой России. Эксперт оценил требование США к Украине не критиковать сделку по «Северному потоку – 2» 21 июля 2021, 12:23

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Global Look Press

Текст: Наталья Макарова

«Такие утечки являются рифами для политического курса Джо Байдена, а Украина за свое «молчание» получит компенсацию», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев, комментируя сообщение издания Politico о том, что власти США призвали украинских коллег воздержаться от критики сделки с Германией по «Северному потоку – 2». «Подобного рода утечки служат для того, чтобы постепенно раскрутить маховик атак на Байдена, потому что любое давление на Украину воспринимается в США как шаг в сторону России. Думаю, такого рода информационное воздействие на Байдена будет возрастать», – полагает доцент философского факультета МГУ, политолог-американист Борис Межуев. В то же время, по словам эксперта, «мы видим едва ли не первый случай подобных сливов за последнее время». «В эпоху правления в США Дональда Трампа они имели чуть ли не ежедневный характер, в частности, по поводу Украины», – напомнил собеседник. «Отсутствие утечек информации из команды Байдена означало некий консенсус внутри администрации Белого дома и силовых структур. Данная утечка говорит о том, что в команде Байдена появляются нелояльные силы», – убежден политолог. Межуев отметил, что «в целом курс Байдена понятен». «Он ведет компромиссную политику в отношении Москвы и пытается не допустить развития альянса России с Китаем. Он старается сосредоточить американскую внешнюю политику на магистральном для нее направлении, а именно на поддержании гегемонии Вашингтона в евроатлантической цивилизации, что невозможно без нормальных отношений с Германией», – добавил эксперт. «При этом Украину нужно оставить на втором плане, чтобы украинский кейс не был взрывоопасным, как это было в эпоху Барака Обамы и Дональда Трампа. Сможет ли Байден довести эту политику до конца – сложный вопрос. Пока такие сливы информации означают рифы для его политики», – считает собеседник. Межуев добавил, что «за свое «молчание» Украина, вероятно, получит компенсацию». «Ее будут так или иначе поддерживать и со стороны США, и со стороны Германии», – спрогнозировал эксперт. Ранее власти США призвали своих украинских коллег воздерживаться от критики в связи со сделкой по проекту строительства газопровода «Северный поток –2», о которой, как ожидается, скоро объявят Вашингтон и Берлин. Об этом сообщило издание Politico. Американские чиновники указали на то, что публичное выражение несогласия может навредить отношениям США и Украины. Кроме того, должностные лица из вашингтонской администрации призвали украинскую сторону не обсуждать потенциальные планы Вашингтона и Берлина с Конгрессом США, многие члены которого выступают с критикой в адрес трубопровода и призывают администрацию к введению санкций, направленных на предотвращение реализации проекта. Газета при этом отмечает, что представитель администрации США высокого ранга оспорил эти данные, заявив, что в ситуации больше нюансов, однако подробности о переговорах с Киевом чиновник привести отказался. Издание также пишет, что давление США на Украину с целью убедить Киев не высказывать критику в адрес договоренностей по «Северному потоку – 2» встретит серьезное сопротивление. Источники, близкие к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявили, что, по мнению Киева, американские санкции все еще могли бы остановить завершение строительства трубопровода, если бы администрация США была готова применять их на этапах строительства и сертификации. Между тем, по сведениям Politico, Вашингтон назначил Зеленскому дату встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме позднее этим летом. Тем временем Reuters сообщает, что власти США в рамках сделки с ФРГ по проекту строительства газопровода оставляют за собой право на использование предусмотренных американским законодательством санкций в зависимости от каждого конкретного случая. По его данным, соглашение на данный момент предотвратит введение «предписанных Конгрессом США» санкций против компании – оператора трубопровода Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По информации агентства, США и Германия в рамках соглашения готовы будут принять меры против России в случае, если трубопровод будет использован для «нанесения вреда Украине или другим странам Восточной Европы». Американские должностные лица при этом продолжают заявлять, что в целом они выступают против строительства «Северного потока – 2», однако считают, что сделка с Германией снизит вероятность «использования Россией энергетики в качестве оружия против Украины и других стран региона». Напомним, соглашение США и Германии по поводу «Северного потока – 2», судя по всему, поставит точку в вопросе новых санкций против российской трубы. Украине две ведущие западные державы пообещают инвестиции в ее энергетику ради компенсации потери транзита. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт предположил влияние сделки Германии и США по «Северному потоку – 2» на интересы России 20 июля 2021, 11:42

Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«США и Германия не могут взять на себя обязательства за действия третьей стороны, не участвующей в данном соглашении», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя анонсирование скорого соглашения между Вашингтоном и Берлином по «Северному потоку – 2». «В соглашении скорее всего пойдет речь о том, что Германия будет более активно инвестировать в энергетику Украины», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его мнению, пока все выглядит довольно позитивно для «Северного потока – 2». «Судя по всему, США не добились поставленной цели, которая заключалась в остановке проекта. Поэтому сделка между Берлином и Вашингтоном вряд ли затронет интересы России», – полагает он. Эксперт напомнил, что у американцев было два варианта помешать нормальному функционированию газопровода. «Первый вариант предполагал введение санкций на строительство и эксплуатацию трубопровода. Но это в большей степени било по Европе, что привело бы к ухудшению американо-германских отношений, поэтому Вашингтон отказался от этой затеи», – уточнил Юшков. Второй вариант заключался в создании нового механизма управления «Северным потоком – 2» с неким обременением для него, отметил собеседник. «Соединенные Штаты активно продвигали идею, согласно которой в случае использования Россией газопровода как политического оружия его работа ставилась бы на паузу. Сейчас, согласно европейскому законодательству, такие действия незаконны. Поэтому американцы предлагали внести изменения в законодательство ЕС», – пояснил Юшков. Однако, как отметил эксперт, Германия от подобной инициативы США, видимо, сумела увернуться. «В обмен на полноценную работу газопровода Германия обязуется увеличить объем инвестиций в украинскую энергетическую сферу. Но о каких инвестициях идет речь – пока не очень ясно. Поэтому здесь возникает пространство для маневра. Германия может годами забалтывать Украину или предложить ей кредиты. Но их придется возвращать», – указывает Юшков. «Что касается транзита газа через территорию Украины, то до конца 2024 года Киеву не о чем беспокоиться. Однако существует проблема сохранения схемы так называемого «виртуального реверса» газа. Эта схема позволяет Украине перекупать часть транзитного газа у европейцев», – объяснил эксперт. «Сейчас Киев с помощью виртуального реверса импортирует около 10 млрд куб. м российского газа в год. Если не будет транзита, то не будет и возможности использовать эту схему. Придется качать газ либо напрямую из Европы, что довольно дорого, либо уговаривать европейцев, чтобы они договорились о поставках газа через Украину. Но политически тут возникнут проблемы, потому что нужно будет объяснить собственному населению, почему Киев покупает российский газ не напрямую у Газпрома, а гораздо дороже у европейцев», – рассказал Юшков. По его мнению, в германо-американском соглашении тема транзита российского газа через территорию Украины вряд ли будет упомянута. «США и Германия не могут взять на себя обязательства за действия третьей стороны, не участвующей в данном соглашении», – заключил эксперт. Ранее стало известно, что США и Германия смогли преодолеть разногласия по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2». Источник Reuters заявил, что «все выглядит хорошо». Завершение переговоров ожидается «в ближайшие дни». Другой источник сказал, что США и Германия приближаются к соглашению, которое позволит избежать санкций против оператора газопровода Nord Stream 2 AG. По словам источников, Вашингтон и Берлин планируют выделять больше средств на поддержание энергетических преобразований на Украине, а также энергетической безопасности и энергетической эффективности в стране. Не уточняется, идет ли речь о государственных или частных инвестициях. Госдеп сообщает, что советник ведомства Дерек Шолле 20–21 июля посетит Киев, после чего отправится в Варшаву, он «продолжит дипломатические переговоры с Украиной и Польшей по широкому спектру вопросов, включая обеспокоенность относительно трубопровода». В Киеве Шолле «встретится с правительственными чиновниками высокого ранга, чтобы обсудить поддержку Соединенными Штатами усилий Украины по противодействию российской агрессии». Кроме того, Шолле обсудит с представителями бизнеса на Украине «возможности для общего процветания», передает ТАСС. Напомним, президент США Джо Байден на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что Вашингтон и Берлин «абсолютно едины во мнении, что России нельзя позволить использовать энергию в качестве оружия, в качестве инструмента принуждения или угрозы против своих соседей». Меркель считает, что «Северный поток – 2» должен быть дополнением к транзиту газа через Украину, «все остальное вызвало бы большую напряженность». В частности, Ангела Меркель заявляла, что Германия и Еврокомиссия приложили много усилий для заключения соглашения между Москвой и Киевом о транзите газа через Украину, и стоит надеяться, что он будет обеспечен и по истечении срока действия договора в 2024 году. По ее словам, есть «множество инструментов, которые по большей части находятся в руках не германской, а европейской стороны и которые можно использовать» в случае прекращения транзита. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Кремль: Меркель проинформировала Путина о соглашении с США по «Северному потоку – 2» 21 июля 2021, 22:04

Фото: BERND VON JUTRCZENKA/EPA/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре высказали удовлетворение ходом строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщили в пресс-службе Кремля. «Лидеры удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода «Северный поток – 2». Президент России отметил последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза», – сообщается на сайте Кремля. Уточняется, что Меркель проинформировала об итогах обсуждения ситуации вокруг газопровода в ходе недавних переговоров с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, Путин дал соответствующие комментарии. «В качестве отдельной темы президент России и федеральный канцлер ФРГ затронули возможность продления соглашения между Газпромом и «Нафтогазом Украины» о транспортировке газа через украинскую территорию и после 2024 года», – отмечается в сообщении. Телефонный разговор состоялся по инициативе германской стороны. Ранее представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер сообщила, что канцлер Германии Ангела Меркель провела в среду телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили газопровод «Северный поток – 2» и транзит газа через Украину. Напомним, Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления на 10 лет соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной, истекающего в 2024 году. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне, а также добиваться применения эффективных мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины. Киев захотел прояснить позицию США и ФРГ по «Северному потоку – 2» 21 июля 2021, 13:12

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Украина планирует прояснить позиции США и ФРГ по «Северному потоку – 2» в ходе визита украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон, заявил советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк. «Мы не можем полагаться на формальные политические обещания. На мой взгляд, все это должно быть действительно прояснено во время актуального визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон», – сказал Подоляк в комментарии интернет-изданию Liga.net. По его словам, Украина, как и ряд государств Восточной и Центральной Европы, хочет не допустить реализации проекта «Северный поток – 2» в том виде, каким его видит Россия. Также Подоляк заявил, что Россия заинтересована в проекте «далеко не по экономическим причинам» и «тратит гигантские ресурсы на лоббирование в политических кулуарах, в том числе немецких и американских». «Политическая реальность всегда намного сложнее, чем фэнтезийные информационные картинки о добре и зле, которые рисуются и отдельными представителями политического сообщества, в том числе американского, и в том числе для других стран, и зачастую в СМИ», – заявил он. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осведомлены о достигнутом в ходе контактов канцлера Германии Ангелы Меркель в США понимании по трубопроводу «Северный поток – 2», но подробностей пока нет. По его словам, Москва последовательно отвергает любые попытки обвинить ее в использовании энергоресурсов в качестве орудия политического давления. Во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США и Германия объявят о достижении договоренности по «Северному потоку – 2» уже в среду. По ее сведениям, американская администрация отойдет от своей позиции противостояния проекту газопровода. Германия, в свою очередь, возьмет на себя обязательство помогать Украине в вопросах энергетических проектов и дипломатии. Американский сенатор-республиканец Тед Круз считает, что возможная договоренность между Вашингтоном и Берлином по проекту станет катастрофой для США и геополитической победой России. Власти США призвали своих украинских коллег воздерживаться от критики в связи со сделкой по проекту строительства газопровода «Северный поток – 2», о которой, как ожидается, скоро объявят Вашингтон и Берлин. Политолог Борис Межуев сказал газете ВЗГЛЯД, что такие утечки являются рифами для политического курса Джо Байдена, а Украина за свое «молчание» получит компенсацию. США объявили сроки визита Зеленского в Вашингтон 21 июля 2021, 20:00 Текст: Алексей Дегтярев

Американская администрация ожидает визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 30 августа, заявила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. «Сегодня будет публично объявлено о приглашении президенту Зеленскому», – сказала Нуланд в конгрессе, передает РИА «Новости». В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США ожидают визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 30 августа. «Президент (Джо) Байден с нетерпением ждет возможности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 30 августа 2021 года», – говорится в заявлении Псаки. Она отметила, что визит призван подтвердить «непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму». Также Псаки рассказала, что визит Зеленского «подтвердит тесное сотрудничество двух стран в области энергобезопасности и поддержку усилий президента Зеленского в борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на общих демократических ценностях». До этого пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщал, что встреча президентов Украины и США состоится ориентировочно в последние дни июля или в начале августа. Ранее советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщал, что Зеленский планирует прояснить позиции США и ФРГ по «Северному потоку – 2» в ходе визита в Вашингтон. Власти США призвали своих украинских коллег воздерживаться от критики в связи со сделкой по проекту строительства газопровода «Северный поток – 2», о которой, как ожидается, скоро объявят Вашингтон и Берлин. Политолог Борис Межуев сказал газете ВЗГЛЯД, что такие утечки являются рифами для политического курса Джо Байдена, а Украина за свое «молчание» получит компенсацию. В ФРГ назвали «подарком Меркель Путину» соглашение с США по «Северному потоку – 2» 21 июля 2021, 21:12

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Канцлер Ангела Меркель, срок полномочий которой истекает в нынешнем году, сделала прощальный подарок президенту РФ Владимиру Путину, достигнув соглашения с США по «Северному потоку – 2», пишут немецкие СМИ. «Канцлерство Ангелы Меркель оканчивается прощальным подарком. Не для нее, но от нее: подарок Владимиру Путину. Президент России является бенефициаром компромисса, достигнутого Ангелой Меркель с президентом США Джо Байденом, по балтийскому газопроводу «Северный поток – 2». В отличие от своего предшественника и других европейских политиков, госпожа Меркель не получит финансовой выгоды от своих хороших контактов с Кремлем после истечения срока ее полномочий. Это не соответствует ее стилю и характеру», – приводит заявление германской газеты Die Welt РИА «Новости». Напомним, Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления на 10 лет соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной, истекающего в 2024 году. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне, а также добиваться применения эффективных мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит агрессивные акты против Украины. Меркель обсудила с Путиным «Северный поток – 2» и транзит газа через Украину 21 июля 2021, 21:00 Текст: Елена Мирошниченко

Представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель провела в среду телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили газопровод «Северный поток – 2» и транзит газа через Украину. «Во время телефонного разговора речь шла о реализации Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Кроме того, темой беседы были энергетические вопросы, такие как транзит газа через Украину и трубопровод «Северный поток – 2», – приводит ее слова ТАСС. Деммер добавила, что «обсуждались также двусторонние вопросы». Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления на 10 лет соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной, истекающего в 2024 году. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне, а также добиваться применения эффективных мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины. В Кремле отвергли обвинения в использовании энергоресурсов для оказания давления 21 июля 2021, 12:38

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Москва последовательно отвергает любые попытки обвинить ее в использовании энергоресурсов в качестве орудия политического давления, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «В целом всем должно быть хорошо известно, что Россия всегда последовательно отвергала любые обвинения в том, что она использует энергоресурсы в качестве орудия политического давления», – цитирует ТАСС Пескова. Во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США и Германия объявят о достижении договоренности по «Северному потоку – 2» уже в среду. По ее сведениям, американская администрация отойдет от своей позиции противостояния проекту газопровода. Германия, в свою очередь, возьмет на себя обязательство помогать Украине в вопросах энергетических проектов и дипломатии. Американский сенатор-республиканец Тед Круз считает, что возможная договоренность между Вашингтоном и Берлином по проекту станет катастрофой для США и геополитической победой России. В Кремле указали на коммерческий характер переговоров о транзите газа 21 июля 2021, 23:34 Текст: Антон Никитин

Переговоры о транспортировке газа через Украину после 2024 года носят коммерческий характер, их ведут не президенты стран, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Любые переговоры – это коммерческие переговоры. Их не ведут президенты», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, планируются ли у президента России телефонные контакты с лидером Украины Владимиром Зеленским на тему транзита газа. Ранее в Кремле сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель проинформировала президента России Владимира Путина об итогах обсуждения ситуации вокруг газопровода «Северный поток – 2» с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. В среду заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Нуланд: США и Германия достигли договоренности по «Северному потоку – 2» 21 июля 2021, 19:37 Текст: Елена Мирошниченко

В ходе контактов канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена были достигнуты договоренности по трубопроводу «Северный поток – 2», детали будут объявлены в ближайшие часы, сообщила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса. «Сегодня мы обнародуем договоренность, которой мы достигли с германским правительством. Я могу предоставить вам здесь ряд деталей», – приводит ее слова ТАСС. При этом она рассказала, что ФРГ обязуется добиваться санкций в отношении России, если Москва будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран, передает РИА «Новости». Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осведомлены о достигнутом в ходе контактов канцлера Германии Ангелы Меркель в США понимании по трубопроводу «Северный поток – 2», но подробностей пока нет. По его словам, Москва последовательно отвергает любые попытки обвинить ее в использовании энергоресурсов в качестве орудия политического давления. Во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США и Германия объявят о достижении договоренности по «Северному потоку – 2» уже в среду. По ее сведениям, американская администрация отойдет от своей позиции противостояния проекту газопровода. Германия, в свою очередь, возьмет на себя обязательство помогать Украине в вопросах энергетических проектов и дипломатии. Американский сенатор-республиканец Тед Круз считает, что возможная договоренность между Вашингтоном и Берлином по проекту станет катастрофой для США и геополитической победой России. Власти США призвали своих украинских коллег воздерживаться от критики в связи со сделкой по проекту строительства газопровода «Северный поток – 2», о которой, как ожидается, скоро объявят Вашингтон и Берлин. Политолог Борис Межуев сказал газете ВЗГЛЯД, что такие утечки являются рифами для политического курса Джо Байдена, а Украина за свое «молчание» получит компенсацию.