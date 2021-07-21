Десятилетний австриец попросил Путина не терять веру в Европу Путин призвал не навязывать прививку от COVID Путин назвал повышение цен на овощи «особо острым вопросом» 21 июля 2021, 17:06 Текст: Алексей Дегтярев

Подорожание базовых продуктов питания в России стало острым вопросом, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством. «И отдельная тема, та, о которой мы многократно говорили, к которой мы многократно возвращались по разным поводам и по разным номенклатурам. Я имею в виду ситуацию с ценами на основные товары, в том числе, прежде всего, на продукты питания. Особо остро стоит сегодня вопрос с подорожанием базовых продуктов: овощей, так называемого борщевого набора, мы недавно только об этом говорили. Просил бы доложить о ситуации в этой сфере», – сказал глава государства, передает ТАСС. Ранее депутаты «Единой России» предложили принять ряд мер для стабилизации и снижения цен на основные продукты питания. До этого на площадке партии провели совещание с руководством правительства и главами регионов. На нем озвучили конкретные меры по снижению стоимости так называемого борщевого набора. Для координации работы по урегулированию цен будет сформирована рабочая группа. Ее возглавит зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев.

Путину показали модель новейшего однодвигательного истребителя 20 июля 2021, 14:32

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин во время посещения Международного авиационно-космического салона (МАКС-2021) осмотрел модель нового легкого тактического однодвигательного самолета (ЛТС) в павильоне «Сухого». Модель истребителя представил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. Путина сопровождали вице-премьер Юрий Борисов, глава Минпромторга Денис Мантуров и президент Союза авиастроителей России Борис Алешин, передает ТАСС. Напомним, в мае конструкторское бюро «Сухого» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорация «Ростех») начало строить однодвигательный истребитель пятого поколения. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в свое время ВВС нашей страны отказались от подобных машин и откуда возникла идея возродить их производство. Международный авиационно-космический салон (МАКС) – выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением; сопровождается демонстрационными полетами летательных аппаратов. Проводится регулярно в подмосковном городе Жуковский один раз в два года, по нечетным годам. МАКС входит в десятку крупнейших мировых авиафорумов, в числе которых Le Bourget и Farnborough, ILA Berlin Air Show, Dubai Airshow, Airshow China и другие. Путин угостился мороженым на МАКСе 20 июля 2021, 16:00 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин по традиции угостился мороженым во время посещения Международного авиационно-космического салона (МАКС-2021). В Сети появилось видео, на котором глава государства в окружении представителей различных министерств и глав компаний выбирает мороженое. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией Путин и сопровождавшие его посетители МАКСа выбирали мороженое не у холодильного аппарата, а из коробки, которую носил официант. Как сообщает РИА «Новости» мороженое принесли в розовом кейсе и предложили сначала главе государства, а затем всем, кто смотрел полеты вместе с ним. «Денис, ты заплатил?» – в шутку поинтересовался вице-премьер Юрий Борисов у главы Минпромторга Дениса Мантурова. Путин прежде чем открыть мороженое, изучил упаковку. Напомним, в сентябре 2019 года на авиасалоне МАКС в Подмосковье Путин угостил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и членов турецкой делегации российским мороженым. Международный авиационно-космический салон (МАКС) – выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением; сопровождается демонстрационными полетами летательных аппаратов. Проводится регулярно в подмосковном городе Жуковский один раз в два года, по нечетным годам. МАКС входит в десятку крупнейших мировых авиафорумов, в числе которых Le Bourget и Farnborough, ILA Berlin Air Show, Dubai Airshow, Airshow China и другие. Путин: Россия должна стремиться быть глобальным лидером 19 июля 2021, 17:10 Текст: Алексей Дегтярев

России необходимо стремиться к лидерству в мире, а не только отвечать на текущие вызовы, заявил президент Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и проектам. «Наша страна должна не просто отвечать на вызовы, а стремиться быть лидером глобальных изменений. У нас для этого есть все. А нужно при этом ставить и решать текущие вопросы, их много копится каждый день. Но при этом нельзя забывать про системные задачи, в единой логике долгосрочного развития нужно сочетать одно и второе», – приводит слова президента РИА «Новости». В начале июля Путин подписал указ об утверждении Стратегии национальной безопасности России. Новую редакцию Стратегии национальной безопасности страны Совбез по поручению главы государства подготовил в феврале. Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявлял, что в новой редакции Стратегии национальной безопасности отражены положения о поддержании ядерного потенциала и готовности ВС к боевому применению, а также уделено внимание подготовке россиян к военной службе. Путин: Экономика России восстановилась практически до докризисного уровня 19 июля 2021, 20:10 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что экономика страны вышла практически на докризисный уровень, идет дальнейшее развитие. «Конечно, у нас экономика восстановилась практически до докризисного уровня, идет дальнейшее развитие. У нас есть возможности проанализировать то, что сделано, как сделано, и внести соответствующие коррективы и направить на это достаточно серьезные ресурсы», – приводит его слова РИА «Новости». Он также отметил, что все эти национальные программы, цели развития только разрабатывались, «мы под каждую цель искали источники финансирования и в конце концов поняли, где, сколько и что можно взять». «В том числе пошли на рискованные шаги, связанные с возможным повышением инфляции в связи с повышением налогов, в том числе НДС. Но мы понимали, где мы возьмем эти деньги. Особенно это касается длящихся обязательств», – добавил глава государства. Ранее Путин заявил, что все значимые для жителей России сферы должны развиваться с «мощной позитивной динамикой». Путин предложил разрешить продление предельного срока службы высших офицеров 19 июля 2021, 22:35 Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность продления предельного срока службы маршалов, генералов и адмиралов после достижения ими 70 лет, свидетельствует электронная база данных Госдумы. Сейчас для них установлен предельный возраст пребывания на военной службе в 65 лет (закон «О воинской обязанности и военной службе»), после чего с ними могут заключить новый контракт – до достижения ими возраста 70 лет, передает РИА «Новости». Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, иногда есть потребность дальнейшего «продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими». В связи с этим предлагается «установление решением Президента Российской Федерации срока контракта при его продлении». Изменения вносятся в 49 статью закона. В марте Путин подписал федеральный закон о снятии возрастных ограничений для назначенных президентом гражданских госслужащих. Сенатор США заявил, что Байден «полностью сдался Путину» 21 июля 2021, 05:30

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Американский сенатор Тед Круз прокомментировал сообщения о том, что США и Германия смогли преодолеть разногласия по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2». По его словам, «если сообщения и детали сделки верны», она станет «геополитической победой для Путина на поколение вперед». Круз считает ожидаемое соглашение «катастрофой для США и союзников». Он обвинил главу американского государства Джо Байдена в том, что президент США «пренебрегает законами» и «полностью сдался Путину», передает ТАСС. Напомним, СМИ сообщали, что Вашингтон и Берлин в среду объявят о преодолении разногласий по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2». Украине две ведущие западные державы пообещают инвестиции в ее энергетику ради компенсации потери транзита. Круз пытается задержать утверждение кандидатур на ключевые посты в нынешней администрации США. Таким образом Круз добивается введения санкций против газопровода «Северный поток – 2». Путин призвал к «мощному позитивному развитию» в России 19 июля 2021, 17:51 Все значимые для жителей России сферы должны развиваться с «мощной позитивной динамикой», заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. На открытии заседания глава государства упомянул о ситуации в строительстве жилья. Оно сейчас ведется в России опережающими темпами: страна приблизилась к лучшему показателю в этой сфере за всю свою современную историю, указал Путин. «И такая мощная позитивная динамика должна быть во всех значимых для людей сферах», – приводит слова президента ТАСС. Он отметил, что серьезные шаги уже сделаны в образовании. Речь идет о создании новых мест в школах, развитии естественно-научных и инженерных направлений, пояснил глава государства. «За ближайшие пять лет – и мы договорились об этом на недавнем съезде партии «Единая Россия» – нужно провести капитальный ремонт школ, прежде всего, в селах, небольших населенных пунктах. Здесь также предстоит продолжить формирование современной среды для жизни, включая строительство, оборудование сельских клубов и так далее», – напомнил глава государства. Он затронул и тему профессионального образования. Как отметил президент, по мировым стандартам уже оснащены более 1,5 тыс. колледжей и техникумов. «В наших регионах все больше вузов, где качество обучения, исследовательской деятельности признано на международном уровне», – указал он. Подготовка квалифицированных кадров, равно как и ускоренное научное, технологическое развитие, уже стали важнейшей частью национальной повестки, добавил Путин. Так, многие государственные услуги уже можно получить в электронном виде, максимально просто и удобно, заметил он. «Передовые решения, включая искусственный интеллект и анализ больших данных, действительно все шире используются и в повседневной жизни, и в финансовой сфере, и в здравоохранении, уже практически в каждой отрасли нашей экономики. Нужно дополнительно поддержать такое уверенное движение вперед в сфере инноваций, в том числе через стимулирующие меры и донастройку системы регулирования», – резюмировал президент. Путин заявил о проблемах с рождаемостью и убыли населения 19 июля 2021, 18:42 Текст: Алексей Дегтярев

В России сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, связанная с пандемией, заявил президент Владимир Путин в понедельник на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. «К сожалению, в последние несколько лет в силу ряда обстоятельств – об этом мы тоже много раз говорили: две ямы демографические, плюс еще и ковид этот несчастный, дают нам такую неблагоприятную картину с точки зрения рождаемости и убытия населения», – цитирует президента ТАСС. В июне на съезде «Единой России» глава государства призывал российские власти сфокусировать усилия по всем направлениям, чтобы переломить сложную ситуацию в демографической сфере. «Мы с вами – был момент – вышли из примерно такой же ситуации, решили ряд задач, но в силу ряда объективных причин, в силу двух исторических провалов, мы сейчас попадаем в демографическую яму», – говорил Путин. Он отмечал, что для перелома негативных тенденций нужно «сфокусировать на этой цели все усилия по развитию экономики и регионов, социальной сферы, здравоохранения, образования, по укреплению традиционных ценностей». Десятилетний австриец попросил Путина не терять веру в Европу 21 июля 2021, 15:20

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Десятилетний австриец Маттиас Брандштеттер через российского посла передал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросил не терять веру в Европу, сообщило посольство России в Вене. «Уважаемый господин президент, я очень интересуюсь Россией и начал учить русский язык... Страны Европы и Россия – близкие соседи, которые экономически связаны друг с другом. Думаю, что Россия и Европа должны взаимодействовать гораздо крепче», – говорится в письме. Мальчик отметил, что в Европе много людей, которые по-доброму настроены к России и хотели бы более тесного партнерства с ней. «Пожалуйста, не теряйте веру в Европу», – говорится в письме, фотографии которого опубликовало посольство в Facebook. Российское диппредставительство поблагодарило автора за интересное и примечательное письмо, отметив, что Россия по-прежнему открыта для диалога со всеми, кто обоюдно заинтересован в совместной работе ради общего здоровья, благополучия и прогресса. «По просьбе Маттиаса направили ему фото президента России с личным автографом. А также несколько книг о России и Москве, которые в том числе помогут ему расширить знания о нашей стране и совершенствовать русский язык», – отметили в посольстве. Путин заявил о большом потенциале российской авиации 20 июля 2021, 13:55

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Представленные на Международном авиакосмическом салоне (МАКС) модели демонстрируют, что у российской авиации есть большой потенциал для развития, заявил президент Владимир Путин, открывая мероприятие. «То, что мы видим сегодня в Жуковском, наглядно показывает, что российская авиация обладает большим потенциалом развития. А наше авиастроение продолжает создавать новую конкурентоспособную авиационную технику», – указал он, передает ТАСС. Путин также заявил, что Россия открыта для сотрудничества в авиации и космонавтике со всеми заинтересованными странами. «Повышение безопасности полетов, сокращение негативного влияния авиации на окружающую среду, изучение внеземного пространства – вот сферы, в которых ученые, конструкторы, другие специалисты разных стран должны объединиться для достижения новых прорывных результатов», – сказал президент, передает РИА «Новости». В том числе, отметил президент, Россия намерена наращивать взаимодействие с Казахстаном и другими странами Евразийского экономического союза в области авиастроения. «Особо отмечу, что в качестве страны-партнера России на нынешнем авиасалоне выступает наш сосед и союзник – Республика Казахстан. Мы намерены наращивать взаимодействие с казахстанскими коллегами и другими участниками Евразийского экономического союза в такой высокотехнологичной отрасли, как авиастроение», – сказал Путин. Он добавил, что заключение контрактов на авиакосмическом салоне МАКС-2021 открывает широкие возможности для кооперации и совместных проектов. «Здесь идут оживленные дискуссии о будущем мирового авиастроения, традиционно предлагается увлекательная летная программа, а заключение контрактов открывает широкие возможности для кооперации и реализации взаимовыгодных проектов», – сказал Путин. По его словам, МАКС за все время своего существования стал важной и востребованной площадкой для презентации новейших достижений отечественной и зарубежной авиации. Международный авиационно-космический салон (МАКС) – выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением; сопровождается демонстрационными полетами летательных аппаратов. Проводится регулярно в подмосковном городе Жуковский один раз в два года, по нечетным годам. МАКС входит в десятку крупнейших мировых авиафорумов, в числе которых Le Bourget и Farnborough, ILA Berlin Air Show, Dubai Airshow, Airshow China и другие. Путин обратил внимание на неудовлетворенность россиян системой здравоохранения 19 июля 2021, 18:17 Текст: Алексей Дегтярев

Уровень удовлетворенности граждан системой здравоохранения не повышается, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. «По данным ФСО, Федеральной службы охраны, которая проводит социологические опросы регулярно, как вы знаете, на профессиональном уровне, к сожалению, пока у нас не наблюдается повышения удовлетворенности граждан системой здравоохранения», – заявил глава государства. Видеозапись с выступлением президент опубликована в Telegram-канале RIA Kremlinpool. Путин обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко, спросив, знаком ли он с этими данными. Глава ведомства ответил положительно на вопрос. Также в ходе заседания совета глава государства подчеркивал, что все значимые для жителей России сферы должны развиваться с «мощной позитивной динамикой». В Кремле прокомментировали сообщения о предложении Путина Байдену по Афганистану 19 июля 2021, 13:51 Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг сообщения, согласно которым Владимир Путин в ходе женевского саммита якобы предложил Джо Байдену использовать российские военные базы в Таджикистане и Киргизии для контроля ситуации в Афганистане. Ранее «Коммерсант» сообщил, что в ходе состоявшегося 16 июня саммита в Женеве Владимир Путин предложил Джо Байдену совместную с Россией координацию действий на афганском направлении с возможностью задействования в практических целях российских военных баз в Таджикистане и Киргизии. «Тема Афганистана, тема вывода американских войск и тема растущей нестабильности в этой стране действительно затрагивалась в ходе женевского саммита», – прокомментировал информацию Песков, передает РИА «Новости». На уточняющий вопрос, было ли само предложение, пресс-секретарь президента ответил, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть». Ранее глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике. Лавров заявил, что американские военные спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники. Москва призвала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения ситуации в Афганистане, особенно на севере страны, где в том числе активизируются боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ. Путин: Более 3,5 млн семей улучшили жилищные условия в 2020 году благодаря льготной ипотеке 19 июля 2021, 17:17

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что более 3,5 млн российских семей смогли улучшить жилищные условия в 2020 году, в том числе и благодаря снижению ипотечных ставок. «В прошлом году свыше 3,5 млн российских семей смогли улучшить свои жилищные условия. И такой результат достигнут во многом благодаря снижению ставки по ипотечным кредитам, в том числе для семей с двумя и более детьми», – приводит его слова ТАСС. Напомним, 4 июня президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании Петербургского международного экономического форума предложил продлить программу льготной ипотеки еще на один год, до 1 июля 2022 года, с повышением ставки до 7%. Предельная сумма кредита будет единой для всех регионов – 3 млн рублей. По словам риелторов, в Москве ни одна квартира не подходит под программу льготной ипотеки. Путину решили показать новый отечественный истребитель на МАКС-2021 20 июля 2021, 13:47 Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин во время посещения оружейной выставки МАКС-2021 в Жуковском ознакомится с новым отечественным однодвигательным истребителем, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Имеется в виду одномоторный [самолет], если я правильно понимаю, да, президент его посмотрит», – цитирует ТАСС представителя Кремля. Напомним, в мае конструкторское бюро «Сухого» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорация «Ростех») начало строить однодвигательный истребитель пятого поколения. Ранее концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех» впервые представил на авиасалоне МАКС-2021 многофункциональную неуправляемую ракету повышенной эффективности С-13Б. Путин: Самолет МС-21 скоро должен выйти на трассу 20 июля 2021, 14:07 Текст: Алина Назарова

Российский пассажирский самолет нового поколения МС-21 должен выйти на трассу в ближайшее время, заявил президент Владимир Путин на открытии 15-го Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. «В ближайшее время на трассы должен выйти новейший магистральный самолет МС-21. На нынешнем авиасалоне впервые представлены его модификации с отечественным двигателем», – сказал Путин передает РИА «Новости». Ранее президент заявил, что представленные на Международном авиакосмическом салоне (МАКС) модели демонстрируют, что у российской авиации есть большой потенциал для развития. Международный авиационно-космический салон (МАКС) – выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением; сопровождается демонстрационными полетами летательных аппаратов. Проводится регулярно в подмосковном городе Жуковский один раз в два года, по нечетным годам. МАКС входит в десятку крупнейших мировых авиафорумов, в числе которых Le Bourget и Farnborough, ILA Berlin Air Show, Dubai Airshow, Airshow China и другие.