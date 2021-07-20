Онищенко предложил наказывать врачей за призыв к отказу от прививки

Врачей, призывающих к отказу от вакцинации от коронавируса, надо наказывать, заявил бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Я считаю, что сегодня есть все законные основания предъявлять административные, а, может, даже уголовные претензии лицам моей профессии. Есть люди, которые принадлежат к профессии врача, но не иммунологи, не эпидемиологи, не инфекционисты, а, например, ортопеды», – сказал РИА «Новости» Онищенко.

По его словам, существует около 60 врачебных специальностей, из которых профессионально разбираются в вопросе вакцинации три – иммунология, эпидемиология и инфектология, а все остальные не специализировались в этой области.

«Он (врач) давал клятву российского или советского врача. Понятно, что она юридической ответственности не несет, но он в этой профессии и не должен и без того находящихся в паническом стрессе людей доводить их до состояния транса. Вот это уже против профессии работает. Тем более если он в этом вопросе не специалист. Он может действительно быть обременен каким-то своим знанием, но ты покажи, откуда ты взял», – добавил Онищенко.

Депутат отметил, что не нужно применять ответственность к людям, которые читают источники, в том числе неофициальные, где высказываются с ложными суждениями такие специалисты.

Ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров предложил установить ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям.