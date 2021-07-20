Онищенко предложил наказывать врачей за призыв к отказу от прививки Сбившая детей москвичка запретила рассказывать об условиях ее содержания в СИЗО Названы опасные последствия коронавируса у детей 20 июля 2021, 17:56 Текст: Алексей Дегтярев

Коронавирусная инфекция у детей может оказывать влияние на сердце, суставы и желудок, заявили в Научно–исследовательском клиническом институте детства минздрава Московской области. «Перенесенный детьми коронавирус может вызывать осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы: миокардит, который проявляется клинически где-то на второй-четвертой неделе с момента развития симптомов, вызванных ковидом, или таким грозным осложнением, как мультисистемный воспалительный синдром», – сказала главный внештатный детский специалист кардиолог Подмосковья Альфия Дроздова РИА «Новости». Этот синдром может возникнуть в отсроченном периоде через месяц-полтора после коронавирусной инфекции, он проявляется высокой температурой, полисерозитами, лимфоаденопатией и болями в животе. Ранее главный врач больницы № 52 в Москве Марьяна Лысенко сообщила, что у перенесших коронавирус людей наблюдаются обострение хронических заболеваний, а также энцефалопатия.

Кац вступился за сбившую троих детей в Москве девушку 20 июля 2021, 03:31

Фото: Максим Кац/Youtube

Текст: Антон Антонов

Оппозиционный блогер Максим Кац заявил, что нужно не «требовать крови 18-летней девушки», которая сбила на пешеходном переходе троих детей, а строить дороги, как в Швеции. Кац отметил в Twitter, что «требуют крови 18-летней девушки, которая совершила по неосторожности страшное ДТП». Он заявил, что вместо этого нужно брать пример со Швеции, где «не строят дорог с ловушками» и «нельзя никого убить, если ты неопытный водитель и отвлекся на телефон, и свою жизнь испортить нельзя». «Что значит отвлекся на телефон. Запрещено законом за рулем разговаривать по телефону. Вы этого не знали?» – указали ему в комментариях. Кац на это заявил: «И что с того? Запрещено, а все разговаривают, многие и СМСки пишут. А некоторые пьяными водят, без прав. Также некоторые с правами, но злые, скандалят с пассажиром или просто дураки». Он добавил, что «таких людей на дорогах много, это не причина чтобы кто-то погибал». На сравнение ДТП с аварией, которую устроил актер Михаил Ефремов, Кац ответил: «Ефремов, когда вел, был пьян, это было опасное вождение в состоянии опьянения. Девушка не была пьяна, не вела опасно, ехала не быстро. Они, конечно, оба попали в градостроительные ловушки, и оба бы никого не убили, если бы город был нормальный. Но Ефремов виноват намного больше». По его словам, «нужно было ее отпустить под подписку и судить так, как полагается в этом случае по закону». Напомним, 18-летняя москвичка Валерия Башкирова на Mazda сбила на пешеходном переходе троих детей, двое из которых погибли. Она получила водительское удостоверение в 2020 году. Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест, но позднее Тверской районный суд арестовал ее до 16 сентября. «Единая Россия» призвала подписать соглашение за безопасные выборы 20 июля 2021, 12:06 Текст: Алина Назарова

«Единая Россия» призывает все политические партии и участников избирательной кампании подписать соглашение за безопасные выборы, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. В рамках соглашения предлагается взять на себя «добровольные и осознанные обязательства» по организации избирательного процесса с соблюдением всех антиковидных норм для защиты здоровья граждан, говорится в Telegram «Единой России». «Выборы в этом году проходят в необычных условиях. Все массовые мероприятия в рамках предвыборной кампании должны быть сокращены до минимума. Те из них, которые невозможно отменить – перевести в онлайн формат или проводить с минимальным количеством участников», – заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на брифинге, который он провел вместе с главврачом Коммунарки Денисом Проценко в московской больнице №40. Турчак также призвал кандидатов, агитаторов, сотрудников избирательных штабов обеспечить средствами индивидуальной защиты, неукоснительно соблюдая требования региональных властей. «Безусловно, выборы важны, но еще важнее – безопасность наших граждан», – указал он. В свою очередь Проценко призвал кандидатов, агитаторов и сотрудников предвыборных штабов вакцинироваться в условиях работы с людьми. «Для меня и нашей команды тяжелые больные, смерти – это не пустые слова. Мы не можем сказать, что пандемия завершена. Я призываю к соблюдению социальной дистанции, правильному ношению масок с их регулярной сменой и вакцинации. И, конечно, в современном мире должны быть использованы электронные площадки», – сказал главврач больницы в Коммунарке, который входит в пятерку лидеров списка «Единой России» на выборах в Госдуму. Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком серьезно относится к эпидемиологической ситуации в стране и придает большое значение вакцинации. В то же время Роспотребнадзор разработал рекомендации по выборам, среди них – вакцинация всех, кто будет на участке в течение продолжительного периода – членов избирательных комиссий и наблюдателей. В ФОМе рассказали о причинах тревожности у людей старшего поколения 19 июля 2021, 22:20 К традиционным опасениям людей предпенсионного и пенсионного возраста в последнее время добавился страх заболеть коронавирусом. Работающих пенсионеров беспокоит вероятность увольнения, рассказала газете ВЗГЛЯД исполнительный директор Фонда Общественное мнение Лариса Паутова. «Поколение 55+ часто смотрит телевидение, доверяет информации, в том числе о коронавирусе. В итоге получается, что они больше подвержены фейкам вроде тех, что для профилактики COVID-19 якобы надо есть куркуму или имбирь», – считает Лариса Паутова. При этом, по ее словам, опасения по поводу коронавируса имеют и положительную сторону: эти люди чаще носят маски и перчатки, более ответственно относятся к другим эпидемиологическим мерам и поддерживают вакцинацию. «Их страхи понятны: представители старшего поколения входят в группу риска, они очень тяжело переносят коронавирус, теряют память, имеют неврологические проблемы и другие осложнения», – напомнила аналитик. Помимо этого, россиян, которым «за 55», очень заботит уровень образования в России из-за детей и внуков, а также микроклимат в семьях их детей. Для работающих пенсионеров также характерен страх увольнения. «Еще одной важной особенностью для них является высокая вовлеченность в политику, они чаще смотрят телевизор и политические программы. Молодежи это менее интересно», – резюмировала Паутова. Ранее депутат Госдумы Василий Власов в письме на имя главы Минтруда Антона Кота указал, что пенсионерам следует выплачивать пособие размером 10 тыс. рублей за прохождение вакцинации от коронавируса нового типа, передает RT. Парламентарий упомянул про попытки властей ряда регионов создать материальные стимулы для пожилых граждан к прививанию, однако, как отметил автор инициативы, единое федеральное решение по этому вопросу отсутствует. Голикова анонсировала выделение 30 млрд рублей на «санитарный щит» России 19 июля 2021, 20:45

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Власти России до 2024 года планируют направить около 30 млрд рублей на создание «санитарного щита» страны, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам. «Во исполнение вашего поручения мы разработали проект «санитарный щит». Результатом его реализации должно стать предупреждение завоза опасных инфекций в страну и развития пандемий, возможность <...> за четыре дня разрабатывать новые тест-системы на новые инфекции и за четыре месяца – вакцины против них. <...> Также в наших планах создание информационного ресурса, на котором любой желающий сможет получить достоверную информацию о состоянии окружающей среды и эпидемиологической обстановки. На эти цели предполагаем дополнительно направить до 2024 года 30 млрд рублей», – сказала она, обращаясь к президенту Владимиру Путину, сообщает ТАСС. По ее словам, правительство намерено укрепить санитарно-карантинный контроль на границах таким образом, чтобы, не затрудняя перемещение людей и не закрывая границы, предотвратить завоз инфекций. К 2024 году планируется обеспечить возможность для экспресс-диагностики более чем в 240 пунктах пропуска. «Для 80% россиян станет доступна быстрая – в течение 24 часов – и качественная, своевременная диагностика инфекций», – заключила Голикова. Напомним, президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию заявил о необходимости создать в России мощный санитарный щит, который позволит организовать в стране полный цикл производства вакцин и лекарств, в том числе против вирусов, устойчивых к антибиотикам. Сбившая троих детей в Москве девушка признала вину 20 июля 2021, 01:59

Фото: RT на русском/Youtube

Текст: Антон Антонов

Валерия Башкирова признала свою вину по делу о ДТП на западе Москвы, в котором погибли двое детей, сообщил источник. Источник ТАСС в окружении семьи девушки рассказал, что Башкирова «всегда с осторожностью относилась к вождению». Ее семья «хочет хоть чем-то помочь потерпевшим» и «готова к оказанию любой материальной помощи, которая им посильна». Сама Башкирова «полностью вину свою признала и раскаивается в том, что по ее вине погибли дети». Близкие девушки «находятся в шоке», но при этом считают чрезмерным ужесточение меры пресечения. В семье Башкировой заверили, что она не собирается скрываться. При этом ее адвокат Альберт Якубов категорически отказался от комментариев. Напомним, 18-летняя москвичка на Mazda сбила на пешеходном переходе троих детей, двое из которых погибли. Она получила водительское удостоверение в 2020 году. Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест, но позднее Тверской районный суд арестовал ее до 16 сентября. Онищенко объяснил цель создания «санитарного щита» России 20 июля 2021, 14:50

Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Проект позволит усилить главное звено в биологической безопасности нашей страны – систему санэпиднадзора», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя заявление вице-премьера России Татьяны Голиковой о планах «до 2024 года направить около 30 млрд рублей на создание «санитарного щита» страны». «Речь идет о программе, которая предусматривает модернизацию системы санэпиднадзора. Это структура является главным звеном в биологической безопасности нашей страны», – отметил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. По словам депутата, санэпиднадзор проводит мониторинг, определяет риски и делает прогнозы по различным заболеваниям, в том числе осуществляет генетический контроль за циркулирующими микробами и вирусами. «Эта служба всегда занималась подобной работой, но сегодня это будет делаться на основе современных технологических возможностей. Задуманный проект позволит санэпиднадзору оснащаться структурно, усиливаться, решить вопросы с правовым положением службы», – подчеркнул Онищенко. Собеседник напомнил о том, что президент России Владимир Путин в 2013 году подписал стратегию национальной безопасности в области биологического и химического оружия. «Проект «санитарный щит» создается в развитие этой стратегии. Но мы никогда не останавливали работу в этом направлении», – отметил депутат. Напомним, вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявила о том, что «власти России до 2024 года планируют направить около 30 млрд рублей на создание «санитарного щита» страны». «Во исполнение вашего поручения мы разработали проект «Санитарный щит». Результатом его реализации должно стать предупреждение завоза опасных инфекций в страну и развития пандемий, возможность <...> за четыре дня разрабатывать новые тест-системы на новые инфекции и за четыре месяца – вакцины против них. <...> Также в наших планах создание информационного ресурса, на котором любой желающий сможет получить достоверную информацию о состоянии окружающей среды и эпидемиологической обстановки. На эти цели предполагаем дополнительно направить до 2024 года 30 млрд рублей», – сказала она, обращаясь к президенту Владимиру Путину. По ее словам, правительство намерено укрепить санитарно-карантинный контроль на границах таким образом, чтобы не затрудняя перемещение людей и не закрывая границы, предотвратить завоз инфекций. К 2024 году планируется обеспечить возможность для экспресс-диагностики более чем в 240 пунктах пропуска. «Для 80% россиян станет доступна быстрая – в течение 24 часов – и качественная, своевременная диагностика инфекций», – заключила Голикова. Ранее президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию заявил о необходимости создать в России мощный санитарный щит, который позволит организовать в стране полный цикл производства вакцин и лекарств, в том числе против вирусов, устойчивых к антибиотикам. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В России предложили ввести ответственность за призыв к отказу от прививки 20 июля 2021, 10:34 Текст: Евгения Шестак

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров предложил установить ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям. Политик в своем письме на имя министра юстиции Константина Чуйченко отметил, что, несмотря на принимаемые меры, некоторые люди отказываются вакцинироваться от коронавируса, при этом рассказывая другим о «вреде» вакцин, передает RT. Он также подчеркнул, что «вдвойне обескураживают» новости о медработниках, которые повторяют подобные домыслы и отговаривают людей прививаться. «В данной связи прошу вас оценить идею о дополнении Уголовного кодекса в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, установления ответственности для медицинских работников, распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании», – говорится в письме. Кроме того, Петров предлагает установить ответственность за приобретение поддельных сертификатов о вакцинации. Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать пенсионерам пособие за прохождение процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Вирусолог: Британия опрометчиво сняла антиковидные ограничения 19 июля 2021, 20:31 Текст: Елена Мирошниченко

Ситуация с уровнем заболеваемости коронавирусом в Британии плохая, снятие ограничений слишком опрометчиво, рассказал газете ВЗГЛЯД вирусолог Анатолий Альтштейн. «Британия, действительно, бьет антирекорды по заболеваемости. С одной стороны, пошел этот штамм «дельта». Уже примерно месяца полтора, как там принесло много этого вируса, заболеваемость очень высокая», – рассказал Альтштейн. Также он добавил, что в стране «практически сняли все ограничения». «Они надеются на то, что теперь можно рассматривать эту болезнь, как легкую. Но мне кажется, это слишком опрометчиво. Ситуация в целом плохая», – заключил вирусолог. Напомним, на территории Англии с понедельника прекращают действовать введенные британским правительством из-за пандемии COVID-19 законодательные ограничения. Между тем в Британии в последние дни выявляют около 50 тыс. случаев заражения в сутки, что соответствует пику второй волны эпидемии. Ребенок погиб в ДТП в Казани 20 июля 2021, 00:00 Текст: Антон Антонов

В результате ДТП в Казани погиб полуторагодовалый ребенок, еще двое детей и трое взрослых госпитализированы, сообщили в прокуратуре Татарстана. Вечером в понедельник на 78-м км трассы М7 «Волга» на территории Кировского района Казани столкнулись Renault Sandero и Citroen Xsara Picasso. По предварительной информации, автомобиль Renault выехал на встречную полосу, столкнулся с Citroen и перевернулся на крышу. Полуторагодовалый ребенок погиб на месте. Водитель Renault, пассажир и несовершеннолетний ребенок, а также пассажир Citroen и малолетний ребенок госпитализированы, передает РИА «Новости». Напомним, вопрос детской смертности на дорогах в России стоит предельно остро. Только за 2020 год произошло свыше 15 тыс. происшествий, в результате которых ранено 16 тыс. 675 детей, погибли 502 ребенка. Стали известны последствия отказа от второй дозы вакцины 20 июля 2021, 09:24 Текст: Наталья Ануфриева

Некоторые россияне в ходе вакцинации от коронавируса получают лишь первую дозу препарата, а на вторую стадию не являются, в итоге иммунный ответ у них не будет сформирован в достаточной степени, заявил доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Аграновский предположил, что такие люди не верят в вакцинацию и прививаются лишь для того, чтобы от них «отвязались». В результате иммунный ответ у них не сформируется в достаточной степени, передает радио Sputnik. «Это неправильно с точки зрения эпидемиологии. Прививка одним компонентом дает более слабый иммунитет», – сказал он. Профессор объяснил, что люди, получившие только одну дозу прививки, остаются уязвимы, особенно для быстро распространяющегося по планете штамма «дельта». «Дело в том, что штамм «дельта» в высокой степени, но не полностью нейтрализуется антителами вакцины, которая делалась на «нулевой» штамм, то есть уханьский. Вакцина была заточена под «нулевой» вариант, и вот пришел «дельта». Вакцина «Спутник V» била «нулевой» штамм на 90 и более процентов, а «дельту» уже на 80 процентов. Это все равно много, но уже не 95 процентов», – отметил Аграновский. Он указал, что для того, чтобы получить максимально возможную защиту, надо вакцинироваться по схеме и не пытаться импровизировать. Ранее инфекционист рассказала о разнице иммунитета к COVID в зависимости от течения болезни. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Названы способные остаться навсегда у переболевшего COVID симптомы 20 июля 2021, 10:05 Текст: Наталья Ануфриева

Пациенты, переболевшие COVID-19, могут от трех месяцев до бесконечности испытывать так называемый постковидный синдром, включающий в себя до 60 проявлений, рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. Водовозов сообщил, что «очень часто у людей появляется так называемый постковидный синдром (...) примерно у трех четвертей переболевших он длится от четырех до 12 недель, а у остальных – от 12 недель и до бесконечности», передает Ura.ru. Данный синдром имеет от 20 до 60 проявлений. В частности, это слабость, головная, суставная и мышечная боль, проблемы со сном, ощущение тяжести в груди и неполного вдоха, а также депрессия, нарушение терморегуляции и снижение когнитивных функций. Причина «постковидного синдрома» еще неизвестна. Для быстрого восстановления врач рекомендовал увеличить физические нагрузки и заняться ходьбой. Ранее стали известны последствия отказа от второй дозы вакцины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Северной Осетии школьники получили возможность обучаться в IT-Школе Samsung 19 июля 2021, 22:05 Текст: Елена Мирошниченко

В Северной Осетии создана по нацпроекту «Образование» единственная площадка образовательного проекта компании Samsung Electronics «IT-Школа Samsung», сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики. «Одной из особенностей сети центров цифрового образования «IT-куб», создаваемых благодаря нацпроекту «Образование», является сотрудничество с интеллектуальными партнерами, которые представляют ведущие IT-компании. Так, в центре «IT-куб. Владикавказ» создана площадка образовательного проекта компании Samsung Electronics «IT-Школа Samsung» – единственная площадка в Северной Осетии», – приводит сообщение ТАСС. На образовательной площадке старшеклассники республики могут осваивать фундаментальные разделы программирования и получать практические навыки разработки мобильных приложений для устройств на платформе Android по образовательной программе, разработанной российским исследовательским центром Samsung. Выпускники «IT-Школы Samsung» могут указать сертификат об окончании курса как достижение в компетенции «Решение комплексных инженерных задач», чтобы получить дополнительный бонус к баллам ЕГЭ при поступлении в ведущие технические вузы страны. Кроме того, учитываются конкурс «IT-Школа выбирает сильнейших-2020» и «Конкурс предпрофессиональных умений». Центр цифрового образования детей «IT-куб» создан в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Всего в центре предусмотрено шесть основных образовательных направлений: «Программирование на Python», «Мобильная разработка», «Программирование роботов», «Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности», «Системное администрирование», «Основы алгоритмики и логики». За сутки в России выявили 23,8 тыс. случаев коронавируса 20 июля 2021, 11:18

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 23 770 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 770 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 10,6% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3188, Московской области – 2478, Санкт-Петербурге – 1934. Всего в стране выявлено 6 006 536 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 382 213 человек, из них 22 218 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 784 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 149 922 человека. Накануне, 19 июля, в России выявили 24 633 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев уменьшилось на 863. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Ученые нашли способ сэкономить более 50% топлива на заводах 20 июля 2021, 09:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали способ снижения потребления энергоресурсов на нефтеперерабатывающих предприятиях. С помощью новой технологии им удалось сэкономить более половины топлива на исследуемом объекте, следует из статьи в Energy Conversion and Management. Эксперты ТПУ предложили способ снижения затрат энергоресурсов в процессе гидрокрекинга – переработки высококипящих нефтяных фракций для получения топлива на нефтеперерабатывающем заводе. В результате на предприятии, где проводили исследование, расход топливного газа и мазута сократился на 54%, электроэнергии – на 20%, передает РИА «Новости». Достигнуть такого эффекта удалось с помощью оптимизации структуры технологических и тепловых потоков. Определенная последовательность теплообменных аппаратов привела к тому, что увеличился коэффициент полезного использования энергии. «Например, у нас три тепловых потока. Первый мы нагреваем паром, второй поток охлаждаем водой, а третий нагреваем в печи. Чтобы сэкономить энергоресурсы, мы можем нагревать потоки номер один и три за счет второго. На реальном предприятии таких потоков десятки», – объяснил научный сотрудник Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Станислав Болдырев. Предложенный подход можно использовать как для реконструкции действующих предприятий перерабатывающего сектора экономики, так и для проектирования новых, более энергоэффективных производств, обладающих минимальным воздействием на окружающую среду, сообщили исследователи. Подобная модернизация позволит предприятиям сократить издержки на производство конечных продуктов и снизить нагрузку на окружающую среду. Экономия топлива на нефтеперерабатывающем заводе, где проходил эксперимент, привела к сокращению выбросов углекислого газа (CO2) на 19 тысяч тонн в год. Ведь чем меньше топлива сжигает производство, тем меньше газов выбрасывается в атмосферу. Таких результатов, по словам экспертов, можно достичь практически на любом предприятии промышленности, в том числе за границей. «Эта технология уже может быть использована для усовершенствования процессов в химической и газоперерабатывающей промышленностях, в переработке продуктов питания. То есть везде, где используют сырье, а также имеют дело с нагревом, охлаждением и химическими превращениями», – заявил Болдырев. Для создания оптимальной структуры потоков ученые использовали пинч-технологию, принципы интеграции непрерывных технологических процессов, теорию графов и основы тепло-массообмена. «Пинч-технология заключается в том, чтобы минимизировать общие энергозатраты в любой системе, где существуют потоки, которые необходимо нагревать и охлаждать. С их помощью можно рекуперировать тепловую энергию, то есть вернуть ее для повторного использования. В свою очередь теория графов позволила оптимизировать структуру и сформулировать математическую задачу. Она помогла минимизировать количество необходимых аппаратов: подобрать структуру теплообменной сети, в которой вместо десяти дополнительных аппаратов будет два. И, таким образом, уменьшить капитальные затраты для реконструкции производства», – рассказал Болдырев. Группа ученых продолжает исследования в области декарбонизации и снижения вредных выбросов производственно-территориальных комплексов за счет разработки новых передовых методов интеграции промышленных предприятий, коммунального сектора и экологической среды. Ранее дешевый бензин из отходов газодобычи создали в России. В Британии зарегистрировали возникновение паралича Белла после вакцинации Pfizer 20 июля 2021, 17:00

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Текст: Наталья Ануфриева

Вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech связали с двукратным возникновением паралича Белла, поражающего лицевые мускулы, после того как подобная побочная реакция дважды появлялась у 61-летнего пациента из Великобритании – как после первой прививки, так и после второй, следует из материала в научном журнале BMJ Case Reports. В статье описывается «первый случай паралича Белла, возникающего после каждой дозы какой-либо одобренной в Великобритании вакцины против COVID-19», передает РИА «Новости». Впервые «правосторонняя слабость лица» возникла у 61-летнего мужчины через пять часов после введения ему первой дозы вакцины Pfizer/BioNTech 18 января. Ему был поставлен диагноз паралич Белла, после лечения стероидами симптомы паралича прошли. Через шесть недель после первой дозы пациент получил вторую, через два дня у него развился уже «более тяжелый левосторонний паралич лицевого нерва». Мужчине вновь был назначен курс стероидов. В пользу наличия взаимосвязи между вакцинацией и возникновением паралича Белла свидетельствует короткий промежуток времени, прошедшего с момента введения препарата до проявления указанного побочного эффекта. Этот промежуток времени был короче, чем в ряде известных случаев возникновения паралича после вакцинации (к примеру, в Лос-Анджелесе у 57-летней женщины паралич Белла развился через 36 часов после введения второй дозы вакцины). «Возникновение эпизодов сразу после каждой дозы вакцины убедительно свидетельствует о том, что паралич Белла был обусловлен вакциной Pfizer/BioNTech, хотя причинно-следственная связь не может быть установлена», – говорится в публикации. При параличе Белла возникает внезапная слабость или паралич мышц с одной стороны лица. В ряде случаев односторонний паралич лицевого нерва возникал ранее в ходе первоначальных клинических испытаний всех трех вакцин, одобренных к использованию в Великобритании (таковыми являются Moderna, Pfizer/BioNTech и AstraZeneca), однако теперь речь впервые идет о двукратном возникновении паралича Белла – после каждой дозы препарата. Ранее был обнаружен опасный для сердца побочный эффект вакцин Pfizer и Moderna. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД