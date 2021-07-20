США попытались объяснить разную реакцию на «русских» и «китайских» хакеров Россия получила две иностранные заявки на поставку МиГ-35 США подвергли критике российское гиперзвуковое оружие 20 июля 2021, 04:27

Фото: Новости на Первом Канале

Текст: Антон Антонов

Российские гиперзвуковые системы, в отличие от американских, являются потенциально дестабилизирующим фактором, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Он сказал, что США «в курсе заявлений президента Путина», но отказался их «анализировать» или «вдаваться в подробности». При этом Кирби утверждает, что «российские гиперзвуковые системы – потенциально дестабилизирующий фактор и представляют заметную угрозу, потому что эти системы совместимы с ядерными». Он подчеркнул, что американские гиперзвуковые ударные системы разрабатываются исключительно в неядерном оснащении. Кирби заявил, что США «всегда держат в уме дестабилизирующую активность» России. Он процитировал главу ведомства, по словам которого, Россия продолжает представлять угрозу. «И мы воспринимаем это очень-очень серьезно», – приводит слова Кирби РИА «Новости». В понедельник сообщалось, что фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность составила свыше 350 км. Кирби не стал объявлять Россию ответственной за недавние случаи недомогания у дипломатов США в Австрии, которое в СМИ называют «гаванским синдромом». «Я ценю ваше намерение заставить меня конкретно указать на кого-то, но я не буду делать этого сейчас», – сказал он. Напомним, в США продолжают раскручивать скандал об «акустических атаках» на американских дипломатов и чиновников за пределами Штатов. Речь идет, в частности, о том, что уже названо «гаванским синдромом» .

Видеоролик с новейшим российским истребителем вызвал у иностранцев восторг 19 июля 2021, 05:56 Текст: Антон Никитин

Зарубежные пользователи восторженно прокомментировали видеоролик, посвященный новейшему российскому истребителю, который представят на авиасалоне МАКС-2021. Видеокадры с воздушным судном опубликовала на своем YouTube-канале госкорпорация «Ростех». На них впервые показаны контуры самолета анфас, а также раскрыт разработчик боевой машины – компания «Сухой». Также в ролике можно увидеть элементы панели приборов и механизмы управления истребителем. Многие комментаторы признались, что заинтригованы новинкой и с нетерпением ждут официальной презентации самолета, передает РИА «Новости». «Поздравляю вас, русские братья. Отличная работа дизайнеров, инженеров и всех, кто в ней участвует. Вы доказываете, что Россия достойна звания первоклассной державы. Привет из Греции», – написал Atalaclys. «Это было очень круто, мне понравилось, не могу дождаться завтра. Удачи, «Ростех», – прокомментировал Viper 6. «Получится отлично, привет из Вьетнама», – Minh Nhat Tran. Также пользователи пришли к выводу, что истребитель будет пользоваться большим успехом у иностранных покупателей. «Будущий истребитель ВВС Сербии, отлично сработано, Россия!» – подчеркнул You Mad. «Отлично, надеемся, власти Аргентины порадуют нас», – отметил Emanuel Ledesma. «Это прекрасно, я надеюсь, что в ближайшие годы отношения между США и Россией улучшатся, а не ухудшатся. Может быть, однажды мы увидим F-22, летящий бок о бок с Су-57 или этим новым самолетом, хотя я слышал, что он в основном идет на экспорт», – выразил мнение PanzerKitsune. В прошлую пятницу Ростех опубликовал фотографию перспективного однодвигательного истребителя, который станет главной премьерой авиакосмического салона МАКС-2021. Позже новейший российский однодвигательный истребитель показали без чехла. Напомним, Объединенная авиастроительная корпорация презентует на МАКС-2021 принципиально новый военный самолет. Глава аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев предположил, что речь идет о легком многоцелевом истребителе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в свое время ВВС нашей страны отказались от подобных машин и откуда возникла идея возродить их производство. Фрегат «Адмирал Горшков» поразил цель ракетой «Циркон» 19 июля 2021, 09:04

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Назарова

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность составила свыше 350 км, сообщили в Минобороны. Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу в акватории Белого моря. Наземная цель была расположена на побережье Баренцева моря. «По данным объективного контроля, ракета «Циркон» прямым попаданием успешно поразила цель на дальности свыше 350 км. В ходе испытаний подтверждены тактико-технические характеристики ракеты «Циркон». Скорость полета составила около семи Махов», – говорится в сообщении, передает ТАСС. Комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-морского флота России. На МАКС-2021 намерены показать ударно-разведывательный БПЛА «Орион» 19 июля 2021, 16:00

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

На авиасалоне МАКС-2021 планируется представить разведывательно-ударный беспилотник «Орион», сообщили в «Рособоронэкспорте» (входит в Ростех). «Группа «Кронштадт» представит новейший БЛА «Орион-Э» в разведывательно-ударном варианте. Партнеры «Рособоронэкспорта» также смогут ознакомиться со средствами ПВО и РЭБ, продвигаемыми компанией за рубеж», – цитирует сообщение «Рособороэкспорта» ТАСС. Среди средств ПВО и РЭБ планируется показать ЗРК «Тор-Э2», ЗРС С-400 «Триумф» и «Антей-4000», а также новинку – ЗРС С-350 «Витязь». Концерн «Автоматика» продемонстрирует системы противодействия БЛА «Купол» и «Пищаль». Ранее гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщал, что компания с начала года заключила контракты на 5 млрд долларов, 80% которых приходится на продукцию ВВС и ПВО. Также Ростех анонсировал показ на МАКС-2021 новейшего российского боевого однодвигательного самолета. В ДНР создали оборонную госкорпорацию 19 июля 2021, 20:22 Текст: Алексей Дегтярев

В Донецкой народной республике создана госкорпорация «АЛМАЗ» для реализации политики в оборонно-промышленной сфере, указ о создании подписал глава ДНР Денис Пушилин. Корпорация займется созданием и производством, а также содействием в разработке и экспортом военной, гражданской продукции и продукции двойного назначения, передает ТАСС со ссылкой на указ Пушилина. Также корпорация будет заниматься социальными и другими общественно значимыми проектами. На территории республики располагаются предприятия по металлообработке, машиностроению, химической промышленности, черной и цветной металлургии, а также легкая промышленность. Стало известно о скором соглашении США и Германии по «Северному потоку – 2» 19 июля 2021, 22:54

Фото: Jens Büttner/dpa/

picture-alliance/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

США и Германия смогли преодолеть разногласия по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщают СМИ со ссылкой на источники. Источник Reuters заявил, что «все выглядит хорошо». Завершение переговоров ожидается «в ближайшие дни». Другой источник сказал, что США и Германии приближаются к соглашению, которое позволит избежать санкций против оператора газопровода Nord Stream 2 AG. По словам источников, Вашингтон и Берлин планируют выделять больше средств на поддержание энергетических преобразований на Украине, а также энергетической безопасности и энергетической эффективности в стране. Не уточняется, идет ли речь о государственных или частных инвестициях, передает РИА «Новости». Госдеп сообщает, что советник ведомства Дерек Шолле 20–21 июля посетит Киев, после чего отправится в Варшаву, он «продолжит дипломатические переговоры с Украиной и Польшей по широкому спектру вопросов, включая обеспокоенность относительно трубопровода». В Киеве Шолле «встретится с правительственными чиновниками высокого ранга, чтобы обсудить поддержку Соединенными Штатами усилий Украины по противодействию российской агрессии». Кроме того, Шолле обсудит с представителями бизнеса на Украине «возможности для общего процветания», передает ТАСС. Напомним, президент США Джо Байден на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что Вашингтон и Берлин «абсолютно едины во мнении, что России нельзя позволить использовать энергию в качестве оружия, в качестве инструмента принуждения или угрозы против своих соседей». Меркель считает, что «Северный поток – 2» должен быть дополнением к транзиту газа через Украину, «все остальное вызвало бы большую напряженность». Украина продемонстрирует ракетные комплексы «Нептун» на параде в Киеве 19 июля 2021, 16:16 Текст: Алексей Дегтярев

На военном параде в Киеве в конце августа планируется показать ракетные комплексы «Нептун», заявил генеральный директор КБ «Луч» Олег Коростелев. «Согласно нашим планам, семь машин», – заявил Коростелев, отвечая на вопрос местных СМИ о том, сколько «Нептунов» покажут на параде, передает РИА «Новости». Гендиректор пояснил, что войска первого дивизиона получат на вооружение комплексы в первом квартале 2022 года. КБ, по его словам, необходимы год-полтора на завершение морской версии комлекса. В начале июля президент Украины Владимир Зеленский объявил о завершении государственных испытаний и принятии на вооружение ракетного комплекса «Нептун». По словам Зеленского, «Нептун» якобы может «противодействовать российской агрессии» в акватории Черного и Азовского морей. Киев считает «Нептун» своим «супероружием». Крылатая ракета Р-360 весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска – до 280 километров, скорость – около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет. Газета ВЗГЛЯД писала, какую угрозу эти комплексы могут представлять для кораблей российского ВМФ и что Россия могла бы ей противопоставить. Зарубежные страны проявили интерес к самолету МС-21 19 июля 2021, 11:09 Текст: Дмитрий Зубарев

Иностранные авиакомпании проявляют интерес к российскому среднемагистральному самолету МС-21, но в приоритете – обеспечение самолетами отечественных авиакомпаний, рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов. «К самолету есть интерес со стороны зарубежных авиакомпаний. Однако на нынешнем этапе программы приоритетными задачами являются завершение сертификации, последовательное увеличение темпов серийного производства и развертывание эффективной системы поддержки эксплуатации. Потребности российских авиакомпаний в среднемагистральных самолетах достаточно велики, что учитывается при продвижении программы МС-21. Насыщение нашего рынка и развитие системы послепродажной поддержки создаст условия для активизации продвижения МС-21 на экспорт», – передает РИА «Новости» слова Смирнова в преддверии открытия Международного авиакосмического салона МАКС-2021. Действующие твердые контракты предусматривают поставку 175 самолетов МС-21, эксплуатантами которых станут российские компании. Имеющихся твердых заказов достаточно для загрузки производства на ближнюю перспективу, отметил Смирнов. По его словам, беспилотная версия нового легкого многоцелевого самолета «Байкал», разработанного на замену Ан-2, будет создана к 2024 году. «На мой взгляд, наиболее любопытен «Байкал» –так называемый «летающий внедорожник» малой вместимости по доступной цене. Создан для эксплуатации в регионах со слаборазвитой инфраструктурой, на грунтовых взлетно-посадочных полосах, в сложных географических условиях. <...> Начиная с 2024 года предполагается создание беспилотной версии. Ведутся переговоры со стартовыми заказчиками», – сказал он, говоря о новинках, которые будут представлены на авиасалоне МАКС-2021. Смирнов отметил, что «Байкал» прост в обслуживании, может ремонтироваться в полевых условиях и храниться вне ангаров при температуре от минус 50 до плюс 50 градусов по Цельсию. В зависимости от компоновки салона может использоваться как пассажирский, грузовой, сельскохозяйственный или медицинский самолет. Модернизированная версия истребителя Су-57 получит новые боевые возможности. «В рамках дальнейшего наращивания потенциала Су-57 будут реализованы дополнительные мероприятия, существенно расширяющие его боевые возможности за счёт наращивания функциональных возможностей комплекса бортового оборудования, расширения номенклатуры применяемых авиационных средств поражения и некоторых других мероприятий. Одним из ключевых элементов развития платформы является новая силовая установка, над которой работает Объединенная двигателестроительная корпорация», – сказал Смирнов. По его словам, поставки истребителей пятого поколения следующего этапа планируется начать в соответствии с требованиями государственного контракта. «Реализуется комплекс опытно-конструкторских работ. Совместно с заказчиком определен облик самолета. Идет поэтапная передача рабочей конструкторской документации на завод-изготовитель, идет подготовка к производству опытных образцов», – добавил Смирнов. Как ранее сообщалось, новый бомбардировщик разрабатывается ПАО «Туполев». Его предполагается принять на вооружение до 2027 года. Ожидается, что самолет заменит в Воздушно-космических силах ракетоносцы Ту-95МС. Напомним, в апреле Министерство обороны утвердило окончательный облик стелс-бомбардировщика, известного как Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), который разрабатывает ПАО «Туполев». Роскосмос анонсировал сотрудничество с США по ракетным двигателям вопреки санкциям 19 июля 2021, 09:52 Текст: Алина Назарова

Поддержка российским правительством переговоров о поставке отечественных ракетных двигателей в США позволит продолжить взаимовыгодное сотрудничество, несмотря на санкции, говорится в сообщении Роскосмоса. «Одобрение правительством РФ предложения госкорпорации «Роскосмос» о проведении переговоров на заключение контракта с заинтересованным заказчиком по поставке российских двигателей РД-181М производства Научно-производственного объединения «Энергомаш» им. академика В.П. Глушко (входит в Роскосмос) для американской компании Orbital Sciences LLC позволит, несмотря на существующие санкции, продолжить взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами в области ракетного двигателестроения», – говорится в сообщении. Как подчеркнули в госкорпорации, США смогут получить для своих ракет-носителей «надежные и непревзойденные по своим характеристикам ракетные двигатели». «Партнеры НПО «Энергомаш» могут быть уверены в качестве и надежности российских двигателей. Госкорпорация «Роскосмос» и НПО «Энергомаш» подтверждают свою репутацию надежного поставщика качественной высокотехнологичной продукции», – отметили в Роскосмосе, передает ТАСС. В госкорпорации также напомнили, что двигатели РД-181 поставляются в США с 2015 года. С помощью российского двигателя американская ракета-носитель Antares доставляет грузы на Международную космическую станцию. Все пуски в США с использованием российских двигателей РД-180 и РД-181 успешные. «Новый двигатель РД-181М, на который Роскосмосом получено разрешение на экспорт, представляет собой следующий этап развития РД-181. Его аналог РД-191М, применяемый для российских ракет-носителей, будет установлен на пилотируемой версии тяжелой ракеты космического назначения «Ангара-А5П», – добавили в госкорпорации. Ранее правительство поддержало переговоры о заключении контракта на поставку российских двигателей РД-181М производства НПО «Энергомаш» (входит в Роскосмос) американской компании Orbital Sciences LLC. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина было опубликовано на портале правовой информации. Заключение контакта, подчеркивается в документе, возможно в случае урегулирования вопросов, связанных с использованием при разработке двигателя результатов интеллектуальной деятельности, с Минобороны России и Роскосмосом. Также американская компания должна предпринять меры по охране российских технологий, а также гарантировать, что ракеты-носители «Антарес» с российскими двигателями не будут использоваться для запуска военных аппаратов. Между тем в апреле последняя партия российских ракетных двигателей РД-180 была передана США в рамках ранее заключенного контракта. Путин предложил разрешить продление предельного срока службы высших офицеров 19 июля 2021, 22:35 Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность продления предельного срока службы маршалов, генералов и адмиралов после достижения ими 70 лет, свидетельствует электронная база данных Госдумы. Сейчас для них установлен предельный возраст пребывания на военной службе в 65 лет (закон «О воинской обязанности и военной службе»), после чего с ними могут заключить новый контракт – до достижения ими возраста 70 лет, передает РИА «Новости». Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, иногда есть потребность дальнейшего «продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими». В связи с этим предлагается «установление решением Президента Российской Федерации срока контракта при его продлении». Изменения вносятся в 49 статью закона. В марте Путин подписал федеральный закон о снятии возрастных ограничений для назначенных президентом гражданских госслужащих. В Кремле прокомментировали сообщения о предложении Путина Байдену по Афганистану 19 июля 2021, 13:51 Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг сообщения, согласно которым Владимир Путин в ходе женевского саммита якобы предложил Джо Байдену использовать российские военные базы в Таджикистане и Киргизии для контроля ситуации в Афганистане. Ранее «Коммерсант» сообщил, что в ходе состоявшегося 16 июня саммита в Женеве Владимир Путин предложил Джо Байдену совместную с Россией координацию действий на афганском направлении с возможностью задействования в практических целях российских военных баз в Таджикистане и Киргизии. «Тема Афганистана, тема вывода американских войск и тема растущей нестабильности в этой стране действительно затрагивалась в ходе женевского саммита», – прокомментировал информацию Песков, передает РИА «Новости». На уточняющий вопрос, было ли само предложение, пресс-секретарь президента ответил, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть». Ранее глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике. Лавров заявил, что американские военные спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники. Москва призвала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения ситуации в Афганистане, особенно на севере страны, где в том числе активизируются боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ. Рособоронэкспорт заключил контракты на 5 млрд долларов 19 июля 2021, 15:15 Текст: Алина Назарова

Рособоронэкспорт с начала года заключил контракты на 5 млрд долларов, 80% которых приходится на продукцию ВВС и ПВО, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев. «В этом году Рособоронэкспорт уже подписал контрактных документов на сумму более 5 миллиардов долларов, 80% из которых приходятся на продукцию для военно-воздушных сил и ПВО. МАКС-2021, на который по нашему приглашению приедут более 30 делегаций из порядка 20 стран, станет отправной точкой для новых переговоров и новых контрактов», – сказал Михеев, передает РИА «Новости». В ходе МАКС-2021 Рособоронэкспорт планирует подписать совместные с АО «Технодинамика» программы продвижения на внешний рынок парашютных систем и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Это серьезно расширит компетенции Рособоронэкспорта в рамках индустриального партнерства с иностранными заказчиками. «Сегодня все большее число стран задумывается о производстве вооружений на национальной территории, поэтому рост числа технологических контрактов – характерный тренд современного мирового оружейного рынка. Рособоронэкспорт активно работает с заказчиками в рамках индустриального партнерства и трансфера технологий. По подписанной с «Технодинамикой» программе будем продвигать НИОКР, в том числе в области авиации, ракетного вооружения, средств ПВО и космических программ, в страны Африки, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона», – добавил Михеев. Ранее Михеев заявил, что Рособоронэкспорт, несмотря на санкции и пандемию, смог реализовать в 2020 году продукцию военного назначения на уровне предыдущего года, то есть на сумму порядка 13 млрд долларов. «Алмаз-Антей» создал радиолокатор для предотвращения катастроф на летном поле 19 июля 2021, 09:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Новый радиолокатор обзора летного поля «Алькор», разработанный концерном ВКО «Алмаз-Антей», является ответом на резонансные авиакатастрофы, произошедшие на аэродромах, сообщил заместитель гендиректора холдинга Дмитрий Савицкий. «Концерн покажет абсолютно новый и надежный радиолокатор обзора летного поля с очень приличными техническими характеристиками. Эта высокоинтеллектуальная система позволяет видеть не только на земле, но и на небольшой высоте при взлетах воздушных судов и при их заходах на посадку, а также все возможные препятствия, будь то человек, машина или собака», – передает ТАСС слова Савицкого. Он отметил, что новый локатор «Алькор» является ответом на ряд резонансных авиакатастроф, произошедших на территориях аэродромов. «Будем считать это нашей попыткой нейтрализовать какие-то потенциальные вызовы и угрозы безопасности», – сказал Савицкий. Радиолокационная станция обзора летного поля «Алькор» предназначена для обнаружения и определения координат воздушных судов, специального автотранспорта и других объектов, находящихся на рабочей площади аэродрома, и последующей передачи радиолокационной информации в систему контроля и управления аэродромного движения. Ранее «Алмаз-Антей» рассказал об особых возможностях ЗРК «Ресурс». ЮВО раскрыл сценарий учений «Индра-2021» под Волгоградом 19 июля 2021, 09:19 Текст: Дмитрий Зубарев

Совместные российско-индийские учения «Индра-2021» пройдут на полигоне «Прудбой» под Волгоградом с 1 по 13 августа, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО). «С 1 августа по 13 августа на полигоне «Прудбой» Южного военного округа в Волгоградской области состоится совместное российско-индийское учение «Индра-2021». В мероприятиях планируется задействовать около 80 военнослужащих ЮВО мотострелкового соединения и порядка 80 военнослужащих вооруженных сил Индии», – передает РИА «Новости» сообщение ЮВО. В ЮВО уточнили, что в ходе маневров будут использованы 300 различных мишеней, в том числе 100 подвижных, имитирующих автомобильную и бронированную технику противника. На одном из этапов учений подразделения двух стран уничтожат условного противника в специально построенном населенном пункте, состоящем из трех улиц и 50 жилых домов, на территории которого разместят 16 подвижных мишеней: автомобили УАЗ и около 30 ростовых фигур, имитирующих боевиков. «Задачей учения является повышение готовности органов управления, сил и средств к борьбе с терроризмом», – отметили в пресс-службе ЮВО. Ранее Минобороны анонсировало российско-индийские учения «Индра-2021». Британия исключила версию о шпионаже в деле о потере документов о «Дефендере» 19 июля 2021, 13:55 Текст: Алина Назарова

Министерство обороны Великобритании после проверки обстоятельств потери секретных документов об эсминце «Дефендер» пришло к выводу, что инцидент не связан с деятельностью иностранных разведывательных служб, сообщил глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес. «В результате расследования не обнаружены следы шпионажа. Был сделан вывод, что инцидент с документами не связан с нашими противниками», – говорится в заявлении министра обороны Соединенного Королевства, передает ТАСС. Отмечается, что «в ходе независимой проверки обстоятельств произошедшего» было выявлено точное место потери документов и проанализированы внутриведомственные процессы обращения с подобного рода секретными сведениями. Уоллес добавил, что «выводы расследования соотносятся с теми фактами, которые ранее были изложены» чиновником Минобороны, утерявшем эти документы общим объемом 50 страниц, включая распечатки из электронных писем и компьютерной презентации. Замглавы Минобороны Великобритании Джереми Куин признал, что потеря документов с планами прохода эсминца «Дефендер» ВМС Соединенного Королевства через российские воды в Черном море является ошибкой, допущенной «конкретным человеком». В июне Би-би-си обнародовала досье, найденное на автобусной остановке в Кенте. В нем обсуждалась возможная реакция Москвы на проход корабля ВМС Великобритании в территориальных водах России. Согласно секретным данным, Лондон ожидал резкого ответа российских военных на нарушение границ государства. При этом у эсминца был и альтернативный маршрут движения. Однако в этом случае Москва могла бы решить, что британские военные «испугались». Россия, Узбекистан и Таджикистан решили провести учения у границы с Афганистаном 19 июля 2021, 11:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Совместные учения военнослужащих России, Узбекистана и Таджикистана состоятся с 5 по 10 августа на таджикистанском полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном, сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин. «В начале августа примем участие в совместном учении с участием воинских контингентов вооруженных сил республик Таджикистан и Узбекистан на полигоне Харб-Майдон. В ходе учения отработаем подготовку к ведению боевых действий совместной группировкой войск по разгрому отрядов незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию союзного государства», – передает ТАСС слова Лапина. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что России не нужен хаос в Афганистане.