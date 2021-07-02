|
2 июля, пятница | Последнее обновление — 12:45 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: На портале «Госуслуги» образовалась очередь на вход из-за массового наплыва посетителей
Разделы
Питомцы бывшего ректора Высшей школы экономики, осознав себя школярами, которым все можно, начали смело бороться против власти роковой. По формуле «Вы обязаны платить нам много денег, а мы за это станем вас бесстрашно свергать».
Подробности...
Чем скорее мы сумеем добиться паритета с Западом в производстве «железа» и «софта», как когда-то добились паритета в производстве бомб и средств доставки – тем меньше будет обвинений в нашу сторону.
Подробности...
Одним из признаков правого экстремизма в нынешней Германии, например, является демонстрация государственного флага. Действующего государственного флага, если кто-то не понял.
Подробности...
23-летняя Аля Саламова стала победительницей конкурса красоты «Мисс Москва – 2021». В театре Et Cetera претендентки демонстрировали не только внешние данные, но и талант и эрудицию. В онлайн-голосовании, которое длилось несколько дней, участвовали десятки тысяч человек
Подробности...
В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
Подробности...
В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
|
|
На портале «Госуслуги» образовалась очередь на вход из-за массового наплыва посетителей
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Портал «Госуслуги» ставит посетителей в очередь на вход – сейчас уже с ожиданием от 30 минут, сообщая, что услуги одномоментно заказывают более 500 тыс. человек.
При попытке войти на портал появляется объявление о том, что в данный момент на портале более 500 тыс. посетителей и запускается обратный отсчет. Сначала время ожидания составляло пять минут, сейчас – уже 30 минут, передает РИА «Новости».
Отметим, что с 1 июля 2021 года на госуслугах стало возможно оформить ежемесячное пособие на детей в возрасте от восьми до 17 лет из неполных семей, а также ежемесячное пособие для женщин, вставших на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности. В этой связи уже в четверг фиксировался массовый наплыв пользователей портала «Госуслуги», передает ТАСС со ссылкой на Минцифры.
«По состоянию на 13.00 (1 июля) по московскому времени через портал госуслуг подано 142 тыс. заявлений на оформление новых социальных выплат: более 112 тысяч подано на оформление ежемесячного пособия на детей в возрасте от восьми до 17 лет и почти 30 тысяч – на оформление выплаты для женщин, вставших на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности. Таким образом в минуту подается в среднем 180 заявлений», – отмечалось в сообщении.
Кроме того, в пятницу президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей.
Для оформления выплаты необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги» и заполнить интерактивную форму заявления. При этом данные, имеющиеся в распоряжении портала, будут подтягиваться в форму автоматически. Заявление будет направлено на рассмотрение в ПФР, после чего пользователю через личный кабинет на портале поступит информация о назначенной выплате либо о необходимости предоставить в ведомство недостающие документы.
Также нагрузка на портал значительно возросла в последние дни из-за старта массовой прививочной кампании от COVID-19.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Актриса из «Счастливы вместе» умерла от коронавируса
Российская актриса театра и кино Наталья Смирнова, сыгравшая роль Дуси-Агрегат в сериале «Счастливы вместе», умерла в возрасте 60 лет от коронавируса.
«Cегодня от ковида в 10.30 ушла наша близкая подруга актриса Наталья Смирнова, почти 30 лет дружбы и вот… очень больно!», – написал друг актрисы Олег Перанов в Facebook, пишет «Московский комсомолец».
Смирнова родилась в 1961 году, она служила в Театре Наций и театре «Современник». Сыграла около 90 эпизодических ролей более чем в 30 фильмах и сериалах. Среди них «Врачебная тайна», «Частный заказ», «Кремлевские курсанты», сериалах «Маргоша», «Каменская», «Склифосовский».
Заболевшего коронавирусом Мамонова положили в реанимацию
Музыкант Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусной инфекцией, сообщила его супруга Ольга Мамонова.
«Он в Коммунарке (с коронавирусом), самочувствие плохое, он в реанимации», – пояснила «Интерфаксу» Мамонова.
Петр Мамонов – актер, советский и российский музыкант, поэт, известен по музыкальному коллективу «Звуки Му», киноспектаклям.
В апреле в Подмосковье нашли тело музыканта, культуролога, журналиста и сооснователя группы «Звуки Му» Александра Липницкого. Супруга артиста Инна сообщала в СМИ, что мужчина пытался на лыжах перейти замерзшую реку у поселка Николина Гора в Московской области и утонул.
Захарова: США заигрались в цензоров интернета
Блокировка иранских сайтов со стороны Вашингтона в очередной раз доказывают, что США заигрались в цензоров интернета и забыли о своих обязательствах по международным документам в области прав человека, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Цинизм, с которым действуют в Вашингтоне, уже переходит все границы. Такое впечатление, что в США просто заигрались в цензоров интернета и при этом позабыли о своих обязательствах по международным документам в области прав человека», – пояснила Захарова, передает ТАСС.
Она также уточнила, что не приходится говорить и об этике крупнейших компаний с огромными оборотами и высокими показателями котировок акций на мировых биржах. «Эти IT-гиганты – при этом мы понимаем, что они увязаны с официальным Вашингтоном – легко закрывают глаза на многостраничные кодексы и уставы своих организаций и запросто лишают даже целые страны, целые народы возможности заявить свою позицию миру», – добавила официальный представитель МИД России.
По ее словам, в контексте Ирана все это делается в разгар очень непростых консультаций по Совместному всеобъемлющему плану действий в Вене, которые как раз связаны с безопасностью напрямую. «Нам известно, что некоторые из заблокированных ресурсов к настоящему моменту смогли вернуться в сеть с новыми доменными адресами, но это же нельзя считать выходом из ситуации. Мы призываем интернет-компании и непосредственно американские власти все-таки вернуться в какое-то правовое поле, отказаться от политически мотивированных блокировок, не поступаться демократическими ценностями в угоду интересам просто одной группы вашингтонской элиты, коль скоро от своих высоких заявлений в адрес других государств они еще не отказались в контексте свободы слова», – подчеркнула она.
«И, конечно, беспристрастная оценка со стороны профильных международных структур и правозащитных организаций требуется, потому что созданная США опасная ситуация заслуживает внимания только что назначенного спецпосланника генерального секретаря ООН по цифровому сотрудничеству совершенно точно», – резюмировала дипломат.
Напомним, что США заблокировали более 30 иранских сайтов, которые использовались Иранским союзом исламского радио и телевидения, заявил американский минюст. Кроме того, власти США заблокировали интернет-порталы иранских телеканалов Press TV и Al-Alam, уведомление о блокировке появляется при попытке зайти на сайты этих СМИ. Также был заблокирован телеканал Al-Masirah, он принадлежит мятежникам-хуситами из йеменского движения «Ансар Аллах».
Лукашенко разрешил иностранцам посещать Белоруссию без визы для вакцинации от COVID
Граждане 73 государств смогут с 15 июля посещать без визы Белоруссию, чтобы вакцинироваться от коронавируса, соответствующий указ подписал президент Александр Лукашенко.
«Вакцинацию иностранных граждан от COVID-19 планируется проводить на платной основе в медицинских организациях, определенных Министерством здравоохранения. Советом Министров будет установлен порядок функционирования информационной системы для сбора, обработки и учета заявок иностранцев на вакцинацию и порядок посещения ими Беларуси», – говорится в сообщении на сайте главы республики.
Отмечается, что установленный порядок проведения вакцинации иностранцев будет применяться в отношении всех граждан зарубежья, в том числе имеющих право на безвизовый въезд в Белоруссию по иным основаниям.
Ранее сообщалось, что российское правительство прорабатывает поручение президента Владимира Путина по вакцинации иностранных граждан от коронавируса, в первую очередь будут рассмотрены вопросы вакцинации трудовых мигрантов и иностранцев, которые уже находятся в России.
Новый штамм COVID-19 обнаружили в 96 государствах
Индийский штамм коронавируса уже распространился более чем в 90 государствах и быстро распространяется среди тех, кто не сделал прививку, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Дельта» является наиболее заразным вариантом из выявленных разновидностей COVID-19. Он обнаружен по меньшей мере в 96 странах и быстро распространяется среди невакцинированного населения», – пояснил в Женеве на брифинге для стран – членов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ее глава, передает ТАСС.
Гендиректор подчеркнул, что в ряде стран осуществляется смягчение мер в сфере здравоохранения, связанных с пандемией. Одновременно в мире наблюдается рост передачи COVID-19.
По его словам, «чем больше случаев заболевания, тем больше госпитализаций и сильнее нагрузка на работников здравоохранения», что в свою очередь повышает риск летальных исходов.
Кроме того, Гебрейесус отметил, что следует ожидать сообщений о появлении новых разновидностей SARS-CoV-2, так как «вирусы эволюционируют». «Но мы можем воспрепятствовать появлению вариантов, если будем предотвращать передачу [инфекции]», – добавил он, назвав срочной задачей здравоохранения «использование всех имеющихся инструментов» для предотвращения распространения коронавируса.
Ранее Роспотребнадзор подтвердил проникновение в Россию штамма «дельта плюс».
Согласно официальным данным ВОЗ, «индийский штамм» коронавируса, или вариант «дельта», названный B.1.617, выявили в этой стране 5 октября 2020 года в городе Нагпур. Как отметила Попова, на данный момент он получил распространение почти в 90 странах мира. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о рекордных показателях по заболевшим коронавирусом, связав это в том числе с появлением нового штамма «дельта».
TikTok разрешил всем загружать ролики длиной в три минуты
Сервис коротких видеороликов TikTok сообщил об увеличении максимальной продолжительности записей до трех минут для всех пользователей в мире.
«В ближайшие несколько недель мы запустим возможность создавать более долгие видео в TikTok для всех и предоставим нашему международному сообществу большую свободу действий в том, что касается съемки, загрузки и редактирования непосредственно в TikTok видеороликов длительностью до трех минут», – цитирует сообщение соцсети РИА «Новости».
Там напомнили, что ранее ролики длиной до трех минут могли публиковать только некоторые пользователи, теперь же это могут делать все пользователи. До этих изменений длительность роликов сервиса составляла всего 60 секунд.
Напомним, в четверг президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому крупные зарубежные IT-компании, в том числе китайский TikTok, обязаны открывать филиалы или представительства на территории России.
Минобороны заявило о сформированном иммунитете от COVID-19 у военных
В российских Вооруженных силах сформирован коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции, сообщили в Министерстве обороны России.
Иммунитет удалось сформировать благодаря проведенной массовой вакцинации военнослужащих, цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
На своей странице во «ВКонтакте» министерство уточнило, что только в Южном военном округе привили свыше 4,5 тыс. новобранцев весеннего призыва 2021 года. «Всего в военном округе провакцинировано более 130 тыс. человек из числа военнослужащих, членов их семей и гражданских специалистов», – указали в Минобороны.
Актриса Любовь Омельченко умерла от коронавируса
Советская и российская актриса Любовь Омельченко умерла на 74-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов России.
Причиной смерти артистки стал коронавирус. Как говорится в заявлении Союза, актриса ушла из жизни 29 июня, передает РИА «Новости».
Омельченко родилась в 1947 году, ее фильмография насчитывает 50 работ, включая такие картины, как «Бумер», «Хозяйка детского дома», «Возвращение «Броненосца»», «Солдаты», «Две судьбы».
Накануне от коронавируса умерла российская актриса театра и кино Наталья Смирнова, сыгравшая роль Дуси-Агрегат в сериале «Счастливы вместе». В начале июня от COVID в 39 лет умер актер российских сериалов Артем Анчуков.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Подмосковную больницу заподозрили в продаже поддельных сертификатов о вакцинации
Центральную районную больницу Егорьевска в Московской области проверяют на предмет торговли сертификатами о вакцинации от коронавируса, проверку ведут Росздравнадзор и МВД.
Представитель Росздравнадзора для выявления факта мошенничества вступил в переписку с теми, кто предлагал купить такие сертификаты, и предоставил данные для оформления документа, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«Через некоторое время в Федеральном регистре вакцинированных появилась отметка о вакцинации заказчика, а в Едином портале государственных и муниципальных услуг – сведения, содержащие информацию и о месте получения лже-услуги: ГБУЗ Московской области «Егорьевская центральная районная больница», – пояснили в Росздравнадзоре.
Ведомства устанавливают получивших статус вакцинированного незаконным путем.
Ранее в МВД сообщили, что в Москве перекрывают каналы реализации поддельных медицинских документов, связанных с вакцинацией против коронавируса.
В ходе прямой линии президент Владимир Путин призвал правоохранительные органы эффективно работать и пресекать незаконную деятельность, связанную с поддельными справками о вакцинации от коронавируса.
Названо снижающее вероятность заражения коронавирусом заболевание
Пациенты с аллергией реже болеют COVID-19, по этому поводу ученые высказывают разные гипотезы, заявил директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов.
«От начала пандемии прошло около полутора лет, но с самого начала появились данные о том, что пациенты с аллергией реже болеют коронавирусной инфекцией», – передает РИА «Новости» слова Хаитова.
Он отметил, что, по данным зарубежных исследований, для больных аллергической бронхиальной астмой коронавирус не является фактором, усиливающим риск тяжелого течения болезни.
«С чем это связано, пока сказать сложно, высказываются разные гипотезы, но они требуют подтверждения», – уточнил Хаитов.
Ранее ученые установили, что простуда способна защитить от коронавируса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Красноярске завели дело против научившего клиентов обманывать ПЦР-тесты директора турагентства
В Красноярске на директора турагентства, которая рассказала клиентам в соцсетях, как получить отрицательный ПЦР-тест, завели административное дело о злоупотреблении свободой массовой информации, сообщили в пресс-центре МВД России.
«В отношении директора турагентства сотрудниками отдела по исполнению административного законодательства МУ МВД России «Красноярское» возбуждено дело об административном правонарушении. В ее действиях усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.15 КоАП РФ», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
По ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации») предусмотрено наказание только в виде штрафа: от 30 тыс. рублей для граждан до 500 тыс. для юрлиц.
Уточняется, что полицейскими была начата проверка видеозаписи, на которой женщина рассказывает, как помогла своим клиентам с положительным результатом теста на COVID-19 получить отрицательный результат повторного теста.
Ранее в СМИ появилась информация, что владелица франчайзингового туристического агентства Екатерина Семенова опубликовала в соцсетях видео, в котором дала совет клиентам, направлявшимся в Египет, как «обмануть» ПЦР-тест. В Anex Tour сообщили, что Семенова не является директором представительства туроператора Anex Tour в Красноярске, а владеет франчайзинговым туристическим агентством (офисом продаж) и работала с ними по партнерскому договору о реализации туров, договор сотрудничества был прекращен. Сама Семенова заявила, что ее неправильно поняли и она всего лишь «ретранслировала ту байку, которую приходится слушать от туристов».
Ранее президент Владимир Путин заявил, что правоохранительные органы должны эффективно работать и пресекать незаконную деятельность, связанную с поддельными справками о вакцинации от коронавируса. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов в Москве перекрывают каналы реализации поддельных медицинских документов, связанных с вакцинацией против коронавируса.
Накануне центральную районную больницу Егорьевска в Московской области проверят на предмет торговли сертификатами о вакцинации от коронавируса, проверку ведут Росздравнадзор и МВД.
Металлургов попросили тратить меньше кислорода из-за коронавируса
Первый замминистра промышленности Василий Осьмаков попросил российские металлургические компании сократить потребление технического кислорода, чтобы увеличить поставки медицинского кислорода в больницы, сообщили СМИ.
«В связи с ростом количества заболевших коронавирусом и потребности в кислороде Минпромторг предлагает проработать возможность временно перераспределить мощности его производителей, чтобы они снизили отгрузку технического кислорода и могли увеличить производство медицинского кислорода для системы здравоохранения», – сообщил источник РБК, знакомый с позицией министерства. По его словам, ведомство попросило традиционных производителей технических и медицинских газов, а также металлургические компании оперативно предоставить информацию об уровне производства и потребления.
Чтобы не допустить дефицита кислорода в больницах, премьер Михаил Мишустин поручил Минпромторгу до 30 июня доложить правительству о принятии необходимых мер. «Принять меры к формированию в медицинских организациях, оказывающих помощь лицам с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее, необходимого запаса кислорода», – говорится в его поручении.
Ранее сообщалось, что в реанимации ковидного отделения Никольской больницы в Одинцовском районе Московской области в результате прекращения подачи кислорода скончались три пациента. Однако в самой больнице опровергли эти сообщения. Так пояснили, что сбой в подаче кислорода действительно произошел, но в момент инцидента никто из пациентов не погиб, двое скончались позже из-за тяжести состояния, не связанного с подачей кислорода.
Эксперты: Новый закон заставит иностранные IT-компании платить налоги в России
Зарубежные IT-компании зарабатывают в России миллиарды рублей, их доходы продолжают расти, но уплату налогов на территории нашей страны они пытаются минимизировать. Принятие закона «о приземлении» IT-гигантов лишит их этой лазейки. Такое мнение высказали участники круглого стола, посвященного принятию закона, обязывающего западные IT-гиганты открывать российские представительства.
«По подсчетам Ассоциации коммуникационных агентств России, отечественный госсектор в 2020 году увеличил расходы на рекламу в иностранных соцсетях на 12 процентов. Больше всего средств российское корпорации тратили на «Инстаграм» и «Фейсбук» – по 1,1 млрд рублей. При этом самый быстрый прирост госбюджетов на рекламу зафиксирован у «Твиттера»: затраты выросли до 143 миллионов рублей», – заявил в ходе прошедшего в Общественной палате круглого стола на тему «Закон “о приземлении” иностранных IT-компаний — выиграют все!» член Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Вадим Виноградов.
Он полагает, что российский рынок для иностранных IT-компаний имеет колоссальное значение, а спрос на их услуги есть не только со стороны частных лиц. Однако Виноградов подчеркнул, что даже при таком уровне доходов зарубежные IT-гиганты селективно подходят к соблюдению российского законодательства.
По мнению, первого заместителя председателя Комиссии ОП РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Артема Кирьянова, ранее иностранные компании старались минимизировать уплату налогов и иные расходы по своей деятельности: «Главное, о чем мы должны помнить, – налоги с прибыли, которую иностранные IT-компании получают от наших граждан, должна получать Россия».
По его мнению, закон, который обяжет крупные крупные зарубежные интернет-компании открывать представительства в России решит и еще одну задачу: работа западных IT-гигантов в российской юрисдикции обеспечит добросовестную конкурентную среду с российским IT-кластером.
По словам одного из авторов документа депутата Госдумы Антона Горелкина, до принятия закона представительства этих компаний все же существовали, однако выполняли лишь маркетинговые функции. «Возможно, это происходило потому, что мы долгое время не уделяли достаточного внимания регулированию этой сферы, а общие правила для IT-компаний оказались неприменимы в силу особенностей функционирования интернет-среды. Это проблема не только России: во многих странах западной Европы буквально с 2018 начали внедрять ряд жестких норм, нацеленных на локализацию иностранных сервисов и обязывающих их подчиняться требованиям Евросоюза», – рассказал он.
Первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич напомнил о том, что ОП РФ впервые выступила с инициативой о необходимости заставить глобальные IT-компании соблюдать российское законодательство еще в 2019 году. По его мнению, создание в России официальных представительств зарубежных IT-компаний – один из важнейших шагов к решению множества проблем, в особенности проблемы нарушения цифровых прав граждан.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым крупные зарубежные IT-компании будут обязаны открывать филиалы или представительства в России.
Частичную обязательную вакцинацию ввели в Ростовской области
Обязательную вакцинацию против коронавируса для ряда групп населения ввели в Ростовской области, следует из постановления заместителя главного государственного санитарного врача по региону.
«Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок <…> против новой коронавирусной инфекции <…> группам граждан, подлежащим обязательной вакцинации», – сообщается в документе, опубликованном на сайте территориального управления Роспотребнадзора.
Среди групп населения, подлежащих обязательной вакцинации, работники сферы услуг, госслужащие, студенты старше 18 лет, индивидуальные предприниматели.
Согласно документу, руководителям организаций поручается до 29 июля организовать вакцинацию первым компонентом вакцины, до 26 августа – вторым. В упомянутые сроки пройти вакцинацию должны не менее 60% определенных категорий граждан.
В документе отмечается, что в связи с распространением коронавируса эпидемиологическая обстановка в Ростовской области оценивается как неблагополучная. В июне увеличилось среднесуточное количество новых случаев заражения коронавирусом с 3,7 до 5,3 на 100 тыс. населения. При этом чаще всего заражаются люди трудоспособного возраста от 18 до 49 лет. Заполняемость госпиталей, в которых оказывается помощь пациентам с коронавирусом, увеличилась до 78,6%, следует из документа.
Напомним, 22 июня в управлении информполитики правительства Ростовской области сообщали о планах привить от коронавируса до 90% работников торговли и сферы услуг.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Индийский штамм коронавируса выявили во всех регионах Казахстана
|
|
Министерство здравоохранения Казахстана выявило штамм коронавируса «Дельта» (индийский штамм) в пробах, взятых во всех регионах страны, сообщила межведомственная комиссия по предотвращению распространения коронавируса при правительстве республики.
«В связи с распространением «Дельта»-штамма в мире министерством здравоохранения проведен ПЦР-скрининг положительных лабораторных образцов, полученных от заразившихся коронавирусной инфекцией. На 1 июля проведен ПЦР-скрининг 414 проб на выявление индийского штамма. По результатам в 48,3% обнаружен индийский штамм во всех областях и городах Нур-Султан, Алма-Ата, Шымкент», – приводит текст сообщения ТАСС
Окончательное подтверждение наличия мутации и ее принадлежности к штамму «Дельта» будет определено после завершения полногеномного секвенирования ДНК образцов. «Особенностями клиники „Дельта»-штамма является сокращение инкубационного периода до пяти дней, превалирует кишечная симптоматика, быстрое прогрессирование заболевания, увеличение числа заболевших лиц более молодого возраста, более тяжелое течение среди детей и беременных», – пояснили в межведомственной комиссии, отметив, что единственным способом защиты от инфекции является вакцинация.
Накануне первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку республики в период пандемии и личное спасение от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|