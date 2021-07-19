В Киеве закрыли две станции метро из-за потопа

В Киеве закрыли две станции метро из-за попадания воды в вестибюли из-за ливней, сообщила пресс-служба КП «Киевский метрополитен».

«Внимание! Станция «Берестейская» закрыта на вход и выход по техническим причинам (попадания воды в кассовый зал станции). На месте работают специалисты. Об открытии станции будет сообщено дополнительно», – цитирует сообщение метрополитена РИА «Новости».

Также закрыт на вход и выход оказался вестибюль №1 станции «Академгородок».

В горадминистрации отметили, что коммунальщики откачивают воду с улиц города.

«Киев накрыл мощный ливень – за 30 минут выпало 18 миллиметров осадков, что составляет почти недельную норму. Сейчас в ликвидации последствий непогоды привлечены 12 бригад гидрослужб и 38 бригад по ручной уборке КК «Киевавтодор» – всего 326 работников дорожно-эксплуатационных предприятий. К работе задействована специальная техника – гидромониторы, илососы, мотопомпы», – пояснила пресс-служба городского руководства.

Kиквидация подтоплений продолжается на проспекте Палладина, улице Стеценко, площади Героев Бреста, в тоннеле на улице Елены Телиги, на улицах Кирилловской, Автозаводской, Победы и других.

В конце июня из-за сильного ливня в Москве затопило станцию метро «Ясенево». Вода проникла на платформу, движение поездов приостановили. Также было остановлено движение поездов в московском метро между станциями «Багратионовская» и «Кунцевская».