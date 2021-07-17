Определены сроки начала коммерческих беспилотных перевозок пассажиров в России В Рязанской области в ДТП с «КамАЗом» погибли три человека 17 июля 2021, 12:17 Текст: Вера Басилая

В результате ДТП с участием легкового автомобиля и «КамАЗа» на 322-м километре автодороги Р-22 «Каспий» на территории Рязанской области погибли три человека, сообщило УМВД по региону. «Примерно в 6.40 в Александро-Невском районе на 322-м километре автодороги Р-22 «Каспий» 50-летний житель Московской области, управляя легковым автомобилем Skoda, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении грузовым автомобилем «КамАЗ» под управлением 22-летнего водителя», – говорится в сообщении ведомства. В результате ДТП на месте происшествия скончались водитель и два пассажира легкового автомобиля – 49-летняя женщина и 75-летний мужчина, уточняет УМВД. Ранее Мужчина и две женщины погибли в ДТП с участием грузовика на трассе М-5 «Урал» под Рязанью.

Россия оказалась вынуждена закупать медицинский кислород за рубежом 16 июля 2021, 17:10 Текст: Евгения Шестак

В России не хватает мощностей по производству медицинского кислорода, в связи с чем страна вынуждена закупать его за рубежом, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Министр объяснил, что четыре основных производителя в России работают с полной загрузкой, выпуская в сутки 1,5 тыс. тонн кислорода. На его производство переведены более 90% мощностей этих предприятий. Также задействованы химические, металлургические, нефтеперерабатывающие предприятия, предприятия судостроения, атомной отрасли и ОПК, которые переводят более 100 тонн суточного объема технического кислорода в медицинский, передает РБК. Однако, по его словам, для увеличения запасов медицинского кислорода в южных регионах страны, Минпромторг закупил 100 тонн медицинского кислорода в Казахстане. Мантуров отметил, что еще столько же придет к концу июля. В свою очередь в северные районы страны отдельными партиями по 20 тонн идут поставки из Финляндии, а также ведутся переговоры о регулярных поставках в объеме 240 тонн в месяц. Также Мантуров отметил, что для организации запасов кислорода в Сибири и на Дальнем Востоке Минпромторг «отрабатывает варианты прямой контрактации» сжиженного кислорода из Китая. Ранее первый замминистра промышленности Василий Осьмаков попросил российские металлургические компании сократить потребление технического кислорода, чтобы увеличить поставки медицинского кислорода в больницы. Найден пропавший в Томской области Ан-28, люди живы 16 июля 2021, 14:52

Фото: Artem Katranzhi/wikimedia.org

Текст: Алина Назарова

Пропавший в Томской области самолет Ан-28 обнаружен, он совершил жесткую посадку, все пассажиры и экипаж живы, сообщил источник в экстренных службах. «Предварительно, в 14.36 обнаружено место жесткой посадки самолета. Рядом с бортом видят живых людей», – сказали в пресс-службе МЧС, передает ТАСС. В ведомстве также уточнили, что на борту самолета находились 19 человек, в том числе двое детей и четыре члена экипажа. Все они живы. В свою очередь в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре сообщили, что пропавший борт обнаружили спасатели. «Обнаружен борт. (Спасательный) борт докладывает, что люди живы. Насколько они здоровы и в каком состоянии, неизвестно», – сказали в центре. Ранее сообщалось, что самолет, вероятно, пропал с радаров и потерпел крушение сразу после взлета, спустя 10-20 минут. Источник также добавил, что согласно координатам, где сработал аварийный радиомаяк самолета, он находится в труднодоступной местности, в тайге – в 50 км от Кедрового, в 380 км от Томска. Пропавший с радаров самолет Ан-28 принадлежит авиакомпании «Сибирская легкая авиация». Он совершал рейс из города Кедрового в Томск. По предварительной информации, на борту находятся 17 человек, в том числе четверо детей. Экипаж самолета не докладывал о неполадках на борту, все предполетные процедуры были проведены, самолет был технически исправен. На поиски отправлены вертолеты Росавиации и МЧС. В готовность приведена аэромобильная группировка в количестве 100 человек с техникой высокой проходимости, сообщает МЧС России. Западно-Сибирская транспортная прокуратура уже начала проверку по факту пропажи самолета. Ан-28 – легкий двухмоторный турбовинтовой самолет. Рассчитан на перевозку 17 пассажиров или грузов общей массой до 1750 кг на расстояние до 2 тыс. км. «Нафтогаз» заявил об изменении мнения Меркель о «Северном потоке – 2» 17 июля 2021, 01:29

Фото: Pavlo_bagmut/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Киев смог «много в чем» переубедить канцлера Германии Ангелу Меркель относительно газопровода «Северный поток – 2», заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. По его словам, Меркель «даже изменила много в чем свою точку зрения на этот проект». Он утверждает, что канцлер «увидела реальные угрозы для безопасности Украины». «Что это не только вопрос денег для Украины, не только вопрос экономики, это вопрос реальной безопасности, мы ей объяснили», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24». «Мы объяснили, что какие-то такие легкие решения, даже, например, ее разговоры о якобы продолжении текущего транзитного контракта на 10 лет... Мне кажется, она поняла те угрозы, которые несут в себе упрощенные решения», – заявил он. Украина надеется, что газопровод «вообще не будет запущен». Витренко заявил: «Мы четко обсудили, что должны сделать, чтобы гарантировать энергетическую безопасность Украины». Он выразил надежду на то, что «увидеть реализацию этих договоренностей» можно будет до того, как Меркель покинет пост канцлера. Витренко также сообщил, что посетит США, где встретится с американскими сенаторами и конгрессменами, у которых «большой интерес» к «таким встречам», посвященным «Северному потоку – 2». Напомним, советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Меркель «сдала интересы» Украины в пользу России. Обозреватель Bloomberg Андреас Клют считает, что Меркель оскорбила США, когда решила не уступать требованиям Вашингтона в вопросах, касающихся «Северного потока – 2». Ученые нашли способное нейтрализовать коронавирусы «суперантитело» 16 июля 2021, 15:53

Фото: Ben Birchall/Reuters

Текст: Наталья Ануфриева

Американские ученые из Исследовательского центра онкологии Фреда Хатчинсона нашли антитело, способное бороться с COVID-19 и близкородственными коронавирусами. Ученые опробовали свою находку на хомяках: «суперантитело» защитило их от заражения. Исследователи изучили 12 антител, выделенных компанией Vir Biotechnology от людей, перенесших различные формы COVID-19. Эти антитела прикрепляются к фрагменту вирусного белка, который связывается с рецепторами клеток носителя и называется рецептор-связывающим доменом, передает «Ридус» со ссылкой журнал Nature. После был составлен список из тысяч мутаций в связывающих доменах различных вариантов COVID-19 и других подобных вирусов, принадлежащих к группе сарбековирусов. Одно из антител оказалось способно прикрепляться к связывающим доменам всех сарбековирусов, тем самым нейтрализовать их эффект в живых клетках. «Суперантитело» назвали S2H97. Несмотря на то, что в мире уже существуют эффективные вакцины против COVID-19, специалисты уверены, что вирус и дальше будет мутировать, а значит, необходимо универсальное антитело. Пока неизвестно, будет ли способно S2H97 защитить организм от новых штаммов, однако, как считают ученые, открытие поможет подготовить мир к борьбе со следующим вариантом инфекции. Ранее были определены сроки начала клинических исследований пятой российской вакцины от COVID. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Патриархии Грузии пришлось объясняться из-за песнопений на русском языке 16 июля 2021, 16:35

Фото: Струнин Анатолий/ТАСС

Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Патриархия Грузии в пятницу выступила со специальным разъяснением о причинах церковного песнопения на русском языке в мцхетском кафедральном храме Светицховели, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Как отметили в патриархии, из Украины в Грузию прибыла группа духовников, которая попросила разрешения отслужить молебен в Светицховели. «Был проведен совместный молебен на грузинском и церковном славянском языке», – отметили в Патриархии. «На Украине богослужения проводятся на церковном славянском языке», – отмечено в заявлении. Представители грузинской оппозиции регулярно обвиняют местную церковь в том, что та настроена «пророссийски». Пилот севшего в тайге Ан-28 сломал ногу, пассажиры не пострадали 16 июля 2021, 16:03

Фото: Малыгин Владимир/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Командир воздушного судна Анатолий Прытков, сумевший вместе со вторым пилотом Фарухом Хасановым посадить в тайге Томской области самолет Ан-28 с отказавшим двигателем, получил перелом ноги. Остальные находившиеся на борту, по предварительным данным, серьезно не пострадали. «Предварительно, отказал двигатель самолета. Пилоты смогли посадить неуправляемую махину на пересеченной местности. … Места хватило. Рядом даже смог приземлиться вертолет спасателей», – сообщает Life. Там же уточняется, что у КВС Анатолия Прыткова, предварительно, перелом ноги. Второй пилот, 32-летний Фарух Хасанов, предварительно, не пострадал. Пассажиры, находившиеся на борту, серьезных травм также не получили. Всех доставят в больницу Томска, где их осмотрят врачи. Также в Сети появились первые фото с места жесткой посадки. На них видно, что самолет лежит шасси вверх и имеет значительные повреждения. В пресс-службе регионального Следственного комитета также сообщили, что «у самолета имеются повреждения». При этом «пассажиры самолета и экипаж выжили, в ближайшее время они будут эвакуированы». По данным МЧС, «люди будут доставлены в Томск вертолетом, с дозаправкой в Бакчаре». На место выехала следственная группа, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), передает ТАСС. Самолет Ан-28, пропавший с радаров в пятницу утром, принадлежит авиакомпании «Сибирская легкая авиация». Он совершал рейс из города Кедрового в Томск. На борту находились 19 человек, в том числе двое детей и четверо членов экипажа. Позже стало известно, что самолет совершил жесткую посадку в тайге после отказа одного из двигателей. Все находившиеся на борту люди живы. Ан-28 – легкий двухмоторный турбовинтовой самолет. Рассчитан на перевозку 17 пассажиров или грузов общей массой до 1750 кг на расстояние до 2 тыс. км. Россия раскритиковала ОЗХО за «артистическую паузу» по делу Навального 16 июля 2021, 22:45 Текст: Антон Антонов

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин прокомментировал отсутствие реакции техсекретариата организации на несостыковки в докладе по делу Алексея Навального. Шульгин заявил, что техсекретариат «держит артистическую паузу, словно воды в рот набрал» и «играет в молчанку». Москву такое поведение не удивляет. «Такое мы уже проходили с техсекретариатом прошлым», – приводит ТАСС слова постпреда России. Однако позиция технического секретариата ОЗХО «настораживает» российскую сторону, так как «вся эта мутная история с отравлением якобы Навального была использована определенной группой стран для развязывания новой антироссийской компании». По словам Шульгина, в ОЗХО удерживают вокруг дела «густую дымовую завесу», которая «на поверку оказывается дезинформацией». Российский представитель отметил, что «не припомнит» подобных ошибок в работе организации. Шульгин подчеркнул, что подобные ошибки «чреваты серьезными политическими последствиями». Напомним, МИД России отметил, что заявления ОЗХО по ситуации с «отравлением» Навального не выдерживают критики. Ведомство указало на нестыковки в приводимых организацией фактах и приложило подтверждающие документы. Выяснилось, что Германия направила группу для оказания помощи в связи с подозрением на отравление еще 20 августа 2020 года, когда блогер был на борту самолета. Российская сторона потребовала разъяснений от ОЗХО по этому поводу. Официальный представитель МИД ФРГ Райнер Бройль заявил, что нестыковки связаны с ошибкой в дате, которую позже исправили. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ответ: «Вот так все и рисуют на коленке, исправляют, меняют местами, изымают факты, подбрасывают фейки. Ровно поэтому и не отвечают на запросы Генпрокуратуры России – потому что все шито белыми нитками. Самое фантастическое, что за ОЗХО постоянно говорит Германия». Украина высказала претензии к Байдену и Меркель 17 июля 2021, 03:30

Фото: Alex Edelman/Pool/

CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Киев не услышал от президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель, как они собираются поддерживать суверенитет Украины, заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров. Он поблагодарил Байдена и Меркель за поддержку «территориальной целостности» Украины и содействие в вопросе продолжения транзита газа. Однако Никифоров при этом заявил, что в Киеве «не услышали интересного: как стороны будут пытаться это обеспечивать». Никифоров пожаловался, что не было «конкретики, которой требует президент Владимир Зеленский». По словам Никифорова, Зеленский выразил надежду, что самая мощная страна мира и самая мощная страна Европы «не променяют» свои «обязательства и принципы» на «какие-то краткосрочные коммерческие интересы», передает РИА «Новости». Напомним, Байден на пресс-конференции с Меркель заявил, что Вашингтон и Берлин «абсолютно едины во мнении, что России нельзя позволить использовать энергию в качестве оружия, в качестве инструмента принуждения или угрозы против своих соседей». Меркель считает, что «Северный поток – 2» должен быть дополнением к транзиту газа через Украину, «все остальное вызвало бы большую напряженность». США пригрозили Грузии санкциями из-за назначения судей 16 июля 2021, 14:04 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что Тбилиси должен со всей серьезностью отнестись к критике Вашингтона из-за назначения судей Верховного суда, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Санкции – один из инструментов, – сказала она, комментируя возможные последствия, если Грузия не прислушается к Америке. – Мы очень, очень разочарованы». Она считает, что парламент мог взять паузу в процессе назначения судей, пока не будет реализована полноценная судебная реформа. «Наши заявления – это выражение обеспокоенности стратегическими партнерами Грузией», – сказала Дегнан. «Сигнал должен быть рассмотрен со всей серьезностью и не проигнорирован», – заявила посол. Ранее в пятницу США призвали Грузию отменить назначение парламентом шести судей Верховного суда, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. «США глубоко обеспокоены решением грузинского парламента от 12 июля, которым утверждены шесть кандидатов в Верховный суд в нарушение соглашения от 19 апреля. Амбициозная реформа судебной системы критически важна для успеха Грузии», – завил он. «Мы призываем власти Грузии реализовать соглашение от 19 апреля, в том числе приостановить назначения в Верховный суд до полномасштабной, прозрачной и инклюзивной реформы судебной системы», – заявил, в свою очередь, официальный представитель госдепа Нед Прайс. Он напомнил, что соглашение, заключенное при посредничестве США и ЕС, предусматривает приостановку назначений в Верховный суд до проведения судебной реформы. Если этого не будет сделано, то, по мнению Прайса, доверие общества и международного сообщества к судебной системе Грузии уменьшится, инвесторы будут меньше уверены в своих вложениях в экономиках страны, а политические институты станут «менее устойчивыми». «США призывают власти Грузии восстановить обязательства реализовывать демократические принципы и принцип верховенства права, а также оживить сотрудничество с США и международным сообществом», – заявил Прайс. \ Парламент Грузии голосами правящей партии «Грузинская мечта» утвердил шесть судей Верховного суда вопреки протестам ряда НПО и третьих стран, оппозиция не принимала участия в голосовании. В Москве сделали необязательными QR-коды для посещения ресторанов 16 июля 2021, 13:35

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

С понедельника, 19 июля, система QR-кодов в заведениях общепита Москвы становится необязательной, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. Собянин заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией, что «в связи с улучшением ситуации и хорошей динамикой вакцинации мы приняли ряд серьезных решений (...) с 19 июля мы отменяем обязательные QR-коды в общепите», передает РИА «Новости». При этом «ситуация в Москве продолжает еще оставаться сложной, но тем не менее мы уже четвертую неделю видим улучшение основных показателей», и «от пика заболеваемости почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом», передает ТАСС. «Мы должны понимать, что находимся в зоне риска, в зоне эпидемии, и, конечно, должны выполнять все санитарные требования и обеспечить дальнейшую массовую вакцинацию населения. Хотел бы поблагодарить москвичей за активное участие в мероприятиях, направленных на снижение заболеваемости, и выполнение требований, которые предписаны врачами Роспотребнадзора», – добавил мэр. Он подчеркнул, что надеется «на дальнейшее понимание ситуации». Также Собянин сообщил, что «заполняемость коечного фонда снизилась, поэтому мы приняли решение о выводе из ковидной группировки более 6 тыс. коек, они в ближайшее время начнут обычную свою, плановую работу». Кроме того, «за предыдущие шесть месяцев было привито первой компонентой 1,7 млн человек, а за последний месяц, за один месяц – более 2 млн человек». «Почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом. На треть снизилось количество госпитализаций. Конечно, это стало возможным благодаря ограничительным мерам, которые были введены», – сказал он. Сергей Собянин также поблагодарил московский бизнес за помощь в борьбе с пандемией, «за ответственное отношение к тем мерам, которые мы предпринимали, в совместной работе, которая позволила сделать дальнейшие шаги к нормализации обстановки и нормальной работе экономики». «Тем не менее, мы должны понимать, что мы находимся еще в зоне риска, в зоне эпидемии, которая продолжается, и, конечно, должны выполнять все санитарные требования и, конечно, обеспечить дальнейшую массовую вакцинацию населения, беречь себя и своих родных», – добавил он. Напомним, в июне на фоне роста случаев коронавируса Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня был введен временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно было посещать без QR-кода. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД МВД анонсировало запуск «Паутины» по всей России 17 июля 2021, 06:56 Текст: Антон Антонов

В 2021 году по всей России запустят систему «Паутина» для предупреждения и раскрытия преступлений, сообщило МВД. В ведомстве пояснили, что «внедрение специального программного обеспечения «Паутина» планируется до конца текущего года». «Паутина» будет использоваться для предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений и административных правонарушений, выявления похищенных, угнанных, а также скрывшихся с мест ДТП транспортных средств. При этом станет возможна автоматизация деятельности подразделений Госавтоинспекции по оформлению административных правонарушений, зафиксированных дорожными камерами, передает ТАСС. В апреле систему «Паутина» запустили на территории Центрального федерального округа. За пять лет применения системы в Москве и области ежегодное количество угонов сократилось с 8,7 тыс. до 1,6 тысяч. Мадонну Рафаэля привезли на выставку в Эрмитаж 16 июля 2021, 18:25

Фото: Рафаэль Санти

Текст: Вера Басилая

В Эрмитаж из Лувра привезли картину Рафаэля Санти «Прекрасная садовница», или «Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем», выставка одного шедевра будет открыта два месяца в Аполлоновом зале. Мадонна Рафаэля станет доступна для осмотра с 21 июля. Произведение, считающееся одной из жемчужин Лувра, можно будет увидеть своими глазами в течение двух месяцев – до 19 сентября, в Аполлоновом зале Эрмитажа, передает «Фонтанка». Картина должна была прибыть в Петербург еще в декабре 2020 года, чтобы стать частью выставки «Линия Рафаэля. 1520–2020», но из-за коронавируса привезти ее в Россию не получилось. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал приезд знаменитой картины «символом верности музейного сообщества своим обещаниям даже в условиях форс-мажора». «Мы благодарны братскому Лувру за возможность любоваться «Прекрасной садовницей» в эрмитажном стиле – уединенно»,– заявил Пиотровский. «Прекрасная садовница» (таким названием ее наделил коллекционер и знаток искусства Пьер Жан Мариетт в 1720 году, до этого ее неофициально называли «Мария в платье крестьянки») была написана в 1507 или 1508 году во Флоренции. Ее заказчик неизвестен (возможно, им был секретарь папы Льва Х). Полотно не было дописано Рафаэлем, по основной версии, из-за его поспешного отъезда в Рим, и темный синий мафорий (длинное женское покрывало) дописал близкий друг художника Ридольфо Гирландайо. Александр Рар: Наводнение в Германии стало важным фактором в предвыборной борьбе 16 июля 2021, 16:55

Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Текст: Наталья Макарова

«То, что произошло – сигнал для страны. Нужно серьезно заниматься борьбой с изменением климата», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал сообщения о беспрецедентном наводнении на западе Германии, в результате которого погибли более 100 человек, еще 1300 пропали без вести. «В ФРГ многие города построены на берегах рек. Наводнения были и будут – это участь Германии. Но таких сильных бедствий в стране не было уже долгие годы», – заметил немецкий политолог Александр Рар. «Главная тема сейчас в немецкой прессе – признание правоты тех, кто говорил ранее, что перед нами глобальные экологические изменения. Немцев готовят к тому, что случившаяся катастрофа – важный сигнал о том, что нужно серьезно заниматься борьбой с изменением климата», – отметил собеседник. Кроме того, заметил Рар, реакция политиков на стихийное бедствие воспринимается в контексте избирательной кампании. Напомним, что в сентябре пройдут выборы в бундестаг, победители которых сформируют новое правительство. Рар напомнил о том, как в 2002 году Герхард Шредер в резиновых сапогах появился на телеэкране в эпицентре ужасного наводнения. «Таким образом Шредер вызвал симпатии людей и неожиданно выиграл выборы, – сказал собеседник. – Сейчас премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия и кандидат в канцлеры ФРГ от партийного союза ХДС/ХСС Армин Лашет будет делать то же самое». Действующая канцлер Ангела Меркель, правильно сделала, что обратилась к жителям Германии, пообещав им помощь, но она не всемогущая, заметил Рар. «Отменять визит в США Меркель не стала, так как он очень важен. Закрыть двери во внешнюю политику нельзя. Была бы Меркель в какой-то другой стране, наверное, она вернулась бы из поездки, а США – достаточно важная страна для ФРГ», – указал политолог. Напомним, из-за проливных дождей на западе страны из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки: Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Часть городов оказались отрезаны от внешнего мира, порядка 200 тысяч человек остались без электричества. По данным телеканала N24, число погибших в результате наводнений в федеральной земле Рейнланд-Пфальц увеличилось до 60 человек. Таким образом общее число жертв превысило 100 человек. Власти округа Арвайлер на западе Германии сообщили о том, что свыше 1,3 тыс. человек считаются пропавшими без вести в связи с наводнением. В округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой дальнейшего затопления, а в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы эвакуируют жителей двух районов. В пострадавших от наводнения районах объявлен режим военной катастрофы. Решение об этом принято министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщил представитель Минобороны ФРГ. «Это значит, что инстанции, принимающие решения, будут вынесены вперед, точнее, именно туда, где они необходимы. Например, командир подразделения на месте теперь может решить, будет ли предоставлена бронированная эвакуационная машина, военный грузовик или генератор, если появится в наличии», – сказал представитель ведомства. По его словам, в устранении последствий бедствия в настоящее время принимают участие 850 солдат бундесвера. Владимир Путин направил соболезнования президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Меркель в связи с последствиями наводнения. Сама канцлер, напомним, посетила с рабочим визитом Вашингтон, где они с президентом США Джо Байденом по итогам встречи подписали «Вашингтонскую декларацию». Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Германия справляется с сильнейшим за много лет наводнением. Украинские футбольные клубы обязали нанести на форму логотип с лозунгом «Слава Украине!» 16 июля 2021, 17:53

Фото: Андрей Павелко / Facebook

Текст: Евгения Шестак

Украинская ассоциация футбола (УАФ) внесла изменения в оформление игровой экипировки команд премьер-лиги, сделав обязательным для клубов логотип с лозунгом «Слава Украине! Героям слава!». Теперь клубы будут обязаны нанести на свои игровые комплекты большой логотип УАФ, который включает в себя карту Украины с Крымом, а также официальный слоган организации – «Слава Украине! Героям Слава!», говорится в новом регламенте УПЛ, передает РИА «Новости». Месторасположение эмблемы также четко отрегулировано – центральная часть груди: посредине между логотипами клуба и технического спонсора команды. Клубы должны наносить данный логотип на матчи УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка Украины. В июне исполком Украинской ассоциации футбола утвердил лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» официальными футбольными символами Украины. Перед началом чемпионата в УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которую будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Через несколько дней в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава!» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт. Украина ужесточила требования для въезда из России и Белоруссии 16 июля 2021, 19:51

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

Украина ужесточает правила для въезжающих из пяти стран, в том числе России и Белоруссии, из-за распространения «индийского» штамма коронавируса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. «Речь идет о тех странах, у нас есть четыре страны плюс одна, там будут жесткие ограничения ставить к этим странам, непосредственно, где бушует («индийский» штамм) – это Индия, Белоруссия, Россия и еще две страны ЕС. И мы будем ставить требования, чтобы уменьшить количество людей, которые будут приезжать. Кроме того, мы не исключаем, что кабмин примет дополнительные меры по этим странам», – пояснил Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО, передает РИА «Новости». Напомним, что Япония ужесточает ограничения для въезжающих из Москвы из-за штамма коронавируса, «вызывающего серьезную обеспокоенность». С 18 июля всем въезжающим из Москвы в Японию нужно будет шесть дней находиться на карантине в специализированном учреждении или отеле. В начале июля правила пересечения российско-эстонской границы стали ужесточены из-за распространения коронавируса в России.