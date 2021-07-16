Мурашко посоветовал вызвать врача при температуре дольше 36 часов после прививки

В Москве сделали необязательными QR-коды для посещения ресторанов

С понедельника, 19 июля, система QR-кодов в заведениях общепита Москвы становится необязательной, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Собянин заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией, что «в связи с улучшением ситуации и хорошей динамикой вакцинации мы приняли ряд серьезных решений (...) с 19 июля мы отменяем обязательные QR-коды в общепите», передает РИА «Новости».

При этом «ситуация в Москве продолжает еще оставаться сложной, но тем не менее мы уже четвертую неделю видим улучшение основных показателей», и «от пика заболеваемости почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом», передает ТАСС.

«Мы должны понимать, что находимся в зоне риска, в зоне эпидемии, и, конечно, должны выполнять все санитарные требования и обеспечить дальнейшую массовую вакцинацию населения. Хотел бы поблагодарить москвичей за активное участие в мероприятиях, направленных на снижение заболеваемости, и выполнение требований, которые предписаны врачами Роспотребнадзора», – добавил мэр.

Он подчеркнул, что надеется «на дальнейшее понимание ситуации».

Также Собянин сообщил, что «заполняемость коечного фонда снизилась, поэтому мы приняли решение о выводе из ковидной группировки более 6 тыс. коек, они в ближайшее время начнут обычную свою, плановую работу».

Кроме того, «за предыдущие шесть месяцев было привито первой компонентой 1,7 млн человек, а за последний месяц, за один месяц – более 2 млн человек».

«Почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом. На треть снизилось количество госпитализаций. Конечно, это стало возможным благодаря ограничительным мерам, которые были введены», – сказал он.

Сергей Собянин также поблагодарил московский бизнес за помощь в борьбе с пандемией, «за ответственное отношение к тем мерам, которые мы предпринимали, в совместной работе, которая позволила сделать дальнейшие шаги к нормализации обстановки и нормальной работе экономики».

«Тем не менее, мы должны понимать, что мы находимся еще в зоне риска, в зоне эпидемии, которая продолжается, и, конечно, должны выполнять все санитарные требования и, конечно, обеспечить дальнейшую массовую вакцинацию населения, беречь себя и своих родных», – добавил он.

Напомним, в июне на фоне роста случаев коронавируса Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку.

Также с 22 июня был введен временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно было посещать без QR-кода.

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