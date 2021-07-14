КС Украины признал закон о государственном украинском языке конституционным Украинцы-нарушители границы Грузии осуждены на четыре года 14 июля 2021, 17:12 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Два украинских яхтсмена и бывший охранник экс-президента Михаила Саакашвили, нарушившие границу Грузии, приговорены судом Батуми к четырем годам лишения свободы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Граждане Украины Юрий Хомич и Владимир Дьяченко и гражданин Грузии Михаил Батурин, бывший телохранитель Саакашвили, были задержаны в Аджарии в конце ноября прошлого года. Моторная яхта шла в сторону Турции. Адвокаты оспорят этот приговор. Сторонники Саакашвили говорят о «политическом преследовании» яхтсменов. Примечательно, что в конце этой недели в Батуми на традиционную международную конференцию должен прибыть президент Украины Владимир Зеленский.

Глава ГТС Украины назвал «единственно приемлемую» компенсацию за «Северный поток – 2» 13 июля 2021, 18:10

Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Текст: Алексей Дегтярев

Руководитель «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон считает «единственно приемлемым» вариантом контракта по транзиту газа через страну 15-летнее соглашение в ежегодном объеме 45-50 млрд кубометров в качестве компенсации за «Северный поток – 2». «Единственно приемлемый для нас вариант – новый контракт на транзит газа на 45-50 млрд кубометров газа в год на следующие 15 лет с финансовыми гарантиями европейских банков или компаний», – сказал Макогон в интервью украинским СМИ, передает ТАСС. В случае прекращения транзита газа через Украину после запуска «Северного потока – 2» «технологически ничего страшного не произойдет», так как ГТС будут работать для внутренних потребностей. Украина потребляет в год 30 млрд кубометров, и 20 млрд кубометров добывает за этот период, сказал глава компании. «Некоторые «эксперты» говорят: «упадет давление в трубе». Это полная ерунда. Без транзита мы сможем работать», – заверил он. Вместе с тем возникнет необходимость сократить работу сети: вывести из эксплуатации 33 компрессорных цеха и ряд компрессорных станций. Макогон отметил, что Украина может столкнуться с ограничениями импорта газа, так как поставки проходят по реверсным схемам, когда транзитный газ по договоренностям с ЕС частично остается на Украине. «Если транзита не будет, то не будет и виртуального реверса. Поэтому все объемы нужно будет импортировать физически из ЕС. А возможности физического импорта у нас пока ограничены Словакией», – указал он. В начале июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта. В то же время в Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. Позже после встречи с Зеленским канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что нормандский формат может площадкой для обсуждения «Северного потока – 2», но он не является частью процесса урегулирования конфликта в Донбассе. Путин отреагировал на идею обсудить транзит газа в нормандском формате 14 июля 2021, 00:32

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин заверил, что Россия будет выполнять взятые на себя обязательства по транзиту газа через Украину. При этом он призвал не связывать вопрос транзита газа и другие газовые вопросы с переговорами в нормандском формате. «Несмотря на всякие сложности сегодняшнего дня, Россия взяла на себя определенные обязательства в рамках этого контракта [по транзиту газа] и, безусловно, будет полностью их выполнять», – приводит слова Путина ТАСС. При этом он подчеркнул, что вопрос транзита газа через Украину, как и другие газовые вопросы, не следует связывать с переговорами в нормандском формате по урегулированию на Украине. «Россия, «Газпром» подписали контракт на пять лет на прокачку определенного объема российского природного газа нашим потребителям в Европе через территорию Украины», – напомнил глава государства. Он также напомнил, что «нормандский формат, другие форматы подобного рода – это политические площадки для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины». «Это ничего не имеет общего с такими коммерческими проектами, как «Северный поток», «Северный поток – 2», либо транзит нашего газа через территорию Украины», – указал Путин. Таким образом он отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что вопрос функционирования газопровода «Северный поток – 2» следует обсудить на будущей встрече лидеров «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия, Украина). Канцлер Германии Ангела Меркель в ответ на предложение Зеленского заявила, что транзит газа через Украину может быть предметом переговоров «нормандской четверки», но не является частью процесса урегулирования конфликта в Донбассе. В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что попытка увязать «Северный поток – 2» с нормандским форматом говорит о том, «что у Зеленского с головой не все в порядке». Вице-спикер Совфеда Константин Косачев обратил внимание на «безумие украинской политики, которая по всем фронтам пытается добиться демонстративной независимости от России, в частности от ее энергоресурсов, но при этом любой ценой пытается сохранить свою зависимость от транзита именно российского газа через свою территорию». Погребинский: Зеленский давно хотел избавиться от Авакова 13 июля 2021, 23:55

Фото: Danil Shamkin/Zuma/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Арсен Аваков – амбициозный человек, очень богатый, настоящий олигарх. При этом он непопулярный в стране человек, шансов построить политическую карьеру у него почти нет. Но он может сделать ставку на того человека, который будет конкурировать с Зеленским», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя отставку Авакова. «Зеленский давно рассматривает Авакова как угрозу», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. При этом в момент прихода к власти в 2019 году Зеленский испытывал благодарность, потому что Аваков играл против Порошенко на тех выборах, закрыл возможность массовых фальсификаций и т.д. И Зеленский поэтому его оставил. Тем более, что Зеленский боялся национал-радикалов, а Аваков имел влияние на часть из них» По мнению эксперта, на решение отправить шефа украинского МВД в отставку мог повлиять руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак: «Думаю, Ермак убедил Зеленского, что снять Авакова не опасно. Аваков второй по влиянию человек в стране, и они давно хотели от него избавиться. Что-то произошло, что склонило чашу весов в сторону того, чтобы отправить Авакова в отставку. Что – до сих пор не ясно» Бывшему шефу МВД Украины, при всех его связях и богатстве, не удастся продолжить личную политическую карьеру, считает Михаил Погребинский. Однако Аваков может бороться против Зеленского и чужими руками. «Он амбициозный человек, очень богатый, настоящий олигарх, его состояние – сотни миллионов долларов. Он обеспечил себе будущее. При этом он не популярный в стране политик, шансов построить себе карьеру у него почти нет. Но он может сделать ставку на того человека, который будет конкурировать с Зеленским. Это может помочь ему в борьбе против Зеленского с учетом его связей и денег», - отмечает Погребинский.. О том, что министр внутренних дел подал заявление об отставке, во вторник сообщила пресс-служба ведомства. Владимир Зеленский после заявления Авакова об отставке предложил назначить на этот пост главу комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. Парламентарий избран от пропрезидентской партии «Слуга народа». Голосование по кандидатуре Монастырского должно состояться в Раде в пятницу. 41-летний кандидат юридических наук Монастырский – уроженец западноукраинского города Хмельницкий, по основному роду деятельности корпоративный юрист. Входил в комиссию по формированию Государственного бюро расследований (ГБР), которое собирались учредить еще при Викторе Януковиче, и создали при Петре Порошенко. «Собственно, Монастырского вообще никто на Украине не знает, никакого бэкграунда у него нет. Он председатель комитета в Раде, до этого назначения о нем никто не слышал. По-видимому, это человек, близкий к офису президента, поскольку в Раде все комитеты находятся под контролем правящей партии», – прокомментировал предложение президента Погребинский. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин дал совет руководству «сегодняшней Украины» 14 июля 2021, 02:59

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин посоветовал политическому руководству «сегодняшней Украины» взять паузу, внимательно прочитать и проанализировать его статью «Об историческом единстве русских и украинцев». «Спорить с этой статьей довольно сложно, потому что она честная, она реально основана на исторических документах», – приводит слова Путина ТАСС. Он повторил, что в основе статьи – «именно исторические документы, которые лежат в архивах». «Если есть желание подискутировать, я думаю, что им нужно взять паузу, внимательно прочитать сначала эту статью, проанализировать, поднять документы», – сказал Путин, комментируя высказывание президента Украины Владимира Зеленского о готовности обсудить эту статью при личной встрече с российским лидером. Путин выразил уверенность, что украинские власти «так и сделают». «Они найдут, о чем здесь поговорить. Когда я говорю «они», я имею в виду политическое руководство сегодняшней Украины», – уточнил президент России. Накануне Зеленский заявил, что из-за отсутствия времени пока не прочитал всю статью российского лидера Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», но обязательно сделает это и подумает над ответом. При этом Зеленский заявил, что мог бы обсудить статью Путина при личной встрече с президентом России. Напомним, президент Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» подчеркнул, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала статью российского лидера. Путин потребовал учесть озабоченности России в связи с «военным освоением» Украины 14 июля 2021, 06:34

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Россия рассчитывает, что озабоченности Москвы будут восприняты всерьез силами, которые начали военное освоение территории Украины, заявил президент Владимир Путин. «Мы видим, что начинается военное освоение этой (украинской) территории. Вот, что нас беспокоит. Я уже об этом высказывался. И я думаю, что наши озабоченности в конце концов будут услышаны теми, кто это делает. Это не Украина же делает. А это территорию Украины эти люди используют таким образом», – приводит слова Путина ТАСС. По словам президента, для России важно не то, как соседнее государство, в данном случае Украина, будет выстраивать свою внешнеполитическую жизнь и ориентиры. «Для нас важно, чтобы не создавались проблемы для нас, чтобы не создавались угрозы для нас», – отметил Путин. «Очень рассчитываю на то, что наши озабоченности будут восприняты всерьез», – подчеркнул глава российского государства. Напомним, в понедельник в Николаевской области Украины начались международные военные учения «Казацкая булава – 2021», в которых задействованы подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также США, Великобритании, Канады, Швеции. Кроме того, с 28 июня по 10 июля в Черноморском регионе проходили военные маневры Sea Breeze-2021, в которых были задействованы до 5 тыс. военнослужащих, 40 самолетов, 32 кораблей от 32 стран, включая Украину, США, Канаду, Британию, Нидерланды, Румынию, Болгарию, Грецию, Турцию и Латвию. Леонид Парфенов объяснил Евгению Киселеву, чей Крым 14 июля 2021, 15:30

Фото: Пул N3/Telegram

Текст: Наталья Ануфриева

Российский журналист Леонид Парфенов ответил украинскому коллеге Евгению Киселеву на критику после интервью, а также сказал, чей Крым. Парфенов записал видеоответ Киселеву, ролик был опубликован в Сети. «Есть главный вопрос, раз десять мне его в Киеве задавали. «Чей Крым?!» Это коренной вопрос. Это такая проверка на вшивость. Главный вопрос, и давать нужно только их же ответ, ничего другого не устроит. Никакие слова, типа контроль России, но непризнание международного сообщества. Нет, это не принимается. Мало того, что ты не ходишь в Москве с хештегом КрымНаш, ты должен киевским патриотическим пропагандистам предъявить хештег КрымВаш. Это как ПЦР», – отметил журналист. По его словам, «таких вопросов не задают даже на границе, в киевском аэропорту в Борисполе, когда впускают в страну», однако «русский в роли украинского журналиста – он строже и бдительнее Службы безопасности Украины». «Они семь лет задают этот вопрос, и, видимо, каждый раз представляют перед собой (президента России Владимира) Путина. Поэтому он так жестко ребром ставит так: «Чей Крым?» Да твой Крым, Женя Киселев, твой! Ты же играл с (экс-президентом Украины Виктором) Януковичем там в теннис. Для меня непостижимый этот апломб заведомой правоты своей, чтобы вот так судить других из Киева», – заключил Парфенов. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. В «Нафтогазе» призвали США не допустить запуска «Северного потока – 2» 13 июля 2021, 19:31

Фото: Jens Büttner/DPA/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Украинская сторона надеется, что США введут санкции против европейских компаний, которые осложнят запуск «Северного потока – 2», заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. «Мы верим в то, что Америка, осознавая опасность, которая исходит от этого проекта для Европы и для всего свободного мира, все-таки применит действенные санкции, которые позволят остановить этот проект», – заявил Витренко в интервью украинским СМИ, передает РИА «Новости». Он добавил, что американские санкции действенны только против европейских компаний, поскольку российские компании их не боятся. «Как раз действенные санкции – это санкции против Nord Stream 2 AG – это швейцарская компания, которая уже подала заявку на то, чтобы быть оператором этого газопровода. Санкции на эту компанию являются действенными, потому что другие европейские компании просто не захотят с ней работать и банки не захотят с ней работать», – добавил Витренко. Ранее руководитель «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что «единственно приемлемым» вариантом контракта по транзиту газа через страну будет 15-летнее соглашение в ежегодном объеме 45-50 млрд кубометров в качестве компенсации за «Северный поток – 2». Эксперт: После отставки Авакова Зеленский не удержится дольше Нового года 13 июля 2021, 22:10

Фото: РИА Новости

Заявление Арсена Авакова об отставке с должности главы МВД Украины может указывать на то, что до конца года президент страны Владимир Зеленский также покинет свой пост, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. По мнению эксперта, «парламент не будет особо возражать, это формальные вещи». «У Авакова – звериное чутье. Он совершенно четко ориентируется в происходящем, и я думаю, что можно смело собирать ставки, сколько еще Зеленский просидит, с максимальным таймингом до Нового года», – рассказал он РИА «Новости». По словам Мартынова, «это даже не тот случай, когда крысы бегут с корабля. Благодаря звериному чутью Авакова, которое не раз спасало его в карьере, он в очередной раз делает такой элегантный финт». Политолог добавил, что Аваков «не пропадет с украинской сцены». «Обращу внимание, что заявление об отставке он сделал после разговора с американским представителем тет-а-тет. Что ему сообщили, что ему стало известно – это хороший вопрос. Но то, что человек с таким чутким пониманием и быстрой реакцией уходит – я бы стал собирать ставки, сколько осталось Зеленскому», – отметил Мартынов. Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал заявление об отставке. Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили на должность 29 августа 2019. Он последний из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года Аваков также сохранил должность. В декабре 2020 года антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении министра внутренних дел страны Арсена Авакова и бывшего главы Национального банка страны Валерии Гонтаревой по подозрению в незаконном завладении 62 млн евро со счетов CityCommerce Bank, открытых в австрийском банке Meinl Bank Aktiengeselschaft. Дело возбуждено во исполнение решения Высшего антикоррупционного суда по статье «Злоупотребление полномочиями должностным лицом». Кроме того, расследуются и действия сотрудников CityCommerce Bank. В Раде заявили, что Меркель «послала» Зеленского с «Северным потоком – 2» 14 июля 2021, 09:03 Текст: Алина Назарова

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович поддержал решение канцлера Германии Ангелы Меркель отказать президенту Украины Владимиру Зеленскому в обсуждении «Северного потока – 2» в нормандском формате. Парламентарий обратил внимание, что Меркель, аргументируя свое мнение, попыталась «не обидеть» Зеленского. «Воспитанная женщина и *** (в оригинале использовано грубое ругательство) посылает вежливо, чтобы не обидеть», – отметил Рабинович, передает РИА «Новости». Депутат Рады напомнил, ссылаясь на слова канцлера Германии, что Берлин и Париж не намерены обсуждать тему газа вместе с Минскими соглашениями. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в ответ на предложение Зеленского заявила, что транзит газа через Украину может быть предметом переговоров «нормандской четверки», но не является частью процесса урегулирования конфликта в Донбассе. В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что попытка увязать «Северный поток – 2» с нормандским форматом говорит о том, «что у Зеленского с головой не все в порядке». Позже президент Владимир Путин заверил, что Россия будет выполнять взятые на себя обязательства по транзиту газа через Украину. При этом он призвал не связывать вопрос транзита газа и другие газовые вопросы с переговорами в нормандском формате. Пушков отреагировал на признание Кучмы об обманутых украинцах 14 июля 2021, 13:05 Текст: Евгения Шестак

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего президента Украины Леонида Кучмы о том, что жителей страны обманывали перед референдумом о независимости в 1991 году. По его мнению, признание Кучмы очень важно и оно может продемонстрировать, какими соображениями руководствуются власти Украины. «Тотальное вранье стало главным инструментом Майдана. Под вранье развалили страну», – написал Пушков в Twitter. Ранее бывший президент страны Леонид Кучма в интервью на YouTube-канале History Lab заявил, что украинские власти обманывали своих граждан перед референдумом о провозглашении независимости страны в 1991 году. Всеукраинский референдум о подтверждении независимости страны проходил 1 декабря 1991 года в один день с первыми выборами президента Украины. По его итогам 90,32% граждан проголосовали за независимость Украины. Эксперт: Уход Авакова с поста главы МВД Украины могли согласовать два года назад 13 июля 2021, 20:25

Фото: Сергей Плачков/ТАСС

Текст: Андрей Резчиков,

Николай Васильев

«Арсен Аваков уходит с поста главы МВД, но не уходит политика Авакова. Что касается самого экс-министра, то он, возможно, станет мэром Харькова», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Охрименко, комментируя отставку министра внутренних дел Украины. «Арсен Аваков очень долго находился на посту главы МВД Украины и, в принципе, всех устраивал. Но ситуация меняется. На сегодняшний момент Владимир Зеленский выстраивает свою вертикаль власти. А Аваков достался по наследству от предыдущего президента», – сказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Эксперт полагает, что Аваков, который руководил МВД с 2014 года, «при всех своих плюсах и минусах, умел управлять этим огромным аппаратом». Теперь главный вопрос – кого президент Зеленский назначит ответственным за такой важный силовой инструмент, как МВД, и сможет ли этот человек заменить Авакова. О том, что министр внутренних дел подал заявление об отставке, во вторник сообщила пресс-служба ведомства. Уход Авакова вполне мог быть оговорен еще два года назад, считает Охрименко. «Скорее всего, в самом начале президентства Зеленского были какие-то устные договоренности с новым главой государства: ты работаешь во главе МВД, исполняешь функции, мы сотрудничаем, но на каком-то этапе из политических или еще каких-то соображений расходимся», – предполагает политолог. При этом отставной министр не потеряет своего влияния на украинскую политику, считает Охрименко. Более того, не исключено, что сейчас Авакову могут помочь сделать политическую карьеру. «Тут не все так однозначно: Аваков уходит, но политика Авакова не уходит. Что касается самого экс-министра, то многие говорили, что он, возможно, станет мэром Харькова. Аваков однозначно будет делать политическую карьеру и поддерживать какие-то политические силы. Пока сложно сказать, какие», – рассуждает эксперт. Что касается реноме Авакова как управленца, то на посту главы МВД он получал больше критики, чем положительных отзывов о своей работе. Но такова украинская политическая традиция, отметил собеседник. «Когда делали общественные опросы, руководство МВД получало много негативных оценок. Это всегда болезненный для политика вопрос. Потому что люди хотят, чтобы политики им не мешали, и в тот же момент – чтобы они защищали граждан, – подчеркнул Охрименко. – Об Авакове говорили много плохого, но это больше эмоции. Лишь когда он проявит себя в качестве политика, тогда и только так сможем понять уровень его популярности». Уроженец Баку, украинский политик и бизнесмен (в 2013 году входил в список 200 богатейших украинцев с капиталом в 98,9 млн долларов) Арсен Аваков в 2005–2010 годах был губернатором Харьковской области. В 2010 году баллотировался на пост мэра Харькова, но проиграл Геннадию Кернесу, правда, с минимальным отрывом. При Викторе Януковиче в 2012 году против Авакова было возбуждено дело о превышении полномочий в бытность харьковским губернатором. Некоторое время политик скрывался в Италии от уголовного преследования. Сразу после Майдана 2014 года Верховная рада назначила Авакова (на тот момент – депутата от «Батькивщины») и. о. главы МВД. Сразу после своего назначения он пообещал ввести в руководство министерства представителей самообороны Майдана и «Правого сектора*». С «Правым сектором» отношения у министра разладились после убийства Александра Музычко (Сашко Белого). При этом в структуру МВД вошел батальон, впоследствии полк «Азов», основу которого составляют расисты и неонацисты. После избрания Зеленского, в 2019 году, Авакова переназначили на должность. Он последний из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте прошлого года Аваков также сохранил должность. В декабре 2020 года антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении Авакова и бывшего главы Нацбанка страны Валерии Гонтаревой по подозрению в незаконном завладении 62 млн евро со счетов CityCommerce Bank. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Полиция применила слезоточивый газ против пенсионеров МВД в Киеве 14 июля 2021, 11:46 Текст: Евгения Шестак

Полицейские в Киеве применили слезоточивый газ против пенсионеров министерства внутренних дел, которые вышли на митинг у здания Верховной рады с требованием пересчета пенсий. Бывшие представители силовых структур Украины пытались штурмовать здание парламента, где сейчас проходит пленарное заседание. Несколько сотен митингующих попытались прорваться в здание парламента, произошли стычки с полицией, передает телеканал «Украина 24». В настоящее время несколько кордонов спецподразделения полиции препятствуют попыткам митингующих прорваться в парламент. Митингующим удалось отобрать у полицейских небольшое металлическое заграждение. Охрана здания Рады усилена. Пенсионеры МВД неоднократно митинговали с требованием пересчитать им пенсии в соответствии с законом о национальной полиции Украины, который предоставляет полицейским более выгодные условия начисления пенсий по сравнению с тем временем, когда они были милиционерами. В мае у здания киевского суда прошли столкновения между националистами и сторонниками главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Путин: Миллионы людей на Украине хотят восстановления отношений с Россией 13 июля 2021, 23:21 Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин выразил уверенность, что миллионы людей на Украине хотели бы восстановления отношений с Россией. «Ведь на Украине очень много, миллионы людей, которые хотят восстановления отношений с Россией. Я уверен, это миллионы людей», – приводит слова российского лидера ТАСС. При этом он подчеркнул, что также есть политические силы, которые выступают за эту нормализацию. «Но, судя по всему, им не дают никаких шансов реализовать свои политические планы, их просто несистемным, неправовым образом устраняют с политической сцены. Кого-то просто убивают на улице, и после этого никто преступников не ищет, или сжигают людей заживо, как это было в ходе трагических событий в Одессе», – заявил Путин. Глава государства также отметил, что выступающим за нормализацию отношений с Россией на Украине не дают никаких шансов на легальную политическую работу. «Закрывают общенациональные средства массовой информации, сажают под домашний арест, как сейчас происходит с [Виктором] Медведчуком. При этом органы власти на Украине принимают абсолютно неправовые решения даже вне рамок своей компетенции, то есть этим силам не дают никаких шансов на легальную политическую работу», – заявил Путин. Напомним, Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала статью Путина. В США назвали «Северный поток-2» угрозой для энергобезопасности Европы 13 июля 2021, 21:37 США считают, что газопровод «Северный поток-2» угрожает энергобезопасности Украины и Европы, заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент. «США считают «Северный поток 2» плохим делом. Это плохо для Украины, плохо для энергетической безопасности Европы. Германия говорит: они лидеры Европы. Мы говорим: пожалуйста, что вы сделаете, как лидеры Европы, для того, чтобы Россия не использовала газ как оружие против Украины и Восточной Европы? Это наша принципиальная позиция. Через неделю канцлер (Ангела Меркель – прим. ВЗГЛЯД) будет в Вашингтоне. Поэтому посмотрим, что будет через неделю», – пояснил Кент в интервью телеканалу «Украина 24», передает РИА «Новости». На данный момент дипломат находится с визитом на Украине. Ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона надеется, что США введут санкции против европейских компаний, которые осложнят запуск «Северного потока – 2». Рада провалила законопроект о легализации медицинского каннабиса на Украине 13 июля 2021, 18:57 Текст: Елена Мирошниченко

Верховная рада Украины не поддержала законопроект о легализации медицинского каннабиса в стране, за проект проголосовали «за» 184 из 226 необходимых депутатов. «За соответствующее решение народные депутаты голосовали в ходе внеочередного заседания во вторник, 13 июля. Документ поддержали: «Слуги народа» – 152 голоса; «Голос» – 18; «За будущее» – 7; «Европейская солидарность» – 7», – сообщает украинское издание Страна.ua. Отмечается, что документ вернули на доработку субъектам инициативы. Как сообщает издание, документом предлагалось разрешить использование медицинских препаратов на основе каннабиса для преодоления хронической боли, депрессии, посттравматического стрессового расстройства. Кроме того, законопроект предполагал создание жесткой системы контроля за оборотом и использованием медицинского каннабиса. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский направил обращение спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову с просьбой созвать внеочередное заседание парламента, на котором будет рассмотрен законопроект о легализации медицинского каннабиса. В 2013 году, при Викторе Януковиче, Украина приняла Стратегию государственной наркополитики до 2020 года. В ней среди приоритетов было названо изучение перспектив медицинского применения каннабиноидов в качестве обезболивающих и других лекарственных препаратов. А после Евромайдана лоббирование этой темы резко усилилось. В 2016 году группа депутатов Верховной рады во главе с бывшим министром здравоохранения Олегом Мусием зарегистрировала проект закона о внесении каннабиса в перечень препаратов, оборот которых допустим в научных и медицинских целях.