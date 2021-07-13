Шойгу анонсировал самый масштабный военно-морской парад в Петербурге Радиотехники ЧФ провели учения на фоне захода в Черное море кораблей НАТО Россия решила обсудить с США последствия вывода войск из Афганистана 13 июля 2021, 12:06 Текст: Наталья Ануфриева

Москва и Вашингтон находятся в контакте по вопросу возможных последствий вывода американских войск из Афганистана, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь». Рябков отметил, что «ситуация неоднозначная», и он считает, что «в силу комплекса политических, геополитических и внутриполитических причин США все же будут двигаться в направлении свертывания своего военного присутствия в Афганистане», а последствия этого «многоплановы, мы обсуждаем все это с американцами», передает ТАСС. «Наши спецпредставители по Афганистану находятся в очень плотном контакте и взаимодействии, также как и руководители эту тему периодически обсуждают, я имею в виду министра иностранных дел (России) и госсекретаря (США)», – добавил он. Рябков подчеркнул, что перемещение войск США из Афганистана в соседние страны неприемлемо для России, Москва предостерегает Вашингтон от подобных шагов, передает РИА «Новости». По словам дипломата, перемещение американских войск в соседние с Афганистаном страны «изменило бы многое» в отношениях Москвы с Вашингтоном. Отмечается, что Россия обсуждает этот вопрос со своими центральноазиатскими союзниками и с другими региональными странами. Ранее глава МИД Сергей Лавров указал, что американские военные достаточно спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники и оборудования. Спешный уход американцев из Афганистана во многом напоминает их бегство из Сайгона в 1975 году, кроме одного: сейчас Штаты не спешат забрать с собой лояльные местные кадры. Убежищем для тысяч афганцев Вашингтон видит страны Средней Азии, в Таджикистану предлагается стать базой для разведопераций США в захваченном талибами (движение «Талибан»; запрещено в России) Афганистане. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, пойдет ли на это страна – участница ОДКБ.

Захарова заявила о краже дипломатом США стрелочного указателя на ж/д станции 12 июля 2021, 14:31

Фото: МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Один из сотрудников американского посольства в России весной похитил стрелочный указатель на железнодорожной станции Осташков Тверской области, тем самым подвергнув опасности пассажиров проходящих на этом участке пути поездов, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Курьезный», как писали раньше в газетах, случай произошел на железнодорожной станции Осташков Тверской области. Весной этого года на разъезде пропал стрелочный указатель. Полиция, как положено, провела доследственные мероприятия и обнаружила по камерам видеонаблюдения, что неизвестный тридцатилетний мужчина действительно похитил стрелку и убрал к себе в багажник машины. Что было необычно в практике тверских правоохранителей, так это то, что номера на машине были красного цвета», – написала Захарова в Telegram. Она добавила, что в тот же день точно такую же машину с точно такими же номерами сотрудники ДПС по Тверской области остановили за нарушение ПДД. За рулем находился служащий американского посольства, по всем параметрам подходящий под ориентировки. Официальный представитель МИД сравнила ситуацию с рассказом Антона Чехова «Злоумышленник». «Вопрос. Зачем сотруднику американской дипмиссии стрелочный указатель? Грузила из него, как делал герой рассказа «Злоумышленник» Чехова, не получатся. Это была какая-то тайная сверхсекретная шпионская операция по похищению железнодорожного стрелочного указателя из Тверской области? Сказали бы нам, мы бы открыли страшную тайну о том, что в каждом музее железнодорожного транспорта такие посмотреть можно», – сыронизировала она. При этом Захарова указала, что американец подверг жизни и здоровье пассажиров поездов опасности. «Осташковский узел – довольно оживленный участок пути. Железная дорога – это зона повышенной опасности. Если бы пропажу вовремя не обнаружили, могла бы случиться трагедия. В этом как раз сотрудники посольства полностью повторяют логику чеховского героя. Чего не скажешь о наказании: снимать с сотрудника иммунитет американцы не стали и отправили его в Штаты», – добавила представитель МИД. «Дураком каким прикидывается! Точно вчера родился или с неба упал. Разве ты не понимаешь, глупая голова, к чему ведет это отвинчивание? Не догляди сторож, так ведь поезд мог бы сойти с рельсов, людей бы убило! Ты людей убил бы!» – разъяснял следователь из чеховского рассказа мужику с железнодорожными гайками. Сложно было вообразить, что сотруднику иностранной дипмиссии так же разъяснять надо. Кстати, рассказ Чехова «Злоумышленник» на английский переведен», – подытожила Захарова. На МАКС-2021 представят принципиально новый военный самолет 13 июля 2021, 07:57

Фото: checkmate.uacrussia.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) презентует в первый день работы международного авиасалона МАКС-2021 принципиально новый военный самолет, сообщили в пресс-службе Ростеха. «Объединенная авиастроительная корпорация презентует принципиально новый военный самолет 20 июля – в первый день Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 в городе Жуковский», – передает РИА «Новости» сообщение Ростеха. В полночь на странице проекта активировался обратный отсчет до премьеры самолета. Презентацию новинки можно будет увидеть онлайн на YouTube-каналах Ростеха, ОАК и на странице проекта. «Россия – одна из немногих стран мира, обладающая технологиями полного цикла для производства перспективных авиационных комплексов, а также признанный «законодатель мод» в создании боевых самолетов. Мы убеждены, что новый продукт, разработанный специалистами ОАК, вызовет неподдельный интерес не только в нашей стране, но и в других регионах мира, в том числе у наших конкурентов за рубежом», – приводятся в сообщении слова представителя Ростеха. Напомним, в июне вице-премьер Юрий Борисов во время рабочей поездки в Приморский край сообщил, что Министерство обороны России и КБ «Сухого» планируют разработать двухместный вариант истребителя Су-57 для экспорта. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Посол заявил о способности России обойтись без особых услуг и помощи США 13 июля 2021, 04:29

Фото: Посольство России в США/Facebook

Текст: Антон Антонов

Россия не нуждается в каких-то особых услугах или помощи от США, но для построения взаимовыгодных отношений требует уважения, заявил российский посол в США Анатолий Антонов. Антонов выступил перед русскоговорящими студентами Миддлберийского института международных исследований в Монтерее в рамках ежегодного летнего симпозиума института по тематике России, сообщается в Facebook посольства. Антонов отметил, что встреча президентов России и США в Женеве прошла в «спокойной, деловой и в целом конструктивной атмосфере». Владимир Путин и Джо Байден «согласились с необходимостью вести дело к сближению позиций». При этом Россия «не питает никаких иллюзий о кардинальных прорывах», так как «накопилось слишком много взаимных претензий». Однако «возможности для позитивной динамики есть», сказал посол. По его словам, «важнейшей договоренностью саммита, зафиксированной в совместном заявлении по стратстабильности, стало решение начать комплексный двусторонний диалог». Данное решение, а также продление СНВ-3 Антонов назвал шагами США «в направлении здравого смысла». Москва делает «все возможное, чтобы не допустить возникновения между нашими странами любого вооруженного конфликта». Россия считает, что «цель стратдиалога» – выработка нового «уравнения безопасности» с учетом всех значимых факторов, которое будет затрагивать «все наступательные и оборонительные вооружения в ядерном и неядерном оснащении, способные решать стратегические задачи». Другой «приоритетной темой», по мнению посла, является кибербезопасность. При этом Антонов со ссылкой на американские источники отметил, что «большинство кибернападений в мире происходит с электронных адресов на территории США». Посол подчеркнул, что вопрос кибербезопасности является «общей проблемой, которую надо решать». Россия предложила конкретные действия по восстановлению механизмов взаимодействия. Антонов указал и на «еще один важный результат последних дней – координацию усилий двух стран по выправлению ситуации в Сирии». В частности, была «принята резолюция СБ ООН по сложному вопросу о трансграничных поставках гуманитарной помощи». Посол заявил, что «опасности и проблемы, с которыми сталкиваются Россия и США, требуют сотрудничества». Однако для Москвы «неприемлема точка зрения, которой придерживается кое-кто в Вашингтоне, что нашу страну можно использовать, когда это понадобится, а затем отодвинуть в сторону и даже всячески шельмовать, когда она не может быть чем-то полезна для интересов Америки». «Мы не нуждаемся в каких-то особых услугах или помощи от США, но для построения взаимовыгодных отношений требуем уважения. Ожидаем, что наши интересы будут учитываться», – сказал он, призвав «в нынешней турбулентной глобальной обстановке» научиться «сотрудничать ради безопасности и процветания россиян и американцев». 9 июля президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим американским коллегой Джо Байденом, разговор продлился около часа. Путин и Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо». При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений со стороны компетентных ведомств США по теме кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Стало известно об опасениях США из-за возможного создания в России ИИ 12 июля 2021, 15:12 Текст: Алина Назарова

Пентагон обеспокоен возможным использованием Россией и Китаем дронов и систем вооружения на основе искусственного интеллекта, пишет в статье для The National Interest обозреватель Крис Осборн. Автор ссылается на заявление генерал-лейтенанта Майкла Гроена, по мнению которого, в случае создания Россией «военного ИИ» США и их союзники не смогут дать эквивалентный ответ. Он объяснил это тем, что управляемое искусственным интеллектом оружие не будет руководствоваться этическими или гуманитарными соображениями для начала атаки, тогда как в США, не обладающих такой системой, решение об атаке будут принимать люди. «Это поставит американскую армию в невыгодное положение», – отметил Гроен, передает РИА «Новости». В связи с этим генерал-лейтенант считает необходимым создавать и использовать высокоэффективное оружие с поддержкой ИИ в соответствии с существующими этическими нормами. В настоящее время в министерстве обороны США рассматривают возможность создания систем искусственного интеллекта, которые способны использовать нелетальное или оружие оборонительного типа против приближающихся противокорабельных ракет, минометов и дронов. Это, по мнению военного, поможет внести этические принципы в применение оружия на основе искусственного интеллекта. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию, Китай, США и другие ведущие мировые державы к началу выработки режимов контроля над вооружениями, касающийся новых разрушительных технологий – гиперзвуковых вооружений или искусственного интеллекта, или автономных систем. Захарова показала, как у Керри измерили температуру в Москве 12 июля 2021, 18:48

Фото: Мария Захарова/Telegram

Текст: Елена Мирошниченко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала видео, на котором видно, как у спецпосланника президента США по климату Джона Керри перед началом переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым измерили температуру. «Лавров принимает Керри. Температуру проверили. Переговоры начались», – написала Захарова в своем Telegram-канале, а также прикрепила видео, на котором видно, как Керри входит в Дом приемов МИД РФ, здороваясь с Лавровым и протягивая ему руку. После этого глава МИД России пожал Керри руку в ответ и жестом показал Керри, что необходимо измерить температуру тела. Ранее глава МИД России Сергей Лавров перед началом переговоров с Керри заявил, что Москва рассчитывает на тесное взаимодействие с Вашингтоном по климатическим вопросам, а визит спецпосланника президента США по климату Джона Керри поможет развитию двусторонних отношений. Меркель обвинили в оскорблении Байдена из-за «Северного потока – 2» 13 июля 2021, 07:25

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Решение канцлера Германии Ангелы Меркель не уступать требованиям Вашингтона в вопросах, касающихся «Северного потока – 2», было оскорбительным для американской стороны, заявил обозреватель Bloomberg Андреас Клют. Как полагает автор материала, во время предстоящего визита Меркель в США стороны попытаются «продемонстрировать трансатлантическую гармонию». Вместе с тем, по мнению Клюта, «американцы будут скрывать глубочайшее разочарование, а немцы – гнетущее беспокойство», передает ТАСС. В материале отмечается, что Меркель «дважды проявила пренебрежение к Байдену». «Первая обида была нанесена в декабре, за недели до того, как Байден был приведен к присяге, когда она перешла к следующему этапу договоренностей между Китаем и ЕС по инвестициям, даже не проконсультировавшись с помощниками Байдена. Вместо того, чтобы помочь Вашингтону в сдерживании Пекина, Меркель хочет, чтобы у Европы имелись варианты действий», – полагает Клют. «Вторым и более серьезным оскорблением стал ее отказ даже незначительно уступить поддержанным обеими американскими партиями требованиям относительно вызывающего споры газопровода, который строят из России в Германию», – говорится в статье. Клют полагает, что нежелание Меркель отказаться от проекта «станет обузой» для ее преемника на посту канцлера ФРГ, а также приведет к «отчуждению между США и европейскими партнерами». Автор считает, что вопросы, касающиеся «Северного потока – 2», будут омрачать отношения между США и Германией в течение многих лет. Напомним, в конце июня заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон и Берлин обсуждают, как не допустить того, чтобы газопровод «Северный поток - 2» стал «оружием принуждения» в руках России. Лавров: Визит Керри поможет развитию отношений России и США 12 июля 2021, 17:45 Текст: Алина Назарова

Москва рассчитывает на тесное взаимодействие с Вашингтоном по климатическим вопросам, а визит спецпосланника президента США по климату Джона Керри поможет развитию двусторонних отношений, заявил глава МИД России Сергей Лавров перед началом переговоров с Керри. Как отмечает РИА «Новости» в Telegram, Лавров начал переговоры с Керри со слов «Дорогой Джон». «Россия придает большое значение проблемам, связанным с глобальным изменением климата, будет и далее сотрудничать по климатическим вопросам на международных площадках, в первую очередь, с участниками Рамочной конвенции ООН по изменению климата», – сказал Лавров. По его словам, в соответствии с Парижским соглашением Россия будет вносить вклад в поиск коллективных решений возникающих в сфере изменения климата проблем, исходя из национальных условий и задач социально-экономического развития. «И в этом контексте, в этой работе рассчитываем на тесное взаимодействие с Соединенными Штатами, особенно в переговорном процессе участников Рамочной конвенции с целью обеспечить успешное проведение их встречи в Глазго осенью нынешнего года», – добавил Лавров. Министр также заявил, что визит Керри в Москву будет способствовать развитию двусторонних отношений и снятию напряженности. «Считаю ваш визит важным и позитивным сигналом с точки зрения развития двусторонних отношений, снятия в них напряженностей и налаживания профессиональной предметной работы в тех областях, где мы можем находить общие знаменатели», – сказал Лавров. По его словам, такой подход полностью соответствует духу Женевского саммита президентов двух государств. «Мы готовы всемерно его укреплять на основе равноправного взаимовыгодного диалога, который нацелен на поиск баланса интересов», – добавил глава МИД. В свою очередь Керри выразил надежду, что сотрудничество России и США в сфере климата положит начало новым инициативам в этой области. Двадцать шестая сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) состоится в ноябре в шотландском Глазго. Ожидается, что в ней примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. Встреча мировых лидеров в рамках саммита в Глазго намечена на 1-2 ноября, а в общей сложности саммит продлится две недели. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности. Шойгу анонсировал самый масштабный военно-морской парад в Петербурге 13 июля 2021, 11:37

Фото: Anatoly Maltsev/POOL/EPA/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

В главном военно-морском параде, который пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге, примут участие 54 корабля не только из России, но и из других стран, он станет самым масштабным по сравнению с предыдущими, заявил министр обороны Сергей Шойгу. «Пятый по счету в новейшей истории, он проходит в год 325-летия флота России. В параде примут участие силы всех флотов и флотилий. Дополнительно будут задействованы самолеты транспортной и специальной авиации, парусные суда, а также катера Пограничной службы ФСБ», – цитирует РИА «Новости» Шойгу. Он отметил, что по сравнению с предыдущими парадами нынешний обещает быть самым масштабным и самым зрелищным. В частности, по словам Шойгу, планируется проход 54 кораблей, включая фрегаты из Индии, Ирана и Пакистана. В мероприятии примут участие свыше четырех тысяч военнослужащих. Министр уточнил, что завершая официальную часть праздника, в небе над Петербургом пролетят 48 самолетов и вертолетов. В прошлом году японская газета Yomiuri опубликовала статью о главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, приуроченном ко Дню ВМФ России. Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях. Песков не раскрыл поручения Путина по итогам разговора с Байденом 12 июля 2021, 13:22 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин по итогам телефонного разговора 9 июля с лидером США Джо Байденом дал поручения, но их содержание не раскрывается, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Президент после каждого международного разговора дает поручения, потому что все разговоры на высшем уровне носят субстантивный характер», – ответил представитель Кремля на вопрос, дал ли Путин поручения после разговора с Байденом, в том числе по теме кибербезопасности. Песков при этом не уточнил, какие были даны поручения по итогам беседы с Байденом, передает ТАСС. В то же время он отметил, что президенты России и США в ходе телефонного разговора «отметили желание действовать вместе и продолжить механизм консультаций по кибербезопасности, который уже собственно начал работать». Песков также уточнил, что вопрос хакерских атак обсуждался в ходе разговора Путина и Байдена. «Здесь есть нюансы. Первое – это, как это уже и сообщалось, действительно вопрос киберпреступлений и хакерских атак, которые, как утверждают наши американские собеседники, осуществляется с территории России, действительно обсуждался в ходе телефонного разговора», – сказал он. Он также добавил, что информации о передаче США данных о хакерских атаках пока нет. «Пока такой детальной информации никакой не передавалось, но тем не менее два президента – они отметили желание действовать вместе и продолжить механизм консультаций по кибербезопасности, который уже начал работать», – сказал Песков, отвечая на вопрос, передавала ли американская сторона России какие-то документы или подбор данных по хакерским атакам. При этом, по словам Пескова, тема цен на нефть не обсуждалась в разговоре Путина и Байдена. Напомним, 9 июля президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим американским коллегой Джо Байденом, разговор продлился около часа. Путин и Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо». При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений со стороны компетентных ведомств США по теме кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве. МИД предлагал посольству США снять иммунитет с укравшего ж/д указатель дипломата 13 июля 2021, 09:25 Текст: Алина Назарова

МИД направил посольству США ноту о снятии иммунитета с дипломата, укравшего железнодорожный указатель, но дипмиссия предпочла «вернуть» его в США, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Либо снимать нужно было иммунитет, потому что такой запрос был, нота дипломатическая от МИД России была им направлена. Потому что был запрос правоохранительных органов наших. Они имеют право снять этот иммунитет, соответственно, передать его местному суду. Они сделали по-другому, тоже это в дипломатической практике не новость, так регулярно поступают. Они его отправили просто домой», – заявила Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Соловьев Live». Захарова в понедельник сообщила, что сотрудник посольства США похитил стрелочный указатель на железнодорожной станции Осташков в Тверской области, подвергнув тем самым жизнь пассажиров потенциальной угрозе. После этого дипмиссия отправила его на родину, но иммунитет не сняла. «Калашников» анонсировал разработку сверхкомпактного пистолета Лебедева 13 июля 2021, 08:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Группа компаний «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех») разработает сверхкомпактную модификацию новейшего пистолета Лебедева (ПЛ), сообщил заместитель гендиректора – главный конструктор АО «Концерн «Калашников» Сергей Уржумцев. «Что касается сверхкомпактной модификации, то да, такой образец в линейке ПЛ будет. По конкретным срокам сейчас невозможно сказать, так как это будет определяться потребностями структур, которые будут его заказывать. В любом случае он появится несколько позже, чем выйдут на рынок существующие версии – пистолет МПЛ, МПЛ-1 и ПЛК», – цитирует ТАСС Уржумцева. По его словам, создание сверхкомпактного пистолета Лебедева необходимо для развития рыночной ниши этого оружия. «Практически во всех мировых пистолетных брендах, например в линейке Glock («Глок»), такое исполнение пистолета имеется. Объемы продаж не очень большие относительно базовых изделий, однако для удовлетворения всего спектра потенциального рынка такая версия необходима», – добавил Уржумцев. Он отметил, что «Калашников» поставит Росгвардии несколько десятков новейших пистолетов Лебедева до конца 2021 года. «В настоящее время первые образцы уже проходят апробацию в частях Росгвардии. И до конца года мы планируем еще направить партию в количестве нескольких десятков единиц», – сказал Уржумцев. По его словам, в ходе эксплуатации в конструкцию пистолета Лебедева могут быть внесены изменения. «По ее итогам наверняка будут моменты, которые связаны не с техническими характеристиками пистолета, а с удобством эксплуатации. Все эти нюансы будут учтены в последующих поставках», – добавил он. Уржумцев сообщил также, что «Калашников» создаст целую линейку стрелкового оружия на базе новейшего пистолета Лебедева. «Действительно, линейка будет расширяться, в первую очередь за счет создания гражданских версий этого пистолета и в перспективе сверхкомпактной версии», – сказал он. По словам Уржумцева, несколько вариантов пистолета Лебедева уже разработано. «В настоящее время пистолет Лебедева представлен тремя образцами», – добавил Уржумцев. Он сообщил также, что пистолет Лебедева способен применять любые боеприпасы калибра 9х19 мм. «Все модификации пистолета Лебедева всеядны относительно применяемых боеприпасов. Речь идет как об обычных боеприпасах класса 9х19 Luger («Люгер»), так и бронебойных класса 7Н21», – сказал Уржумцев. По его словам, пистолет Лебедева также отличается от иностранных аналогов усовершенствованной эргономикой. «При том, что пистолет Лебедева по массогабаритным характеристикам находится в одной линейке с аналогами, хотел бы еще раз подчеркнуть эргономику этого пистолета и, как следствие, лучшую управляемость, большую боевую и практическую скорострельность», – сказал Уржумцев. Он отметил, что в настоящее время изучается возможность установки на пистолет коллиматорного прицела. «Сейчас рассматриваем вопрос по выбору специального малогабаритного коллиматорного прицела», – сообщил Уржумцев. Напомним, в конце мая гендиректор группы компаний «Калашников» (входит в Ростех) Дмитрий Тарасов рассказал, что Росгвардия получила первые пистолеты Лебедева для апробации. В Японии указали на модернизацию российских вооружений 13 июля 2021, 08:37 Текст: Алина Назарова

В Белой книге обороны Японии (ежегодный доклад минобороны) отметили модернизацию российских вооружений, разработку Москвой современного оружия и рост ее активности. «Россия развивает модернизацию вооружений, включая ядерные, а также повышает возможности разворачивания вооруженных сил на удаленных территориях, в том числе путем обеспечения военных баз за пределами России. Помимо продвижения создания гиперзвукового оружия и других современных видов вооружения наращивает активность в таких новых сферах как космос и радиоэлектронная борьба», – говорится в докладе, передает РИА «Новости». Белая книга обороны обращает внимание на укрепление вооруженных сил России на Дальнем Востоке, активизацию деятельности и оснащение. «Помимо тенденций к усилению активности вокруг нашей страны, в последние годы есть тенденция к оснащению Дальнего Востока современным вооружением. В декабре 2020 года в рамках учений стратегических атомных сил впервые в Охотском море был осуществлен пуск баллистических ракет подводных лодок («Булава») с атомной подводной лодки класса «Борей» (проект 955). Также в декабре 2020 года министерство обороны России сообщило об размещении на Итурупе и Кунашире ракетных комплексов класса земля-воздух С-300В4», – отмечается в Белой книге. Доклад уделяет внимание и военному сотрудничеству России и Китая в военной области. В частности, упоминает совместный длительный полет самолетов России и КНР Ту-95 и Н-6 от Японского моря к Восточно-Китайскому морю и далее к Тихому океану, который стал вторым таким с июля 2019 года. Книга отмечает и продление на десять лет в декабре 2020 года межправительственного соглашения о взаимном уведомлении о пусках баллистических ракет.3 В июне глава Минобороны Японии Нобуо Киси заявил, что японские Силы самообороны должны обеспечивать защиту воздушного пространства на севере страны в связи с активными действиями российской авиации. Белая книга обороны – ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за протекший год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. Молодые летчики ТОФ выполнили первые самостоятельные полеты на МиГ-31БМ 13 июля 2021, 08:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Летчики – выпускники высших военных авиационных училищ 2020 года – приступили к освоению истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ отдельного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России. Молодым летчикам впервые была предоставлена возможность самостоятельного пилотирования высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ. До этого офицеры сдавали зачеты и выполняли полеты с инструкторами. «Взлет и облет местности был произведен в благоприятных метеоусловиях с аэродрома Елизово, отработаны нормативы пилотирования истребителя на средних высотах, а также взаимодействие с группой управления полетами, посадка на аэродроме», – говорится в сообщении на официальном сайте Минобороны. Следующим этапом подготовки молодых специалистов будет отработка полетов в сложных метеоусловиях, а также полет в стратосферу и самостоятельное ведение воздушного боя. Ранее в ходе тренировки по перехвату условных нарушителей модернизированные высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ ТОФ провели воздушный бой в стратосфере. Шойгу назвал важнейшей задачей повышение боевой эффективности ракетоносцев Ту-160М 13 июля 2021, 11:22 Текст: Дмитрий Зубарев

Повышение боевой эффективности стратегических ракетоносцев Ту-160М – важнейшая задача, решить которую помогут новые авиадвигатели НК-32 второй серии, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании. «Поговорим о реализации плана поставок двигателей для самолетов Ту-160М. Эти стратегические ракетоносцы обеспечивают ударную мощь воздушной компоненты ядерной триады государства. Поэтому повышение их боевой эффективности – одна из наших первоочередных задач», – цитирует РИА «Новости» Шойгу. По его словам, продвинуться в решении этой задачи «можно, установив на машины новые двигатели НК-32 второй серии, которые позволяют значительно увеличить дальность и продолжительность полета за счет уменьшения удельного расхода топлива». «На совещании обсудим, как изготовитель и поставщик двигателей – акционерное общество «ОДК-Кузнецов» – выполняет свои обязательства перед министерством обороны», – констатировал глава ведомства. По словам Шойгу, Российское военное ведомство проводит испытания двух перспективных самолетов для учебной авиации. «Для обновления парка учебных машин на конкурсной основе проводим комплексные испытания двух перспективных самолетов первоначальной летной подготовки – Як-152 и УТС-800. Сегодня обсудим, что еще необходимо сделать для повышения профессионального уровня курсантов-летчиков», – передает ТАСС слова министра. Говоря о состоянии и перспективах развития военной учебной авиации, он отметил, что «наличие качественно подготовленных летчиков-выпускников, а их должно быть не менее 700 в год, позволяет эффективно использовать потенциал существующих и перспективных авиационных комплексов с высокими боевыми возможностями». «В свою очередь материальная база вузов должна включать не менее 500 современных учебно-тренировочных самолетов и 200 вертолетов», – сказал Шойгу. Он рассказал также, что конкурс в российские военные училища составляет почти четыре человека на место, а по ряду специальностей – до восьми человек среди юношей и до 20 среди девушек. «Наибольшей популярностью пользуются командные вузы Сухопутных войск, Военно-медицинская академия, Военный университет, Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. В этом году планируем принять более 13 тыс. первокурсников», – сказал Шойгу. Первого июля в местах проживания абитуриентов начался отбор кандидатов в высшие военно-учебные заведения Минобороны, который продлится до 20 июля. «С учетом эпидемиологической обстановки в регионах работают 74 выездные группы от всех вузов», – сообщил министр. По его словам, «конкурс в военные училища составляет более трех с половиной человек на место, а по ряду специальностей – до восьми человек среди юношей и до 20 среди девушек». Что касается довузовских учебных заведений, продолжил Шойгу, то самый высокий конкурс – в Кызылское президентское кадетское училище: семь мальчиков и 11 девочек на место. «Традиционно много желающих учиться в Тверском, Московском, Тульском суворовских военных училищах, Московском и Петербургском пансионах воспитанниц. В среднем конкурс в них составляет пять человек на место», – сообщил министр обороны. Он отметил, что в целях повышения престижа военной службы принято решение о зачислении выпускников ведомственных довузовских образовательных организаций в военно-учебные заведения командного профиля в особом порядке. Напомним, 3 ноября модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет с новыми двигателями НК-32-02. Москва решила усилить помощь преследуемым в США россиянам 13 июля 2021, 11:11 Текст: Наталья Ануфриева

Россия намерена расширять правовую поддержку согражданам, оказавшимся в сложном положении из-за преследований со стороны американских правоохранительных органов, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь». Рябков заявил, что «в случаях, когда американские правоохранители имеют потенциальные претензии к нашим согражданам, нужно работать в заданных рамках, а не заниматься похищениями и нападениями, не злоупотреблять механизмами выдачи, которые у США есть с целым рядом государств», передает ТАСС. «Мы будем умножать наши возможности оказания правовой помощи тем, кто уже оказался в сложной ситуации, с точки зрения адвокатского содействия, гарантированного доступа к ним представителя российского посольства или консульства», – добавил он. По его словам, если есть основания полагать, что американские правоохранители в силу тех или иных причин могут иметь к гражданину претензии, лучше воздержаться от поездок за границу. «Потому что можете оказаться в ситуации, в которой уже оказались более 60 граждан России, попавшие в тяжелейший оборот, когда столкнулись с арестами по американским ордерам, а в ряде случаев с прямым захватом по указанию американских спецслужб или с их участием», – добавил дипломат. Ранее МИД предупредил россиян о возможности захвата за границей спецслужбами США.