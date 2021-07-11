Диетологи назвали продукты для повышения иммунитета во время пандемии

Для повышения иммунитета во время распространения коронавируса в России рекомендуется употреблять в пищу рыбу, яйца и мясо птицы, поскольку эти продукты помогут насытить организм белками, из которых создаются антитела, рассказала врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

«Для поддержания хорошего иммунитета нам нужно разнообразное сбалансированное питание. В первую очередь в рационе должны присутствовать те продукты, которые обеспечивают организм человека белком, потому что из белка и создаются антитела, которые являются агентами иммунитета. Яйца, рыба, птица, то есть нежирные белковые продукты будут хороши для поддержания иммунитета», – сказала она Ura.ru Марина Макиша.

Также рекомендуется обратить внимание на молочные и кисломолочные продукты, советует врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

«Надо соблюдать общие принципы противовоспалительной диеты, в частности, увеличивать количество молочных и кисломолочных продуктов. Пробиотики, повышение иммунитета через кишечник», – пояснил эксперт.

По словам Гинзбурга, при подъеме заболеваемости будут полезны продукты, богатые витамином D и цинком. «Продукты богатые витамином D, это прежде всего морская рыба, яйца. И продукты, богатые цинком. Здесь нужно указать в основном крупы, семечки, особенно тыквенные», – заключил врач.

Ранее врач-диетолог член Федерального медико-биологического агентства Маргарита Королева рассказала, что карантин изменил пищевые привычки россиян в лучшую сторону: они стали чаще питаться дома и выбирать полезные для иммунитета продукты, считает врач-диетолог.