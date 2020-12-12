Врач заявила об изменении пищевых привычек россиян в пандемию

Карантин изменил пищевые привычки россиян в лучшую сторону: они стали чаще питаться дома и выбирать полезные для иммунитета продукты, считает врач-диетолог, член Федерального медико-биологического агентства Маргарита Королева.

По словам диетолога, при домашней готовке щадящая обработка продуктов позволяет получить всю гамму полезных компонентов. «Люди едят овощи и фрукты с пониманием, что иммунитет будет лучше при наличии полезных компонентов в составе пищи», – цитирует ФАН Королеву.

Врач отметила, что из-за коронавируса и пандемии люди стали внимательнее относиться к выбору пищи и добавлять в свой рацион полезные продукты. Она также посоветовала обращать внимание на сезонные овощи и фрукты, характерные для региона проживания. Диетолог подчеркнула, что растительные компоненты и пищевые волокна – это доминирующая часть питания.

«Мясо птицы, рыбы, творог и другие кисломолочные продукты при хорошей переносимости отлично подойдут как источник белка, витаминов группы B и других компонентов», – добавила врач.

Королева также назвала продукты, которые помогут поддержать иммунитет в зимний период, посоветовав, обратить внимание на осенние фрукты. «Яблоки – очень полезные, они содержат и витамин С, и кверцетин, которые полезны для профилактики вирусных инфекций, поддержания иммунитета. Также в их составе есть пектин, обеспечивающий естественную детоксикацию организма и снижение холестерина. Цитрусовые сейчас тоже на столе каждого россиянина, поскольку это сезонный продукт, важный для поддержания иммунитета в зимнее время года. Можно использовать в своем рационе и лимоны, и грейпфруты, и апельсины», – подчеркнула диетолог. Она добавила, что хурма может помочь пережить зимний авитаминоз и поднять настроение.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что продукты с избыточным количеством сахара, соли и канцерогенов ускоряют процесс старения.