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В Сирии обстреляли еще одну военную базу США
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Еще одна американская база подверглась обстрелу в Сирии, сообщило госагентство САНА со ссылкой на местные источники.
«База американских оккупационных сил на нефтяном месторождении «Омар» в восточной провинции Дейр-эз-Зор была обстреляна реактивными снарядами», – приводит сообщение РИА «Новости».
Ранее представитель Пентагона заявил, что американские военнослужащие попали под обстрел на востоке Сирии.
В прошлое воскресенье в Сирии заявили, что американские военные вывезли в Ирак более 45 грузовиков и бензовозов с нефтью и пшеницей. В сентябре прошлого года глава МИД Сирии обвинил США и Турцию в незаконной оккупации и захвате месторождений нефти.
Москва неоднократно требовала от Вашингтона прекращения оккупации нефтяных объектов на северо-западе Сирии. Россия указывала, что США неприкрыто и бесцеремонно грабят принадлежащие сирийскому народу нефтяные месторождения и одновременно запрещают поставки нефти в Сирию.
На секретном «объекте 221» в Крыму заметили строительные работы
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На заброшенном «объекте 221» в Крыму, возводившемся при СССР для военных нужд, вновь начались строительные работы, сообщили сталкеры полуострова.
«Строительство (при СССР – прим. ВЗГЛЯД) велось по специальному сверхсекретному проекту, за которым следил майор Юрий Ревва. Строительство шло под легендой о карьере по добыче камня. Специально для отвода глаз здесь был построен камнедробильный завод, который просто дробил камень, пока под скалой велось тайное строительство», – заявил крымский диггер Владимир Бондырев ФАН.
Ранее на объект водили экскурсии, можно было туда попасть и самостоятельно, там проводились игры по вселенной «Метро», но теперь у него поставили шлагбаум, а проезд закрыли.
Сам «объект №221» находится в урочище Алсу, располагающееся недалеко от Балаклавы. В скале возвели почти четырехэтажный дом, в нем могли бы укрыться порядка 5 тыс. человек.
Местные жители сообщают, что работы на месте начались еще осенью 2020 года.
«Я был там в ноябре прошлого года и увидел, что уже многое поменялось. На подходе к заброшенному КПП поставили плиты в шахматном порядке, разукрашенные в цвет хаки. КПП очистили, покрасили и поставили шлагбаум. При подходе на самый верх из леса выходят силовые кабели и кабель связи. На самом верху меня встретила полностью очищенная от мусора и гор земли площадка, на которой стояли военные грузовики, также гудел перевозной генератор, рядом с ним стояла огромная катушка, кабели с которой уходили в сам объект», – рассказал фотограф Сергей Стуков.
Синоптики предупредили, что в Москве «сорвет крышку парникового котла»
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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 13, 15 и 16 июля Москву ждут три тепловых рекорда, а в следующие выходные «сорвет крышку парникового котла».
«Аномальная жара, установившаяся по вине блокирующего антициклона на большей части европейской России, продолжит томить нас зноем еще как минимум неделю. Ночами будет не ниже плюс 16-21, а днем раскаленное солнце разогреет воздух до плюс 30-35. Кроме того, Москву 13, 15 и 16 июля ждут три рекорда тепла за всю метеоисторию – падут прежние достижения 1936 года, когда был плюс 32,4, 1951 года – плюс 33,2 и 2010 года – плюс 33,6 соответственно», – приводит РИА «Новости» слова Тишковца.
Кроме того, по словам синоптика, в Москве в следующие выходные «сорвет крышку парникового котла», ожидаются первые существенные ливни и грозы.
Ранее гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за жары.
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На Украине появились запрещающие проход россиянам наклейки
В украинских магазинах появились знаки с раскрашенной в цвета российского флага свиньей, перечеркнутой красным символом, ее заметили в городе Черновцы, административном центре Черновицкой области.
Такие символы встречаются не только в этом регионе, заявил экс-депутат Рады, президент Всеукраинской ассоциации трудоспособных инвалидов Алексей Журавко, передает «Комсомольская правда».
Эти знаки, по всей видимости, указывают на то, что российских граждан в этих заведениях не обслуживают, отмечает издание. Снимки со схожими «украшениями» встречаются по всей Западной Украине, пояснил бывший украинский депутат.
«Такие наклейки со свиньей лепят на входных дверях разных магазинов и офисов по всему городу Черновцы. Неоднократно я публиковал фотографии такого же характера из других городов Украины. Это и есть гибридная война, в которой сеют ненависть ко всему русскому, чтобы потом убивать», – заявил бывший парламентарий.
Ранее Рада приняла закон «О коренных народах Украины», в котором русские не включены в этот перечень.
Захарова разоблачила ОЗХО в ситуации с Навальным
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Заявления ОЗХО по ситуации с «отравлением» Алексея Навального не выдерживают критики, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, указав на нестыковки в приводимых организацией фактах и приложив подтверждающие документы.
«20 августа 2020 года российский гражданин Навальный только перелетал из Томска в Омск, а группа ОЗХО была уже отправлена для оказания технической помощи в связи с подозрением на отравление химическим оружием», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что дата об отправке группы ОЗХО была указана в проекте доклада организации.
«А ведь еще указано, что была «просьба Германии». Вы себе представляете, сколько должно уйти времени на подготовку заявки от государства в ОЗХО с просьбой об оказании помощи в расследовании отравления химическим оружием? И ведь Германия должна была хотя бы что-то иметь в руках, чтобы сделать даже первичные выводы для обращения в ОЗХО», – подчеркнула дипломат.
Если группа была направлена 20 августа, то заявка на ее отправку должна была прийти раньше, то есть до того, как Навальный даже выехал из отеля в сторону аэропорта, указала Захарова.
«Он еще проснуться не успел 20 августа, а в Берлине должны были уже направить заявку в ОЗХО, чтобы на помощь в этот день была направлена группа по расследованию отравления химическим оружием российского гражданина. И это если берем самый фантастический сценарий экстренного принятия решения и в Берлине, и в ОЗХО. Зная бюрократию немцев, зная бюрократию ОЗХО, представить себе такое можно только в одном случае: все было разыграно заранее», – сделала вывод представитель МИД.
Она отметила, что в ходе заседания российские дипломаты спросили, как такое возможно, то гендиректор Техсекретариата ОЗХО не нашелся, что ответить, и вмешалась постпред Германии, которая предположила ошибку в документе, которую не успели исправить.
«Немецкий постпред заявила, что она все вспомнила: 20 августа [канцлер Германии Ангела] Меркель встречалась с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном в Брегансоне, и они выразили готовность оказать медицинскую помощь Навальному», – сообщила Захарова.
Она добавила, что заявление Меркель и Макрона не могло в тот же день спровоцировать формирование группы ОЗХО. «И нас будут продолжать убеждать в этом вранье?», – подвела итог дипломат.
Ранее на ситуацию с этими нестыковками обращал внимание постпред России при ОЗХО Александр Шульгин. Он отмечал, что ситуация с предполагаемым отравлением Навального продолжает вызывать много вопросов: Германия направила группу для оказания помощи в связи с подозрением на отравление еще 20 августа 2020 года, когда блогер был на борту самолета.
Позже российская сторона потребовала разъяснений от ОЗХО по этому поводу.
В августе 2020 года Навальный отправился на лечение в берлинскую клинику. На Западе утверждают, что блогер был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. В то же время европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен.
17 января блогер вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. 2 февраля суд заменил блогеру Алексею Навальному условный срок на реальный.
В Киеве заявили о возможности остановить «Северный поток – 2»
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Украинское руководство уверено, что еще существует возможность остановить строительство «Северного потока – 2», об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква.
«Северный поток – 2» все еще имеет шансы быть остановленным. Спекуляции о том, что он уже почти готов, – преувеличение. Он может быть остановлен на любом этапе», – заявил украинский политик в интервью изданию «Телеграф».
Он добавил, что газопровод якобы угрожает безопасности как Украины, так и всей Европы.
«Надо воспринимать это серьезнее, не исключено, что за этим проектом последуют и новые проекты», – сказал Жовква.
В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке.
Ранее в ФРГ сообщали, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский обсудят на встрече в Берлине 12 июля тему «Северного потока – 2».
Картину российского режиссера в Каннах встретили овациями
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Ленту режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки», снятую на осетинском языке, на Каннском кинофестивале встретили овациями.
Картина вошла в программу «Особый взгляд», в нее отбираются «необычные и смелые» фильмы режиссеров-дебютантов, передает РИА «Новости».
«Я бы хотела поблагодарить за приглашение. Для нас большая радость, что наш фильм свой путь начинает здесь», – сказала Коваленко перед показом во Дворце фестивалей на набережной Круазетт.
«Этот фильм снят в России, на Северном Кавказе. Это моя Родина, я там родилась и выросла. Он снят на осетинском языке в Северной Осетии. Большая часть актеров – непрофессионалы, которых мы нашли просто на улице. Я рада представить часть моей жизни и часть моей страны здесь», – отметила она.
Действие картины «Разжимая кулаки» происходит в городке Мизур в Северной Осетии. Отец семейства перевез всех туда после трагических событий. У него двое сыновей и дочь Ада, которых он воспитывает в строгости. Отец «душит» своей любовью дочь, не отпуская ее от себя.
Жена президента Гаити сказала, за что его убили
Супруга покойного президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин заявила, что ее мужа убили наемники, сообщают СМИ.
«Наемники убили президента, другие наемники хотят погубить его мечту и его видение страны», – сказала Мартин Моиз, передает РИА «Новости» со ссылкой на Haiti24.
Она добавила, что главу государства убили за то, что тот пытался провести в стране несколько проектов, в том числе организовать референдум и выборы.
Ранее Москва потребовала наказать заказчиков и пособников «наглого» убийства президента Гаити. Ранее глава национальной полиции Гаити Леон Шарль сообщил, что из 28 членов отряда, убившего президента Жовенеля Моиза, 26 являются гражданами Колумбии, еще двое – гражданами США гаитянского происхождения. В Госдепартаменте США открестились от причастности к убийству президента Гаити. Позже в Госдепе заявили, что якобы получили обращение властей Гаити с просьбой о вводе в республику войск США.
На Украине заявили о планах по «выдворению» русских из Крыма
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Вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил о подготовке планов по «выдворению русских» из Крыма при условии возвращения полуострова в состав Украины.
«У нас есть разные позиции, вплоть до депортации, звучат такие призывы. Но я сторонник юридической процедуры под названием «выдворение», – цитирует Резникова «Украина 24».
Есть и второе условие для «выдворения», оговоренное украинским чиновником: граждане должны попасть в Крым не через пункты пропуска на границе.
«Если те граждане попали в Крым не через «Чонгар», «Каланчак» или «Чаплинку», то есть находятся незаконно на территории Украины, то следствием будет – выдворение», – высказал свою мысль Резников.
Между тем, в Крыму призвали Киев не строить планов по «возвращению» полуострова.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Боррель призвал ЕС реагировать на «вакцинную дипломатию» России
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время визита в Дубровник в Хорватии заявил о необходимости реагировать на «вакцинную дипломатию» России и Китая, сообщает Total Croatia News.
Боррель выступил с утверждением, что Москва и Пекин якобы «используют вакцины для достижения своих целей», и Брюсселю следует принять это во внимание, передает РИА «Новости».
«Эти страны продвигают во всем мире «вакцинную дипломатию», мы должны знать об этом и действовать, основываясь на этом знании», – приводит слова Борреля издание. В то же время дипломат призвал к сотрудничеству с Россией и Китаем.
Напомним, в конце июня официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что Запад не смог справиться с пандемией коронавируса, его претензии на мировое лидерство оказались «мыльным пузырем».
«США и ЕС сами себя не в состоянии спасти, а уж о том, что они могут куда-то вести мировое сообщество, вообще речи нет», – отметила дипломат. Захарова призвала «честно и открыто сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, не замыкаться в идеологической скорлупе, ожидая манны небесной из Брюсселя или еще откуда-то».
В начале июня Захарова сообщила, что обращаются в МИД России иностранцы, которые хотели бы привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ отмечал, что сотни миллионов людей по всему миру не имеют доступа к вакцинам от коронавирусной инфекции. Путин в ходе выступления на ПМЭФ поручил правительству проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса для иностранцев в России. Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила о готовности ведомства совместно с туроператорами оперативно провести работу по организации туров для вакцинации иностранцев от коронавируса.
Специалисты столичных медцентров рассказали газете ВЗГЛЯД, что находящиеся в Москве иностранцы могут пройти вакцинацию от коронавируса в частных клиниках, причем в некоторых случаях эта процедура будет бесплатной.
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Авиакомпания объяснила отказ взять на борт нуждавшуюся в операции девочку в Якутии
В Якутии пилот отказался брать на борт летевшую на срочную операцию девочку, в пресс-службе авиаперевозчика «Полярные авиалинии» объяснили, что командир следовал правилам перевозок авиакомпании.
Пользователи соцсетей сообщили, что в поселке Томтор в Якутии пилот отказался брать на борт восьмилетнюю девочку, которая собиралась на срочную операцию из-за открытого перелома руки, передает РИА «Новости».
Пилот пояснял матери, что не может взять ребенка, девочке пришлось сутки добираться до Якутска на автомобиле.
В авиакомпании пояснили, что рейс Маган – Томтор – Маган вылетел еще 1 июля.
«Рейс относится к дотационным, то есть выполняется по заявке администрации наслега или района. При этом в заявке указывается примерное количество пассажиров. По правилам перевозок авиакомпании, командир воздушного судна не имеет права брать на борт воздушного судна несовершеннолетнего пациента без сопровождения медицинского работника. Также он не имеет права брать на борт воздушного судна безбилетного пассажира, снимать с рейса пассажира, не нарушившего правила перевозок, общественный порядок», – сказали в «Полярных авиалиниях».
Там указали, что речь идет о правилах авиационной безопасности, если предельная загрузка не позволяет, то экипаж может отказать в дополнительном грузе и посадочных местах.
Макгрегор сломал ногу в первом раунде и проиграл Порье
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В главном бою турнира UFC 264 в Лас-Вегасе ирландский боец MMA Конор Макгрегор сломал ногу и потерпел поражение от американца Дастина Порье.
Поединок был остановлен в конце первого раунда, когда Макгрегор сломал левую ногу. Судья присудил победу Порье, сообщает RT.
В первом раунде Конор, падая от ударов соперника, неудачно наступил на левую ногу, в результате чего он ее вывернул. После чего боец не смог продолжить поединок, поскольку доктор не позволил ему выйти на второй раунд, передает «Московский комсомолец».
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Американский боец победил техническим нокаутом, а ирландец покинул октагон на носилках. Свой проигрыш он объяснил тем, что ему не хватило соревновательной практики. Макгрегор заявил, что это не последний бой, однако ирландцу вряд ли разрешат четвертый раз драться с Порье.
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Ранее чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам Андрей Семенов заявил, что ход боя Конора Макгрегора и Дастина Порье будет зависеть от того, кто угадает с тактикой.
Первая встреча спортсменов прошла в 2014 году, тогда в первом раунде победил ирландец. Второй бой прошел в январе 2021 года, досрочную победу во втором раунде одержал американский атлет. После боя Макгрегор заявлял, что не намерен завершать спортивную карьеру.
Стало известно о пытках президента Гаити перед смертью
Президент Гаити Жовенель Моиз подвергся пыткам перед тем как погибнуть после нападения группы неизвестных, сообщил и. о. премьер-министра республики Клод Жозеф в интервью телеканалу ABC.
«Никто не мог подумать, что президент Моиз будет убит, и его будут пытать в своем доме», – приводит слова чиновника ТАСС.
Жозеф добавил, что находится в шоке как и весь народ Гаити и не знает, развернулась ли уже в правящих кругах борьба за власть. «Я не знаю ведется ли сейчас политическая борьба, Я не обращаю внимания есть она или нет, я сфокусирован на том, чтобы добиться правосудия в отношении президента Моиза», – подчеркнул и. о. премьер-министра, призвав всех дождаться результатов расследования.
Напомним, по данным полиции, из 28 членов отряда, убившего президента Гаити, 26 являются гражданами Колумбии, еще двое – гражданами США гаитянского происхождения. Москва потребовала наказать заказчиков и пособников «наглого» убийства.
В Госдепартаменте США открестились от причастности к убийству президента Гаити. Позже в американской администрации заявили, что якобы получили обращение властей Гаити с просьбой о вводе в республику войск США, однако решили пока не отправлять военных.
Верхняя палата парламента Гаити провозгласила Жозефа Ламбера временным президентом вплоть до вступления в должность следующего избранного народом главы государства. Однако Сенат Гаити отложил инаугурацию временного главы республики.
Со дна Черного моря достали любимый катер Брежнева
В ходе военных учений Sea Breeze – 2021 американские и украинские водолазы подняли со дна Черного моря обломки затонувшего катера «Буревестник», которым пользовался бывший генсек СССР Леонид Брежнев.
Катер, который называют любимым катером Брежнева, затонул в одесском порту несколько лет назад, это препятствовало его нормальной работе, обломки «Буревестника» подняли при помощи тросов и специального оборудования, передает ТАСС.
Катер был построен еще в 1960 году, его длина – 37 метров, вес – порядка 150 тонн. У него были два дизельных двигателя, скорость судна доходила до 37 узлов.
Судно предназначалось для отдыха руководителей государства. Зимой он базировался в абхазском городе Очамчир, а летом – в Сухуми.
Учения Sea Breeze – 2021 проводились с 28 июня по 10 июля в черноморском регионе. В субботу командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа объявил о завершении учений.
В рамках учений Sea Breeze в Одесской области Украины украинские военные, военные стран НАТО и их союзников отработали «операцию по стабилизации кризисного региона». В них были задействованы пять тыс. военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран.
В Тольятти объявили режим ЧС
В городе Тольятти Самарской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесного пожара, сообщили местные власти.
«В Тольятти введен режим ЧС в связи с возникновением крупного лесного пожара между Центральным районом и поселком Портовый», – сообщила администрация города в своем официальном паблике во «ВКонтакте».
В администрации добавили, что возгорание Тольяттинского лесничества произошло в субботу около 14.00.
Там пояснили, что для тушения пожара привлечена авиация, на месте создан оперативный штаб. В тушении пожара участвуют около 300 сотрудников МЧС и 44 единицы техники.
Ранее сообщалось, что в результате лесных пожаров в Челябинской области погиб один человек. За медицинской помощью обращались 18 человек, сгорело 71 строение – жилые дома и садовые домики в поселках Джабык и Запасное, в пунктах временного размещения находятся 179 человек, из них 128 – дети.
Умер избитый противниками ЛГБТ в Тбилиси журналист
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Оператор телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава, которого избили в Тбилиси во время акций против ЛГБТ 5 июля, умер, сообщает телекомпания. Возбуждено уголовное дело.
«Телекомпания «ТВ Пирвели» выражает глубокое соболезнование в связи со смертью члена нашей команды Лексо Лашкаравы», – говорится в заявлении телекомпании.
В сюжете телекомпании отмечается, что причина смерти на данный момент неизвестна. Оператора обнаружила мертвым в квартире его мать, передает РИА «Новости».
Журналист после избиения несколько дней лечился в больнице. Позже его выписали из медучреждения, так как он пошел на поправку, сообщает ТАСС.
МВД Грузии начало расследование смерти. Уголовное дело возбуждено по статье «доведение до самоубийства» – стандартной статье УК Грузии при обнаружении тела без явных признаков насильственной смерти. Как уточнили в ведомстве, будет назначена соответствующая судебно-медицинская экспертиза. «Тут же отметим, что 5 июля сего года во время освещения митинга против «Тбилиси прайд» журналист и оператор «ТВ Пирвели» Александре Лашкарава подвергся физическому и словесному оскорблению при исполнении служебных обязанностей в офисе организации «Сирцхвилиа» на улице Ингороква», – говорится в заявлении МВД, передает Sputnik.
По данным ведомства, задержаны четыре человека за «незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналиста с угрозой насилия», «преследование человека в связи с осуществлением им профессиональной деятельности», «организацию группового насилия и участие в нем».
Полиция Грузии в ночь на среду задержала сто радикалов, которые в течение двух дней устраивали побоища на проспекте Руставели в Тбилиси, сорвав гей-парад. Радикалы особенно охотились за журналистами. Они избили более 50 представителей СМИ. Часть пострадавших остается в больницах.
Напомним, 1 июля в Грузии началась «неделя достоинства». Тогда же в Тбилиси произошли столкновения противников и сторонников ЛГБТ, полиция задержала около 20 человек.
5 июля в Тбилиси планировалось проведение марша в поддержку прав представителей ЛГБТ-сообщества. Тысячи сторонников традиционных ценностей с утра стали собираться на проспекте Руставели, чтобы не дать возможность провести эту акцию. Позже они переместились к зданию парламента, и там наиболее агрессивно настроенные противники ЛГБТ фактически напали на журналистов, обвинив их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадали до 50 представителей СМИ.
Организаторы отменили мероприятие из соображений безопасности участников акции. В тот же день в офис ЛГБТ-организации в Тбилиси бросили взрывное устройство.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил бывшего президента республики Михаила Саакашвили в поддержке проведения в Тбилиси гей-парада.