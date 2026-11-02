ООН завершила политическую миссию в Сомали спустя три десятилетия

Bloomberg: ООН свернула продолжавшуюся более 30 лет политическую миссию в Сомали

Tекст: Ольга Иванова

Ответственность за миростроительство, управление и примирение в стране постепенно переходит к местным институтам, пишет Bloomberg.

Политическое присутствие всемирной организации в стране началось с создания Политического отделения ООН для Сомали в 1995 году. В 2013 году его сменила Миссия ООН по содействию Сомали, а в 2024 году она вступила в завершающую фазу как Переходная миссия.

«Сегодня не означает конец партнерства между ООН и Сомали – скорее, он знаменует собой завершение одной главы и начало другой», – заявил заместитель специального представителя генерального секретаря ООН по Сомали Райседон Зененга.

Всемирная организация намерена сохранить приверженность поддержке африканского государства через свои агентства и программы развития, способствуя усилиям страны по продвижению мира, стабильности и устойчивого развития.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила сожаление в связи с упразднением основы присутствия представителей ООН в Западной Сахаре.

На прошлой неделе президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд отменил поездку в Москву для участия в третьем саммите «Россия – Африка».

В прошлый понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о риске выхода из-под контроля ситуации на Ближнем Востоке.