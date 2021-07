Рада исключила русских из списка коренных народов Украины В ЛНР сбили два проводивших разведку украинских беспилотника На Украине выступит рекордное число российских артистов 1 июля 2021, 18:04 Текст: Евгения Шестак

Рекордное количество российских артистов выступит на Украине в 2021 году, в том числе Валерий Меладзе, Face, Мумий Тролль, Фараон, Артур Пирожков, Jah Khalib, Noize MC, Jony, Hammali&Navai, Скриптонит, T-Fest. В частности, до конца лета Украину посетит несколько десятков российских звезд, некоторые выступят не один раз. Певец Валерий Меладзе даст два концерта в июле – на фестивале Atlas Weekend и в Queen Country Club. Также у него запланировано два больших выступления весной следующего года – в Киеве и Херсоне, передает «Страна.ua». Кроме того, три концерта в июле даст рэпер Face, певец Jah Khalib выйдет на сцену трижды в летний период и дважды этой осенью, Мумий Тролль – пять раз в июле и августе, Hammali&Navai – четыре раза. Также в начале июля в Киев приедет российский журналист Леонид Парфенов с презентацией своего фильма. На Украине планируют выступить в том числе комедийные артисты: стендапер Слава Комиссаренко даст пять концертов в течение следующего месяца, комик Евгений Чебатков – четыре. Стендапер Нурлан Сабуров в сентябре даст сольный концерт в Киеве, Харькове и Одессе, а комик Илья Соболев проедет туром по семи городам Украины. «Российские артисты в Украине всегда были, есть и будут. Выступают регулярно, не впервые, вне зависимости от того, какие тут поднимают «волны». Дебютов уже давно нет, организаторы возят некоторых исполнителей уже по десятому кругу», – заявил совладелец и директор по маркетингу билетного оператора Сoncert.ua Дмитрий Чинь. По мнению участников концертной индустрии, украинцы слушают ту музыку, которая им нравится, на понятном им языке, а из какой страны артист, зрителей интересует в последнюю очередь. Ранее украинские пограничники из-за поездок в Крым запретили российскому актеру и телеведущему Оскару Кучере въезд в страну сроком на три года. Кроме того, в апреле на Украине запретили въезд российским артистам Григорию Лепсу и Александру Буйнову.

Историк указал на заблуждения Зеленского о гривне и желто-голубом флаге 1 июля 2021, 13:18

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Текст: Елена Лексина

«То, что говорит Зеленский, свидетельствует о незнании им истории страны, которую он возглавляет», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Владимир Корнилов, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что «если бы украинцы и россияне были одним народом, то в Москве ходили бы гривны, а над Госдумой развивался желто-голубой флаг». «Все это довольно смешно. Но самое поразительное, что Зеленский вдруг вспомнил про желто-голубой флаг. Он даже не знает, что над украинским парламентом висит сине-желтый флаг, а желто-голубой аналог относится к петлюровцам, которые были на Украине в 1917-1918 годах, – отметил историк и публицист Владимир Корниллов. – Получается, Зеленский хочет сказать, что до появления петлюровского флага украинцев как таковых не было?». По словам эксперта, исторически россияне и украинцы относятся к одному народу – «русским». «Да, было три ветви православного русского народа – великороссы, малороссы и белорусы. Никаких украинцев тогда и близко не было. Если Зеленский в этом сомневается, он может поехать во Львов и посмотреть, что в историческом центре города главная улица носит название «Русская» («Руська»). То есть мы все были русинами, русичами, русскими», – рассказывает Корнилов. Также собеседник указал, что сине-желтый флаг не имеет никакого отношения к Руси. «Это перевернутый петлюровский флаг», – уточнил он. При этом Корнилов напомнил, что сейчас украинские геральдисты ведут спор о необходимости снова поменять местами цвета украинского флага. «Якобы именно тогда Украина заживет счастливо», – пояснил историк. «Если углубляться в историю, то сине-желтая символика в середине XIX века была дарована Австро-Венгерской империей львовским русинам. Украинцами их тогда еще не считали. Если вы проедете по городам Чехии, Словакии и Австрии, то увидите очень много подобной символики. При чем тут гордые и независимые украинцы? Непонятно», – объяснил Корнилов. Кроме того, историк заметил, что гривна была введена на Украине в качестве государственной валюты лишь в 90-е годы ХХ века. «Действительно, гривна использовалась на Руси в X-XIII веках. Но в то же время были в обороте и рубли, и копейки. А в XIII веке рубль вытеснил гривну. Почему вдруг Зеленский посчитал, что гривна является признаком украинства – тоже сложный вопрос», – считает Корнилов. Он также подчеркнул, что в бытность существования желто-голубого флага на Украине использовалось иное название рубля – карбованец. «Почему украинский президент об этом не вспомнил? Это лишний раз свидетельствует о том, что Зеленский совершенно незнаком с историей той страны, которую он по стечению обстоятельств возглавляет. И в этой связи я очень надеюсь на анонсированную Владимиром Путиным статью об истории России и Украины. Возможно, из нее Зеленский узнает для себя что-то новое», – заключил Корнилов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает россиян и украинцев одним народом, хотя у них «общая победа над фашизмом и общие трагедии». «Давайте, наконец-то, расставим точки над i. Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии», – сказал он, передает «Интерфакс Украина». По словам Зеленского, «были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Госдумой развивался бы желто-голубой флаг». В среду президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Глава государства также сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Зеленский придумал обоснование, почему украинцы и россияне – не один народ 1 июля 2021, 10:15

Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает россиян и украинцев одним народом, хотя у них «общая победа над фашизмом и общие трагедии». «Давайте, наконец-то, расставим точки над i. Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии», – сказал он, передает «Интерфакс Украина». По словам Зеленского, «были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развивался бы желто-голубой флаг». Он добавил, что «возможно, что-то общее будет в будущем, если еще не поздно остановить тотальное разделение между странами». «Цель у нас действительно должна быть одна – закончить войну в Донбассе, вернуть Украине ее территории. И еще кое-что – невозможно одновременно говорить об «одном народе» и открыто захватывать наши территории и продолжать бойню в Донбассе. Это же очевидно», – резюмировал Зеленский. В среду президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Глава государства также сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ заявил, что не согласен со словами президента России о том, что украинцы и русские – единый народ. Актер Гуськов рассказал о превращении Украиной Крыма в «помойку» 1 июля 2021, 09:26

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Крым, входя в состав Украины, приходил в запустение и превращался в «совершенную помойку», заявил в эфире программы «Антонимы» народный артист России Алексей Гуськов. «Я видел, как при Украине просто этот полуостров, это райское место превращалось в совершенную помойку», – сказал актер, добавив, что сейчас Россия вкладывает колоссальные средства в развитие региона. В то же время Гуськов, который попал на украинский сайт «Миротворец» из-за своей поддержки возвращения Крыма в состав России, заявил, что не отказался от своих слов, хоть и продолжает любить Киев, где провел свое детство, передает РИА «Новости». Семь лет назад Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове референдума. Официальная Москва неоднократно заявляла, что жители региона в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Однако Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Рынок сельхозземель открылся на Украине 1 июля 2021, 00:47

Фото: Pavlo Pakhomenko/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

С четверга на Украине отменяется мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, сообщают информационные агентства. Запрет действовал 20 лет. При этом иностранцы купить землю на Украине не смогут до проведения всеукраинского референдума, передает РИА «Новости». В течение двух с половиной лет разрешается продажа земельных паев, однако лишь физическим лицам и в размере не более 100 га «в одни руки», передает ТАСС. Напомним, 28 апреля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запуске с 1 июля 2021 года рынка земли, который Верховная рада приняла 31 марта 2020 года. Зеленский заявлял, что МВФ потребовал от Украины открыть рынок земли ради кредита. Германия объяснила переговоры с США по «Северному потоку – 2» заботой об Украине 30 июня 2021, 23:55

Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Переговоры с США, касающиеся газопровода «Северный поток – 2», ведутся с целью уберечь страны Центральной и Восточной Европы от «шантажа», заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Вашингтоне. По ее словам, переговоры ведутся, чтобы Украина и «другие страны Центральной и Восточной Европы не оказались в невыгодном положении» из-за газопровода, «не могли подвергаться шантажу», передает ТАСС. Оценивая российско-американский саммит в Женеве, Крамп-Карренбауэр заявила, что он «направил положительный сигнал о том, что такой диалог может иметь место». Кроме того, стало ясно, что существуют области для диалога – «контроль над вооружениями, разоружение, продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений». Ее спросили о возможности «вернуться к более широкому обсуждению контроля над вооружениями» с Россией «не только в двустороннем порядке для США, но также для самих стран НАТО». Крамп-Карренбауэр ответила, что «была бы очень рада этому». «Мы видим, что речь не только о ядерном разоружении, но на данный момент и о том, с чем мы сталкиваемся со стороны России – это значительное наращивание обычных видов вооружений», – сказала она. «Мы ясно дали понять в НАТО, что <…> есть формат для этого. Мы ясно дали понять, что хотели бы вернуть это снова. К сожалению, этого пока не произошло, но мы считаем очень важным возобновление этого», – заявила министр. Как утверждает Крамп-Карренбауэр, «несколько недель назад» Россия проводила «крупные учения», но не выполнила «определенные процедуры, касающиеся информирования друг друга и отправки наблюдателей». Крамп-Карренбауэр полагает, что нужно ожидать в будущем «пару провокаций» меньшего масштаба. Напомним, по информации американских СМИ, США и Германия хотят «уменьшить геополитические выгоды для Москвы» после завершения строительства газопровода. Утверждается, что якобы обсуждалось создание механизма по «приостановке поставок газа» по новой трубе, если Россия «попытается оказывать давление на Украину». Берлин «выступает против этой идеи», так как не желает использовать проект в качестве «политического оружия», а американцы не знают, можно ли технически создать такой механизм. Тем не менее США не исключают новых санкций против Москвы, если она «попытается сократить поставки газа на Украину». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Кремле назвали Украину несамостоятельным государством 1 июля 2021, 14:55

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Украина – несамостоятельное государство и находится под прямым влиянием напряженности по всему периметру российских границ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Это красная линия. Украина – не самостоятельное государство, это государство, которое находится под прямым влиянием напряженности по всему периметру наших границ», – сказал Песков, передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал. «Для президента Путина это является очень большой, глубокой обеспокоенностью. Это является, наверное, причиной для принятия мер по обеспечению безопасности наших границ, по обеспечению того самого паритета на европейском континенте. Ни у кого не должно быть сомнений, что президент Путин понимает всю потенциальную опасность таких устремлений Украины, и президент Путин, руководство России заранее занимаются архитектурой тех мер безопасности, которые застрахуют нас на случай продолжения этих провокационных проявлений Украины», – отметил он. В ответ на слова лидера Украины Владимира Зеленского про флаг Украины над Госдумой, Песков заявил, что над ней «развевался и будет дальше развеваться все-таки российский триколор». Ранее Зеленский, отвечая на слова президента России Владимира Путина в ходе прямой линии о том, что он считает русский и украинский народы единым целым, сказал, что в таком случае в Москве в ходу были бы гривны, а над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг. Киев испугался способности России «раздвинуть границы влияния» в Черном море 1 июля 2021, 12:05 Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия может раздвинуть границы влияния в Черном море, поэтому он обращается в Североатлантический альянс и видит, что НАТО «реагирует». По его словам, Киев постоянно «педалирует» тему безопасности в Черном море. «Мы уже очень прямо, буквально говорим НАТО, что если в Черном море все останется как есть, то Россия просто установит контроль и подвинет границы своего влияния. Расширит контроль над торговыми маршрутами и будет создавать постоянную опасность в регионе. Мы видим, что НАТО реагирует. Мало-помалу, но появляются элементы политики именно для Черного моря», – заявил Кулеба, передает РИА «Новости» со ссылкой на LIGA.net. Глава украинского МИД считает, что инцидент с британским эсминцем Defender был «попыткой России показать свою силу и сыграть на повышение ставок». При этом он выразил мнение, что Россия готова к «вооруженной эскалации», в том числе в Черном море, но не к «полномасштабному столкновению» с НАТО. Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Между ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием британского эсминца Defender сразу после саммита Россия – США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Берлин сообщил о трехсторонних переговорах для сохранения транзита газа через Украину 1 июля 2021, 16:35

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Текст: Алексей Дегтярев

ФРГ работает над тем, чтобы транзит российского газа через Украину после запуска «Северного потока – 2» сохранился, заявил глава немецкого МИД Хайко Маас в Варшаве на пресс-конференции с польским коллегой Збигневом Рау. «Нам известна польская критика касательно «Северного потока – 2», и мы очень открыто это обсуждали.<...> Мы еще раз указали на то, что мы посредничали в деле заключения соглашения о транзите между Россией и Украиной. Тем самым в ближайшие годы альтернативный транзит газа через Украину обеспечен. Для нас важно позаботиться о том, чтобы Украина не лишилась доходов, ведь речь идет о сохранении транзитных пошлин», – цитирует немецкого министра ТАСС. Он пояснил, что переговоры по этой теме ведутся с Соединенными Штатами и с Украиной. Ранее в Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке. Рада исключила русских из списка коренных народов Украины 1 июля 2021, 17:04

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Верховная рада Украины приняла закон «О коренных народах Украины», в котором русские не включены в этот перечень. Такое решение на внеочередном заседании поддержали 326 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент страны Владимир Зеленский, передает РИА «Новости». В законе отмечается, что коренной народ Украины – это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины. Напомним, в украинском документе отдельно внесены коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие. Законопроект дает право коренным народам Украины создавать свои учебные заведения и обучаться на языке соответствующего коренного народа, а также создавать свои СМИ, государство обязуется гарантировать защиту коренных народов Украины от актов геноцида и любых других притеснений. В среду президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Глава государства также сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Также Путин заявил, что идея делить народы на «коренные и нет» напоминает теорию и практику нацистской Германии. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает россиян и украинцев одним народом, хотя у них «общая победа над фашизмом и общие трагедии». Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ заявил, что не согласен со словами президента России о том, что украинцы и русские – единый народ. Политолог Богдан Безпалько заявил, что закон о коренных народах Украины по сути еще больше унизит русских. Украинцев напугало новейшее российское оружие 1 июля 2021, 08:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов оценил новые образцы российского оружия. По его словам, такие системы, как как гиперзвуковая ракета «Циркон» и межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», не стоит недооценивать. «Если они сделают «Циркон», это будет очень мощное оружие, это гиперзвуковое оружие», – цитирует РИА «Новости» Жданова. По словам полковника, противодействовать такому вооружению могут лишь ведущие страны мира с лазерным и энергетическим оружием, такие как США, Израиль и, возможно, Великобритания с Японией. «Прочие страны не имеют защиты от этого оружия», – подчеркнул он. При этом Жданов заявил, что Украина имеет потенциал для создания баллистических ракет, и в случае заказа со стороны военных в стране их могут разработать «в течение года». Ранее президент России Владимир Путин рассказал о скором оснащении войск новыми видами вооружений. Он напомнил, что гиперзвуковые комплексы «Авангард» и «Кинжал» уже заступили на боевое дежурство. При этом комплексы «Сармат», «Циркон» и С-500 »Прометей», по словам российского лидера, в настоящий момент уже «на подходе». Украина признала потерю «морального превосходства» 1 июля 2021, 11:09 Текст: Алина Назарова

Украина утратила «моральное превосходство», в связи с чем страны Евросоюза решили наладить диалог с Россией, считает глава комитета Верховной рады по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе. По ее словам, попытки европейских стран наладить диалог с Москвой, включая реализацию газопровода «Северный поток – 2», частично вызваны «размыванием» позиции Украины, которая перестала быть четкой и базироваться на «ценностях». «Мы потеряли моральное превосходство, которое имели с 2014 года», – заявила парламентарий, передает РИА «Новости». Климпуш-Цинцадзе выразила мнение, что Украине в условиях достройки и запуска российского трубопровода необходима «реальная стратегия», основным компонентом которой будет безопасность, а также экономическая и техническая составляющие. «Пока такой пошаговой стратегии нет. Ни на какие экономические компенсации Украина не должна соглашаться. Это вопрос нашего выживания. Если о чем-то может идти речь, то о чем-то очень конкретном, прежде всего об обозримых вопросах безопасности», – отметила депутат. При этом она добавила, что аргументы Киева будут услышаны лучше, если Украина будет продолжать «реальные реформы». Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о наметившемся прогрессе в реализации идеи прямого диалога Евросоюза с Россией, но добавила, что пока цель не достигнута. До этого французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Германия на саммите ЕС в Брюсселе выступили за единый европейский подход к отношениям с Россией. Украинская телеведущая обвинила министра культуры Украины в расизме 1 июля 2021, 16:55 Текст: Евгения Шестак

Украинская телеведущая Каролина Ашион обвинила украинского министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко в расизме. Ашион рассказала, что шесть лет назад, узнав о кастинге ведущих для утреннего шоу, она спросила у генпродюсера «1+1 медиа» Ткаченко, может ли она принять в нем участие, передает РИА «Новости». По ее словам, ответ «был сногсшибательным». «Вы в зеркало себя видели? Аудитория нашего канала не то, чтобы... Я не готов рисковать рейтингами...». Дальше – шок, море слез и увольнение. Видела ли я себя в зеркало? Да, видела. Вроде нормальная. Но, видать, цветом кожи для «1+1» не вышла, на «Антонину» (собирательный образ зрителя «Плюсов») не похожа», – написала Ашион в Facebook. Телеведущая отметила, что с тех пор прошло почти 6 лет, и вот она снова столкнулась с Ткаченко на фестивале, где и напомнила ему о том эпизоде. Однако министр отказался извиниться за свои слова. По ее словам, министр с улыбкой на лице спросил: «Так, а может мне еще извинения у Вас попросить?». По его мнению, Ткаченко мог найти слова для деликатного отказа, а уже после случившегося «извиниться по-человечески». «А так это не просто хамство. Это расизм, ребята. Уж я-то знаю в этом толк. Кому, как не телевизионным топ-менеджерам да министрам культуры продвигать идеи единства в разнообразии в Украине? Но, видимо, Александр Ткаченко про такое не слышал», – написала Ашион. В свою очередь Ткаченко заявил, что в его прямых обязанностях продюсера не значилось проведение кастингов ведущих. По его словам, он «всегда смотрел и видел (так и есть до сих пор) перед собою личность и профессионализм, а не гендер, ориентацию, цвет кожи и прочее», передает РИА «Новости». «Жаль, что из-за неполучения позиции на нашем канале того самого холдинга у вас сложилось такое обидное впечатление. В моих командах менеджеров и менеджерок в любой компании или организации всегда был и есть баланс. Я – за разнообразие и инклюзивность», – отметил Ткаченко. Ранее государственный балет Берлина пообещал изменить репертуар после скандала из-за обвинений со стороны чернокожей балерины, которую вынуждали отбеливать кожу для роли в «Лебедином озере». Поселок на Украине решили переименовать в Нью-Йорк 1 июля 2021, 15:15 Текст: Евгения Шестак

Верховная рада Украины приняла проект постановления о переименовании поселка городского типа (пгт) Новгородское Бахмутского района Донецкой области в Нью-Йорк. Соответствующее решение в ходе заседания парламента поддержал 301 депутат, один выступил против, 25 воздержались. В пояснительной записке указано, что переименование пгт Новгородское инициировано его жителями с целью возвращения населенному пункту его исторического названия, передает «Страна.ua». «Украинский институт национальной памяти отмечает, что возвращение исторического названия «Нью-Йорк» поселку городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области заслуживает всесторонней поддержки, поскольку оно основывается на положении статьи 5 Закона Украины «О географических названиях», согласно которой переименование географических объектов осуществляется, в частности, в случае «необходимости возвращения отдельным географическим объектам их исторических названий», – сказано в документе. Также Институт указывает на то, что переименование президиумом Верховной рады Украины 19 октября 1951 года Нью-Йорка в пгт Новгородское было продиктовано политико-идеологическими соображениями коммунистической партии. Поселок назывался Нью-Йорком до 1951 года. Поселение основали в 1877 году немцы-колонисты, заселившие украинские земли по приглашению императрицы Екатерины II (годы правления 1762-1796). В 1951 году власти Украинской ССР переименовали Нью-Йорк в Новгородское. Морпехи Украины и США отработали рейдовые действия вблизи Крыма 1 июля 2021, 10:49 Текст: Дмитрий Зубарев

Украинские и американские военные провели тактические тренировки в рамках учений Sea Breeze 2021, которые состоялись на полигоне Олешковские пески вблизи Крыма, сообщила пресс-служба Минобороны Украины. «На общевойсковом полигоне Олешковские пески в рамках украинско-американских международных учений Sea Breeze 2021 состоялись практические тренировки по тактической подготовке», – передает ТАСС сообщение ведомства. Как уточнили в пресс-службе, многонациональная тактическая группа отработала рейдовые действия в тылу противника. При этом в составе единого многонационального подразделения действовали военнослужащие отдельного батальона морской пехоты Военно-морских сил Украины, Государственной пограничной службы Украины, морской пехоты США, Грузии и Молдавии. Маневры были разделены на три этапа. Во время первого этапа тактическая группа получила задание выйти из района сосредоточения в район ожидания. Там командир тактической группы провел короткий брифинг на макете местности и поставил задачу командирам подразделений. Во время второго этапа тактическая группа вышла в тыл условного противника и уничтожила важные объекты инфраструктуры военного назначения. В ходе последнего этапа военнослужащие совершили марш в район сосредоточения, но во время движения колонн противник устроил засаду. Все действия отрабатывались условно, без боевой стрельбы. Ранее военнослужащий пожаловался в соцсетях на питание в украинской столовой во время крупнейших учений Sea Breeze 2021, отметив, что один и тот же напиток дают третий день подряд. В Крыму призвали Зеленского прекратить разделение народов России и Украины 1 июля 2021, 15:26 Текст: Алина Назарова

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала президента Украины Владимира Зеленского прекратить «тотальное разделение» стран и братских народов. «Я бы рекомендовала Владимиру Зеленскому остановить тотальное разделение между странами, между братскими народами, ведь общая история и культура делает русских и украинцев близкими и родными», – сказала Гридчина, передает РИА «Новости». По ее словам, Зеленский продолжает делить народ на «своих» и «чужих». «Очевидно, что именно после прихода Зеленского к власти на Украине произошел триумф национализма, и попытки такого разделения давно происходят и в самой Украине», – подчеркнула Гридчина. Ранее Зеленский, отвечая на слова президента России Владимира Путина в ходе прямой линии о том, что он считает русский и украинский народы единым целым, сказал, что в таком случае в Москве в ходу были бы гривны, а над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг. В Кремле в ответ назвали Украину несамостоятельным государством.