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Лепсу и Буйнову закрыли въезд на Украину
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На Украине запретили въезд российским артистам Григорию Лепсу и Александру Буйнову, сообщили местные СМИ со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).
«На сегодня действует решение о запрете въезда на территорию Украины гражданам России Лепсверидзе Г.В. (Лепсу), Буйнову А.М», – цитируют сообщение ведомства «Украинские новости».
Там не уточнили, на какой срок артистам запрещен въезд в страну, также не указали причину запрета.
Вместе с тем в ведомстве сообщили, что там нет данных о запрете въезда актеру Дмитрию Харатьяну и певцу Диме Билану.
В начале февраля украинская государственная пограничная служба запретила въезд в страну солисту белорусской группы «Песняры» из-за посещения музыкантом Крыма.
Ранее российской певице Глюкозе, прилетевшей в международный аэропорт Борисполь, на три года запретили въезд на Украину, поскольку ранее она посещала Крым.
СМИ: Зеленский предложил Эрдогану половину акций «Мотор Сич»
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе последнего визита в Анкару предложил президенту Турции Тайипу Эрдогану около 50% акций стратегического предприятия «Мотор Сич», сообщили СМИ.
Как сообщает «Украина.ру» со ссылкой на источник портала Mind.ua, предприятие может быть интересно турецким инвесторам, поскольку производит двигатели, которые используют для производства беспилотников в Турции.
«Вы думаете, Зеленский просто так Анкару визитировал? 50% акций «Мотор Сич» туркам уже предложено. Вопрос только в том, 50% «плюс» 1 акция или 50% «минус» одна акция?», – сказал источник.
Как пояснил источник издания, построить ударный беспилотник намного проще, чем крупные транспортные самолеты «Мрия» или «Руслан». Кроме того, рынок не примет большое количество машин большого класса, да и конкуренция в этом сегменте большая. в то же время на турецкие беспилотники сейчас болшьшой спрос. Их готовы покупать многие страны, где идут военные конфликты разной интенсивности. Поэтому производство на Украине может быть загружено заказами, например, на двигатели АИ-450С , которые уже поставляется в Турцию для беспилотника Akinci.
Заседание турецко-украинского Совета сотрудничества высшего уровня под председательством президентов обеих стран Эрдогана и Зеленского состоялось в Стамбуле 10 апреля.
«Мотор Сич» производит двигатели для самолетов и вертолетов. Большая часть продукции завода уходила в Россию, пока в 2014 году власти Украины не запретили такие поставки.
В октябре 2020 года вышел материал издания Times Of Middle East, в котором говорится, что еще в августе 2020 года Уруский предлагал представителям турецких компаний купить 50% акций «Мотор Сич» для реализации украино-турецкого сотрудничества в сфере авиационного двигателестроения.
В ноябре того же года сообщалось, что Украина уже на протяжении четырех лет не дает китайским инвесторам приобрести акции украинского производителя авиационных двигателей «Мотор Сич». Однако в Киеве допустили, что акции предприятия могут быть проданы Турции. В этом усмотрели личный бизнес-интерес турецкого президента Тайипа Эрдогана.
В марте 2021 президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о защите авиадвигателестроения. В частности, указ предусматривает возвращение ПАО «Мотор Сич» в собственность государства. Контрольный пакет в нем (56%) принадлежал акционерам, связанным с китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment.
При этом МИД КНР потребовал от Украины учесть интересы китайских инвесторов после принятого Киевом решения национализировать «Мотор Сич», а китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Зеленски подставил Украину под удар Китая.
Лавров предложил Берлину «обменять» информацию о передвижении войск на данные по Навальному
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Россия хотела бы получить от Германии информацию по блогеру Алексею Навальному, если Берлин просит данные о передвижении российских войск вблизи границы с Украиной, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров на пресс-конференции в Тегеране заявил, что Россия имеет право «проводить те или иные мероприятия на своей территории», передает РИА «Новости».
«А что касается германской стороны, у нее оказался при известных обстоятельствах господин Навальный, о состоянии здоровья которого нам германская сторона до сих пор ничего не рассказывает», – отметил министр, указав, что в адрес российского руководства продолжают звучать бездоказательные обвинения в том, что блогер якобы был отравлен.
«Ни единого факта нам не предоставили. Поэтому я бы хотел, если уж госпожа (министр обороны Германии Аннегрет) Крамп-Карренбауэр так одержима необходимостью получать информацию по тому или иному поводу, чтобы она отвечала нам взаимностью и добилась от своего правительства предоставления той информации, которую от нас тщательно скрывают немецкие коллеги», – подчеркнул Лавров.
Ранее Крамп-Карренбауэр, комментируя сообщения о ситуации на границе России и Украины, выразила мнение, что Москва должна объяснить передвижения своих войск.
До этого президент России Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
Путин также указал Меркель на провокации Киева в Донбассе.
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Киев потребовал от США разместить ЗРК Patriot на Украине
Американские ЗРК Patriot должны быть на Украине, которая «держит оборону против России», заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
По его словам, Украина «держит оборону не только для себя, но и для Запада». «А где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие – в Польше», – сказал он. Ермак заявил: «Они должны быть здесь», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Time.
Еще в 2018 году минобороны Украины предложило использовать бюджетные средства в целях покупки американских систем ПРО Patriot.
Госдеп пригрозил России «последствиями»
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Если Россия будет действовать «агрессивно», ее ждут «последствия», заявил и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.
Комментируя ситуацию на Украине, он заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен посетит 13–15 апреля Брюссель, где сможет обсудить сложившуюся обстановку «целенаправленным образом». Рикер сообщил, что Блинкен в ходе визита в Брюссель может встретиться с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, передает ТАСС.
Рикер отметил, что и Блинкен, и глава американского государства Джо Байден «ясно давали понять» – если «Россия будет действовать безрассудно или агрессивно, то будут последствия, будет цена». США сейчас сосредоточены на «обсуждении и встрече с союзниками и другими, которые в такой же степени обеспокоены». Вашингтон «использует инструменты вроде ОБСЕ в Вене в связи с обеспокоенностью на этот счет». США хотят «добиться деэскалации Россией – в плане не только военной угрозы, но и этой дезинформации, используемой риторики». В Госдепе утверждают, что действия России на границе с Украиной якобы ведут к эскалации напряженности.
Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
Эксперты оценили просьбы Киева разместить американские ЗРК «Пэтриот» на Украине
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«С практической точки зрения запрос Киева на получение ЗРК Patriot не будет реализован, потому что украинские хотелки никого не интересуют», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя требование властей Украины к США разместить на территории страны ЗРК Patriot.
«Это не более, чем политическое заявление и банальное сотрясение воздуха», – убежден военный эксперт, член Общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко. По его словам, некоторые украинские политики «слишком много чего хотят», но при этом «выступают в роли халявщиков».
«С практической точки зрения этот запрос не будет реализован, потому что украинские хотелки никого не интересуют даже в условиях стратегического противостояния США с Россией», – сказал Коротченко.
«Кроме того, для США размещать ЗРК Patriot на Украине – это огромный риск», – добавляет доктор военных наук Константин Сивков. «Ситуация в стране нестабильная, власть может смениться в любой момент. А если это произойдет, тогда будет не очень понятно, в чьих руках окажутся эти комплексы», – пояснил собеседник.
«Также американцы учитывают, что в ДНР и ЛНР находятся пророссийские силы, в связи с чем они осознают риски утечки информации, касающейся нюансов работы комплексов. Также они понимают, что Россия будет принимать ответные меры. А поскольку в такой ситуации есть вероятность гибели американских военных – они туда не сунутся», – заключил Сивков.
Накануне глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, американские ЗРК Patriot должны быть размещены на Украине, которая «держит оборону против России». По его словам, Украина «держит оборону не только для себя, но и для Запада». «А где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие – в Польше», – сказал он. Ермак заявил: «Они должны быть здесь», – цитирует его Time.
При этом эффективность Patriot многими ставится под сомнение. Например, в сентябре 2019 года американские системы ПВО не смогли защитить нефтяные объекты Саудовской Аравии от атаки беспилотников. После этого Пентагон объявил о переброске дополнительных комплексов ПВО и ПРО на Ближний Восток по запросу Эр-Рияда. В связи с серьезными последствиями атаки покупка комплексов Patriot была названа «деньгами на ветер». Кроме того, американские военные базы и посольство в Ираке также регулярно обстреливаются, несмотря на размещение там ЗРК Patriot.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему американские Patriot не смогли защитить главное богатство Саудовской Аравии от полуграмотных боевиков.
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Захарова раскритиковала CNN за фейк о «российских танках» на Украине
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Официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что американский телеканал CNN выдал украинские танки на украинском вокзале за «подготовку России к войне», и призвала сотрудников этого СМИ отвлечься от участия в общественной жизни России и больше времени уделять профессии.
Захарова написала в Facebook, обращаясь к «дорогому телеканалу CNN и его дружному коллективу», что в Москве понимают, что американским журналистам «некогда заниматься проверкой фактов, настолько вы углубились в идеологическую борьбу во имя торжества либерализма».
«Но не до такой же степени, чтобы умудриться выдать украинские танки на украинском вокзале на фоне украинских вагонов за подготовку России к войне», – отметила она.
Дипломат выразила мнение, что корреспондентам телеканала в Москве «нужно отвлечься от участия в общественной жизни нашей страны (у них на это есть свое государство, а мы сами справимся) и чуть больше времени уделять профессии».
«Потому что это уже просто неприлично», – заключила Захарова.
Дипломат прикрепила к посту фрагмент из видеоматериала CNN с якобы российской бронетехникой, подтягивающейся к украинской границе.
Дорогой телеканал CNN и его дружный коллектив. Мы понимаем, что вам некогда заниматься проверкой фактов, настолько вы...Опубликовано Марией Захаровой Понедельник, 12 апреля 2021 г.
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Украина сорвала работу политической подгруппы по Донбассу
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Представители Киева сорвали работу политической подгруппы Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщил представитель Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах подгруппы Родион Мирошник.
«Заседание политической группы было недолгим, украинская делегация снова сорвала переговоры. Все попытки координатора от ОБСЕ Пьера Мореля настроить на конструктивную работу украинскую делегацию оказались напрасными. Киев отказался от конструктивного диалога по политическому урегулированию. Республиками были предложены варианты восстановления диалога в группе, но они отвергнуты Киевом», – написал он в Telegram.
По его словам, прежними остались требования Киева исключить из состава делегации ДНР отдельных ее членов, «что само по себе неприемлемо». «Тем более что в составе украинской делегации присутствует участник, который разыскивается органами правопорядка ДНР за совершение преступлений на территории республики – Денис Казанский», – добавил Мирошник.
В свою очередь в МИД ДНР рассказали, что предложили три варианта решения этой проблемы: либо в зеркальном порядке исключить обоих представителей общественности – и Майю Пирогову, против участия которой выступает Киев, и Дениса Казанского. Также был предложен другой вариант – продолжать работу в формате исключительно официальных представителей, без привлечения общественности, передает ТАСС.
«Тем не менее Киев отверг все наши предложения без единого внятного аргумента. Отговорками послужили абсурдные заявления о том, что внутренние конфликты могут быть урегулированы только с международно признанными государствами, что не соответствует ни мировой практике урегулирования конфликтов, ни элементарному здравому смыслу», – сообщил МИД ДНР.
В начале марта омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова обвинила Киев в срыве переговоров по Донбассу. По ее словам, на очередном заседании представители Украины «придерживалась абсолютно недипломатичной линии поведения и нарушали установленный порядок ведения заседания».
До этого в ДНР заявили об отказе Украины рассматривать «дорожную карту» по урегулированию конфликта в Донбассе.
Пушков высмеял слова Зеленского о заслуге Украины в полете Гагарина
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Президент Украины Владимир Зеленский не сможет объявить полет первого человека в космос заслугой украинцев, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.
По мнению Пушкова, современные украинские власти, «проклинающие СССР и уничтожающие всякое о нем упоминание», не имеют права присоединять «свою» Украину к достижениям советских времен.
«Зеленский опять попытался каким-то боком или бочком пристроить Украину к Юрию Гагарину, но объявить еще и Гагарина украинцем – вслед за академиком Королевым, с 20 лет учившимся и работавшим в России – никак не получается», – написал Пушков в Telegram.
Он подчеркнул, что нынешняя Украина не имеет никакого отношения к полету Гагарина.
Ранее Зеленский заявил, что первый полет человека в космос был бы невозможен без Украины. По его словам, для нацбезопасности государства развитие ракетно-космической отрасли является ключевым элементом.
В 2021 году исполняется 60 лет с момента полета первого советского космонавта Юрия Гагарина. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области. Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, последний ныне живущий космонавт из первого отряда космонавтов, совершивший два полета в космос, Борис Волынов рассказал, как Гагарин поддерживал команду.
Российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров, которые находятся на МКС, поздравили россиян с Днем космонавтики и годовщиной полета Юрия Гагарина в космос.
CNN удалил фейковое фото российских танков у границ Украины
Телеканал CNN удалил из своей статьи про поездку в Донбасс с лидером Украины Владимиром Зеленским фотографию украинской бронетехники, выданную журналистами за российские танки, на которую указала представитель МИД России Мария Захарова.
По состоянию на 15.00 мск снимка в материале, отмеченном Захаровой на сайте CNN уже нет, передает РИА «Новости».
Напомним, дипломат сообщила, что CNN выдал украинские танки на украинском вокзале за «подготовку России к войне», и призвала сотрудников этого СМИ отвлечься от участия в общественной жизни России и больше времени уделять профессии.
Захарова отметила, обращаясь к «дорогому телеканалу CNN и его дружному коллективу», что в Москве понимают, что американским журналистам «некогда заниматься проверкой фактов, настолько вы углубились в идеологическую борьбу во имя торжества либерализма».
Россия обвинила Запад в возникшем у Киева «чувстве вседозволенности»
Украинские войска находятся там, где их в соответствии с Минскими соглашениями быть не должно, заявил глава пресс-службы посольства России в Париже Сергей Паринов.
Он связывает «нынешнее поведение» Киева с тем, что «западные гаранты» игнорируют допускаемые Украиной нарушения, Киев «чувствует полную вседозволенность и продолжает нарушать Минские соглашения». Сейчас Украина усилила «международную активность, чтобы привлечь как можно больше поддержки» на Западе, сказал глава пресс-службы посольства.
Паринов отверг заявления о том, что Россия якобы несет угрозу Украине. Он подчеркнул, что войска России перемещаются только в пределах национальных границ. Паринов отметил, что Москва «является одним из гарантов мирных соглашений и никогда не совершала агрессии против Украины», передает ТАСС со ссылкой на RT France.
Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
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В Британии раскритиковали отправку истребителей для «сдерживания» России
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Британцы раскритиковали сообщения СМИ о том, что в Румынию для «сдерживания» России были отправлены истребители Typhoon королевских ВВС.
Соответствующий материал опубликовала The Daily Mail. Как пишет издание, шесть истребителей примут участие в миссии по патрулированию воздушного пространства в условиях обострения ситуации на востоке Украины, передает РИА «Новости».
При этом в минобороны Великобритании подчеркнули, что данное развертывание является плановым.
«Это абсолютно не имеет никакого отношения к нашей стране», – написал пользователь Thomas Covenant.
«Какая бы гражданская война ни шла в этой части мира, пусть это будет проблемой тех, кто хочет в ней участвовать, и, если США так отчаянно хотят застрять в ней, то пусть. Мы не последовали за ними в то безумие, которое было во Вьетнаме, и мы не должны следовать за ними сейчас», – заявил Scrunchedupthing.
«Не увлекайся, Борис (Джонсон). (Президент США Джо) Байден хочет только удобных особых отношений», – отметил Lidds.
«Извините, но это не наша проблема. На Украине установили глобалистскую марионетку, которая бряцает оружием. Они не являются частью НАТО. Держитесь от этого подальше. Пусть сами разбираются в своих проблемах и дрязгах!», – призвал Morpheus in 2021.
«Что шесть самолетов сделают против мощи России! Шутники. Позор нашим правительствам за сокращения (в британской армии). Впрочем, к нам это не имеет никакого отношения. Пусть этим займутся Франция и Германия, то есть ЕС. Это не наша проблема», – считает Toks.
Отметим, что британские ВВС регулярно поднимают истребители Typhoon для сопровождения российских самолетов, совершающих полеты в международном воздушном пространстве. В июле 2020 года британские Typhoon не успели перехватить российские Ту-142, которые совершали полет в международном воздушном пространстве севернее Шотландии.
Между тем на Украине заявили, что Киев хочет «практической» поддержки от других стран.
Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной.
Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
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Снимавшаяся голой на балконе в Дубае украинка рассказала о рационе в арабской тюрьме
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Депортированная из Дубая украинка, арестованная там за съемки в обнаженном виде, заявила, что после ареста в ОАЭ у всех девушек отбирали мобильные телефоны и угрожали убийством.
Участвовавшие в съемках обнаженными в Дубае девушки не являются «эскортницами», заявила собеседница ТСН.
Она сообщила, что за восемь дней ареста им не разрешали звонить родителям, чтобы сообщить, что они живы, а некоторым из арестованных девушек после ареста понадобилась медицинская помощь.
Украинка добавила, что в день съемки фотографии их «заманил полицейский» Ахмед.
«У нас отобрали абсолютно все, шмонали, завели сначала в комнату где один матрас, а нас 12 девочек. Не кормили целый день, а ночью принесли безвкусный рис с ужасной подливой как из говна, но это оказалось одно из лучших блюд после хлеба, который дают в 4 утра. Потом посадили в камеру, куда сажают людей, которые бунтуют», – продолжила она.
По ее словам, у девушек от стресса в тюрьме начались «женские дни», и им повезло, что одна из задержанных поделилась всем необходимым при таких случаях.
«Даже туалетной бумаги не было. Далее дизентерия, мы по два дня спали на матрасах. Нас угрожали убить заключенные из других камер, и мы молились Богу, чтобы нас не перевели в основную камеру, там драки каждый день, и все полицейские это видели», – поделилась воспоминаниями собеседница.
Ранее сообщалось, что задержанного за съемку голых девушек в Дубае россиянина решили депортировать. При этом его брат Владимир Концов рассказал, что российский программист Алексей Концов, задержанный в Дубае по подозрению в организации фотосессии с голыми девушками, вернется на родину самостоятельно.
Ранее в соцсетях опубликовали видеоролик, где обнаженные девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Дубая Dubai Marina. При этом российское генконсульство сообщало, что, по предварительным данным, в Дубае за съемку в обнаженном виде задержаны 40 человек, среди которых восемь россиянок. Позже эту информацию опровергли. Единственным гражданином России, проходящим по делу, оказался организатор фотосессии.
В то же время украинский МИД сообщил, что в числе девушек, задержанных за съемку обнаженными в Дубае, 11 оказались гражданками Украины. Позже стало известно, что 11 девушек депортировали на родину.
Киев пообещал генсеку НАТО никогда не становиться частью «русского мира»
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Киев намерен решать конфликт на юго-востоке Украины дипломатическим путем, наступательных действий не планируется, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. При этом украинский министр заявил, что Украина никогда не станет частью «русского мира».
«Украина не хочет войны, мы не планируем никаких наступательных действий», – цитирует его ТАСС.
По словам Кулебы, Украина настроена на решение ситуации в Донбассе дипломатическим путем, однако не будет терять бдительности в случае, если «начнется виток насилия».
При этом украинский министр заявил, что Украина никогда не станет частью «русского мира». «Россия должна понять, что Украина принадлежит к миру демократии, к западному миру, и Запад не позволит Украине уничтожить демократию, суверенитет Украины. Это очень простой месседж, который наши друзья и партнеры могут предоставить России. Украина никогда не станет частью «русского мира», – сказал он.
Кулеба добавил, что членство в НАТО для Украины – это вопрос времени. «В 2008 году на саммите в Бухаресте НАТО сделало обещание Украине и Грузии. Мы верим союзникам и этой организации, что обещание будет выполнено», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной. Глава пресс-службы посольства России в Париже Сергей Паринов заявлял, что украинские войска находятся там, где их в соответствии с Минскими соглашениями быть не должно.
Зеленский заявил об «испытании» Запада Россией
Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Россия якобы устроила «испытание» для стран Запада в вопросе поддержки Киева.
По его версии, российская сторона якобы хочет «поднять градус настолько, чтобы показать, что Запад будет колебаться в вопросе поддержки Украины». Как считает Зеленский, Москва решила продемонстрировать, что на Западе «не считают» Украину «партнером». «Это своего рода испытание», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Time.
Напомним, главы МИД стран G7 заявили, что обеспокоены «наращиванием войск», которое, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной и в Крыму. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
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G7 заявила о «наращивании российских войск» на границе с Украиной
Главы МИД стран G7 заявили, что обеспокоены «наращиванием войск», которое, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной и в Крыму.
Министры иностранных дел Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявили о «глубокой озабоченности продолжающимся крупным наращиванием российских военных сил на границе с Украиной». Как говорится в заявлении председательствующей в G7 Великобритании, «такие масштабные передвижения войск без предварительного оповещения представляют угрозу и дестабилизируют ситуацию».
G7 призвала Москву «прекратить провокации и немедленно снизить напряженность в соответствии с взятыми на себя международными обязательствами». В заявлении сказано, что Россия должна «соблюдать принципы» ОБСЕ и «обязательства относительно транспарентности в вопросе передвижения войск», передает ТАСС.
Также G7 выразила «решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины», усилиям Берлина и Парижа «по обеспечению имплементации Минских соглашений в рамках нормандского формата». G7 призвала «все стороны принять конструктивное участие в работе трехсторонней Контактной группы для укрепления режима прекращения огня».
Напомним, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выразил мнение, что России нужно быть более транспарентной касательно якобы происходящего наращивания сил в Крыму и вдоль восточной границы Украины. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
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