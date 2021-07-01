Анонсирован первый полет самолета «Байкал» Подмосковную больницу заподозрили в продаже поддельных сертификатов о вакцинации По факту видео с избиением ребенка-инвалида в Ингушетии начались проверки 1 июля 2021, 15:39 Текст: Алексей Дегтярев

Прокуратура и следственное управление СК Ингушетии начали проверку после ролика в соцсетях, на котором избивают воспитанника дома-интерната для детей-инвалидов. «В следственном управлении СК по республике инициировано проведение доследственной проверки публикации и видеозаписи о применении работницей ГБУ «Троицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей» физического насилия в отношении опекаемого», – цитирует сообщение регионального СК ТАСС. Также проверку инициировала прокуратура Ингушетии, ведомство установило, что на видео нет сотрудников дома-интерната. «Установлено, что участниками видео являются два воспитанника ГБУ «Троицкий детский дом-интернат для умственно отсталых», а не работники учреждения. Более того, в рамках проверочных мероприятий следственными органами с привлечением судебно-медицинского эксперта и медицинских работников проведено освидетельствование всех воспитанников учреждения. Фактов причинения вреда здоровью воспитанникам учреждения не установлено», – пояснили в ведомстве. Также прокуратура вместе с контролирующими органами проводит проверку исполнения трудового законодательства, требований законодательства в части обеспечения безопасного пребывания больных в организации и соблюдение условий их содержания. Ранее в соцсетях опубликовали видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлено происходившее в доме-интернате в Ингушетии. На ней запечатлено, как взрослый человек пытается закрыть рот или придушить лежащего на полу ребенка, на фоне записи слышны детские крики.

В Британии началась четвертая волна эпидемии коронавируса 30 июня 2021, 20:28

Фото: REUTERS/Phil Noble

Текст: Елена Мирошниченко

За сутки в Британии выявили 26 068 случаев коронавируса, что является антирекордом с конца января, скончались 14 человек, свидетельствуют данные британского Минздрава. Уточняется, что днем ранее число выявленных случаев заражения коронавирусом составляло 20 479, скончались 23 человека, передает РИА «Новости». В стране одной дозой прививки вакцинированы 84,9% совершеннолетнего населения, обе дозы получили 62,4% взрослого населения. С начала пандемии в Британии было зафиксировано 4,7 млн случаев коронавируса. В марте стало известно о планах властей Британии продлить запрет на международные поездки до июля. В конце марта британский премьер Борис Джонсон предупредил о начале третьей волны пандемии коронавируса в Соединенном Королевстве. При этом месяцем ранее он заявлял, что к 21 июня власти рассчитывают снять связанные с пандемией ограничения, однако из-за стремительного распространения индийского штамма снятие всех ограничений перенесено на четыре недели – до 19 июля. С 18 января всех въезжающих в Великобританию обязали соблюдать десятидневную самоизоляцию. Помимо этого, все въезжающие на территорию Соединенного Королевства должны предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не более, чем за 72 часа до прибытия. С 15 февраля Британия ужесточила карантин для въезжающих. В Москве впервые представили секретные документы Генштаба о подготовке к войне с Германией 30 июня 2021, 17:11

Фото: Макс Альперт/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

В рамках общего собрания Российского исторического общества (РИО) представлены уникальные документы Генерального штаба Красной армии весны 1941 года, в которых опровергается миф о том, что СССР якобы собирался напасть на гитлеровскую Германию. Архивы доказывают, что Советский Союз готовился отвечать на вторжение вермахта. В кулуарах мероприятия была организована выставка документов из Центрального архива Министерства обороны России. На ней были представлены «Схема развертывания стратегических сил СССР» и «Схема соотношения сил» (приложение к докладной записке наркома обороны СССР Семена Тимошенко и начальника Генштаба Красной армии Георгия Жукова Иосифу Сталину с соображениями по плану стратегического развертывания Вооруженных сил СССР на случай войны с Германией и ее союзниками от 15 мая 1941 года), передает РИА «Новости». Документы демонстрировались с разрешения Генштаба ВС, к которому с соответствующей просьбой ранее обратился председатель РИО, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. «Схема соотношения сил» – это уникальный документ, впервые представленный открыто, рассказал журналистам научный сотрудник Германского исторического института в Москве Сергей Кудряшов. Он пояснил, что этот документ показывает, что в Генштабе СССР за пять недель до войны предвидели, что основные удары по СССР гитлеровцы нанесут тремя группами армий – «Север», «Центр», «Юг», и что Финляндия, которая была союзником нацистов, ударит в направлении Ленинграда. «Если вы сравните «Схему соотношения сил» с картой плана «Барбаросса», вы увидите, что они очень близки. Это говорит о том, что профессиональный уровень нашего Генерального штаба был очень высокий, его высшие офицеры правильно осознавали обстановку и работали качественно», – отметил Кудряшов. «Схема соотношения сил» – в основном работа начальника Главного оперативного управления Генштаба Николая Ватутина и его заместителя Александра Василевского. Чертил сам Ватутин», – добавил историк. Смысл «Схемы развертывания стратегических сил СССР» заключается в том, как противодействовать нацистской агрессии, если военные действия уже идут, и что в таком случае должна делать Красная армия. «К весне 1941 года в Генштабе, Народном комиссариате обороны и высшем руководстве, включая Сталина, пришли к выводу, что главным театром войны будет юго-западное направление. В этом была своя логика. Протяженность фронта – 1800 километров, здесь есть широкий оперативный простор, нет больших лесов и водных преград. И здесь у Красной армии было значительное преимущество», – сказал Кудряшов. Он пояснил, что советское военно-политическое руководство к середине мая 1941 года считало, что если гитлеровцы наносят удары по СССР на севере и на западе, то мощный удар Красной армии на юге вермахт, скорее всего, не выдержит. «Подчеркну: речь не идет о планах нападения СССР на Германию», – сказал Кудряшов. «Схема развертывания» предполагает, что вторжение Германии на территорию СССР состоялось, война уже идет, и показывает, как в ответ будет действовать Красная армия, пояснил историк. «Речь идет об ограниченной военной операции в начальный период войны. Да, театр военных действий большой, но нет никаких стрелок, протянутых в Европу, чтобы ее завоевать», – уточнил эксперт. Историк отметил, что планы середины мая 1941 года сорвались из-за событий, которые советский Генштаб не смог предусмотреть – в том числе, что на западном направлении Красная армия не выдержит удара гитлеровцев. Ранее Нарышкин рассказал, что за несколько дней до нападения гитлеровской Германии на СССР Иосиф Сталин поручил внешней разведке перепроверить информацию о готовящемся вторжении, аналитический материал на этот счет был подготовлен, доложить вождю его не успели. Зеленский придумал обоснование, почему украинцы и россияне – не один народ 1 июля 2021, 10:15

Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает россиян и украинцев одним народом, хотя у них «общая победа над фашизмом и общие трагедии». «Давайте, наконец-то, расставим точки над i. Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии», – сказал он, передает «Интерфакс Украина». По словам Зеленского, «были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развивался бы желто-голубой флаг». Он добавил, что «возможно, что-то общее будет в будущем, если еще не поздно остановить тотальное разделение между странами». «Цель у нас действительно должна быть одна – закончить войну в Донбассе, вернуть Украине ее территории. И еще кое-что – невозможно одновременно говорить об «одном народе» и открыто захватывать наши территории и продолжать бойню в Донбассе. Это же очевидно», – резюмировал Зеленский. В среду президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Глава государства также сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ заявил, что не согласен со словами президента России о том, что украинцы и русские – единый народ. Сотрудник «Матросской Тишины» заявил о разговорах Навального о побеге 30 июня 2021, 17:24

Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Блогер Алексей Навальный дважды говорил о намерении совершить побег, заявил сотрудник СИЗО № 1 («Матросская Тишина»). В связи с этим в решении Преображенского суда Москвы сказано, что постановка Навального на учет как склонного к побегу была признана законной, передает ТАСС. «В ходе заседания (комиссии по постановке на профилактический учет) был заслушан сотрудник группы по воспитательной работе ФКУ СИЗО-1 ФСИН России, который сообщил о двух случаях публичного высказывания Навальным о намерении совершить побег. Членами комиссии были исследованы представленные на заседании рапорты должностных лиц ФКУ СИЗО-1 ФСИН России», – следует из решения суда. Отмечается, что решением комиссии Навальный поставлен на профилактический учет как лицо, склонное к совершению побега, сроком на три месяца. Ранее Навальный подал иск к руководству «Матросской Тишины» из-за постановки на учет как склонного к побегу. В минувшую пятницу Преображенский суд отклонил иск блогера. В начале июня суд отказал блогеру в удовлетворении аналогичного иска к ИК-2 «Покров» во Владимирcкой области. Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В колонии Навальный должен провести около двух с половиной лет. Актер Гуськов рассказал о превращении Украиной Крыма в «помойку» 1 июля 2021, 09:26

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Крым, входя в состав Украины, приходил в запустение и превращался в «совершенную помойку», заявил в эфире программы «Антонимы» народный артист России Алексей Гуськов. «Я видел, как при Украине просто этот полуостров, это райское место превращалось в совершенную помойку», – сказал актер, добавив, что сейчас Россия вкладывает колоссальные средства в развитие региона. В то же время Гуськов, который попал на украинский сайт «Миротворец» из-за своей поддержки возвращения Крыма в состав России, заявил, что не отказался от своих слов, хоть и продолжает любить Киев, где провел свое детство, передает РИА «Новости». Семь лет назад Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове референдума. Официальная Москва неоднократно заявляла, что жители региона в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Однако Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Путин сказал, почему нет смысла возрождать СССР 30 июня 2021, 16:01

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Возрождать Советский Союз бессмысленно и нецелесообразно, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии. По его словам, главный «золотой запас» России – это многонациональный российский народ. Главе государства задали вопрос о том, какую Россию он мечтает передать будущему поколению. По словам Путина, нецелесообразно восстанавливать СССР. «Когда-то распался Советский Союз. Россия потеряла половину потенциала своей экономики, почти столько же населения и территорий. Восстанавливать СССР бессмысленно. Несмотря на все эти утраты, Россия остается самой крупной страной в мире, является мировой кладовой минеральных ресурсов. В этом огромное преимущество страны», – заявил президент. Путин убежден, что главный «золотой запас» страны – это люди. По его словам, многонациональный российский народ – духовный, с глубокими историческими корнями, что очень важно в современном мире. «Современный мир связан с высокими технологиями, и это глубокое духовное начало важно потому, что у нас внутреннее уважительное отношение к науке и образованию. Будущее человечества связано с генетикой, биологией, ИИ. И у нас есть колоссальные конкурентные преимущества», – подчеркнул глава государства. По его словам, если Россия сможет обеспечить внутреннюю стабильность, то успех ей обеспечен. «Внутреннее ощущение и отношение к России само по себе является важной гарантией того, что страна добьется всех целей, которые перед собой ставит», – добавил Путин. В среду проходит 18-я по счету прямая линия с президентом Владимиром Путиным, в рамках которой глава государства отвечает на вопросы россиян. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ООН опубликовала доклад о «российских инструкторах» в ЦАР 1 июля 2021, 04:27

Фото: RT на русском/Youtube

Текст: Антон Антонов

Доклад экспертов ООН о том, что «российские инструкторы» якобы нарушали гуманитарное право в Центрально-Африканской республике, опубликован на ресурсах организации. Прежде содержание доклада было частично опубликовано СМИ в результате утечки информации. Опубликованный ООН доклад действительно содержит обвинения в адрес неких лиц, называемых «российскими инструкторами». При этом авторы сообщают, что в их число включили не только россиян, но и выходцев из «Сирии, Ливии и других стран», передает ТАСС. Сообщается, что в ЦАР с конца 2020 года действовало от 800 до 2100 таких лиц. Утверждается, что «инструкторы» участвовали в военных действиях, а не просто тренировали солдат. В докладе содержатся обвинения в адрес «вооруженных сил ЦАР и российских инструкторов» в «нарушении международного гуманитарного права». Речь идет о «чрезмерном использовании силы, неизбирательных убийствах, захвате школ и грабежах в крупном размере, в том числе, имущества международных гуманитарных организаций». При этом основным источником информации стали рассказы «очевидцев», причем они не проверялись другими способами. В докладе есть и заявления российских представителей, опровергающих обвинения в адрес российских инструкторов. Высказывается предположение, что к ним относятся некие лица из Ливии и Сирии. Доклад не содержит информации об участии «российских инструкторов» в пытках и изнасилованиях, как утверждали западные СМИ со ссылкой на фрагменты доклада. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что обвинения бездоказательны. «Мы видели этот доклад, проанализировали его, предоставили комментарии к нему, которые были, кстати, полностью проигнорированы. Это все та же история – безосновательные обвинения; доказательства, собранные бог знает где; свидетели, которых нельзя идентифицировать; фотографии белых людей, о которых утверждается, что они русские, будто любые люди с белой кожей – русские. И с элементами фотошопа», – сказал он. В субботу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные советники не принимали участие в убийствах мирных жителей и грабежах в Центрально-Африканской Республике, это очередная ложь западных СМИ. Гендиректор военного штаба Евросоюза Эрве Блежан пытается убедить власти Центральноафриканской республики отказаться от помощи российских инструкторов в пользу западных. Рынок сельхозземель открылся на Украине 1 июля 2021, 00:47

Фото: Pavlo Pakhomenko/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

С четверга на Украине отменяется мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, сообщают информационные агентства. Запрет действовал 20 лет. При этом иностранцы купить землю на Украине не смогут до проведения всеукраинского референдума, передает РИА «Новости». В течение двух с половиной лет разрешается продажа земельных паев, однако лишь физическим лицам и в размере не более 100 га «в одни руки», передает ТАСС. Напомним, 28 апреля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запуске с 1 июля 2021 года рынка земли, который Верховная рада приняла 31 марта 2020 года. Зеленский заявлял, что МВФ потребовал от Украины открыть рынок земли ради кредита. На Украине заявили о необходимости встречи Путина и Зеленского 30 июня 2021, 16:48 Текст: Евгения Шестак

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского необходима, это стало очевидным после слов Путина о саммите, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Стала еще более обоснованной необходимость прямых переговоров с президентом России – для прояснения корректных позиций сторон и попытки без каких-либо искажений информации все-таки найти путь для реального прекращения войны в Донбассе», – отметил Подоляк в комментарии агентству «РБК-Украина». При этом он пояснил, что встреча лидеров двух государств необходима, так как президента России, по его мнению, неверно информируют о ситуации в соседней стране. «Допускаю, что имеет место крайне некорректное информирование Путина его собеседниками о ситуации на Украине», – сказал советник главы офиса. Ранее в ходе прямой линии Путин сказал, что не отказывается от переговоров с Зеленским, однако задался вопросом, есть ли о чем беседовать при такой встрече. Также Путин заявил, что не считает украинский народ недружественным, а потому Украина не входит в список недружественных для России стран. Кроме того, Путин сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Накануне замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что никаких подвижек по организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет. В апреле президент Украины заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. В Кремле тогда заявили, что администрация российского лидера и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным. Назарбаев: От коронавируса меня спасли российские врачи 30 июня 2021, 19:14

Фото: kremlin.ru

Текст: Елена Мирошниченко

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал президенту России Владимиру Путину, что от COVID-19 его спасли российские врачи. «Искренне, очно хотел поблагодарить за поддержку российской стороной Казахстана в период пандемии... Никогда не забуду то, что, когда я заболел, группа российских врачей находилась возле меня 10 дней. Это было решающее в моем излечении. Это не забывается», – передает его слова РИА «Новости». Уточняется, что об этом Назарбаев рассказал Путину в начале их переговоров в Москве. У первого президента Казахстана, председателя Ассамблеи народа Казахстана Нурсултана Назарбаева коронавирус обнаружили 18 июня 2020 года. 2 июля Назарбаев вылечился от коронавируса. В июне этого года он привился вакциной «Спутник V». Минздрав не разрешил прививать беременных от коронавируса 30 июня 2021, 21:10

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Министерство здравоохранения России не разрешило прививать беременных женщин от коронавируса, сообщил газете ВЗГЛЯД источник в медицинских кругах. «Министерство здравоохранения разослало в регионы временные методические рекомендации о вакцинации населения против COVID-19 (от 29.06.2021)», – рассказал источник. В этих рекомендациях для всех зарегистрированных в России вакцин беременность и грудное вскармливание указаны как противопоказания для прививки. Также не разрешено прививать детей до 18 лет. На прошлой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эксперты рекомендовали разрешить беременным прививаться «Спутником V». В то же время сотрудник Института имени Гамалеи доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что прививку от коронавируса можно сделать уже со второго триместра беременности. При этом кормящим матерям рекомендовали не использовать «Спутник V». Власти пообещали поддержать уборщицу из Ярославля, пожаловавшуюся Путину 30 июня 2021, 16:54 Текст: Елена Мирошниченко

Власти Ярославской области поддержат уборщицу из Ярославля, которая на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным пожаловалась на низкую зарплату и взятые «от безысходности» кредиты. «В данный момент выясняем, какими мерами поддержки Светлана уже пользуется или пользовалась. При необходимости профильные подразделения будут подключены для оказания помощи, в том числе консультационной, по мерам поддержки, которые она может получить дополнительно», – приводит сообщение правительства региона РИА «Новости». Во время прямой линии к Владимиру Путину обратилась жительница Ярославля Светлана Чемезова, которая работает уборщицей, получает 12,7 тыс. рублей, воспитывает сына и выплачивает кредит, после чего у нее остается на жизнь около 1,5 тыс. рублей. Путин сообщил, что на днях подписал закон, согласно которому банки не имеют права снимать деньги в счет кредитов, если у человека на жизнь остается сумма меньше прожиточного минимума. Во вторник Путин подписал закон о неприкосновенности минимального дохода, который необходим для существования должника и находящихся на его иждивении лиц. Теперь заработная плата и иные доходы гражданина-должника, равные прожиточному минимуму трудоспособного населения в целом по России, включаются в перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, передает ТАСС. Закон дает право должникам обратиться в Федеральную службу судебных приставов и указать счет, с которого нельзя будет списывать такую сумму (12 702 рубля по состоянию на 2021 год по РФ). Если в регионе данный показатель превышает общефедеральный, то в расчет берется он. При этом данное правило не будет распространяться на взыскание алиментов; возмещение вреда, причиненного здоровью; вреда в связи со смертью кормильца; ущерба, причиненного преступлением. При наличии у должника иждивенцев он будет вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере, превышающем прожиточный минимум трудоспособного населения в целом по РФ или по региону. Идею защитить минимальный доход от списания за долги депутаты «Единой России» прорабатывали с профильными ведомствами. В августе 2020 года инициативу поддержали в Минтруде, Минюсте, Федеральной службе судебных приставов и Банке России. Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов назвал этот законопроект в числе приоритетных в работе парламентариев. Историк указал на заблуждения Зеленского о гривне и желто-голубом флаге 1 июля 2021, 13:18

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Текст: Елена Лексина

«То, что говорит Зеленский, свидетельствует о незнании им истории страны, которую он возглавляет», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Владимир Корнилов, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что «если бы украинцы и россияне были одним народом, то в Москве ходили бы гривны, а над Госдумой развивался желто-голубой флаг». «Все это довольно смешно. Но самое поразительное, что Зеленский вдруг вспомнил про желто-голубой флаг. Он даже не знает, что над украинским парламентом висит сине-желтый флаг, а желто-голубой аналог относится к петлюровцам, которые были на Украине в 1917-1918 годах, – отметил историк и публицист Владимир Корниллов. – Получается, Зеленский хочет сказать, что до появления петлюровского флага украинцев как таковых не было?». По словам эксперта, исторически россияне и украинцы относятся к одному народу – «русским». «Да, было три ветви православного русского народа – великороссы, малороссы и белорусы. Никаких украинцев тогда и близко не было. Если Зеленский в этом сомневается, он может поехать во Львов и посмотреть, что в историческом центре города главная улица носит название «Русская» («Руська»). То есть мы все были русинами, русичами, русскими», – рассказывает Корнилов. Также собеседник указал, что сине-желтый флаг не имеет никакого отношения к Руси. «Это перевернутый петлюровский флаг», – уточнил он. При этом Корнилов напомнил, что сейчас украинские геральдисты ведут спор о необходимости снова поменять местами цвета украинского флага. «Якобы именно тогда Украина заживет счастливо», – пояснил историк. «Если углубляться в историю, то сине-желтая символика в середине XIX века была дарована Австро-Венгерской империей львовским русинам. Украинцами их тогда еще не считали. Если вы проедете по городам Чехии, Словакии и Австрии, то увидите очень много подобной символики. При чем тут гордые и независимые украинцы? Непонятно», – объяснил Корнилов. Кроме того, историк заметил, что гривна была введена на Украине в качестве государственной валюты лишь в 90-е годы ХХ века. «Действительно, гривна использовалась на Руси в X-XIII веках. Но в то же время были в обороте и рубли, и копейки. А в XIII веке рубль вытеснил гривну. Почему вдруг Зеленский посчитал, что гривна является признаком украинства – тоже сложный вопрос», – считает Корнилов. Он также подчеркнул, что в бытность существования желто-голубого флага на Украине использовалось иное название рубля – карбованец. «Почему украинский президент об этом не вспомнил? Это лишний раз свидетельствует о том, что Зеленский совершенно незнаком с историей той страны, которую он по стечению обстоятельств возглавляет. И в этой связи я очень надеюсь на анонсированную Владимиром Путиным статью об истории России и Украины. Возможно, из нее Зеленский узнает для себя что-то новое», – заключил Корнилов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает россиян и украинцев одним народом, хотя у них «общая победа над фашизмом и общие трагедии». «Давайте, наконец-то, расставим точки над i. Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии», – сказал он, передает «Интерфакс Украина». По словам Зеленского, «были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Госдумой развивался бы желто-голубой флаг». В среду президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Глава государства также сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Богомолов позвал трансгендера на роль в спектакле «Вишневый сад» 1 июля 2021, 03:28

Фото: Осторожно: Собчак/Youtube

Текст: Антон Антонов

Худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов сообщил, что на роль в спектакле «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова пригласили трансгендера Наталью Максимову. В ходе пресс-конференции в ТАСС Богомолов сказал, что постановкой займется выпускник режиссерского факультета ГИТИСа Микита Ильинчик. Как заявил Богомолов, «современный театр» заключается в том, что нужно «нравиться зрителям и при этом сохранять себя», необходимо «балансировать между двумя этими векторами», передает РЕН ТВ. Максимова должна сыграть Любовь Раневскую, пишут «Народные новости». Максимова стала первой трансгендерной женщиной на обложке журнала Tatler. 46-летняя светская львица раскрыла в Youtube-шоу «Осторожно, Собчак», что является трансгендером. Несколько лет Максимова была помощницей известной актрисы Ренаты Литвиновой. Напомним, недавно споры вызвал дебют Ольги Бузовой на сцене МХАТа в спектакле «Чудесный грузин», посвященном молодости Иосифа Сталина. Худрук МХАТа Эдуард Бояков признал, что театр «хайпанул» на решении пригласить Бузову в спектакль о Сталине. Видеофрагмент выступления Бузовой на сцене МХАТа с оригинальным звуком опубликован в соцсетях. При вынужденной посадке самолета в Подмосковье пострадали два человека 30 июня 2021, 18:16

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Булкина

Легкомоторный самолет совершил в среду вынужденную посадку в городском округе Лыткарино Подмосковья, пострадали два человека, сообщили в экстренных службах. «В районе поселка Тураево в лесном массиве жестко сел легкомоторный самолет, на борту которого находились два человека. Оба пострадали», – передает ТАСС со ссылкой на источник. Пожара после ЧП не последовало, на земле разрушений нет. «Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», – сообщила РИА «Новости» старший помощник руководителя Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Елена Марковская. Данные о пострадавших уточняются. Ранее в Верхнетоемском районе Архангельской области пропал легкомоторный самолет, проводивший авиапатрулирование по мониторингу лесопожарной обстановки. Позже было обнаружено место падения пропавшего самолета, экипаж выжил.