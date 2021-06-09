Премьер Испании призвал разрешить въезд в ЕС привитым «Спутником V»

Путин назвал героическим труд соцработников во время пандемии

Деятельность социальных работников в России во время распространения коронавируса была самоотверженной, а порой и героической, они трудились на пределе сил и выполняли свой долг, несмотря на все сложности, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи по видеосвязи с сотрудниками социальной сферы.

Путин указал, что самоотверженные действия социальных работников в период пандемии заслуживают безмерной благодарности и признательности. Он выразил уверенность, что каждый гражданин России «прочувствовал особое человеческое измерение их труда, осознал, что на деле, в реальной жизни означает служение обществу, какие поступки обладают великой нравственной силой и душевной щедростью», передает ТАСС.

«Несмотря на колоссальную нагрузку, на все сложности, вы беззаветно, а порой и просто героически – не побоюсь этого слова, как в таких случаях говорят, – выполняли свой долг: трудились на пределе сил, практически без выходных, ухаживали, старались уберечь от опасности, утешить и приободрить пожилых и тяжелобольных людей», – отметил глава государства.

Путин добавил, что со своей стороны государство старалось оказать соцработникам необходимую поддержку. Например, были введены специальные доплаты сотрудникам домов-интернатов, которые неделями оставались на рабочем месте. Финансовую помощь от государства получили и сотрудники некоммерческих организаций, граждане, которые забрали из социальных учреждений к себе домой пожилых людей, людей с инвалидностью, детей-сирот, указал президент.

«Особое содействие было оказано социально ориентированным некоммерческим организациям. Речь о льготных кредитах, освобождении от уплаты налогов и страховых взносов за второй квартал 2020 года, снижении отчетности и числа проверок», – заметил он.

Президент также напомнил, что в прошлом году вдвое – с 2,5 до 5 млрд рублей – был увеличен объем финансирования социальных проектов по линии Фонда президентских грантов, что позволило поддержать более 2,6 тыс. таких инициатив.

«Отмечу также, что в самые ближайшие дни будут подведены итоги очередного конкурса – объявлены победители, чьи проекты также имеют весомое социальное значение», – заключил глава государства.

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