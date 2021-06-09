Сенат США одобрил выделение 250 млрд долларов на противостояние Китаю

Сенат Конгресса США во вторник одобрил законопроект, который направит 250 млрд долларов из бюджета страны на противостояние Китаю в технической сфере.

Инициативу, голосование по которой должно было состояться еще в прошлом месяце, поддержали 68 сенаторов, против высказались 32 передает ТАСС.

Авторы законопроекта намерены выделить из бюджета средства на работу NASA, министерств торговли и энергетики в сфере передовых технологических исследований. В частности, отмечается в документе, 52 млрд будут направлены на развитие производства полупроводников в стране для «борьбы с зависимостью от китайских компаний и технологий».

Теперь инициатива направляется в Палату представителей Конгресса, куда ранее уже был внесен похожий законопроект, но с рядом отличий. Конгрессменам теперь придется решить, какую инициативу стоит одобрить.

При этом президент США Джо Байден во вторник приветствовал решение сенаторов поддержать инициативу. По его словам, законопроект «поможет развивать критически важные отрасли». «Он позволит нам раскрывать, создавать и совершенствовать самые важные технологии завтрашнего дня – от искусственного интеллекта, компьютерных чипов до литиевых батарей, используемых в умных устройствах и электромобилях, – прямо здесь, в США», – говорится в письменном заявлении главы государства, распространенном Белым домом.

«Мы участвуем в соревновании за победу в 21 веке, и стартовый пистолет уже выстрелил. В то время как другие страны продолжают инвестировать в свои исследования и разработки, мы не можем рисковать остаться позади», – отметил Байден, заявив, что подпишет законопроект, если Палата представителей его одобрит.

В начале июня Байден расширил санкции против Китая. Ранее 45-й президент США Дональд Трамп запретил американцам и американским компаниям покупать ценные бумаги связанных с китайскими военными фирм.

В мае госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Китай в «экономическом принуждении» других стран и пригрозил Пекину санкциями за «подавление демократии» в Гонконге. В марте Блинкен заявил о намерении Вашингтона выстраивать отношения с Пекином с позиции силы.

Глава МИД КНР Ван И на открытии китайско-американских переговоров на Аляске призвал США остановить ухудшение двусторонних отношений. По итогам встречи, закончившейся дипломатическим конфузом, Пекин призвал администрацию Джо Байдена избавиться от влияния политики Дональда Трампа на двусторонние отношения.

В конце февраля Ван И заявил, что отношения с США отклонились от нормального пути, так как «предыдущая администрация США, исходя из собственных политических интересов, в серьезной степени извратила путь Китая в будущее». Он потребовал от США «прекратить потворствовать и даже оказывать поддержку ошибочным заявлениям и действиям сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня», а также «перестать подрывать суверенитет и безопасность Китая в его внутренних делах в Гонконге, Синьцзяне и Тибете».