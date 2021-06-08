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Блинкен захотел принять участие в личной встрече Путина и Байдена
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен примет участие в двусторонней встрече президента России Владимира Путина и главы американской администрации Джо Байдена в Женеве, говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.
По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, госсекретарь США Энтони Блинкен якобы «примет участие в двусторонней встрече президента Байдена с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Женеве», передает ТАСС.
Прайс сообщил, что шеф американской дипломатии вместе с Байденом посетит Британию, где примет участие в саммите Группы семи в курортном городке Карбис-Бэй на атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Госсекретарь США также «будет сопровождать [американского] президента на саммите НАТО 14 июня и саммите США – ЕС 15 июня, которые пройдут в Брюсселе», подчеркнул официальный представитель Госдепартамента США.
Накануне в администрации Байдена поделились ожиданиями от встречи лидеров России и США, а также объяснили, для чего Байден хочет встретиться с Путиным в Женеве.
Ранее президент России поделился ожиданиями от переговоров с американским президентом, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле заявляли о готовности обсудить с Байденом любые темы, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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Зеленский пожаловался на Байдена
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Действия главы американского государства Джо Байдена в последнее время ослабляют уверенность Киева в непоколебимой поддержке со стороны США, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский пожаловался на решение США отказаться от введения санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG. В Киеве оказались «очень неприятно удивлены». По словам президента Украины, он «искренне полагал, что, когда дело касалось «Северного потока – 2», США, скажем так, оставались последним оплотом». Зеленский сказал, что «был удивлен несколько раз». Так, «помимо самого решения США вторым сюрпризом безусловно стал тот факт», что Зеленский узнал о нем «из прессы». Он подчеркнул, что «отношения между стратегическими партнерами должны быть прямыми», передает ТАСС со ссылкой на Axios.
Президент Украины отметил, что решение США «определенно не направлено на поддержку Украины». Он отметил, что в ходе разговора с Байденом получил «прямые сигналы» относительно газопровода. При этом украинский лидер сказал, что все эксперты сходятся в том, что Байден знает Украину «лучше бывших президентом» и разбирается во многих вопросах, передает РИА «Новости».
Зеленский назвал проект газопровода «оружием в руках» России: «Мне до сих пор кажется, что «Северный поток 2», как понимаем это мы и исходя из понимания безопасности не только в Европе, но и в Соединенных Штатах Америки – нашего стратегического партнера – мы рассматриваем его как оружие, настоящее оружие, и я открыто об этом говорю».
Для Киева, как отметил президент Украины, стало «неожиданным», что «пули» для этого оружия решили поставлять США, отказавшись от санкций. Зеленский сказал, что США – это «образцовая цивилизация, образцовая демократия в мире». По его словам, он «всегда считал, что Украина отстаивает точно такие же принципы в Европе».
Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
Замглавы МИД Украины Евгений Енин сообщал о намерении Зеленского провести переговоры с Байденом перед его встречей с президентом России Владимиром Путиным. Зеленский собщил, что представители Байдена не консультировали его по поводу грядущего саммита.
«Считаю такие консультации важными. Я верю, что консультации должны проводиться лицом к лицу, потому что многие вещи просто нельзя обсуждать по телефону», – сказал он. Зеленский «понимает, что из-за имеющихся у Байдена планов и его жесткого графика это может не произойти, но выбор остается только за ним».
Зеленский сказал, что «будучи гарантом конституции Украины», готов «защищать Украину в любой момент и в любой точке планеты». Он выразил готовность встретиться с Байденом и «обсудить все эти детали перед встречей» президента США с российским лидером. Зеленский считает, что его контакт с американским президентом «в той или иной форме» возможен.
«Все эти действия, что мы с вами обсудили, <…> ослабляют уверенность внутри Украины <…> в непоколебимой поддержке», – признал глава украинского государства.
Напомним, Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников.
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Американские СМИ: Байден перед переговорами с Путиным не будет встречаться с Зеленским
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Администрация президента США Джо Байдена передумала проводить встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским перед переговорами Байдена и российского президента Владимира Путина, пишут СМИ.
Белый дом рассматривал возможность приглашения Зеленского в Вашингтон перед саммитом с Путиным в Женеве, но решил отказаться от этой идеи, пишет Axios со ссылкой на источники.
По этим данным, от этой идеи решили отказаться, поскольку Зеленский задумал сменить руководство Нафтогаза, этот шаг вызвал обеспокоенность в американской администрации.
Ранее Зеленский заявил, что действия Байдена в последнее время ослабляют уверенность Киева в непоколебимой поддержке со стороны США. При этом он сказал, что США – «образцовая цивилизация, образцовая демократия в мире».
Также Зеленский сравнивал отказ США от санкций против оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG с «уловками» американского баскетболиста Майкла Джордана.
Рогозин: США «жаба душит» покупать российские ракетные двигатели
США «жаба душит», когда они вводят санкции против России и при этом покупают российские ракетные двигатели для своих ракет, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ходе парламентских слушаний в Госдуме.
«Мы поставляем по-прежнему двигатели в Соединенные Штаты РД-180 и РД-181 – и они зависят от этого, потому что ничего более прекрасного и, что называется, эффективного, чем российские ракетные двигатели, пока даже Соединенные Штаты создать не могут», – передает его слова РИА «Новости».
«И вот я представляю, как их жаба душит, когда они сами санкции вводят и при этом вынуждены покупать [двигатели]», – добавил Рогозин.
Двигатель РД-180 используется на первой ступени ракеты Atlas-5. С 1999 года в США было поставлено 122 двигателя, из которых 93 уже использовано.
В апреле последняя партия российских ракетных двигателей РД-180 была передана США в рамках ранее заключенного контракта.
Блинкен назвал цель Байдена на встрече с Путиным
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Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, для чего глава американского государства Джо Байден хочет встретиться в Женеве с президентом России Владимиром Путиным.
Комментируя нападения хакеров на американские организации, он сообщил, что США «разговаривали с Россией о них». Блинкен отметил, что «этими атаками, похоже, занимаются преступные организации». Он подчеркнул, что «обязанность каждой страны, в том числе России – если есть преступная организация, предпринимающая с ее территории вылазки против кого-либо еще – делать то, что необходимо, чтобы остановить ее, чтобы привлечь ее к ответственности».
Как заявил Блинкен, Байден «встретится с президентом Путиным через неделю, невзирая на эту агрессию, эти атаки». Встреча, по словам главы Госдепа, «необходима для того, чтобы прямо и четко сказать» президенту России, «чего он может ожидать от Соединенных Штатов, если агрессивные, безрассудные действия в отношении» США «продолжатся», передает ТАСС со ссылкой на Axios.
Кроме того, США хотят обсудить возможности совместного укрепления международной безопасности, вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Блинкен считает «встречу двух президентов лицом к лицу лучшим способом» обсудить эти вопросы. «Есть вещи, которые мы можем делать вместе, которые будут способствовать укреплению безопасности нашего народа, российского народа, народов всего мира, стратегической стабильности, контроля над вооружениями», – сказал он.
Встреча, по его словам, должна стать «испытанием» предложения о более стабильных отношениях между двумя государствами, которое «важно провести». Хотя после одной встречи трудно судить о возможности улучшить отношения, но появятся «некоторые признаки» этого, сказал глава Госдепа.
Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
Как заявил Блинкен, «если Россия решит продолжить безрассудные и агрессивные действия», США «готовы иметь дело с этим, как уже было». Но Вашингтон готов и к «взаимодействию», если Москва «выберет другой курс».
Напомним, Блинкен заявил, что Вашингтон «примет меры», если российская сторона станет вести себя «безрассудно» по отношению к США или их союзникам. По его словам, США стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией
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Путин денонсировал Договор по открытому небу
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Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу, который давал право странам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.
«Денонсировать Договор по открытому небу, подписанный в городе Хельсинки 24 марта 1992 года», – говорится в тексте документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
На прошлой неделе Совет Федерации единогласно одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу.
27 мая в МИД подтвердили, что Вашингтон уведомил Москву, что не вернется в Договор по открытому небу. При этом Москва назвала решение США не возвращаться в ДОН политической ошибкой. В МИД заявили, что Россия выйдет из ДОН примерно в декабре, согласно процедурным нормам.
Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.
Байден провел телефонный разговор с Зеленским
Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским сообщил, что ждет его визита в Вашингтон этим летом. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Я пришел сюда (на брифинг) из Овального кабинета, где президент Байден проводит телефонный разговор с президентом Украины Зеленским», – цитирует РИА «Новости» Салливана.
По его словам, Байден подчеркнул в беседе с украинским коллегой поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. «Он также сказал, что он ждет его (Зеленского) в Белом доме этим летом по возвращении из поездки в Европу», – добавил он.
Ранее в Киев анонсировал телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.
СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена передумала проводить встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским перед переговорами Байдена и российского президента Владимира Путина.
Напомним, Зеленский заявил, что действия Байдена в последнее время ослабляют уверенность Киева в непоколебимой поддержке со стороны США. При этом он сказал, что США – «образцовая цивилизация, образцовая демократия в мире». Также Зеленский сравнивал отказ США от санкций против оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG с «уловками» американского баскетболиста Майкла Джордана.
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Байден объяснил цель переговоров с Путиным
Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что прямой разговор лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина – лучший способ понять, что намеревается делать Москва.
По словам Салливана, «есть множество вопросов, которые двум странам необходимо проработать». Он также подчеркнул, что прямой разговор Байдена с Путиным – «лучший способ понять, что намеревается и планирует делать Россия». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Не может быть какой-либо замены контактам между двумя лидерами, особенно в контексте решения сложных вопросов», – сказал Салливан.
Также он добавил, что Байдену важно лично встретиться с Путиным.
«Ничто не заменит взаимодействие между лидерами, особенно в сложных отношениях, но с Путиным это еще более важно. У него очень персонализированный стиль принятия решений... Для президента Байдена важно лично встретиться с президентом Путиным, чтобы четко определить, где мы находимся, чтобы понять, где он находится, чтобы попытаться урегулировать разногласия и определить области, в которых мы можем работать в интересах Америки, чтобы добиться прогресса», – сказал Салливан.
При этом он также отметил, что Вашингтон рассматривает предстоящую личную встречу Байдена с Путиным не как поощрение, а как защиту американских интересов.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, для чего глава американского государства Джо Байден хочет встретиться в Женеве с президентом России Владимиром Путиным. Встреча, по словам главы Госдепа, «необходима для того, чтобы прямо и четко сказать» президенту России, «чего он может ожидать от Соединенных Штатов, если агрессивные, безрассудные действия в отношении» США «продолжатся».
Напомним, Блинкен заявил, что Вашингтон «примет меры», если российская сторона станет вести себя «безрассудно» по отношению к США или их союзникам. По его словам, США стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией.
Зеленский сравнил Байдена с Майклом Джорданом
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Президент Украины Владимир Зеленский сравнил отказ США от санкций против оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG с «уловками» американского баскетболиста Майкла Джордана.
Украинский лидер отметил, что Джордан – его «любимый» игрок в баскетбол. «Оно (решение – прим. ВЗГЛЯД) напоминает мне то, как раньше играл Майкл Джордан... Даже Майкл Джордан очень часто заманивал своего оппонента, иногда демонстрируя притворную слабость или даже признаки болезни. У него было много секретных уловок, чтобы заставить противника расслабиться и навязать ему свою тактику, ложное чувство близости победы», – передает РИА «Новости» слова Зеленского в интервью порталу Axios.
Он подчеркнул, что обычно баскетболист затем менял свою тактику кардинальным образом, в результате чего ему удавалось выиграть в самый последний момент.
«Я верю все же, что Байден – Джордан в политике. Я думаю, что он еще не забросил в сетку свой последний трехочковый бросок, и мне хотелось бы верить, что это все часть его тактики. Если это не так, то будет очень жаль не только мне, но и Соединенным Штатам, в чем я уверен. Будет ощущение, что в этих условиях у России будет отличная возможность взять верх над США», – добавил президент Украины.
Ранее Зеленский заявил, что действия Байдена в последнее время ослабляют уверенность Киева в непоколебимой поддержке со стороны США. При этом он сказал, что США – «образцовая цивилизация, образцовая демократия в мире».
Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников.
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Путин и глава Евросовета указали на безальтернативность минских соглашений по Донбассу
Минские соглашения остаются безальтернативной основой урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, об этом в ходе телефонного разговора заявили президент России Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель.
«При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису с обеих сторон констатировано, что минский «Комплекс мер» 2015 года остается безальтернативной основой урегулирования. Президент России акцентировал необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых договоренностей, прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», - говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кроме того, Путин заявил Мишелю в связи с предпринятыми Евросоюзом дополнительными мерами санкционного давления на Белоруссию, что такой подход является контрпродуктивным, как и в целом любые попытки вмешательства во внутренние дела республики.
В феврале глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. В связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.
В Киеве анонсировали телефонный разговор Зеленского и Байдена
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В понедельник состоится телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, заявил советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк.
«Сегодня будет телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена, в рамках которого произойдет обмен мнениями по острым вопросам глобальной повестки», – цитирует его агентство «РБК-Украина».
По словам Подоляка, прежде всего Зеленский и Байден будут обсуждать вопросы, касающиеся ситуации на украинской восточной границе и «в целом по спектру украинско-российских отношений».
Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена передумала проводить встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским перед переговорами Байдена и российского президента Владимира Путина.
Напомним, Зеленский заявил, что действия Байдена в последнее время ослабляют уверенность Киева в непоколебимой поддержке со стороны США. При этом он сказал, что США – «образцовая цивилизация, образцовая демократия в мире».
Также Зеленский сравнивал отказ США от санкций против оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG с «уловками» американского баскетболиста Майкла Джордана.
Эксперт назвал условия введения санкций США против оператора «Северного потока-2»
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США вполне могут продолжить санкционную кампанию против «Северного потока-2», добиваться запрета на эксплуатацию газопровода, на покупку идущего через него газа, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Так он прокомментировал заявление Госдепа о том, что США могут вернуться к санкциям против компании Nord Stream 2 AG – оператора газопровода.
«Еще в 2019 году США могли ввести санкции против компании NordSrteam AG 2. Тогда в Вашингтоне посчитали, что ухудшение американо-европейских отношений не соответствует национальным интересам. Ведь под вторичные американские санкции могла попасть Германия, как участница проекта, и европейские регуляторы – инстанции, отвечающие за разрешение на проект. Теперь Соединеенные Штаты предупреждают, что могут поменять подход», – отметил Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.
В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил – Вашингтон может пересмотреть отношение к NordStream 2 AG, и ввести против нее санкции. Глава Госдепа отметил – ранее введение таких мер против фирмы-оператора могло «отравить» Вашингтону отношения с Берлином и не дало бы Германии стимулов для дальнейших переговоров c США.
Но теперь администрация Джо Байдена считает завершение строительства трубопровода свершившимся фактом, отметил Блинкен. По его словам, на нынешнем этапе США ведут с Германией переговоры о возможных дальнейших шагах, касающихся экспорта Россией природного газа в Европу и обеспечения интересов Украины. И сейчас США оставляют за собой право изменить позицию по санкциям против Nord Stream 2 AG.
«Для этого решения должны возникнуть существенные основания, то есть уже должно произойти ухудшение американо-европейских отношений», – заметил Юшков. В обмен на отказ от санкций против Nord Stream 2 AG и от вторичных санкций против Германии, американцы могут потребовать от европейских партнеров пойти навстречу Вашингтону по «каким-то другим вопросам», полагает эксперт. «Логика такова – если вы этого не сделаете, мы вернем санкции», – заметил Юшков.
В частности, США могут ввести запрет на эксплуатацию газопровода, на покупку идущего через него газа, предположил собеседник. «Посыл для Европы такой: торг продолжается, не думайте, что США теперь не будут использовать вопрос санкций против «СП-2» как рычаг давления на европейцев. Также в Вашингтоне намекают, что Россия в этом вопросе может ни на что не рассчитывать. Американцы дают понять, что отмена санкций – это не реверанс в сторону России, а элемент отношений исключительно между Соединенными Штатами и Европой», – полагает Юшков.
По мнению эксперта, если переговоры на высшем уровне между США и Россией потерпят неудачу, если начнется новый виток американо-российской напряженности, тогда Соединенные Штаты могут ввести эти санкции. «Они примут такое решение уже без учета своих отношений с европейцами, лишь бы ослабить Россию», – считает Юшков.
«В декабре 2019 года, было обозначено два пункта в санкциях против «Северного потока-2»: запрет на финансирование этого проекта и запрет на оказание услуг по строительству. Оба этих пункта продолжают действовать, – напомнил собеседник. – Однако финансирование успели выделить до введения санкций, и этот пункт санкций де-факто не сработал. А запрет на строительство привел к тому, что иностранные компании забрали свои суда-трубоукладчики, и Газпрому понадобился год, чтобы подготовить свои суда». В январе 2021 года российский трубоукладчик «Фортуна» также попал в «черные списки» США, а недавно туда включили и остальные суда, задействованные в проекте «СП-2», заметил Юшков.
В минувшую пятницу Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток-2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства газопровода.
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В посольстве США получили письмо о помиловании Ярошенко
Письмо жены и дочери летчика Константина Ярошенко, отбывающего заключение в тюрьме в американском городе Данбери (штат Коннектикут), поступило в американское посольство в Москве. В документе женщины попросили президента Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена помиловать россиянина, рассказала супруга россиянина Виктория Ярошенко.
«Письмо разыскали. Оказывается, в связи с пандемией в посольстве изменился порядок получения писем. Они все письма не принимают. Вместо этого из посольства приезжает курьер, который забирает эти письма. На данный момент наше обращение уже забрали, оно поступило в посольство. Соответствующее уведомление мне пришло», – передает ТАСС слова Ярошенко.
Ранее она сообщала, что это письмо не приняли в американском посольстве в Москве.
Напомним, 7 сентября 2011 года Ярошенко был приговорен в США к 20 годам лишения свободы. Он отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием сотрудники американского Управления по борьбе с наркотиками якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.
Путин наградил медалью ведущего «Что? Где? Когда?» Крюка и знатока клуба Козлова
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Президент России Владимир Путин наградил ведущего «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка и знатока интеллектуального клуба Андрея Козлова медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
«За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить <…> медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Козлова Андрея Анатольевича – первого заместителя генерального директора ООО «Телекомпания «Игра-ТВ», Крюка Бориса Александровича – первого заместителя генерального директора ООО «Телекомпания «Игра-ТВ», – говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации, передает ТАСС.
Крюк является ведущим, автором сценария, режиссером и продюсером программы «Что? Где? Когда?» с 2001 года. Козлов играет в клубе с 1989 года, является магистром игры, трехкратным обладателем приза «Хрустальная сова», обладателем приза «Бриллиантовая сова» и звания «Лучший капитан клуба».
Также Путин наградил заслуженного тренера по фигурному катанию Тамару Москвину орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
«За большой вклад в развитие отечественного фигурного катания наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Москвину Тамару Николаевну — заслуженного тренера России, главного тренера автономной некоммерческой организации «Спортивный клуб фигурного катания Тамары Москвиной», – говорится в документе.
Москвина – российский тренер и фигуристка, заслуженный мастер спорта (1969 г.). Чемпионка СССР в одиночном (в 1962–1966 гг.) и парном (в 1965 г. – с Александром Гавриловым, в 1969 г. – с Алексеем Мишиным) катании. Среди ее учеников олимпийские чемпионы Елена Валова, Олег Васильев, Наталья Мишкутенок, Артур Дмитриев, Оксана Казакова, Елена Бережная, Антон Сихарулидзе.
Рогозин назвал условие отказа России от выхода из проекта МКС
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Решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) может быть пересмотрено в случае снятия американских санкций, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Все в руках американских партнеров. Если санкции в отношении РКЦ «Прогресс» и ЦНИИмаш сохранятся, вопрос выхода России из МКС – проблема американских партнеров. Это будет их зона ответственности», – цитирует Рогозина ТАСС.
Он добавил, что необходимо либо работать вместе, и немедленно снять санкции, либо прекратить работу, в таком случае Россия начнет «разворачивать национальные системы».
Глава госкорпорации добавил, что есть данные о том, что США планируют новые санкции против запусков на российских ракетах.
«У нас есть информация, что в пакете тех санкций, которые рассматриваются правительством США, рассматривается возможность ускорения даты ввода ограничений [на запуски ракет], они могут быть введены и в этом году», – пояснил Рогозин.
Также ранее Рогозин заявил, что несколько российских космических аппаратов пока не могут быть запущены на орбиту из-за санкций на поставки микроэлектроники в Россию.
В посольство США в Москве пробрался неизвестный
На территорию посольства Соединенных Штатов в Москве в воскресенье проник неизвестный, сообщила американская дипмиссия.
«Вчера вечером злоумышленник проник на территорию посольства, он был оперативно задержан сотрудниками службы безопасности и передан российским властям», – цитирует сообщение посольства РИА «Новости».
С какой целью он проникал на территорию посольства, не сообщается.