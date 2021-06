Двое россиян переплыли реку на границе с Украиной ради отдыха в Одессе Грузопассажирский паром сел на мель под Сыктывкаром 5 июня 2021, 17:26 Текст: Ксения Панькова

Грузопассажирский паром «Парма» сел на мель на реке Вычегде под Сыктывкаром в Республике Коми, ведется проверка, паром буксируют к берегу, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. «Сыктывкарская транспортная прокуратура проводит проверку по факту посадки на мель грузопассажирского парома «Парма» (принадлежит МКП «Жилкомсревис») 5 июня 2021 года около 9 утра на реке Вычегде при подходе к берегу в населенный пункт Алешино», – приводит РИА «Новости» сообщение. Уточняется, что на борту находятся 13 пассажиров и 8 автомобилей. Пострадавших нет, паром буксируют к берегу. Ситуация находится на контроле Север-Западной транспортной прокуратуры. В марте Суэцкий канал оказался заблокирован на пять дней контейнеровозом Ever Give. В мае в этом же канале сел на мель контейнеровоз Maersk Emerald. Его удалось отбуксировать.

Агроном рассказал о способах эффективно вытравить одуванчики на даче 4 июня 2021, 20:50

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Сорняки одуванчик и подорожник легко удаляются механическим способом, а также при помощи гербицидов. Но химикаты не рекомендуется применять на дачных участках, рассказал газете ВЗГЛЯД агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов. «Нужно понимать, что одуванчик – один из самых злостных сорняков. Его нельзя на газоне удалить скашиванием травы, хотя большинство сорняков не выдерживают такого ухода. Таким же стойким, как и одуванчик, является подорожник, у них розетка листьев расположена горизонтально, а корень уходит глубоко в землю. Поэтому, скосив часть листьев, их не истребить. К тому же у этого растения самое мощное цветение наступает весной и сейчас, в начале лета, как раз полетели по участкам его семена», – говорит Викулов. В огороде или саду данный вид сорняков легко удаляется механическим способом путем вскапывания и обработки территории, поскольку вегетативно они не размножаются и не дают большого количества побегов, продолжает агроном. Тем не менее, у одуванчика образуется большое количество семян, которые легко переносит ветер, засоряя участки садоводов и дачников. Кроме того, семена цветка очень быстро прорастают, давая начало новым растениям. «Одуванчик легко удаляется селективными гербицидами, которые активно используются на спортивных газонах. Но, на мой взгляд, на даче их применять – это самое крайнее дело, поскольку как бы производитель ни заявлял о его безопасности, это не так. Никакой химикат не безвреден. Исследования показывают, что любые гербициды достаточно опасны для человека и других теплокровных, включая домашних животных. И если появляется какая-то информация о «безвредном химикате», то это, как правило, говорит только о недостаточном количестве данных для каких-то выводов. Поэтому всегда нужно исходить из того, что чем меньше химии – тем лучше», – предупреждает эксперт. По мнению специалиста, гораздо проще точечно механически удалить сорняк на газоне, нежели подвергать себя и своих близких опасностью от химии. Тем более что сейчас существуют специальные приспособления, которые помогают его удалять. Для этого достаточно подрезать корень растения наискосок любым острым предметом, после чего вся розетка легко вытащится из земли, как морковь. «Тем более что одуванчик не такой злостный сорняк, как сныть или пырей ползучий, которые при перекапывании участка становятся только гуще. К тому же рядовое название этого желтого сорняка – одуванчик лекарственный. Он используется в лечебных целях, а некоторые применяют его для изготовления меда», – рассказывает Викулов. Также он предупредил, что навсегда избавиться от данного вида сорняка в средней полосе России все равно не получится даже посредством химии, поскольку после цветения у него появляется множество семян, которые так или иначе попадают на новые территории. Чтобы не вырастали новые растения, Викулов рекомендует после удаления корней одуванчиков регулярно скашивать траву: если где-то все-таки появился новый сорняк, то нельзя допускать превращения желтого цветка в белый. Ранее кандидат сельскохозяйственных наук, телеведущая Октябрина Ганичкина в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказала, как за майские праздники можно совершить на даче целый переворот. Кроме того, она поделилась советом, в какое время следует сажать те или иные овощные культуры. Названо число недостроенных километров «Северного потока – 2» 4 июня 2021, 20:03

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Вторую ветку трубопровода «Северный поток – 2» осталось завершить на более чем 50 км, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «По второй ветке осталось чуть более 50 км», – передает его слова ТАСС.



По словам Зеле для пуска первого газа по первой ветке сначала нужно провести тестовые работы, на это потребуется время. «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – Газпромом. Европейские партнеры – Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall – обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 млн евро каждый. Ранее президент Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. При этом он подчеркнул, что с энергетической точки зрения газ, который пойдет по трубопроводу «Северный поток – 2», является лучшим и самым чистым в мире. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом США решили ввести новые санкции против российских организаций и участвующих в строительстве судов. Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что США могут предпринять попытки помешать сертификации газопровода «Северный поток – 2», когда строительство будет завершено, но Москва готова к любому развитию событий. Захарова: Окончание строительства первой нитки «Северного потока – 2» взорвало интернет 4 июня 2021, 18:30

Фото: пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Многие хотели сделать из проекта политический процесс, но право и экономические интересы взяли вверх, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя информацию о завершении строительства первой нитки газопровода «Северный поток – 2». «Достроили как раз на благо нашей страны и всех государств, которые участвуют в этом процессе, проекте. К сожалению, многие хотели из экономического проекта сделать какой-то политический процесс, но на данном этапе, как вы видите, не получается, берет вверх право, законность, экономические интересы, эффективность. Поэтому это потрясающая новость. Она взорвала интернет, и не только российский, но и мировой, с чем мы всех и поздравляем», – приводит РИА «Новости» слова Захаровой. «Знаете, до сессии спрашивали: «В чем прорыв? Где прорыв-то? Давайте поговорим о прорывах». Вот, пожалуйста, один из них», – добавила она. Ранее Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – Газпромом. Европейские партнеры – Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall – обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 млн евро каждый. Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2–5 июня в очном формате. Российскую военнослужащую приговорили к восьми годам колонии за госизмену 4 июня 2021, 20:25 Текст: Дарья Григоренко

Южный окружной военный суд приговорил военнослужащую Татьяну Кузьменко к восьми годам колонии общего режима с отсрочкой в два года по обвинению в госизмене, сообщили в пресс-службе суда. Пресс-секретаря суда Алена Катькало заявила, что подсудимой назначили восемь лет колонии общего режима с отсрочкой до достижения ребенком 14-летнего возраста. «Дело было рассмотрено в особом порядке и закрытом режиме из-за материалов, маркированных грифом «совершенно секретно», – отметила она, передает ТАСС. По ее словам, ребенок у осужденной 2009 года рождения. Указывается, что в ходе прений сторон гособвинение просило для Кузьменко 12 лет лишения свободы. Кроме того, Кузьменко лишена воинского звания ефрейтор.



Также уточняется, что приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в установленные сроки.



21 мая Верховный суд Крыма приговорил жителя республики Ивана Яцкина к 11 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене. Застреливший азербайджанца в Новосибирской области инспектор ДПС освобожден из-под стражи 4 июня 2021, 19:55

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Застреливший при проверке документов мужчину в Новосибирской области инспектор ДПС по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина освобожден из-под стражи под подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщила пресс-служба СК. «По поручению председателя СК России следователь изменил меру пресечения в отношении полицейского, избрав подписку о невыезде и надлежащем поведении», – говорится в сообщении на сайте СК. «По данным следствия, 28 мая на автодороге «Сибирь» двое сотрудников ГИБДД начали преследовать автомобиль с тонированными стеклами, водитель которого не выполнил их требование об остановке. Машина была задержана в районе рабочего поселка Мошково, в ее салоне находилось трое мужчин. Для установления личности сотрудники полиции потребовали пройти в служебный автомобиль одного из них, а после отказа стали сопровождать мужчину под руки к служебной машине. Мужчина, препятствуя законным действиям сотрудников и применяя физическую силу, вырывался и нанес сотрудникам полиции удары. После этого, второй пассажир автомобиля ударил полицейских, высказывая в их адрес оскорбления», – сообщили в СК. «Двое подозреваемых в применении насилия в отношении сотрудников правопорядка задержаны. Следствие намерено ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», – добавили в СК. Расследование обстоятельств инцидента, произошедшего вечером 28 мая 2021 года в Мошковском районе Новосибирской области, в результате которого погиб мужчина, остановленный сотрудниками полиции для проверки документов, продолжается в Главном следственном управлении, сообщили в СК. Напомним, в Новосибирской области 28 мая инспектор ДПС при задержании нарушителя ПДД случайно выстрелил ему в голову, когда тот пытался оказать сопротивление. Пострадавший скончался в реанимации. Позже председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назначил служебные проверки в отношении следователей, принимавших решение о возбуждении дела в отношении полицейского. «Северный поток», ипотека, вакцина. Что сказал Путин в Петербурге 4 июня 2021, 17:50

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Олег Исайченко

Речь Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме произвела сенсацию – президент объявил о том, что утром в пятницу была завершена укладка первой нитки газопровода «Северный поток – 2». В своем выступлении глава государства также объявил о продлении программы льготной ипотеки, новых налоговых послаблениях для малого и среднего бизнеса и рассказал о еще нерешенных проблемах российской экономики. «Рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2», работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена», – констатировал президент Владимир Путин, выступая в пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Примерно в течение двух месяцев, скорее всего, будет закончена и вторая нитка газопровода, высказал предположение Путин. Глава государства также подчеркнул, что Газпром уже готов к заполнению газом этого трубопровода, который пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря. Добавим, что в четверг вице-премьер Александр Новак сообщил: Москва надеется на завершение строительства «Северного потока – 2» до конца 2021 года. Против строительства газопровода активно выступают страны-транзитеры – Польша и Украина, а также США, продвигающие поставки в страны Евросоюза своего сжиженного природного газа (СПГ). Американский газ добывается варварским способом, а цена на него выше на 25%, отметил Путин в своем выступлении на ПМЭФ-2021. «Или покупать подешевле у нас, и качественнее, и добытый нормальным образом, или покупать, по сути, продукт, который добывается сложным образом, так скажем, с экологической точки зрения», – обратился российский лидер к участникам международного форума. Путин подчеркнул: СП-2 представляет собой чисто экономический, коммерческий проект, который исключает политические риски, и экономически целесообразнее, чем транзит через Украину, Словакию и Австрию. Россия исходит из того, что поставки газа в Европу будут расти, в ближайшие десять лет объемы поставок превысят 50 млрд кубометров, добавил Путин. При этом, отметил российский лидер, Россия могла бы до сих пор прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас.



Восстановление экономики и вакцинация Обращаясь к участникам международного экономического форума, Путин констатировал: кризис на фоне пандемии коронавируса стал самым мощным для мировой экономики со времен Второй мировой войны. Но, несмотря на всю глубину прошлогоднего спада, «уже можно с уверенностью говорить, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни». В текущем году ожидается необычно большой рост глобального ВВП, самый масштабный с 1970-х годов, прогнозирует российский лидер. Глава государства напомнил, что эксперты говорят о росте мирового валового внутреннего продукта на 6%. Признаком выхода экономики из кризиса Путин назвал первое с начала пандемии крупное мероприятие с участием бизнеса – ПМЭФ, который принимает Россия. При этом президент напомнил о проблемах, которые вызывает продолжающаяся пандемия. Сотни миллионов людей по всему миру не имеют доступа к вакцинам от коронавирусной инфекции, а помощь этим нуждающимся странам ничтожна, поскольку «своя рубашка ближе к телу», указал российский лидер. Путин констатировал, что прививку от COVID-19 сделали только около 10% населения мира. «До тех пор, пока мы не обеспечим широкий, повсеместный доступ к вакцинам от коронавируса, причем на всех континентах, опасность эпидемии и ее новых вспышек никуда не уйдет», – добавил российский лидер. Президент поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса для иностранцев в России. В целом, подчеркнул лидер России, всем странам мира необходимо В целом, подчеркнул лидер России, всем странам мира необходимо объединять усилия перед общими, определяющими будущее вызовами, «которые не зависят от конъюнктуры рынков, от политических споров и раскладов, но в решающей степени определяют будущее всей нашей цивилизации». Одна из таких проблем, которые упомянул президент – изменение климата. «По подсчетам ученых, в результате хозяйственной деятельности человека в атмосфере Земли накопилось свыше двух триллионов тонн парниковых газов. Каждый год их объем увеличивается на 50 млрд тонн, постепенно нагревая планету», – привел данные специалистов глава государства. «Нередко приходилось слышать разговоры о том, что Россия, мол, не очень-то заинтересована в решении глобальных экологических проблем, – заметил президент. – Сразу могу сказать: это чушь, это миф, а то и откровенное передергивание. Как и другие страны, мы ощущаем риски и угрозы в этой сфере, включая опустынивание, эрозию почв, таяние вечной мерзлоты. Многие из присутствующих в зале знают и работают в Арктике: у нас там целые города, в Арктике, построенные на вечной мерзлоте. Если таять все начнет, какие последствия будут для России?». Чтобы решить проблему глобального потепления, только сократить объемы выбросов недостаточно, указал Путин. «Для достижения так называемой углеродной нейтральности важный показатель – это поглощение парниковых газов. Нужно снизить их объем, который уже накопился в атмосфере, и здесь наша главная задача – научиться улавливать, хранить и полезно использовать углекислый газ от всех источников», – обозначил задачу глава государства. Наша страна разработает план действий по снижению парниковых эмиссий до уровня ниже, чем в Европе – такое поручение Путин дал правительству. Еще одно важное направление, которое обозначил президент – сохранение и восстановление российских лесов, что собственно, и также помочь эффективнее улавливать углекислый газ. «На нашу страну приходится пятая часть мировых лесов, которые занимают почти 10 млн квадратных километров. По оценкам специалистов, учёных, уже сейчас они поглощают миллиарды тонн эквивалента углекислого газа ежегодно», – цитировал главу государства сайт Кремля. Занятость и рост цен Оценивая влияние коронавирусного кризиса на Россию, президент отметил: и экономика, и рынок труда уже приближаются к докризисному уровню. При этом Путин обозначил две наиболее актуальные проблемы. «Рынок труда, его нужно восстанавливать как минимум до 4,7%, как было до пандемии, а сейчас 5,2%. И вторая – инфляция», – констатировал президент. «Да, здесь есть проблемы, – указал глава государства. – И безработица увеличилась, и реальные доходы граждан припали. Мы все это знаем. Но не произошло ничего такого, что мы могли констатировать или могли назвать катастрофой, что в принципе в таких условиях, каких мы жили, было вполне возможно. Мы всего этого избежали». У каждого российского региона есть экономический потенциал, и каждый из них должен разработать исчерпывающий механизм для обеспечения деятельности инвесторов, дал указание президент. «Кроме того, в масштабах всей страны поручаю уже в ближайшее время запустить постоянно действующую программу поддержки молодежной занятости, включая меры содействия молодежному предпринимательству», – добавил Путин. Он указал: правительству следует усилить программы содействия занятости в тех регионах, где безработица пока еще высока». «При этом подчеркну – нужно действовать адресно, предлагать решения, которые учитывают специфику экономики каждого конкретного региона», – отметил глава государства.



Льготная ипотека Кроме того, президент предложил еще одну важную меру поддержки граждан – продление программы льготной ипотеки. Ее пролонгируют еще на один год, до 1 июля 2022 года, с повышением ставки до 7% и с единой предельной суммой кредита для всех регионов – 3 млн рублей. Кроме того, глава государства заявил, что программа семейной льготной ипотеки будет распространена и на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года. Максимальная сумма кредита в рамках льготной семейной ипотеке в Москве и Санкт-Петербурге составит 12 млн рублей, в остальных регионах – 6 млн. «Уже при рождении первенца семья сможет взять ипотеку по ставке 6%, купить жилье на первичном рынке или рефинансировать ранее взятый ипотечный кредит», – сообщил Путин. «Мы должны учитывать то, какую важную роль играет льготная ипотека в нынешних условиях, в нынешней ситуации, для решения жилищных проблем наших граждан и для развития строительной отрасли, которая, как мы знаем, является локомотивом для смежных отраслей», – отметил президент. Он напомнил, что льготная ипотека была введена как антикризисная мера, но и резко обрывать ее нельзя. Она позволила привлечь в строительство более 2 трлн рублей, такую ипотеку оформили свыше полумиллиона граждан.



Поддержка бизнеса



Путин также объявил о мерах поддержки бизнеса, в частности для предприятий сферы общественного питания. «Сейчас компании, которые работают на упрощенном режиме налогообложения, обязаны перейти на общий налоговый режим, если преодолевают планку по количеству персонала, по объему выручки. Это означает дополнительную фискальную нагрузку. Часто этот фактор сдерживает рост бизнеса и вынуждает идти на разного рода ухищрения, вроде искусственного дробления компаний. Показательный пример – сфера общественного питания. Именно для компаний этой отрасли предлагаю с будущего года запустить пилотный проект. Его смысл – отработать механизм более плавного, комфортного перехода от одного налогового режима к другому», – сказал глава государства. «Если говорить более детально, то компании, вошедшие в этот проект, будут освобождены от уплаты НДС, если их выручка не превышает двух миллиардов рублей в год. При этом за ними сохранится право на уплату пониженной ставки страховых взносов 15%, даже в том случае, если численность персонала, занятого в компании, вырастет до полутора тысяч человек, сейчас такой порог 250 человек. Посмотрим (...) какой это даст эффект, в том числе для обеления бизнеса и стимулирования развития компании», – уточнил президент. Путин заявил об уверенном движении США по пути СССР 5 июня 2021, 03:57

Фото: РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Соединенные Штаты столкнулись с типичными проблемами империй – уверенные в своем могуществе, они создают себе проблемы, с которыми уже не справятся, как это произошло с СССР. «Мы слышим угрозы, продолжающиеся из Конгресса, еще откуда-то. Все это делается в ходе внутриполитических процессов США. Вот люди, которые это делают, они исходят, видимо, из того, что мощь, экономическая, США, военная мощь, политическая, такова, что это не страшно, что это мы переживем, они думают», – приводит слова Путина ТАСС. «Вы знаете, в чем проблема, я вам расскажу как бывший гражданин бывшего Советского Союза. В чем проблема империй – им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки. Этих купим, этих напугаем, с этими договоримся, этим дадим бусы, этим погрозим военными кораблями. И это решит проблемы. Но количество проблем нарастает. Наступает момент, когда с ними уже не справиться. И Соединенные Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза», – сказал Путин. Накануне Путин поделился ожиданиями от переговоров с Байденом, назвал главную цель встречи с американским президентом и поставил условие нормализации отношений с США. Ранее в Кремле заявили о готовности Путина обсудить с Байденом любые темы, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от встречи. Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин: Россия есть, была и будет 5 июня 2021, 10:28

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Россия была, есть и будет, как и США, и с этим надо смириться, заявил президент Владимир Путин. Путин заявил на встрече с главами международных информагентств в рамках ПМЭФ, что «не мы загнали российско-американские отношения в то состояние, в котором они находятся сегодня», Москва не предприняла первой ни одного шага, который нанес бы ущерб отношениям с Вашингтоном, передает РИА «Новости». «Мы что ли вводили санкции против США? Это же США против нас санкции вводили и продолжают вводить по каждому поводу и без повода вообще. Только потому, что мы существуем. Но с этим придется смириться. Россия есть, была и будет. Как есть и будут США, которые играют важную роль в мире. Очень бы хотелось, чтобы они играли стабилизирующую роль», – добавил он. Вместе с тем глава государства выразил надежду, что его встреча с лидером США Джо Байденом 16 июня в Женеве пройдет в конструктивном ключе. Также президент поделился ожиданиями от переговоров с Байденом, назвал главную цель встречи с американским президентом и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле заявили о готовности Путина обсудить с Байденом любые темы, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от встречи. Там исключили контакты Путина и Байдена перед встречей в Женеве. Напомним, лидеры двух стран планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Напавший на застрелившего азербайджанца инспектора ДПС мужчина арестован 5 июня 2021, 12:42 Текст: Наталья Ануфриева

Центральный районный суд Новосибирска арестовал до 4 августа Илькина Исмаилова – фигуранта дела о нападении на полицейского, случайно выстрелившего в голову нарушителю, сообщили в пресс-службе суда. В суде сообщили, что Исмаилову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу «на два месяца, то есть до 4 августа 2021 года», передает ТАСС. Его подозревают в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 318 и 319 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти; оскорбление представителя власти»). Напомним, в Новосибирской области 28 мая инспектор ДПС при задержании нарушителя ПДД случайно выстрелил ему в голову, когда тот пытался оказать сопротивление. Пострадавший скончался в реанимации. Его товарищи, подозреваемые в применении насилия в отношении сотрудников правопорядка, были задержаны. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назначил служебные проверки в отношении следователей, принимавших решение о возбуждении дела в отношении полицейского. Затем инспектора освободили из-под стражи по поручению Бастрыкина под подписку о невыезде и надлежащем поведении. В отношении полицейского возбудили дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и ч. 3 ст. 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Речной теплоход затонул в Самаре 5 июня 2021, 13:55

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

При буксировке земснаряда утонул речной теплоход «Барракуда» в Волге возле острова Поджабный, спасена команда из четырех человек, погибших и пострадавших нет. Приволжское следственное управление на транспорте начало проверку. «Поступило сообщение о том, что при буксировке земснаряда произошло затопление речного теплохода «Барракуда» в реке Волга в районе острова Поджабный возле Самары. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Для обследования акватории реки Волга к месту направлены специалисты ГКУ «ПСС Самарской области» и Центра ГИМС Главного управления МЧС Росси по Самарской области. На движение судов данное происшествие не влияет», – говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области. По данным СК, судно «Барракуда» производило буксировку земснаряда и понтона, в процессе буксировки произошло затопление всех объектов. «Команда из четырех человек спасена, пострадавших нет», – говорится в сообщении СК, передает РИА «Новости». В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Приволжского следственного управления на транспорте СК России и сотрудники УТ МВД России по ПФО, проводится доследственная проверка. Напомним, 10 июля 2011 года двухпалубный дизель-электроход «Булгария», построенный в 1955 году в Чехословакии, затонул во время грозы на Куйбышевском водохранилище в районе поселка Сюкеево Камско-Устьинского района Татарстана. Из находившихся на борту 208 человек спасти удалось лишь 79, в том числе 10 из 40 детей и подростков. Были найдены тела 122 погибших. Среди пострадавших и погибших были жители Татарстана, Марий Эл, Удмуртии, Ульяновской, Самарской, Челябинской, Волгоградской областей, а также Белоруссии. В Петербурге возбудили дело против сбившего ребенка самокатчика 4 июня 2021, 18:22 Текст: Вера Басилая

Следственными органами СК по Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего студента первого курса одного из городских вузов, случайно наехавшего на мальчика на Московском проспекте города. «По данным следствия, подозреваемый на тротуаре у дома 139, корпус 1, по Московскому проспекту, управляя арендованным электросамокатом, совершил наезд на четырехлетнего мальчика, причинив последнему телесные повреждения различной степени тяжести», – говорится в сообщении СУ СКР по Санкт-Петербургу. Четырехлетний Марк был госпитализирован с травмой головы. Студент после столкновения сам вызвал скорую помощь, дождался ее прибытия и, оставив свой номер телефона, покинул место происшествия, передает «Фонтанка». Теперь СК готовится инкриминировать ему причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, скоро молодому человеку изберут меру пресечения. Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в крупных сервисах аренды самокатов Whoosh, Molnia и других проходят обыски после инцидентов с наездами клиентов на маленьких детей. В частности, 1 июня мужчина на участке аллеи парка культуры и отдыха Колпино на личном электросамокате сбил четырехлетнего мальчика, который в тяжелом состоянии был госпитализирован. Отмечается, что личность мужчины, сбившего ребенка, установлена, в четверг ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. В Невском районе 2 июня неизвестный на электросамокате сбил пятилетнюю девочку и с места происшествия скрылся. Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован, правоохранители ищут этого мужчину. Эрдоган заявил об обнаружении крупного газового месторождения в Черном море 4 июня 2021, 20:56 Текст: Вера Басилая

В Черном море найдены новые запасы природного газа на 135 млрд кубометров, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Буровое судно Fatih обнаружило на новом месторождении «Амасра-1» скопление газа объемом более 135 млрд кубометров», – цитирует РИА «Новости» Эрдогана. По его словам, теперь объем обнаруженных Турцией резервов природного газа в Черном море достиг 540 млрд кубометров. К 2023 году власти рассчитывают начать его поставки на внутренний рынок. В ближайшее время, отметил президент, власти решат технические вопросы, касающиеся добычи газа из этого месторождения, и «незамедлительно приступят к бурению», передает ТАСС. Между тем в середине октября прошлого года Эрдоган заявил, что «объем доказанных резервов газа на участке «Дунай-1» месторождения «Сакарья» составил 405 млрд кубометров». Ранее Эрдоган заявил об обнаружении новых запасов природного газа на 85 млрд кубометров в Черном море. В конце августа прошлого года Эрдоган сообщал, что турецкое буровое судно нашло в Черном море крупное месторождение газа на 320 млрд кубометров. Газета ВЗГЛЯД писала, что турецкие залежи газа в Черном море вызывают большие сомнения. Путин опроверг утверждение о намерении России отказаться от доллара 5 июня 2021, 05:59

Фото: Liu Jie/Xinhua/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Россия не намерена полностью отказываться от доллара как резервной валюты или универсального средства для расчетов, заявил президент Владимир Путин. «Если вы что-то услышали, что я что-то говорю про доллар, и поняли так, что мы хотим избавиться от него как от резервной валюты либо как от универсального средства расчетов – это не так. Я говорил о другом. Я говорил о том, что Соединенные Штаты используют доллар, используют свою национальную валюту для различного рода санкционных мер», – приводит слова Путина ТАСС. В качестве примера он привел ситуацию, при которой из-за американских санкций Россия не может осуществить долларовые расчеты с партнерами в сфере военно-технического сотрудничества. Как отметил глава государства, Россия вынуждена переходить на расчеты в других валютах в связи с «практическим значением» санкций США. «Они нас вынуждают это делать, наши американские партнеры. Мы не уходим сознательно, мы вынуждены это делать. Но когда мы это делаем, складывается определенная система наших финансовых отношений с партнером. Уже вне долларовой зоны», – указал президент России. При этом Путин добавил, что подобными действиями американские власти в первую очередь вредят самим себе. «Зачем это делают политические власти Соединенных Штатов? Они подпиливают сук, на котором сидят. В конце концов, грохнутся. Все же видят это в мире. И возникает вопрос надежности долларовых расчетов. Поэтому сокращаются валютные резервы в долларах. Не только у нас, практически во всем мире, в том числе и у самих США. Сокращается объем расчетов в долларах», – заявил он. Российский президент также обратил внимание на то, что складывающаяся ситуация в конечном счете может вынудить и энергетические компании отказаться от американской валюты в своих расчетах, что серьезно повлияет на положение доллара в мире. Путин сказал, что «некоторые наши компании, например, в нефтяном секторе, имеют волатильность национальных валют и не хотят уходить от доллара сегодня», но они могут быть поставлены в условия, когда другого выбора у них не останется. «Это вот уже будет серьезным ударом по доллару как по мировой резервной валюте», – подчеркнул президент России. Напомним, в четверг министр финансов Антон Силуанов заявил, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) полностью избавится от долларовых активов в течение месяца. Минфин объяснил это решение необходимостью обеспечить сохранность средств в контексте последних геополитических тенденций и решений по дедолларизации российской экономики. В Кремле заявили об очевидности дедолларизации во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты. ВВП России в апреле вырос на 10,7% 4 июня 2021, 22:07 Текст: Антон Никитин

Рост ВВП России в апреле составил 10,7% в годовом выражении, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Рост ВВП России составил 10,7% в апреле год к году», – приводит слова министра ТАСС. Как поясняется в «Картине деловой активности» Минэкономразвития, начиная с апреля 2021 года на годовую динамику основных макроэкономических показателей оказывает влияние низкая база соответствующих месяцев 2020 года, сформированная влиянием карантинных ограничений, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. «В этой связи годовая динамика в ближайшие месяцы непоказательна, поэтому для оценки восстановления экономики будет также использоваться сопоставление с IV кварталом с исключением сезонности», – поясняют в министерстве. Поддержку ВВП, по оценке Минэкономразвития, оказывают производственные и связанные с ними отрасли. «Отставание от допандемийного уровня сократилось – менее 1% с исключением сезонности (примерно 2% с исключением сезонности в первом квартале 2021 года)», – поясняют в министерстве. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в 2021 году ожидается необычно большой рост глобального ВВП. В прошлую среду Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 3,2%. Днем ранее замминистра финансов Владимир Колычев сообщил, что российская экономика восстанавливается лучше прогнозов правительства. Сербия собралась купить у России вертолеты и средства ПВО 4 июня 2021, 18:39 Текст: Дарья Григоренко

Белград может закупить у России дополнительную военную технику, в том числе вертолеты и средства ПВО, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. По его словам, в настоящее время российско-сербское сотрудничество активно развивается. «Сербским руководством рассматривается возможность закупки дополнительного вооружения и военной техники, включая вертолетную технику и средства ПВО», – отметил Шугаев, передает РИА «Новости».

Он также добавил, что в среднесрочной перспективе ожидается дальнейшее развитие сотрудничества в области послепродажного обслуживания, поставки запасных частей и комплектующих изделий, организации ремонтных работ ранее поставленной техники.



«Республика Сербия является стратегическим партнером России в европейском регионе в сфере военно-технического сотрудничества. Российская сторона готова оказывать нашим сербским друзьям всестороннюю поддержку как в приобретении финальных образцов вооружения российского производства, так и в обеспечении боевой готовности уже поставленной техники», – резюмировал Шугаев.



Ранее в сербском Минобороны сообщили, что Россия по соглашению о военном сотрудничестве передала Сербии 19 танков Т-72МС и 20 бронетранспортеров БРДМ-2МС.