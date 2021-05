Севший на мель контейнеровоз удалось отбуксировать в Суэцком канале

Контейнеровоз, севший на мель, с заглохшим двигателем удалось отбуксировать в Суэцком канале, сообщила администрация канала.

Глава администрации канала Усама Рабиа отметил, что через канал прошли 68 судов в обоих направлениях общей грузоподъемностью в 3,6 миллиона тонн, передает РИА «Новости».



По словам представителя администрации Джорджа Сафвата, контейнеровоз Maersk Emerald, проходивший Суэцкий канал в составе северной колонны, сел на мель вследствие внезапно заглохшего двигателя и отключения инструментов навигации. «Администрация канала профессионально отреагировала на ситуацию... судно было снято с мели четырьмя буксирами», – уточнил он.



Судно продолжило движение после того, как его сняли с мели и экипаж смог устранить поломку. Сейчас контейнеровоз находится в районе Большого Горького озера, самой широкой части канала, для проверки технического состояния.



Рабио также добавил, что на движение судов в Суэцком канале инцидент не повлиял, так как на время операции северную колонну судов перенаправили на дублер канала.

Ранее глава администрации канала Усама Рабиа заявил, что Управление Суэцкого канала изучает возможность расширения русла во избежание повторения ситуации с застрявшим контейнеровозом Ever Given.

Водная артерия была была заблокировна на пять дней с 24 марта контейнеровозом Ever Given, направлявшимся из Китая в Нидерланды, он сел на мель на 151-м километре канала. Руководство Суэцкого канала не усмотрело своей вины в инциденте с Ever Given. 29 марта навигация по каналу возобновилась, первые суда начали проходить через него. Суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала вследствие инцидента с контейнеровозом Ever Given может составить 1 млрд долларов.

Владелец контейнеровоза Ever Given хочет разрешить вопрос с компенсацией за блокировку Суэцкого канала мирным путем, не доводя дело до суда.