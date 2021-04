Владелец Ever Given захотел разрешить вопрос с компенсацией без суда

Владелец контейнеровоза Ever Given хочет разрешить вопрос с компенсацией за блокировку Суэцкого канала мирным путем, не доводя дело до суда, заявил советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш.

«Нет, до этапа суда ситуация не дойдет, владелец судна хочет выплатить компенсацию, достигнув мирного соглашения», – заявил Мамиш в ответ на вопрос о том, планирует ли Египет обращаться в суд по итогам расследования.

В связи с этим Мамиш исключил вариант задержания капитана судна и применения к нему каких-либо юридических мер. «Они хотят достичь соглашения без суда. Думаю, за одну неделю завершится расследование, не более», – пояснил Мамиш, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что компенсации владельцам судов, стоявших в «пробке» из-за инцидента, выплатят международные страховые компании.

Расследование инцидента началось в среду. В составе комиссии по расследованию специалист по морскому праву, член администрации канала, инженер и специалист по компенсациям. Суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала вследствие инцидента с контейнеровозом Ever Given может составить 1 млрд долларов.

Водная артерия была была заблокировна на пять дней с 24 марта контейнеровозом Ever Given, направлявшимся из Китая в Нидерланды, он сел на мель на 151-м километре канала. Руководство Суэцкого канала не усмотрело своей вины в инциденте с Ever Given. 29 марта навигация по каналу возобновилась, первые суда начали проходить через него.