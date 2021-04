Назван ущерб от блокировки Суэцкого канала

Суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given может составить около 1 млрд долларов, сообщил глава администрации канала Усама Рабиа.

«Мы будем вести подсчеты, учтем все средства, которые мы использовали с первого дня инцидента, траты на работу буксиров и дноуглубительных судов, которые работали круглосуточно, это значительная сумма», – передает РИА «Новости» слова Рабиа телеканалу Sada el-Balad.

«1 млрд долларов или около того», – ответил Рабиа на вопрос о том, каковы примерные оценки ущерба от всего происшествия. «Это то, что причитается государству по праву», – подчеркнул глава канала.

По его словам, контейнеровоз Ever Given не сможет покинуть Суэцкий канал, пока идет расследование инцидента с его блокировкой. «Судно остается в Большом Горьком озере, пока не завершится расследование, оно там задержано», – заявил Рабиа. Озеро является самой широкой точкой канала и расположено севернее места ЧП.

«Точные сроки назвать нельзя, это точно не быстрая задача и не простая. Но продлится расследование по крайней мере одну неделю», – заявил Рабиа. Он отметил, что специалисты выяснят все обстоятельства происшествия, проанализировав «черный ящик», записывавший все разговоры и все действия экипажа, а также различные видеозаписи и документы.

Напомним, в понедельник навигация по каналу возобновилась, первые суда начали проходить через него. Водная артерия была была заблокировна контейнеровозом Ever Given, направлявшимся из Китая в Нидерланды, он сел на мель на 151-м километре канала. Руководство Суэцкого канала не усмотрело своей вины в инциденте с Ever Given.