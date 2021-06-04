Польша увидела опасность в блокировке газопровода Baltic Pipe

Власти Польши считают опасными попытки заблокировать строительство газопровода Baltic Pipe, заявил в эфире Польского радио заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач.

По его словам, правительство Польши получило информацию о том, что датский апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов не подтвердил разрешение, выданное управлением по охране окружающей среды на строительство газопровода Baltic Pipe. Основанием для аннулирования разрешения стала недостаточная изученность вопроса о защите дикой природы во время прокладки трубы. Одобрение экологов проект получил еще в 2019 году, и работы по строительству газопровода идут уже полным ходом. Теперь они будут приостановлены.

«Мы постараемся как можно скорее выяснить, в чем дело. Часто за экологической тематикой могут скрываться другие интересы. Попытки заблокировать Baltic Pipe опасны для Польши, Украины и соседних стран», – передает ТАСС слова Пшидача, подчеркнувшего, что Польша заботится не только о своих интересах, но хочет быть поставщиком для других государств.

«В интересах Польши и Центральной Европы завершить этот проект как можно скорее, – отметил заместитель министра. – Рассчитываем на благосклонность датского правительства».

Ранее в четверг Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отказал в выдаче разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe, который должен был стать альтернативой «Северному потоку – 2».

Напомним, 30 апреля нынешнего года президент Польши Анджей Дуда официально провозгласил начало строительства Baltic Pipe. Ввести газопровод между Данией и Польшей в эксплуатацию планировалось 1 октября 2022 года.