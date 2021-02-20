Ставка на АЭС может заставить Польшу обратиться за помощью к России

Польша хочет поменять источники получения электроэнергии и сделать ставку на мирный атом. Предполагается, что АЭС для Польши построят Соединенные Штаты. Однако США давно не являются лидером в области атомной энергетики. И если проект сорвется, полякам придется идти не поклон не куда-нибудь, а к российскому Газпрому. А может быть, и Росатому.

Варшава официально утвердила «Польскую энергетическую политику до 2040 года» (PEP 2040). В этом документе описывается, как будет меняться энергетическая промышленность страны для соответствия требованиям Евросоюза. В ЕС планируется к 2050 году перейти к экономике с нулевыми выбросами углекислого газа – и Польша, будучи членом сообщества, тоже обязана подчиниться этим требованиям. А между тем сейчас основными электрогенерирующими мощностями в стране являются весьма «грязные» угольные станции.

Альтернатива российскому газу

Польское издание Biznes Alert отмечает, что вокруг стратегии разгорелись дискуссии, хотя времени на «раскачку» уже фактически нет. «Критики одобренной стратегии из партии "Объединенная Польша" предупреждают, что ее осуществление обойдется в 1,6 трлн злотых (432 млрд долларов). Плана получения этого финансирования пока нет. С другой стороны, есть критики, указывающие, что данная стратегия не слишком смелая», – пишет Biznes Alert.

Издание не скрывает, что намеченное в Польше развитие атомной энергетики тоже вызывает ряд вопросов. «Строительство польской АЭС имеет очень жесткий график. Первый реактор должен заработать уже в 2033 году. В теории, за десятилетие возможно построить один блок. Если решение примут в нынешнем году, то на раскачку останется два года», – подчеркивает Biznes Alert. Ядерная энергетика должна помочь Польше резко снизить выбросы углекислого газа и зависимость страны от импортного газа.

Однако, если программа строительства АЭС провалится, стране придется возобновить импорт российского газа, от которого в правительстве Польши хотят отказаться уже с 2023 года. Сейчас в Варшаве заявляют, что продлевать долгосрочный контракт с «Газпромом» не собираются, а планируют получать топливо из альтернативных источников. В частности, в виде сжиженного природного газа по ещё не построенному «Балтийскому газопроводу» из Норвегии через Данию. Президент Польши Анджей Дуда официально провозгласил начало строительства Baltic Pipe 30 апреля нынешнего года, а ввести его в эксплуатацию планируется 1 октября 2022 года.

Мечты и реальность

Тут следует иметь в виду, что мощность Baltic Pipe составит 10 млрд кубометров в год. Поляки и сейчас получают газ из Норвегии – в год не более полумиллиарда кубометров. Однако большая часть норвежского газа законтрактована на многие годы вперед – и Польше придётся переплачивать за поставки или проводить своп по обмену норвежского газа на российский.

Решить проблему призвана атомная энергетика. Но многие сомневаются, что страна справится со строительством АЭС в ближайшие сроки. Критики проекта указывают на альтернативу АЭС – возобновляемые источники энергии и импорт электричества (в основном, из Германии). Кроме того, Еврокомиссия готова выделить Польше 57 млрд евро в виде займов и грантов на «зеленые проекты».

К слову, ранее экс-премьер-министр Польши, а ныне член Европарламента Ежи Бузек заявил, что Варшава не может рассчитывать на средства Евросоюза при строительстве АЭС – в то время как Брюссель готов тратить большие деньги на возобновляемые источники энергии, например, на ветряные электростанции в Балтийском море. Однако Варшава должна подать соответствующие документы до апреля, а вложить средства в конкретные проекты – до 2024 года. Поэтому времени на обсуждения уже просто нет.

Впервые Польша приступила к строительству АЭС в далеком 1982 году. Атомная электростанция «Жарновец» под Гданьском достигла уже довольно высокой степени готовности, но в 89-м году её возведение прекратили.

Советская эпоха ушла в прошлое, ритуально проклинают ее в Польше и сейчас – но вместе с тем в Польше крепло понимание, что собственная атомная электростанция на самом деле отнюдь бы не помешала. Но, разумеется, строить её надо не по «устаревшим чернобыльским» советским технологиям, а по лекалам передового демократического Запада.

В 2010 году польские власти обещали завершить строительство первой в стране АЭС в 2020 году – об этом говорилось в национальной программе развития атомной энергетики, разработанной Министерством экономики. А уже в 2021-2030-м обещали соорудить вторую АЭС. Эти планы реализовать не удалось, но в марте 2017 года в министерстве заявили о том, что ведомство занимается разработкой нового плана строительства АЭС. Называли приблизительную стоимость строительства объекта – более 10 млрд евро.

В сентябре 2017-го тогдашний министр энергетики Польской Республики Кшиштоф Тхужевский заявил, что государство нуждается в АЭС, состоящей из трёх энергетических блоков общей мощностью 4,5 тыс. МВт. Министр озвучил цель снизить до 50% количество электричества, получаемого от угольных тепловых электростанций – что связано с обязательствами Польши, как члена ЕС, регулировать объём выбросов вредных веществ в атмосферу.

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Наконец, Варшава решила заручиться в этом вопросе поддержкой США – государства, которое Польша считает своим главным союзником и которое имеет давние традиции ядерной энергетики. В июне 2020-го президент Польши Анджей Дуда договорился об АЭС со своим тогдашним американским коллегой Дональдом Трампом.

Глава Польши тогда заявил, что стоимость соответствующего соглашения оценивается примерно в 30 млрд долларов. Уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский разъяснил, что американцы не только дадут в долг, но и будут участвовать в капитале предприятия. «Они заработают от эксплуатации электростанции», – пояснил Наимский. Анджей Дуда же говорил, что американская компания-партнер уже выбрана, но Наимский не стал уточнять кто это именно – Westinghouse или GE Hitachi? Представитель правительства сообщил, что с польской стороны участником будет специализированная компания-инвестор с государственным капиталом.

Успеют ли поляки с атомной энергетикой?

В сентябре 2020 года издание Biznes Alert выдало инсайд: «Соглашение будет предусматривать объемы американских инвестиций и выбранную технологию. Поляки должны обдумать американское предложение. Источники говорят, что Польша до сих пор ведёт переговоры по проекту АЭС с многими странами, включая Францию и Южную Корею».

По нынешним планам (впрочем, пока весьма приблизительным), если всё пройдет благополучно, то запуск польской АЭС планируется в 2033 году. Станция мощностью 6-9 ГВт должна покрыть 20% потребности Польши в электроэнергии – снизив сегодняшнюю 80% зависимость польской энергетики от угля.

В Biznes Alert стращают: мол, если у Польши не появится вовремя собственной АЭС, в один прекрасный день стране, чего доброго, придётся обратиться к услугам «Северного потока-2». «Польская программа развития ядерной энергетики (PNPP) гласит, что ядерная энергия позволит стране сохранить низкую зависимость от природного газа. Сегодня Польша потребляет ежегодно 17 млрд кубометров и 4 млрд приходятся на генерацию и производство тепла. Согласно PNPP, однако, к 2040 году эти потребности вырастут до 18 млрд кубометров», – пишет Biznesalert. Издание указывает на то, что внутренняя добыча, расширенный и плавучий терминалы СПГ и «Балтийский газопровод» обеспечат 28 млрд кубометров ежегодно. Однако в польском Министерстве климата прогнозируют, что к 2035 году спрос на газ вырастет на 20%-34%, к 2040 году - на 25%-43%, а к 2045 году – еще на 21%-38%.

Скептики призывают не переоценивать возможности США в оказании помощи своему восточноевропейскому союзнику. Так, директор автономной некоммерческой организации для поддержки развития атомной науки, техники и образования «АтомИнфо-Центр» Александр Уваров не без иронии отмечает: «Есть вещи, на которые можно смотреть бесконечно – как горит огонь, течёт вода и как Польша собирается строить АЭС». С другой стороны, по мнению Уварова,

у США сейчас не очень-то получается создавать атомные электростанции. Так, например, Westinghouse уже десять лет не может достроить третий и четвертый блоки общей мощностью 2,5 ГВт на американской АЭС Vogtle.

Заместитель директора российского Института национальной энергетики Александр Фролов и сейчас сомневается, что из этой затеи выйдет что-то путное. «В принципе создание АЭС можно назвать рациональным решением. Польша нуждается в атомной энергетике. К тому же она позволит заменить часть угольных электростанций. Однако выбор Варшавы в пользу США вызывает вопросы, так как сейчас на поприще атомной энергетики Штаты серьёзно уступают России, Франции и Южной Корее», – считает Фролов.

Стоит напомнить, что Польша оказалась среди тех стран, которые присоединились к объявленному Литвой «крестовому походу» против Белорусской АЭС. Варшава не намерена закупать электроэнергию у белорусов – хотя, ввиду близости двух стран, это, казалось бы, был бы очевидный ход.

Но не придется ли полякам, если у них не «выгорит» идея с собственной АЭС, все же идти и договариваться с белорусами, чтобы получать электроэнергию с АЭС, которую построила Россия? Сейчас, ввиду занятой Варшавой по отношению к «диктаторскому режиму Лукашенко» принципиальной позиции, такое выглядит маловероятно – но в жизни и в политике возможно всякое…