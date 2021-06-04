Киргизия усилила охрану границы с Таджикистаном из-за обострения обстановки

Дислоцированные на границе с Таджикистаном подразделения Пограничной службы (ПС) Киргизии переведены на усиленный режим несения службы из-за напряженной ситуации, сообщила ПС киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

Пограничная служба Киргизии объяснила усиление возникшей напряженностью на «киргизско-таджикском участке государственной границы», передает ТАСС.

«Таджикская сторона, нарушив все ранее достигнутые договоренности межправительственных делегаций сторон по вопросам делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы, 4 июня начала устанавливать контейнер на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области (Киргизия) с заходом вглубь территории Киргизской Республики до 1 тыс. м», – подчеркивается в сообщении.

Позже таджикская сторона «оставила контейнер на неописанном участке государственной границы в данной местности и отошла от него на 600 м». По данным Пограничной службы ГКНБ, со стороны Таджикистана на границе наблюдается «скопление личного состава военнослужащих на автомобильной и легкобронированной технике». «Принимаются меры по урегулированию обстановки на уровне пограничных представителей сторон, однако пограничные представители Республики Таджикистан не отвечают на телефонные звонки», – утверждает Погранслужба Киргизии.

Напомним, 28 апреля между Киргизией и Таджикистаном случился новый виток обострения конфликта. Между гражданами двух республик произошла стычка из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Днем позже глава правительства Киргизии и премьер Таджикистана встретились на полях Евразийского межправительственного совета для обсуждения ситуации на границе, где договорились о снижении напряженности.

Бишкек и Душанбе также договорились активизировать описание границы. Кроме того, Киргизия предложила Таджикистану создать комиссию по поддержанию мира. Президент России Владимир Путин предложил посредничество в разрешении конфликта. 3 мая Бишкек и Душанбе завершили процесс отвода воинских подразделений от линии госграницы.

По оценке властей Киргизии, за время обострения конфликта в республике было разрушено 136 домов и 84 объекта, включая школу, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, медицинский пункт, стоматологию, две аптеки, библиотеку, 27 АЗС, 34 магазина, пять столовых, три ресторана, а также семь государственных зданий. Число пострадавших после конфликта на границе Киргизии и Таджикистана достигло 189 человек.