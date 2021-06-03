Дети с АК-47 и дробовиком устроили перестрелку с полицией в США

Победитель праймериз «Единой России» рассказал о предстоящих задачах волонтеров в Госдуме

Если в Госдуму и региональные заксобрания будут избраны активисты добровольческого движения, то это сделает волонтерскую помощь более действенной. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал волонтер, победитель праймериз «Единой России» Артем Метелев, комментируя беседу президента с участниками предварительного голосования «ЕР».

Председатель Совета ассоциации волонтерских центров, координатор движения «Мы вместе», член Общественной палаты России Артем Метелев напоминает о том, что еще в марте президент призвал волонтеров поучаствовать в думских выборах. «Это предложение для движения «Мы вместе» стало неожиданностью – возникли большие споры. Мы долго обсуждали, стоит ли попробовать, и в итоге решили: если в Госдуме появятся наши люди, представители волонтерских центров, то выиграют от этого, в первую очередь, те, кому мы помогаем, ведь сама наша ассоциация станет эффективнее», – заявил собеседник.

Метелев напомнил, что кандидаты – выходцы из волонтерского движения – смогли победить на предварительном голосовании «ЕР» в Курской, Самарской, Нижегородской, Омской областях, на Алтае, Камчатке, а он сам победил в Москве. При этом никакой отдельной агитационной кампании, по словам координатора, активисты «Мы вместе» не проводили. «Накануне и во время праймериз мы делали то же, что и всегда: чинили крыши, восстанавливали монументы, красили стены в детских садах», – перечислил Метелев. По его мнению, во многом эти конкретные дела и вызвали доверие со стороны избирателей.

«Об этом и говорил президент сегодня: крайне важно чувствовать запросы рядовых граждан, быть частью общества на той конкретной территории, от которой ты избираешься», – заявил Метелев. Активисты «Мы вместе», по его словам, уже давно следуют подобным правилам. «Мы занимаемся, в первую очередь, поддержкой нуждающихся семей, людей бедных, одиноких, пожилых, сирот, студентов», – напомнил он.

«Будучи депутатами, мы будем заниматься этим уже совместно с партией, с коллегами по парламенту. Уверен, что все, кто выиграл праймериз, кто потом выиграет выборы в парламент, значительно усилят общественный сектор России, – предполагает Метелев. – Многие проблемы мы сможем решать, еще не доходя до правительства». Он также напомнил, что недавно он с коллегами запустил проект «Одобрено», цель которого – собирать идеи, инициативы рядовых граждан о том, какие законы нужно принять еще в нашей стране».

В среду Владимир Путин встретился с руководством «Единой России» и победителями праймериз – предварительного голосования, по итогам которого формируется партийный список на выборах. Путин констатировал, что список серьезно обновился за счет большого числа беспартийных кандидатов. «Свыше 52% людей, которые прошли в ходе предварительного голосования – это не члены партии, это те, кто доказал в ходе общения с людьми, что имеют право претендовать на то, чтобы представлять интересы граждан», – указал глава государства. Путин отметил важность участия «людей от земли» во всех властных структурах.

В марте на встрече с представителями движения «Мы вместе» президент выступил за активное участие волонтеров в избирательных кампаниях.

Ранее эксперты оценили первые итоги праймериз как курс на обновление «Единой России».

Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Общая явка на предварительное голосование сосиавила почти 12 млн человек. Около 35% кандидатов составляли молодые люди до 35 лет. Почти половина (48% от зарегистрированных) общественники и волонтеры

Подсчет голосов стартовал вечером 30 мая, сразу после того, как были соединены части электронного ключа шифрования блокчейна. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве.