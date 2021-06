Роспотребнадзор начал проверку после концерта Niletto в Татарстане Минобрнауки рекомендовало подведомственным организациям привить сотрудников до 25 августа 28 июня 2021, 20:00 Текст: Елена Мирошниченко

Минобрнауки России выпустило рекомендацию, согласно которой подведомственным организациям в соответствии с требованиями региональных управлений Роспотребнадзора советуется вакцинировать сотрудников от коронавируса до 25 августа. «Руководителям организаций, подведомственных Минобрнауки России, следует обеспечить: в срок до 25 августа 2021 года, но не позднее срока, установленного для обязательной вакцинации на территории определенного субъекта Российской Федерации, руководствуясь в том числе требованиями, установленными постановлениями главных врачей субъектов РФ, вакцинацию (ревакцинацию при необходимости) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) работников организаций», – цитирует документ ТАСС. Уточняется, что сотрудников подведомственных Минобрнауки организаций без прививки от коронавируса, медотвода и не болевших ковидом за последние шесть месяцев могут временно отстранить от работы. «Руководителям организаций, подведомственных Минобрнауки России, следует обеспечить: <...> в соответствии с законодательством РФ, постановлениями главных врачей субъектов РФ безопасность работников организаций во время пребывания на рабочих местах, в том числе предусмотрев возможность временного приостановления посещения работниками, не имеющими прививки против новой коронавирусной инфекции, не относящимися к лицам, имеющим противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции либо перенесшим заболевание новой коронавирусной инфекцией за последние 6 месяцев, зданий на территории организации», – говорится в документе. Ранее в Минобрнауки заявили, что в период сложных эпидемиологических ситуаций вузы на свое усмотрение имеют право принимать решение о заселении в общежития только вакцинированных студентов.

У нескольких российских пассажиров рейса Москва – Афины нашли коронавирус, при этом у них были сертификаты о вакцинации, сообщил источник в туристической отрасли. «В субботу, 26 июня, была проведена поголовная проверка всех пассажиров самолета «Эгейских авиалиний» (Aegean). Все они прошли экспресс-тест. У четырех туристов тест был положительный, всех их поместили на карантин в Афинах», – пояснил собеседник РИА «Новости». При этом у этих четверых был сертификат о вакцинации, однако тест показал положительный результат. «Речь не идет о фальшивых сертификатах, эти люди были вакцинированными», – сказал источник. Он пояснил, что на границе ранее выявляли единичные случаи коронавируса у привитых. Он пояснил, что инфицированных туристов с сертификатами выявили и на Кипре. Напомним, прибывающие в Грецию туристы из России теперь будут обязаны предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус вне зависимости от того, вакцинированы они или нет. Тест они должны будут проходить на месте въезда, там же дожидаться результата.

В ближайшее время в России продолжится подъем заболеваемости коронавирусом, сообщил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. «Пока что, если мы будем смотреть на графики заболеваемости, мы видим только подъем фактически день ко дню. Поэтому говорить о том, что в ближайшие дни у нас есть какие-то перспективы значительного улучшения эпидемической ситуации, такого я заявить не смогу. Вероятно, на протяжении какого-то времени подъем заболеваемости будет сохраняться», – цитирует РИА «Новости» Вознесенского. Он отметил, что пока остаются источники заражения и «восприимчивый коллектив», возможность распространения инфекции сохраняется. «На сегодняшний день у нас вакцинировано полностью около 11% населения. Поэтому тут можно только очень грубо спрогнозировать, что в ближайшее время распространение коронавирусной инфекции может продолжиться», – добавил Вознесенский. Также эксперт добавил, что аномально жаркая погода могла поспособствовать росту заболеваемости коронавирусом, поскольку люди чаще собирались в помещениях. «Если у нас имеется отклонение или аномальная погода, то это вносит свои коррективы в эпидемический процесс. Когда зимой на улице очень холодно, люди собираются в помещениях. В помещениях вирус распространяется гораздо более легко, чем на свежем воздухе. Когда стоит аномальная жара, люди собираются в помещениях, в кондиционированных помещениях – это опять может способствовать распространению коронавирусной инфекции», – рассказал он. По словам Вознесенского, свой «вклад» в подъем заболеваемости аномальная жара, которая стояла в Центральном регионе России, действительно могла внести. «Естественно, чем выше температура, чем выше индекс солнечной активности, тем выживать вирусу гораздо проблематичнее на открытой поверхности. Но если речь идет о помещении, то там таких факторов нет», – отметил эксперт. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в Москве остается крайне сложной, мы имеем дело с новым и более заразным штаммом.

Одна из самых авторитетных специалистов в области изучения коронавируса, доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала почему переболевшим COVID-19 мужчинам нужно три месяца воздерживаться от попыток зачать ребенка. «Уж сколько раз твердили миру!... Я могу совершенно точно и авторитетно заявить, что у вакцин нет никакого воздействия на репродуктивные способности ни у женщин, ни у мужчин. Но все равно народ не верит! Откуда этот слух взялся? Некоторое время назад был большой мировой конгресс, где выступал миллиардер Билл Гейтс. Конгресс был по вакцинам. Билл Гейтс столько времени посвятил общению с учеными, что нахватался у них терминов. Один из терминов, который он использовал, говоря про вакцину HPV, направленную на вирус папилломы (он вызывает рак шейки матки), был - «стерилизующий иммунитет». Гейтс имел в виду, что вирус садится вам на нос или на слизистую оболочку, и для него там нет ни единого шанса. Он там подох! Это стерилизация против вируса! А люди это слово воспринимают, как стерилизация в плане, чтобы дети не рождались», – рассказала эксперт «Комсомольской правде». При этом она обратила внимание на то, что происходит с фертильностью при натуральном коронавирусе. «Дамы страдают в меньшей степени. В женских репродуктивных клетках вирусу негде порезвиться: в яичниках каждый цикл сидит только одна яйцеклетка. Остальные находятся в состоянии подвешенном, остановленном. Там нет питательных веществ для вируса. Поэтому у женщины яйцеклетки сохраняются на будущее, даже если вирус какие-то другие клетки повредил. А вот репродуктивные органы мужчины для вируса очень удобная мишень», – отметила Баранова. По ее словам, вирус спокойно размножается в ткани яичек и портит сперматозоиды. «У мужчин на горизонте три месяца после того, как человек переболел, фертильность значительно ниже. Для мужчин вступать в такие отношения, которые ведут к беременности, в это время нежелательно: в дело пойдут некачественные сперматозоиды. Лучше выждать три месяца, чтобы потом уже свеженькие сперматозоиды участвовали в размножении, а не те, которые пережили коронавирус», – добавила медик. Говоря о необходимости вакцинироваться переболевшим, Баранова уточнила, что для тех, кто переболел коронавирусом в первой волне и восстановился без особых осложнений есть хорошие новости. «Для них подходит вакцинация даже одним компонентом препарата на фоне когда-то перенесенной натуральной инфекции. Это лучшее сочетание, которое вы можете получить! Если вы переболели коронавирусом в первую волну, а потом получили «Спутник Лайт» или один укол любой вакцины, то вы в золотой сверкающей броне, рыцарь на коне по сравнению со всеми другими в популяции!» – заявила она.

Заявки некоторых москвичей на получение QR-кода были отклонены, поскольку после выздоровления от коронавируса прошло больше полугода, всего таких заявок оказалось около 9%, рассказали в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу. «Что касается горожан, которые не смогли получить цифровой сертификат по факту перенесенной болезни, то 21% обращений удовлетворены – москвичи получат QR-код в течение сегодняшнего дня. Порядка 9% рассмотренных обращений не были удовлетворены, так как с момента выздоровления прошло более шести месяцев. Их иммунитет мог значительно ослабнуть, и такие люди могут заболеть снова и заразить других. Поэтому для получения цифрового сертификата они могут сделать прививку или сдать ПЦР-тест», – передает сообщение оперштаба ТАСС. При этом некоторые жители столицы получили цифровые сертификаты для посещения кафе и ресторанов после того, как узнали о заражении коронавирусом после теста на антитела. «Кроме того, дополнительно автоматически сгенерированы цифровые сертификаты следующим гражданам: жителям, у которых был подтвержден коронавирус методом ИФА тестирования (иммуноглобулины М были выше референсных значений, и жители по результатам ИФА соблюдали карантин); пациентам, которые приносили в поликлинику документы из других больниц и регионов, подтверждающие заболевание коронавирусом; пациентам, у которых при отрицательном ПЦР была диагностирована пневмония в КТ-центрах», – добавили в оперштабе. «За первые три дня горожанам для похода в ресторан и на мероприятия было сгенерировано почти 2,5 млн QR-кодов. Те, у кого возникли сложности, отставили почти 19 тыс. обращений в техподдержку портала», – рассказали в штабе. Напомним, мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва заново переживает пандемию коронавируса. Он подписал указ, согласно которому работодатели должны с 28 июня перевести не менее 30% работников на дистанционный режим работы. Также Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.

Ситуация с коронавирусом в Москве остается крайне сложной, мы имеем дело с новым и более заразным штаммом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «За последнюю неделю мы побили новые рекорды по количеству госпитализаций, людей в реанимации, а также по количеству умерших от коронавируса», – цитирует РИА «Новости» Собянина. По его словам, именно поэтому городские власти ввели ограничения, связанные с вакцинацией и доступом в рестораны и кафе только привитых, переболевших и тех, у кого ПЦР-тест отрицательный. Он отметил, что в результате этих мер количество записей на вакцинацию возросло до 86 тысяч в рабочие дни, что «является неплохим показателем». «Еще раз повторю, что мы имеем дело с новым и более заразным штаммом

В России вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 23 млн человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. «Сегодня это уже 23 млн (привитых от коронавируса). В последние дни скорость очень возросла», – сказал он в интервью Первому каналу. Также Мурашко отметил, что в стране не зафиксировано ни одного летального исхода от вакцинации. Ранее министр здравоохранения заявил, что действующие в России ограничительные меры по коронавирусу очень мягкие. Напоминм, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что де-юре и де-факто обязательной вакцинации россиян от коронавируса нет, есть решения отдельных регионов по работникам ряда отраслей. Москалькова: Отказ от прививки не может быть основанием для увольнения 28 июня 2021, 16:19 Отказ от вакцинации может быть основанием для отстранения от работы, но не для увольнения, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на лекции в международной летней школе «Права человека для будущих поколений». «Нужно убеждать людей и показывать им, что то место, которое связано с общением с большим кругом людей, обязывает без прививки отстранить от этой работы. Но для увольнения, я считаю, что нет оснований», – цитирует омбудсмена ТАСС. Москалькова отметила, что продолжает получать обращения по вопросам обязательной вакцинации. «Рост обращений имеется по этому поводу», – сообщила она. Ранее оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусной инфекции в Москве сообщил, что работников компаний, которые отказались от вакцинации от коронавируса без медицинских противопоказаний, могут отстранить от работы в столице. Власти Москвы и Московской области первыми в России объявили об обязательной вакцинации от коронавируса ряда категорий граждан. Соответствующие постановления главных санитарных врачей этих регионов были опубликованы 16 июня. Перечень граждан, которые теперь обязаны пройти вакцинацию, в обоих документах практически идентичен. Это работники сферы торговли, общественного питания, ЖКХ и энергетики, образования, здравоохранения и социальной защиты, а также транспорта (в том числе такси). Власти Москвы пояснили, где можно проверить QR-коды для посещения ресторанов 28 июня 2021, 09:26

Проверить QR-коды при посещении кафе и массовых мероприятий в Москве можно будет с помощью приложений департамента транспорта столицы. С 28 июня посещать заведения общественного питания и массовые мероприятия с численностью более 500 человек в Москве смогут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад, или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода, передает РИА «Новости». «Приложения «Московский транспорт», «Помощник Москвы» и «Метро Москвы» помогут проверить QR-коды при посещении кафе, ресторанов и массовых мероприятий», – говорится в сообщении в Telegram ведомства. Для проверки кода в приложении «Московский транспорт» нужно в меню выбрать функцию «Проверка цифрового сертификата (QR-кода)» и отсканировать камерой код. Авторизовываться для этого необязательно. Для проверки кода в приложении «Помощник Москвы» необходимо авторизоваться, перейти в раздел «Нарушения», нажать на красный значок с изображением фотоаппарата. Во вкладке «Фиксация» выбрать «Проверка цифрового сертификата (QR-кода)» и отсканировать код. «В ближайшее время функция будет доступна в приложении «Метро Москвы», – отмечается в сообщении. QR-код можно получить в электронной медицинской карте москвича в разделе «Цифровой сертификат», в мобильном приложении «ЕМИАС.инфо», в поликлинике, на портале gosuslugi.ru, в мобильном приложении «Госуслуги СТОП коронавирус» или можно воспользоваться сервисом для получения QR-кода на портале mos.ru по ссылке immune.mos.ru. Тем временем мэр столицы Сергей Собянин сообщил о достаточном количестве вакцин в Москве. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Мурашко заявил об отсутствии в мире способного кардинально влиять на течение COVID препарата 28 июня 2021, 15:41 Текст: Елена Мирошниченко

Пока нельзя сказать о том, что коронавирус – это на 100% управляемая инфекция, рассказал в министр здравоохранения Михаил Мурашко. «Сегодня немного проще ситуация (с коронавирусом). В каком ключе? Появились уже вакцины в мире, но нет препарата, который кардинально влияет на течение коронавируса по-прежнему. Есть препараты, которые на начальной стадии лучше влияют до средней степени тяжести, есть ряд других. Но тем не менее пока сказать, что это на 100% управляемая инфекция – тоже нет», – цитирует его интервью «Первому каналу» ТАСС. Также он отметил, что ограничительные меры из-за коронавируса в России очень мягкие. «Кажется, и объясню почему», – ответил министр на вопрос, не кажутся ли ему ограничения очень мягкими. «Во-первых, есть такой устаревший принцип: где заканчиваются права одного человека, начинаются права второго человека, поэтому подвергать риску окружающих как минимум не то чтобы безрассудно, а опасно и должно быть наказуемо. Дисциплина всегда дает эффект. <...> Все, что нужно делать ежедневно и постоянно, почему-то у нас вызывает ощущение, что нас в чем-то стеснили, но это неправда и неправильно. Нужно соблюдать правила во всем», – добавил Мурашко. Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский сообщил, что в ближайшее время в России продолжится подъем заболеваемости коронавирусом. Власти Москвы разрешили фудкортам выбрать один из трех режимов работы 28 июня 2021, 16:31 Текст: Елена Мирошниченко

Фудкортам в Москве с 28 июня разрешено работать либо только на доставку и навынос, либо создавая зоны COVID-free на часть или всю территорию заведения общепита, рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства города Алексей Немерюк. «С фудкортами ситуация несколько сложнее, потому что это большое количество предприятий. Мы на сегодняшний день получили большое количество заявок от наших торговых центров, где располагаются фудкорты, либо есть отдельно стоящие фудкорты, для того, чтобы определить, по какой схеме они работают. Есть три опции, предложенные самими рестораторами: есть возможность оставить все предприятия работать только навынос и на доставку, есть возможность организовать зону посадочными местами, которая будет полностью COVID-free с допуском людей, имеющих иммунитет; если вся зона становится бесковидной, то туда допускаются только люди, имеющие иммунитет», – приводит его слова ТАСС. По его словам, за последние 10 дней состоялось большое количество встреч с бизнесом, где обсуждались актуальные проблемы. «Были вопросы по сотрудникам, их вакцинации. Учитывая, что в сфере торговли, общественного питания работает большое количество не москвичей, жителей России и иностранцев, для которых сегодня уже заработал первый центр вакцинации, <...> думаю, что в ближайшие дни, в течение этой недели откроются еще несколько для того, чтобы у всех работников была возможность получить вакцину», – отметил Немерюк. Он также напомнил, что столовые на предприятиях и в учебных заведениях Москвы, а также рестораны, кафе и бары в гостиницах и хостелах на территории столицы могут не переходить в «бесковидный» режим, если не будут открыты для посторонних. Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет. За сутки в России выявили 21,7 тыс. случаев коронавируса 28 июня 2021, 11:33

За минувшие сутки в России выявили 21 650 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 21 650 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 14,1% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7246, Московской области – 2722, Санкт-Петербурге – 1335. Всего в стране выявлен 5 472 941 вирус-положительный пациент в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 969 340 человек, из них 12 626 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 611 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 133 893 человека. Накануне, 27 июня, в России было выявлено 20 538 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 1112. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Высшее военное командование Британии изолировалось из-за коронавируса 28 июня 2021, 02:59 Текст: Антон Никитин

Глава британского военного ведомства Бен Уоллес и ряд высокопоставленных генералов вынужденно ушли на десятидневную самоизоляцию после выявления коронавируса у начальника штаба обороны Соединенного Королевства Николаса Картера, сообщили представители оборонного ведомства The Daily Telegraph. В публикации отмечается, что Уоллес, а также первый морской лорд (глава ВМС) Энтони Рэдэкин, начальник штаба ВВС Майкл Уигстон и глава Стратегического командования Вооруженных сил (ВС) Великобритании Патрик Сандерс 24 июня тесно контактировали с Картером на встрече в Военной академии в городке Шривенэм (графство Оксфордшир) на юго-востоке Англии, передает ТАСС. При этом на мероприятии также присутствовали начальник Генерального штаба ВС Соединенного Королевства Марк Карлтон-Смит и заместитель Картера Тимоти Фрейзер, однако они не встречались один на один с начальником штаба обороны и сидели на приличном расстоянии от него в ходе совещания, в связи с чем не обязаны соблюдать режим самоизоляции. Издание отметило, что Картер сдал оказавшийся положительным анализ на коронавирус после участия в фестивале исторической реконструкции в графстве Уилтшир на юго-западе Англии. Согласно источнику издания в военных кругах, в связи с уходом на самоизоляцию высокопоставленных генералов обсуждение тем стратегической важности в сфере национальной безопасности между военачальниками может быть временно приостановлено по причине «недостаточной надежности» общения посредством виртуальных платформ. Напомним, в апреле в Британии обнаружили новый опасный штамм коронавируса. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Госслужащих Хакасии обязали вакцинироваться 27 июня 2021, 22:23 Текст: Антон Никитин

Обязательной вакцинации подлежат государственные и муниципальные служащие, работники предприятий торговли и сферы услуг, образования, здравоохранения, ЖКХ, соцзащиты, транспорта, а также сотрудники многофункциональных центров, музеев, библиотек, театров и кинотеатров, досуговых учреждений. Первый компонент вакцины необходимо поставить до 31 июля, второй – до 31 августа. Таким образом, в регионе должны привиться не менее 60% взрослого населения. Всего в Хакасии выявлено свыше 24,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели свыше 23 тыс. человек, 581 умер, остальные находятся под наблюдением медиков. В среду вице-премьер Татьяна Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости COVID-19 в ряде регионов России, в том числе в Хакасии. На июнь постановления о частичной обязательной вакцинации приняли более чем в десяти регионах, постановление не распространяется на имеющих противопоказания. С понедельника обязательная вакцинация для ряда групп населения вводится еще в восьми регионах России. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россия возобновила авиасообщение с США и рядом других стран 28 июня 2021, 01:24 Текст: Антон Никитин

Россия с понедельника формально на взаимной основе возобновляет приостановленное в 2020 году авиасообщение с США, Италией, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Кипром и Северной Македонией, соответствующее решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом 18 июня. При этом авиакомпании сообщили о готовности возобновить рейсы только в Италию, Болгарию и на Кипр. Это решение оперативного штаба означает, что при желании авиакомпании смогут возобновить полеты в указанные страны. При этом авиакомпании сообщили о готовности возобновить рейсы только в Италию, Болгарию и на Кипр, передает ТАСС. Оперативный штаб согласовал открытие полетов из Москвы в Вашингтон и Нью-Йорк с частотой два раза в неделю (то есть и российский перевозчик, и зарубежный смогут выполнять по два рейса). Согласованы рейсы из Москвы в Брюссель (четыре раза в неделю), из Москвы в Дублин (два рейса), из Москвы в Рим и Милан (два рейса), из Москвы в Венецию и Неаполь (четыре рейса), из Москвы в Ларнаку (четыре рейса), из Москвы в Пафос (три рейса). Из регионов в эти же города – по два рейса в неделю; Москва – Скопье (один раз в неделю); Москва – Амман и Москва – Абака (два рейса в неделю). Также оперштаб согласовал возобновление рейсов между Россией и Болгарией: для полетов и из Москвы, и из регионов открыты София, Варна, Бургас (из Москвы – четыре рейса в неделю, из регионов – по одному). Пока перевозчики не спешат активно занимать предоставленные квоты. На данный момент «Аэрофлот» заявил о планах открыть в июле рейсы из Москвы в Софию и Бургас, планируется выполнять по четыре рейса в неделю. Что касается наиболее популярных туристических направлений, то на данный момент о планах по запуску туров на Кипр заявил только «Интурист». Что касается Италии, то въезд для туристов в страну закрыт. При этом российские перевозчики выполняют грузопассажирские рейсы в страну. Они предназначены в первую очередь для перевозки грузов, но компании могут провезти пассажиров, которым разрешен въезд в страну. Также оперативный штаб согласовал увеличение рейсов в Вену, Азербайджан, Ереван, Катар, Белград, Хельсинки, Цюрих. Также открыты для полетов Сплит, Дубровник, Пула, Женева. Больше всего расширена квота на полеты в Грецию. Кроме увеличения частоты полетов из Москвы в Афины, оперштаб открыл полеты из Москвы и регионов в Салоники, Ираклион, Корфу и на Родос. В минувшую главы МИД России и Италии обсудили возобновление постоянного авиасообщения между странами. Днем ранее возобновление авиасообщения между странами обсудили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Напомним, 18 июня вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала возобновление авиасообщения с США, Турцией и рядом других стран. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД