Инфекционист заявил о скором подъеме заболеваемости COVID в России

В ближайшее время в России продолжится подъем заболеваемости коронавирусом, сообщил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

«Пока что, если мы будем смотреть на графики заболеваемости, мы видим только подъем фактически день ко дню. Поэтому говорить о том, что в ближайшие дни у нас есть какие-то перспективы значительного улучшения эпидемической ситуации, такого я заявить не смогу. Вероятно, на протяжении какого-то времени подъем заболеваемости будет сохраняться», – цитирует РИА «Новости» Вознесенского.

Он отметил, что пока остаются источники заражения и «восприимчивый коллектив», возможность распространения инфекции сохраняется.

«На сегодняшний день у нас вакцинировано полностью около 11% населения. Поэтому тут можно только очень грубо спрогнозировать, что в ближайшее время распространение коронавирусной инфекции может продолжиться», – добавил Вознесенский.

Также эксперт добавил, что аномально жаркая погода могла поспособствовать росту заболеваемости коронавирусом, поскольку люди чаще собирались в помещениях.

«Если у нас имеется отклонение или аномальная погода, то это вносит свои коррективы в эпидемический процесс. Когда зимой на улице очень холодно, люди собираются в помещениях. В помещениях вирус распространяется гораздо более легко, чем на свежем воздухе. Когда стоит аномальная жара, люди собираются в помещениях, в кондиционированных помещениях – это опять может способствовать распространению коронавирусной инфекции», – рассказал он.

По словам Вознесенского, свой «вклад» в подъем заболеваемости аномальная жара, которая стояла в Центральном регионе России, действительно могла внести. «Естественно, чем выше температура, чем выше индекс солнечной активности, тем выживать вирусу гораздо проблематичнее на открытой поверхности. Но если речь идет о помещении, то там таких факторов нет», – отметил эксперт.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в Москве остается крайне сложной, мы имеем дело с новым и более заразным штаммом.