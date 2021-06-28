Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве остается крайне сложной, мы имеем дело с новым и более заразным штаммом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«За последнюю неделю мы побили новые рекорды по количеству госпитализаций, людей в реанимации, а также по количеству умерших от коронавируса», – цитирует РИА «Новости» Собянина.

По его словам, именно поэтому городские власти ввели ограничения, связанные с вакцинацией и доступом в рестораны и кафе только привитых, переболевших и тех, у кого ПЦР-тест отрицательный. Он отметил, что в результате этих мер количество записей на вакцинацию возросло до 86 тыс. в рабочие дни, что «является неплохим показателем».

«Еще раз повторю, что мы имеем дело с новым и более заразным штаммом, очень смертельным. Прошу всех беречь себя и при первой же возможности сделать прививку», – подчеркнул Собянин.

Также мэр столицы сообщил, что схему вакцинации мигрантов от коронавируса в Москве планируется значительно расширить и упростить.

«Еще один шаг, который мы сделали - это тестирование системы вакцинации мигрантов. На первом этапе мы организовали прививку «Спутником Лайт». <...> Вакцинация мигрантов начинается в пилотном режиме, по заявкам работодателей, подпадающих под требования постановления главного государственного санитарного врача Москвы. <...> В дальнейшем мы будем упрощать эту схему», – сказал Собянин.

Он отметил, что по мере отработки механизма возможность вакцинации будет распространена и на другие группы иностранных граждан, включая самозанятых. Пункт вакцинации для мигрантов открыт с 09.00 до 21.00. Пропускная способность составляет более 2 тыс. человек в день. Здесь работают два врача и 12 медицинских сестер – сотрудники городской поликлиники номер 175 и консультативно-диагностической поликлиники номер 121. Им помогают 12 сотрудников центров госуслуг «Мои документы» и три администратора.

Согласно материалам пресс-службы правительства Москвы, 29 июня планируется открыть еще один пункт вакцинации трудовых мигрантов – на территории ТЦ Садовод (улица Верхние поля, д. 54, стр. 15). График работы с 08.00 до 20.00, пропускная способность – более 2 тыс. человек в день.

Напомним, Собянин заявил, что Москва заново переживает пандемию. коронавируса. Он подписал указ, согласно которому работодатели должны с 28 июня перевести не менее 30% работников на дистанционный режим работы.

Также Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.

При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.

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