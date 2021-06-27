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В России выявили 20,5 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявлено 20 538 случаев коронавируса, всего в стране зафиксировано 5,4 млн случаев COVID-19, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
Выписано по выздоровлению 12 728 человек, скончались – 599 пациентов с коронавирусом, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
В Москве зафиксировано 6723 случаев коронавируса, в Московской области – 2608, в Санкт-Петербурге – 1298.
Накануне в России было выявлено 21 665 новых случаев коронавируса, таким образом, число новых случаев инфекции за сутки снизилось на 1127.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Ученые выяснили, когда впервые произошла вспышка коронавируса
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Эпидемия коронавируса, похожая на пандемию COVID-19, возникла более 20 тыс. лет назад в Восточной Азии, заявила группа ученых, результаты исследования которых публикует журнал Current Biology.
Свидетельства вспышки заражений коронавирусом обнаружили в генетическом наборе древнего населения Восточной Азии, то есть нынешних Китая, Японии, Монголии, КНДР, Южной Кореи и Тайваня. В исследовании принимали участие специалисты из Университета Квинсленда, Аделаиды, Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Университета штата Аризона. Команда экспертов изучила геномы более 2500 современных людей из 26 популяций по всему миру, передает РИА «Новости».
Им удалось установить роль вазоактивного интестинального пептида (ВИП) – белка, который имеется во многих органах и взаимодействует с вирусами, попадающими в организм.
«За миллионы лет эволюции человека естественный отбор привел к выделению нескольких вариантов генов, которые кодируют ВИП. Это происходит в три раза быстрее, чем для других классов генов», – сказано в исследовании.
Таким образом, ученые выявили признаки адаптации в 42 различных генах, кодирующих ВИП.
«Мы обнаружили, что эти гены в основном активны в легких – органе, который больше всего страдает при поражении коронавирусом, и установили, они напрямую взаимодействуют с вирусом, лежащим в основе пандемии COVID-19», – рассказал ведущий автор исследования Яссин Суилми из Школы биологических наук Университета Аделаиды.
В России за время пандемии COVID-19 5 430 753 человека заразились коронавирусом, из которых 4 943 986 человек выздоровели, а умерли – 132 683.
Между тем, американские ученые допустили возможность распространения COVID-19 из научного центра в Китае. При этом Пекин сравнил утверждения о появлении коронавируса в лаборатории Китая с заявлениями о наличии оружия массового уничтожения в Ираке.
Слуцкая возмутилась проведением «Алых парусов» в Петербурге
Двукратный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая раскритиковала проведение праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.
«А что, Питер – какой-то особенный город без ковида? Вы это видели? Пока у нас вводят QR-коды на посещение чего угодно, призывают вакцинироваться, отменяют все массовые мероприятия, включая выпускные – в Санкт-Петербурге проводятся «Алые паруса»!» – заявила она в Instagram.
Слуцкая заявила, что «не понимает, как так». По ее словам, заверения в том, что на празднике «соблюдали санитарные меры», не соответствуют действительности – «на видео этого не видно совсем». «Как так-то?» – заявила она.
Напомним, в Санкт-Петербурге состоялся праздник выпускников «Алые паруса». На нем присутствовали только выпускники Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также сопровождающие их учителя. У участников измеряли температуру и проверяли наличие защитных масок.
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Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Брянской области
Обязательная вакцинация из-за роста заболеваемости COVID-19 введена в Брянской области для работников здравоохранения, соцзащиты, торговли, банков общественного питания и других групп населения.
«На территории Брянской области продолжается рост заболеваемости COVID-19. Для противодействия дальнейшему распространению коронавирусной инфекции Постановлением Главного санитарного врача №4 от 26.06.2021 вводится обязательное вакцинирование граждан», – передает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб.
Уточняется, что постановление касается жителей области, занятых в торговле, в сфере общественного питания, отделениях финансовых организаций и почтовой связи; многофункциональных центрах, общественном транспорте; образовании, здравоохранении соцзащите.
Так же оно касается работающих в сфере ЖКХ и энергетики, сфере культуры и досуга, массового спорта.
Отмечается, что привиться должны также государственные и муниципальные служащие, работники органов власти Брянской области и подведомственных организаций.
Добавляется, что вакцинироваться можно в 33 медицинских организациях, где развернуты 66 прививочных пунктов. Они работают с 8.00 до 20.00. Ежедневно с 12.00 до 19.00 открыты прививочные пункты в торговых центрах «БУМ-Сити» и «Аэропарк», говорится в сообщении.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с понедельника еще в восьми регионах России для некоторых групп населения будет введена обязательная вакцинация.
Напомним, на июнь 2021 года постановления о вакцинации приняты более чем в 10 регионах страны. В них для тех сотрудников, которые указаны в постановлении, вакцинация становится обязательной. Процент работников, которые должны быть привиты для предотвращения дальнейшей угрозы распространения коронавируса, устанавливает также главный санитарный врач в субъекте. При этом положения об обязательной вакцинации не распространяются на тех, у кого есть противопоказания к вакцинации.
В Москве второй раз за неделю покусали полицейского
Женщина, которую задержали за отказ соблюдения санитарных требований в столичном МФЦ, укусила полицейского, сообщает главк МВД по Москве.
Как сообщается на сайте главка, в пятницу полицию вызвали в многофункциональный центр. Сообщалось, что в центре женщина «на просьбу работников учреждения о соблюдении требований санитарно-эпидемиологического режима не реагирует, ведет себя неадекватно».
По отношению к прибывшим полицейским женщина «начала вести себя агрессивно, кричала, несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила второго правоохранителя». Ее доставили в отдел, составлены административные протоколы. Материалы «по применению насилия в отношении сотрудников переданы в органы следствия для принятия процессуального решения», говорится в сообщении.
24 июня сообщалось, что в Москве на Зубовском бульваре произошел конфликт между мужчинами, в результате один из его участников укусил прибывшего на место полицейского.
Первые серии «Спутника Лайт» вышли в гражданский оборот
В гражданский оборот поступили первые серии вакцины от коронавируса «Спутник лайт», до конца июня в оборот поступит около 2,5 млн доз, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Вчера завершен этап контроля, и первые серии «Спутник лайт» вышли с производства в гражданский оборот. Мы планируем, что до конца июня около 2,5 млн доз поступит в гражданский оборот», – передает его слова ТАСС.
По словам Мурашко, «Спутник Лайт» будет использоваться для вакцинации переболевших и для ревакцинации, сообщает РИА «Новости».
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что после вакцинации «Спутником Лайт» антитела появляются через 21 день.
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Первая европейская страна сняла все ограничения по коронавирусу
Исландия объявила о снятии всех внутренних ограничений по борьбе с распространением коронавируса в стране, сообщило исландское правительство.
«Мы возвращаемся к комфортной жизни общества и к тому распорядку, к которому мы так стремились», – цитирует министра здравоохранения Свандис Сваварсдоттир РИА «Новости».
Ограничения были введены в марте 2020 года, на данный момент 87% взрослого населения получили минимум одну дозу вакцины, порядка 60% привиты полностью.
В стране отменили социальную дистанцию, масочный режим и ограничения на массовые собрания.
Вирусолог назвал безопасный для прививки беременным триместр
Прививку от коронавируса можно сделать уже со второго триместра беременности, никакого вреда не будет, заявил сотрудник Института имени Гамалеи доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
По его словам, в данный момент учеными во всем мире накоплен достаточный опыт, чтобы принимать такие решения.
«Сейчас уже провакцинированы порядка 20 миллионов человек в России, а в мире – это порядка 2,5 млрд. Так что сейчас большой опыт уже накоплен. Никто не заинтересован в том, чтобы взять какую-то группу людей, вакцинировать ее и получить тяжелые осложнения. Я думаю, что прививать, наверное, будут со второго триместра беременности. В первом триместре обычно не прививают. Я думаю, что никакого вреда не будет. Это проверено», – приводит «Ридус» слова Альтштейна.
Вирусолог считает, что решение разрешить беременным прививаться связано со стремлением властей увеличить охват населения массовой вакцинацией.
«Да, конечно, стараются прививать как можно больше людей. Те побочки, которые вакцина дает, ни в какое сравнение не идут с тяжелой инфекцией. Вакцина защищает от смерти, и это очень важно», – подчеркнул он.
Ранее стало известно, что беременным разрешили прививаться «Спутником V». В конце мая министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что получены данные о безопасности «Спутника V» для беременных, клинические исследования применения вакцины среди детей займут до четырех месяцев, протоколы исследования уже разработаны.
В ВОЗ предупредили о возможности заразиться «Дельтой плюс» от проходящего человека
Штаммом коронавируса «Дельта плюс» можно заразиться, даже если просто пройти мимо инфицированного без маски, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
«На самом деле надо сказать, что сейчас [в России] обнаружен и «Дельта плюс». Этот штамм тоже вызывает озабоченность, потому что предварительные данные, которые мы получаем из Индии, говорят о том, что достаточно пройти рядом с человеком без маски, чтобы заболеть», – передает ее слова ТАСС.
Также Вуйнович рассказала, какие правила надо соблюдать при ношении маски в жару.
«Общие рекомендации по ношению маски в любое время года. Первое: не надо торопиться и быстро передвигаться. Просчитайте время, которое вам потребуется, чтобы перейти из точки А в точку Б. Эта жара сама по себе страшное дело. Необходимо пить достаточно жидкости. Если вам станет тяжело, вы почувствуете, что что-то не так, сразу надо остановиться посидеть. Жизнь одна. Если мы будем постоянно спешить, если у вас будет инсульт, вы ни другим, ни себе не поможете», – сказала представитель ВОЗ.
Она также напомнила о необходимости регулярно менять маски, делать это необходимо через два часа, однако если она намокает, то менять ее необходимо сразу. Носить с собой маски следует в гигиеническом пакете.
«Очень важно беречь себя от этой жары. Я знаю, что Москва делает очень много, но, конечно, убрать эту жару невозможно, так что не спешите. Даже если человек вакцинирован, он должен беречь здоровье. Необходимо избегать толпу, там большое количество вирусов. В массовом скоплении людей тоже надевайте маску», – порекомендовала Вуйнович.
При этом высокая температура на улице не может быть отговоркой, чтобы не носить маску. «Тот же вопрос был зимой – как носить маску, когда сейчас холодно. Если вы хотите найти отмазку, то всегда ее найдете», – сказала она. Представитель организации призвала всех сегодня «сделать усилие вместе», чтобы остановить вирус.
Ранее сообщалось, что в России выявлен первый зараженный новым штаммом коронавируса «дельта плюс». Однако позже замдиректора НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава Дарья Даниленко пояснила, что образец штамма коронавируса «дельта плюс» выявили в апреле, данных о том, что это было заражение – нет, также ученые не выявили дальнейшего распространения штамма.
В Индии предупредили о молниеносной заразности нового штамма коронавируса.
Согласно официальным данным ВОЗ, «индийский штамм» коронавируса, или вариант «дельта», названный B.1.617, выявили в этой стране 5 октября 2020 года в городе Нагпур. Как отметила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова, на данный момент он получил распространение почти в 90 странах мира. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о рекордных показателях по заболевшим коронавирусом, связав это в том числе с появлением нового штамма «дельта».
Собянин: Москва заново переживает пандемию коронавируса
В Москве бушует коронавирус, Москва, по сути, переживает пандемию заново, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
«Ситуация такова, что мы переживаем, по сути дела, заново пандемию, и эпидемия, по сути дела, бушует в Москве», – передает его слова РИА «Новости».
«Мы победили «уханьский» вариант коронавируса, им не болеет практически уже никто, ну, максимум 5%. И если бы не было новой мутации, мы бы уже вышли из пандемии, никаких проблем бы не было, и заболеваемость ушла бы в ноль», – отметил Собянин.
По словам градоначальника, 60% москвичей либо переболели «уханьским» штаммом, либо вакцинировались. «У них антитела хороши для того, чтобы сделать этот коллективный иммунитет, который позволил бы прекратить эпидемию», – уточнил он.
Собянин также назвал основное отличие нового штамма вируса от своих предшественников.
«Новый штамм, конечно, совсем другой, если раньше, допустим, недели две инкубационный период шёл, пока человек заболевал, сидел дома, смотрел на сатурацию, и температура только потом начинала медленно расти, сама болезнь развиваться. То сегодня это происходит буквально в считанные дни, до пять дней», – сказал он.
Количество антител, необходимое для защиты от «индийского» штамма, в два раза больше по сравнению с «уханьским».
«Чтобы остановить пандемию, нужно одно: быстрая масштабная вакцинация. Другого никто ничего не придумал. Конечно, нужно соблюдать санитарные требования, конечно, нужно масочный режим соблюдать в транспорте, в общественных местах, в торговле. Но это все временные меры. Для того, чтобы кардинально эту проблему решить, нужно вакцинироваться либо уйти в локдаун», – подчеркнул мэр столицы.
Говоря о мерах безопасности в транспорте, Собянин напомнил о необходимости носить маски и перчатки.
«Транспорт продолжает работать. Другой вопрос – заходя в транспорт, надо надевать в обязательном порядке масочку и перчаточки. И не только на входе в метро, а во время всей поездки», – сказал он.
Также мэр отметил, что человеку в кафе и ресторанах нужно появляться тогда, когда есть надежная защита от коронавируса.
«В общепите надо появляться тогда, когда у тебя есть защита, ПЦР не является защитой. Человек с ПЦР-тестом ни от чего не защищен», – пояснил он.
Напомним, Собянин подписал указ, согласно которому работодатели должны с 28 июня перевести не менее 30% работников на дистанционный режим работы.
Также Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.
При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.
В Удмуртии приостановили вакцинацию от коронавируса
Из-за дефицита препаратов в Удмуртии на выходные приостановили вакцинацию населения от COVID-19, темпы прививочной кампании превышают скорость поставок вакцины.
По словам заместителя министра здравоохранения Удмуртии Марии Галеевой, в день в регионе прививают до четырех-пяти тысяч человек. За последнюю неделю вакцину получили более 12 тыс. человек. При этом число тех, кто записался на прививку через портал госуслуг, за этот же период выросло вдвое.
Новую партию «Спутника V» на 17,4 тыс. доз ожидают уже 27 июня.
«Всем, кто был записан на прививку в эти дни, дополнительно будет предоставлена информация о новом времени записи», – заявили в оперштабе, передает РИА «Новости».
Ранее Минпромторг опроверг дефицит вакцины от коронавируса в России, заявив, что, запросы регионов, компаний и ведомств, которые проводят вакцинацию, обеспечиваются.
За минувшие сутки в России выявлено 21 665 случаев коронавируса, всего в стране зафиксировано 5,4 млн случаев COVID-19.
Напомним, было анонсировано введение вакцинации от COVID для отдельных групп в восьми регионах. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, «ситуацию сегодня удается сдерживать и на курортах, это сегодня информация непосредственно с места. Но она остается напряженной».
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Кормящим матерям рекомендовали не использовать «Спутник V»
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Матерям в период грудного вскармливания ребенка противопоказано использование вакцины против коронавируса «Спутник V», говорится в обновленной инструкции к препарату.
Как поясняется в инструкции, «клинические данные по применению препарата у женщин, кормящих грудью, отсутствуют». В связи с этим нельзя «исключить риск для новорожденных/младенцев, находящихся в грудном вскармливании», передает ТАСС.
В инструкции также сообщается, что нет «опыта клинического применения препарата при беременности». Однако при «изучении репродуктивной токсичности на животных не установлено отрицательного влияния». В связи с этим «Спутник V» при беременности рекомендуют использовать «только в тех случаях, когда ожидаемая польза матери превышает потенциальный риск для плода».
Напомним, эксперты рекомендовали разрешить беременным прививаться «Спутником V». Сотрудник Института имени Гамалеи доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что прививку от коронавируса можно сделать уже со второго триместра беременности.
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Собянин сообщил о достаточном количестве вакцин в Москве
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В Москве не наблюдается нехватки вакцин от коронавируса, сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Вакцины хватает. Спасибо министерству здравоохранения, своевременно поставляют вакцину в Москву», – сказал он, сообщив, что открыты «дополнительные пункты вакцинации в большом объеме – и в парках, и в поликлиниках, и в торговых центрах». Он подчеркнул, что «проблем ни с записью, ни с вакцинацией в Москве на данный момент нет».
При этом «количество людей, которые записываются на вакцинацию, кратно увеличилось». Так, «вчера записались 86 тыс. человек», сказал Собянин, пояснив, что «вот этот объем как раз и требуется, чтобы в течение месяца добавить еще около 2 млн человек, которые сделали вакцинацию». «Это будет огромный шаг к тому, чтобы снижать заболеваемость и уходить из ограничений», – приводит слова мэра РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».
За сутки в Москве с коронавирусом госпитализируют около 2 тыс. человек. «И это только госпитализируем, а сколько человек приезжают, чтобы просто осмотреть больного, привезти его в КТ-центр. Вся эта история создает огромное напряжение для медицинской системы», – заявил Собянин, отметив, что система справляется.
Он сообщил, что «мобилизовали 20 тыс. коек, сегодня занято чуть больше 14, приближается к 15 тыс., большой объем». Всего в системе здравоохранения Москвы на экстренную и плановую помощь работают 35 тыс. коек. «А тут целых 20 тыс. созданы только для ковида, по сути дела, удвоилась нагрузка», – сказал он.
Что вас больше мотивирует сделать прививку от COVID?
Глава города подчеркнул, что в условиях COVID-19 удвоилась нагрузка на системы скорой помощи, поликлинического звена, стационарного; все они работают с серьезным напряжением. «По сути дела, еще одно здравоохранение параллельно создано для борьбы с ковидом. Там уже вопрос даже не в койках больничных, не в кислороде и не в ИВЛ. Там главное – люди, которые там должны работать: врачи, медсестры и так далее», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, Собянин заявил, что Москва заново переживает пандемию. коронавируса. Он подписал указ, согласно которому работодатели должны с 28 июня перевести не менее 30% работников на дистанционный режим работы.
Также Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.
При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.
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Тестовую партию «Спутник V» произвели в Иране
В Иране произведена первая тестовая партия российского препарата «Спутник V», об этом в совместном заявлении сообщили РФПИ и одна из ведущих иранских фармацевтических компаний Actoverco.
Иран стал первым государством ближневосточного региона, в котором осуществлено производство вакцины «Спутник V», говорится в сообщении РФПИ, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Произведенная в Иране вакцина будет использоваться для исполнения национальной программы вакцинации на территории Ирана.
РФПИ и Actoverco ведут активное сотрудничество по «технологическому трансферу», пояснил гендиректор фонда Кирилл Дмитриев.
«Локальное производство вакцины «Спутник V» в Иране позволит ускорить темпы вакцинации населения Ирана при отсутствии логистических издержек. «Спутник V» уже играет важную роль в защите населения страны против коронавируса, и производство внутри страны поддержит усилия властей Ирана в борьбе с пандемией», – указал он.
На сегодня «Спутник V» зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе, Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что «Спутник V» – одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.
Вакцина «Спутник V» создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.
В Роспотребнадзоре оценили опасность штамма «дельта плюс»
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Об индийском штамме коронавируса «дельта плюс» известно лишь то, что он более заразен, чем оригинал, однако говорить об его уровне опасности пока сложно, сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Сказать, насколько опасен индийский штамм, пока сложно. В настоящее время ясно только, что он более заразный. Один заболевший в Индии, например, мог заразить шестерых», – цитирует ТАСС специалиста.
По ее словам, резкие подъемы заболеваемости коронавирусной инфекцией в России могут возникнуть именно из-за этого при несоблюдении противоэпидемических мер. Она уточнила, что расслабляться сейчас нельзя и следует как можно скорее вакцинироваться от COVID-19.
Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что штамм коронавируса «дельта плюс» поражает «очень много клеток». Она рассказала, что им можно заразиться, даже если просто пройти мимо инфицированного без маски. Она также отметила, что вакцинация от коронавируса может проводиться при любом уровне антител, прививка не может нанести какой-то вред из-за их наличия.
Вспышку коронавируса зарегистрировали в детском лагере в Туве
В детском лагере «Байлак» в Туве зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, заболевание выявили как у сотрудников учреждения, так и у детей, сообщили в региональном миздраве.
«После сдачи анализов у 66 детей и у восьми сотрудников оказался положительный тест ПЦР. Дети и персонал с положительными результатами анализа будут размещены в аграрном лицее для дальнейшего медицинского сопровождения. Остальные дети и сотрудники лагеря, которые имеют отрицательные результаты анализа, будут размещены в общежитии строительного техникума», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Роспотребнадзор приступил к эпидемиологическому расследованию, установлено, что лагерь работал с наполняемостью на 75%, в нем находились 174 ребенок и 33 сотрудника.
Всех сотрудников перед сезоном проверили на коронавирус. Первый случай выявили 24 июня.
Всего в республие зафиксировано 16,2 тыс. подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, 210 человек умерло.
Ранее сообщалось, что у 12 проводивших отдых в Международном детском центре «Артек» детей выявили коронавирус, они переносят его в легкой форме, их и еще несколько десятков детей поместили в обсерватор.