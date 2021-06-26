Тестовую партию «Спутник V» произвели в Иране

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26 июня, суббота | Последнее обновление — 15:12 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВМС США объявили о скором заходе американского эсминца в Черное море
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Простодушный американский президент продолжает нас учить основам своей американской декларации, словно это какое-то откровение. Не надо. Это не истина в последней инстанции. Это вообще никакая не истина.
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Естественный иммунитет рассчитан не на вас, а на популяцию, чтобы, например, личности с самыми невинными хроническими болезнями и отклонениями побыстрее подохли или достались хищникам и не передали свои недостатки потомству.
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Существует мнение, что на слова майданных политиков не стоит обращать внимание – все сделают, как прикажут из США. Но не все так просто. Даже если Вашингтон попробует принудить Киев к исполнению Минска-2, не факт, что он исполнит. Но Вашингтон и не будет пробовать.
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В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
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В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Тестовую партию «Спутник V» произвели в Иране
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В Иране произведена первая тестовая партия российского препарата «Спутник V», об этом в совместном заявлении сообщили РФПИ и одна из ведущих иранских фармацевтических компаний Actoverco.
Иран стал первым государством ближневосточного региона, в котором осуществлено производство вакцины «Спутник V», говорится в сообщении РФПИ, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Произведенная в Иране вакцина будет использоваться для исполнения национальной программы вакцинации на территории Ирана.
РФПИ и Actoverco ведут активное сотрудничество по «технологическому трансферу», пояснил гендиректор фонда Кирилл Дмитриев.
«Локальное производство вакцины «Спутник V» в Иране позволит ускорить темпы вакцинации населения Ирана при отсутствии логистических издержек. «Спутник V» уже играет важную роль в защите населения страны против коронавируса, и производство внутри страны поддержит усилия властей Ирана в борьбе с пандемией», – указал он.
На сегодня «Спутник V» зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе, Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что «Спутник V» – одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.
Вакцина «Спутник V» создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.
Состояние певицы МакSим резко ухудшилось
Процент поражения легких у певицы МакSим (Марина Максимова) составляет 75%, ее перевели в группу «КТ-4», сообщила представитель артистки.
«К категории «КТ-4» относят всех, кто болен коронавирусом с большой площадью поражения легких. Врачи сообщили, что у МакSим поражены более 75% легких. Она остается в состоянии медикаментозной комы и подключена к аппарату ИВЛ», – сообщает издание Wonan.ru.
Также издание пишет, что, по словам менеджера певицы, «певица могла заразиться коронавирусом, даже несмотря на отрицательный тест на инфекцию».
Напомним, певицу ввели в искусственную кому на фоне пневмонии, однако тесты на коронавирус первоначально показали отрицательный результат.
Туристам рассказали о правилах посещения курортов в Крыму
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Для туристов Крым остается открытым, россиянам на отдыхе в регионе не нужно сдавать тесты на COVID-19 и оставаться на карантине, сообщила пресс-служба минкурортов республики.
«Крым открыт для туристов. Гражданам Российской Федерации предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19 и оставаться на карантине по приезде не нужно. Въехать на территорию региона можно всеми видами транспорта», – заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Уточняется, что на ж/д вокзале, на Крымском мосту проводят термометрию и осматривают прибывающих на наличие внешних признаков ОРВИ. Общественный транспорт работает без ограничений, при этом действует масочный режим.
«При заселении в санаторий необходимо предоставить справку об эпидокружении, а также отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию от коронавируса. При заселении в другие средства размещения – отели, пансионаты, гостиницы и др. справки не требуются», – пояснили в министерстве.
Кроме того, в министерстве также добавили, запрещены массовые мероприятия, в том числе публичные, деловые, спортивные, культурные и развлекательные. Исключения составляют мероприятия, разрешенные указом главы Крыма.
Кафе, рестораны работают в дневное время, при этом посадочные места должны составлять до 50% от общего количества. С 23.00 до 08.00 возможна только доставка и обслуживание на вынос. Музеи, выставочные залы проводят экскурсии группами до десяти человек. Театры, кинотеатры работают при условии продажи билетов до 75% от общего количества мест. Исключение составляют Алушта, Ялта, Симферополь и Симферопольский район – там залы можно заполнять не более чем на 50%.
«Купание в море временно запрещено в акваториях городских округов Ялта (от Гурзуфа до Фороса) и Керчь, в связи с выпадением обильных осадков и подтоплением. На пляжах во всех остальных регионах и населенных пунктах Республики Крым купание разрешено», – подчеркнули в министерстве.
Помимо этого, в Ростуризме подчеркнули, что страхование здоровья является неотъемлемым элементом безопасности при поездках, особенно за рубеж, поэтому каждый турист должен в полной мере осознавать последствия отказа от приобретения страхового полиса, передает ТАСС.
«Без страховки есть большой риск вообще остаться без медицинской помощи, либо ее стоимость будет значительно выше самого путешествия. Поэтому, как и в прошлом году, мы призываем наших граждан обязательно приобретать медицинскую страховку, а туроператоров –информировать наших граждан как о возможностях страхования, так и о тех рисках, которые берет на себя турист, отказываясь это делать», – сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Кроме того, по ее словам, Ростуризм попросил власти Краснодарского края продолжить после 1 августа принимать туристов с отрицательным ПЦР-тестом, а не только вакцинированных.
«На данный момент никакие изменения не рассматриваются», – пояснили в пресс-службе.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова обратилась к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой рассмотреть возможность принимать после 1 августа туристов в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.
Напомним, что в четверг Кондратьев заявил, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации.
Инфекционист рассказал об особенностях испытаний «Спутника V» на детях
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Исследование вакцины «Спутник V» на детях будет проходить точно так же, как и при других клинических испытаниях, сообщил газете ВЗГЛЯД кандидат медицинских наук, доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист центра «Диавакс», комментируя заявление о скором начале испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» на детях.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбур сообщил, что в следующем месяце в России стартуют клинические исследования применения вакцины от COVID-19 «Спутник V» на подростках в возрасте от 12 до 17 лет, передает ТАСС. Он уточнил, что для каждого возраста подберут определенную концентрацию препарата.
«В детской популяции испытания будут проходить точно так же, как и при других клинических испытаниях. Сначала идет ранжирование по возрасту, полу, каким-либо сопутствующим заболеваниям, состояниям. Затем, соответственно, принимается решение, например, относительно того, требуется или не требуется уменьшение дозы, как в случае с вакцинацией, например, от клещевого энцефалита или гепатита В», – говорит Коновалов.
Он поясняет, что во время испытания оценивается иммунологическая эффективность по приобретению вируснейтрализующих антител, дополнительно испытывается, как правило, клеточная память (клеточный иммунный ответ), а затем оценивается профилактическая эффективность в сравнении категорий привиты и непривитых – как часто они заболевают, особенно в условиях пандемической ситуации.
«Это всегда поэтапный принцип действий: сначала идет испытание вакцины у лиц среднего возраста без каких-либо нарушений состояния здоровья, затем расширяются показания для лиц с хроническими болезнями и пожилого возраста, как это было проведено со «Спутником V», и в дальнейшем идут дополнительные испытания на отдельных категориях: на подростках, позже на детях младшего возраста, поскольку они хоть и редко, но тоже болеют, иногда тяжело, и на беременных, кормящих женщинах. Постепенно расширяются показания на проведение вакцинации исходя из целесообразности, эпидемической обстановки», – рассказывает специалист.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые пришла к выводу, что детей целесообразно вакцинировать от коронавирусной инфекции. Врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что если ребенок находится в группе риска, или же он старше 15 лет и ведет социально активный образ жизни, то родителям стоит задуматься о том, чтобы сделать ему прививку от коронавируса. Однако делать вакцинацию детям, младше 12 лет он не видит необходимости.
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Власти Германии решили усилить ограничения для россиян из-за ситуации с коронавирусом
Германия в воскресенье усилит ограничения для приезжающих россиян, а также прекратит транспортное сообщение на фоне осложнения ситуации с коронавирусом в России, сообщил германо-российский форум.
Ожидается, что приезжающим из России будет предписан двухнедельный карантин без возможности досрочного завершения и будет остановлено наземное и авиасообщение с Россией.
«Согласно имеющейся у нас информации, можно ожидать, что германские минздрав, МИД и МВД совместным решением классифицируют Российскую Федерацию как регион распространения штаммов коронавируса. С этой классификацией связаны следующие ограничительные меры: после нахождения в регионе ... карантин длится 14 дней, и досрочно завершить карантин невозможно ... Хотим отметить, что конференция состоится в полном объеме», – цитирует РИА «Новости» сообщение германо-российского форума.
Германский Институт Роберта Коха (RKI), который подчиняется Минздраву ФРГ, включил Россию и Португалию в список стран, где распространяются опасные мутации коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на агентство ДПА.
Это означает, что ужесточаются правила въезда в ФРГ. В частности, сокращается транспортное сообщение, увеличивается срок карантина для въезжающих, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Москва вышла на антирекорд по числу госпитализаций.
Сообщалось, что наибольшее число заболевших в России за сутки зарегистрировано в Москве – 7916, Московской области – 2436, Санкт-Петербурге – 1194.
Кроме того, было анонсировано введение вакцинации от COVID для отдельных групп в восьми регионах. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, «ситуацию сегодня удается сдерживать и на курортах, это сегодня информация непосредственно с места. Но она остается напряженной».
Ранее сообщалось, что на июнь 2021 года постановления о вакцинации приняты более чем в 10 регионах страны. В них для тех сотрудников, которые указаны в постановлении, вакцинация становится обязательной. Процент работников, которые должны быть привиты для предотвращения дальнейшей угрозы распространения коронавируса, устанавливает также главный санитарный врач в субъекте. При этом положения об обязательной вакцинации не распространяются на тех, у кого есть противопоказания к вакцинации.
Москва вышла на антирекорд по числу госпитализаций
Около 15% больных коронавирусом в Москве находятся в реанимации, заявила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Увеличивается количество людей, которое госпитализируется, и по этому показателю мы тоже перешли рубикон и вышли на новый антирекорд», – сказала Ракова в эфире «Первого канала», ее слова приводит РИА «Новости». Ракова уточнила, что увеличивается число людей в реанимации.
Ранее сообщалось, что наибольшее число заболевших в России за сутки зарегистрировано в Москве – 7916, Московской области – 2436, Санкт-Петербурге – 1194.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому работодатели должны с 28 июня перевести не менее 30% работников на дистанционный режим работы.
Также Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.
При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.
В России выявили 21,6 тыс. новых случаев коронавируса за сутки
За минувшие сутки в России выявлено 21 665 случаев коронавируса, всего в стране зафиксировано 5, 4 млн случаев COVID-19, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
Выписано по выздоровлении 14 347 человек, скончались – 619 пациентов с коронавирусом, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
В Москве зафиксировано 8457 тыс. случаев коронавируса, в Московской области – 2504, в Санкт-Петербурге – 1247.
Накануне в России было выявлено 20 393 новых случая коронавируса, таким образом, число новых случаев инфекции за сутки увеличилось на 1 272.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вузам разрешили заселять в общежития только привитых студентов
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В период сложных эпидемиологических ситуаций вузы на свое усмотрение имеют право принимать решение о заселении в общежития только вакцинированных студентов, заявили в пресс-службе Минобрнауки России.
«В период сложной эпидемиологической обстановки руководство вузов вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг», – приводит сообщение министерства РИА «Новости».
Отмечается, что Минобрнауки проводит работу по разъяснению необходимости вакцинации и созданию условий для всех, кто хотел бы привиться.
«Кроме того, вуз несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы, в том числе при проведении практической подготовки, а также за жизнь и здоровье работников образовательной организации при реализации образовательной программы», – напомнили в ведомстве.
Сообщается, что Финансовый университет при правительстве России принял решение с 1 сентября заселять в свои общежития только студентов, прошедших вакцинацию от коронавируса или переболевших им.
Ранее сообщалось, что учебный год в вузах планируется начать 1 сентября.
Байден по ошибке приписал США войну с Ираном
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Президент США Джо Байден сделал ошибку, выступая в штате Северная Каролина с речью о важности прививок от коронавируса, заявив, что американские военные участвовали в войне в Иране.
«Напомню всем: за примерно год в Америке мы потеряли 600 тысяч жизней. Это больше, чем все жизни, которые мы потеряли в Первой мировой войне, Второй мировой войне, Вьетнамской войне, Ираке, Иране... Больше жизней ушло за год, чем за каждую крупнейшую войну 20-го и 21-го века», – цитирует РИА «Новости» президента.
Отметим, что США никогда не вторгались на территорию Ирана, в отличие от Афганистана и Ирака. Это не первая оговорка нынешнего президента – ранее, рассуждая о возможности сотрудничества с Москвой, Байден имел в виду Сирию, когда говорил о Ливии.
Также президент США путал Дональда Трампа с Джорджем Бушем – младшим, «салон» и «салун», а в своей речи о России пару раз оговорился, перепутав эскалацию и вакцинацию, неправильно произнеся фамилию российского лидера Владимира Путина, трижды запнулся в речи о России. Также он неправильно произносил аббревиатуры ATF (бюро по контролю за алкоголем, табаком и огнестрельным оружием) и RAF (Королевские ВВС Великобритании).
Инфекционист оценил безопасность вакцинации беременных от COVID
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В других странах пока нет проблем с перенесением вакцины против коронавируса у беременных и кормящих матерей. Более того, показано, что такой способ помогает защитить не только мать, но и новорожденных детей, рассказал газете ВЗГЛЯД кандидат медицинских наук, доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов, комментируя решение Минздрава разрешить беременным прививаться препаратом «Спутник V».
Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что специалисты приняли решение о снятии противопоказаний для применения вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») у беременных.
«Пострегистрационные или постмаркетинговые исследования зарегистрированных препаратов проводятся исходя из целесообразности, когда польза их применения превышает возможные побочные реакции. Соответственно, эта информация вносится, анализируется и позволяет выводить статистику безопасности и эффективности этих лекарственных средств среди отдельных групп», – говорит Коновалов.
Он поясняет, что клинические испытания вакцины всегда проходят поэтапно: сначала идет испытание вакцины у лиц среднего возраста без каких-либо нарушений в состоянии здоровья, затем расширяются показания для лиц с хроническими болезнями и пожилого возраста, как это было проведено со «Спутником V», и в дальнейшем идут дополнительные испытания на отдельных категориях: на подростках, позже на детях младшего возраста, и на беременных и кормящих женщинах. Постепенно расширяются показания на проведение вакцинации, исходя из эпидемической ситуации.
«Другие страны, в частности Соединенные Штаты Америки, разрешили и рекомендуют прививать беременных фактически еще с первого квартала 2021 года, и наблюдения продолжаются. Пока в США нет никаких проблем с перенесением нереплицируемой аденовирусной векторной вакцины (технологический схожий с вакциной Спутник V) у беременных и кормящих матерей. Более того, показано, что такой способ профилактики помогает защитить не только мать, но и новорожденных детей», – рассказывает специалист.
Поэтому, конечно, это вопрос времени, когда Россия будет иметь достаточно наблюдений, которые, естественно, должны быть зафиксированы и описаны для того, чтобы изменять инструкцию к тем или иным вакцинным препаратам, продолжает врач, подчеркивая, что это «абсолютно нормальная история».
При этом инфекционист не может точно сказать, остались ли какие-либо ограничения по вакцинации беременных. «На сегодняшний день пока мы ожидаем внесения изменений в инструкции к препаратам касательно беременных. Как только они будут внесены, такое положение будет считаться законодательно утвержденным, и, согласно инструкции, мы сможем пользоваться таким методом профилактики», – заключил Коновалов.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбур сообщил, что в следующем месяце в России стартуют клинические исследования применения вакцины от COVID-19 «Спутник V» на подростках в возрасте от 12 до 17 лет, передает ТАСС. Он уточнил, что для каждого возраста подберут определенную концентрацию препарата.
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Первые серии «Спутника Лайт» вышли в гражданский оборот
В гражданский оборот поступили первые серии вакцины от коронавируса «Спутник лайт», до конца июня в оборот поступит около 2,5 млн доз, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Вчера завершен этап контроля, и первые серии «Спутник лайт» вышли с производства в гражданский оборот. Мы планируем, что до конца июня около 2,5 млн доз поступит в гражданский оборот», – передает его слова ТАСС.
По словам Мурашко, «Спутник Лайт» будет использоваться для вакцинации переболевших и для ревакцинации, сообщает РИА «Новости».
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что после вакцинации «Спутником Лайт» антитела появляются через 21 день.
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Роспотребнадзор начал проверку несогласованного концерта группы «Руки вверх»
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Концерт группы «Руки вверх» в Волгограде не согласовали с региональным оперштабом по борьбе с коронавирусом, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.
Концерт состоялся 19 июня. Лидер группы Сергей Жуков сообщал, что было «несколько десятков тысяч» зрителей. Судя по снимкам, многие люди были без масок и не соблюдали социальную дистанцию, передает РИА «Новости».
В управлении Роспотребнадзора сообщили, что «организаторы не обращались» к ним «по вопросу согласования проведения мероприятия». В день концерта выявили ряд нарушений антиковидных требований, но они были устранены во время мероприятия. В частности, в санузлах частично не было антисептиков, в комнате для оперштаба – обеззараживателя воздуха.
В Роспотребнадзоре сообщили, что «в отношении организатора концерта начато административное производство» по статье КоАП о повторном несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований.
Напомним, псковские чиновники лишились должностей после концерта Niletto и Клавы Коки в начале апреля. На видеозаписях с концерта запечатлено, что зрители не соблюдают социальную дистанцию и масочный режим, их число значительно превысило разрешенное.
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Иран отказался считать продление соглашения с МАГАТЭ обязательным
Соглашение с МАГАТЭ не является обязательством Тегерана, заявил постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади.
По его словам, данный вопрос не относится к обязательствам страны по Договору о нераспространении ядерного оружия, которые Иран «продолжает выполнять». Договоренность с МАГАТЭ была заключена на три месяца, чтобы «содействовать переговорам», Тегеран не принимал «обязательств перед агентством», сказал Абади.
В пятницу МАГАТЭ заявило, что Тегеран должен немедленно дать ответ по вопросу продления технической договоренности о мониторинге на иранских ядерных объектах, срок действия которой истек 24 июня, передает ТАСС.
Глава российской делегации на переговорах по восстановлению иранской ядерной сделки, постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил надежду, что Иран даст положительный ответ МАГАТЭ по вопросу продления договоренности. По его словам, это «позволило бы избежать неопределенностей, которые могут иметь неоправданно длительные негативные последствия».
23 февраля в Иране вступили в силу ограничения, введенные Тегераном на инспекционную деятельность МАГАТЭ. Однако стороны договорились о мониторинге в Иране. С 24 июня МАГАТЭ лишилось доступа к записям на ядерных объектах Ирана.
Лавров обсудил с главой МИД Италии возобновление постоянного авиасообщения
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в телефонном разговоре подтвердили обоюдное стремление к преодолению пандемии и созданию условий для обеспечения беспрепятственных поездок граждан в Россию и Италию с туристическими и иными целями.
«Лавров проинформировал собеседника о принятом Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации решении возобновить на взаимной основе регулярное воздушное сообщение с Итальянской Республикой. Министры подтвердили обоюдное стремление продолжить координацию усилий, направленных на преодоление последствий пандемии и создание с учетом развития санитарно-эпидемиологической обстановки в обеих странах условий для обеспечения беспрепятственных поездок граждан в Россию и Италию с туристическими и иными целями» – говорится в сообщении на сайте МИД России.
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили российско-турецкое взаимодействие в различных сферах.
В ВОЗ предупредили о возможности заразиться «Дельтой плюс» от проходящего человека
Штаммом коронавируса «Дельта плюс» можно заразиться, даже если просто пройти мимо инфицированного без маски, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
«На самом деле надо сказать, что сейчас [в России] обнаружен и «Дельта плюс». Этот штамм тоже вызывает озабоченность, потому что предварительные данные, которые мы получаем из Индии, говорят о том, что достаточно пройти рядом с человеком без маски, чтобы заболеть», – передает ее слова ТАСС.
Также Вуйнович рассказала, какие правила надо соблюдать при ношении маски в жару.
«Общие рекомендации по ношению маски в любое время года. Первое: не надо торопиться и быстро передвигаться. Просчитайте время, которое вам потребуется, чтобы перейти из точки А в точку Б. Эта жара сама по себе страшное дело. Необходимо пить достаточно жидкости. Если вам станет тяжело, вы почувствуете, что что-то не так, сразу надо остановиться посидеть. Жизнь одна. Если мы будем постоянно спешить, если у вас будет инсульт, вы ни другим, ни себе не поможете», – сказала представитель ВОЗ.
Она также напомнила о необходимости регулярно менять маски, делать это необходимо через два часа, однако если она намокает, то менять ее необходимо сразу. Носить с собой маски следует в гигиеническом пакете.
«Очень важно беречь себя от этой жары. Я знаю, что Москва делает очень много, но, конечно, убрать эту жару невозможно, так что не спешите. Даже если человек вакцинирован, он должен беречь здоровье. Необходимо избегать толпу, там большое количество вирусов. В массовом скоплении людей тоже надевайте маску», – порекомендовала Вуйнович.
При этом высокая температура на улице не может быть отговоркой, чтобы не носить маску. «Тот же вопрос был зимой – как носить маску, когда сейчас холодно. Если вы хотите найти отмазку, то всегда ее найдете», – сказала она. Представитель организации призвала всех сегодня «сделать усилие вместе», чтобы остановить вирус.
Ранее сообщалось, что в России выявлен первый зараженный новым штаммом коронавируса «дельта плюс». Однако позже замдиректора НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава Дарья Даниленко пояснила, что образец штамма коронавируса «дельта плюс» выявили в апреле, данных о том, что это было заражение – нет, также ученые не выявили дальнейшего распространения штамма.
В Индии предупредили о молниеносной заразности нового штамма коронавируса.
Согласно официальным данным ВОЗ, «индийский штамм» коронавируса, или вариант «дельта», названный B.1.617, выявили в этой стране 5 октября 2020 года в городе Нагпур. Как отметила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова, на данный момент он получил распространение почти в 90 странах мира. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о рекордных показателях по заболевшим коронавирусом, связав это в том числе с появлением нового штамма «дельта».
В Таджикистане разрешат посещать мечети только с ПЦР или антителами к COVID
В Душанбе настоятели мечетей в ходе пятничной молитвы предупредили прихожан, чтобы в мечеть они приходили только со справкой об отсутствии COVID-19 или документом о прохождении вакцинации, сообщили прихожане.
«Те, кто не вакцинировался, может прийти в мечеть с паспортом и тут же получить прививку в мобильных пунктах рядом с мечетью, а затем войти на молитву. При отсутствии свидетельства о вакцинации прихожан не допустят в мечеть», – пояснил глава совета улемов Саидмукаррам Абдукодирзода во время проповеди, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь Комитета по делам религии Афшин Муким сообщил, что пока это только рекомендация.
«Пока это рекомендация имам-хатибов. Те, кто хочет, при желании могут сделать прививку. Имам-хатибы рекомендовали прихожанам, чтобы они прошли вакцинацию в мобильных медицинских пунктах, организованных минздравом около мечетей», – уточнил он.
По его словам, мобильные прививочные организованы у мечетей, в которых проводятся пятничные молитвы, и, как ожидается, будут действовать и в последующие недели.
Кроме того, пресс-секретарь минздрава Эмомали Мирзоев добавил, что вакцинация в стране проводится добровольно. «Но с 24 июня мобильная медицинская группа по вакцинации министерства здравоохранения будет работать в общественных местах – на рынках, крупных торговых центрах и мечетях», – подчеркнул он, добавив, что накануне в Душанбе началась массовая вакцинация жителей города старше 18 лет.
Ранее премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода на встрече в Казани с премьером России Михаилом Мишустиным заявил о политизации темы приобретения вакцин от коронавируса и попросил помощи в обеспечении Таджикистана российскими вакцинами.
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